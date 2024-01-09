Украина должна развивать свой оборонный потенциал, чтобы не зависеть только от партнеров, - Гудыменко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина стоит перед вызовом максимально затяжной войны, что требует не только отваги, но и стратегического подхода к готовности противостоять врагу длительный период. Государству нужно изменять подходы к обеспечению войск и работать над усовершенствованием собственного оборонно-промышленного комплекса.
Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас", передает Цензор.НЕТ.
"Нам нужно готовиться к максимально затяжной войне. Я не буду прогнозировать, потому что я историк, а не таролог. Но нужно готовиться, ведь вооруженная агрессия РФ, в первую очередь, – это наша проблема, а потом уже всего цивилизованного мира. Но война пришла на нашу землю. Она здесь, с нами. И мы должны делать все, чтобы сражаться даже самостоятельно. А чтобы сражаться с самой большой страной мира, нам нужно быть максимально независимыми во всем. Независимость - это не только то, что у нас есть свой флаг, но и то, что у нас есть оружие, чтобы этот флаг защитить. Этим мы тоже должны заниматься", - объснил Гудыменко.
По словам ветерана, в Украине необходимо наладить качественный процесс собственного вооружения и материально-технического обеспечения, а не только надеяться на помощь от союзников.
"Оборонно-промышленный комплекс никогда не стоит на месте и развивается во время войны. Наша задача лежит в двух плоскостях. Первая - постоянное развитие новых технологий, потому что именно это дает нам преимущество над россиянами. FPV дроны - отличный пример. Каждый шаг отставания от россиян может стоить нам дорого. На самом деле Украина - достаточно инновационная страна, чтобы надеяться на преимущество в этом аспекте. Второе - у нас есть банальные расходники, но далеко не все из них покрываются за счет украинского производства. Это касается турникетов, мин, патронов, корпусов для мин. Перед нами трудная задача: развивать производство всего, то есть от ткани и турникетов до высокоточных снарядов. Помощь от Америки и других союзников может останавливаться, может увеличиваться. Мы должны быть готовы, что в какой-то момент она упадет до нуля. Если этого не произойдет - отлично, потому что у нас будет большее вооружение. Если произойдет - мы будем готовы", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
вони підуть на ним..
але це показує що кроти кругом де лиш можна подумати
так що любу нашу задумку на території України, орки накриють відразу....
поки в храмах буде молебин за *****, гундяя та військо руске, толку не буде від слова зовсім!!!!а буде те що сталося з кб "луч" та його партнерами
Успіх на 90% залежить від якості та кількості імпортних комплектуючих, а саме - двигунів, камер, плат керування і зв'язку. Все інше - акумулятори, корпуси, дроти - не є високотехнологічними виробами.
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино»!
Дело в том, что попадая в систему КВН, команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора, поэтому Зеленский врет, что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым.
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился!
Важно: за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины, через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром!
Без шума и пыли, бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России).
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности, символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране, и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского!
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты! Вспомним слова его папаньки: «Да он плевать хотел на это президентство!»,
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
Москва, путем шантажа, угрожая оставить его голым и босым без бизнеса, + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе.
По плану Кремля, президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко. Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его никто не готовил на эту должность!
И то, что Ермак его прямой куратор, это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране, успеха его пропаганды и дезинформации, в которую, были вброшены миллиарды $!
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб, как одна из самых успешных операций ФСБ". ©Nataliya Shevchuk. https://theins.ru/politika/151817
The Insider (https://theins.ru/politika/151817)
Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова
Вчера Служба безопасности Украины
Возможен такой вариант?А почему бы и нет?
Джерело: https://biz.censor.net/r3466479
А то когда сказали, что Богуслаев предатель все поверили, а когда говорят, что Острогруд предатель почему-то не все верят :/
я так думаю.
Стефанчук з даниловим та разумковим, можуть це теж наголосити, хоть вкрадено уже більше 2 млрд дол, тільки за останні 2 роки війни, 10 річної війни московії!
Нацбанк знає з ЦОВВ по яким схемам!! Але, то таке… Не на часі… Керівникам Рахункової палати разом з Антимонопольним комітетом, як казав зеленський, Я ваш вирок!! … Костін статті для них знає, але ж… Оманщина та її агенти..
- Нам потрібні власні гоші.
- Нам потрібні власні станки.
- Нам потрібні власні зіпери на штани.
І головне- нам потрібні власні клоуни, бо імпорті дорого коштують.
Поэтому импорт - это гораздо качественнее и дешевле.
НЕМА в рульових держави мети щось виробляти, крати так, а виробляти ні.
І дрони можливо кліпати, і міни по останній новині не так важко, і багато чого - но НЕМА ЦІЛІ, а нема цілі,нема і результатів.
А то по останнім постам ми можемо,ми можемо,ми готові та ін. - а по факту - воно нікому не потрібно, бо треба робити. через місяць пійде 3й ТРЕТІЙ рік війни, за цей час багато чого можно було зробити, а в нас ціль тілько одна - загнати купу людей в окопи, і нехай там щось роблять.
Але в Державі цим питанням займаються відповідальні особи. І ці особи відомі. Якщо в нас є проблеми, а вони є, то ці особи повинні ВЖЕ займатись цими питаннями і, сподіваюсь, що так і є.
І зрозуміло, що секретність таких справ не дозволяє висвітлювати реальний стан речей, але та ж невизначеність і новини від друзів з нуля вселяють великі сумніви у спроможності влади вирішити проблеми постачання військових необхідною амуніцею.
А приводів так думати - вже достатньо і з кожним корупційним скандалом становиться більше.
Вже зрозуміло, що втрачено час і ми втратили перевагу у використанні дронів. Про що Берлінська попереджала ще на початку весни 2023 року. І навіть давала прогнози, коли ми остаточно втратимо цю перевагу. Вгадала.
Це призводить до думки, що існуючі державні механізми неспроможні швидко і адекватно реагувати на виклики. А волонтерські проекти роздріблені, і апріорі не можуть видавати велику потужність.
Мобілізація людей звичайно стабілізує становище на деякий період, місяць - три, але втрата людей призведе до ефекту, коли навіть наявность зброї вже не допоможе. І це рішення схоже на тип рішення "ну треба ж щось робити", а не на продуману стратегію виходу з кризової ситуації.