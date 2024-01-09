Глава МИД Польши Сикорский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине: Последствия победы Путина были бы "катастрофическими"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призывает американский Конгресс принять новый закон о продолжении помощи Украине.
Об этом он сообщил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.
По его словам, последствия победы Путина в Украине были бы "катастрофическими".
"Понятно, что, прежде всего, для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", - сказал Сикорский.
Он отметил, что украинцы нуждаются в вооружении для противостояния россиянам.
"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины", - заявил дипломат.
Глава ведомства подчеркнул, что американским законодателям следует принять закон о продлении помощи Украине, который поможет вести оборону от РФ.
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Потім другим, третім пунктом йдуть інтереси України.
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