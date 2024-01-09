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Глава МИД Польши Сикорский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине: Последствия победы Путина были бы "катастрофическими"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сікорський

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призывает американский Конгресс принять новый закон о продолжении помощи Украине.

Об этом он сообщил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу. 

По его словам, последствия победы Путина в Украине были бы "катастрофическими".

"Понятно, что, прежде всего, для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", - сказал Сикорский.

Он отметил, что украинцы нуждаются в вооружении для противостояния россиянам.

"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины", - заявил дипломат.

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Глава ведомства подчеркнул, что американским законодателям следует принять закон о продлении помощи Украине, который поможет вести оборону от РФ.
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Спочатку розженіть у себе з кордону проплачених мордором, а потім вимагайте від інших.
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09.01.2024 14:07 Ответить
Це все одно, якби Блінкен закликав Польщу розблокувати кордони, при цьому нічого не роблячи для фінансування України.
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09.01.2024 14:09 Ответить
Для США це контрольований конфлікт,де головне не допустити ескалації конфлікту, поиширення війни на країни НАТО. Бо є ризики і розуміння що 5-та стаття, навряд чи буде дієвіша за меморандум
Потім другим, третім пунктом йдуть інтереси України.
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09.01.2024 14:23 Ответить
скоріш за все . Тим більше що при Трампі НАТО припине своє існування , разом із своїми пунктами. А в Європи відсутній ВПК по суті - дрібносерійне або поштучне виробництво, на відміну від легковушок, шмоток, сирів, і шоколадок
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09.01.2024 14:50 Ответить
Та їм начхати. У них головне хто кого завалить на електоральному полі.
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09.01.2024 14:30 Ответить
та почекай

ще не вечір
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09.01.2024 17:37 Ответить
Щось не чути про пакети допомоги від уряду Сікорського
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09.01.2024 20:21 Ответить
 
 