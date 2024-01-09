РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17568 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 180 55
военно-промышленный комплекс (185) война (46847) Гудыменко (7)

Украина должна развивать свой оборонный потенциал, чтобы не зависеть только от партнеров, - Гудыменко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гудименко

Украина стоит перед вызовом максимально затяжной войны, что требует не только отваги, но и стратегического подхода к готовности противостоять врагу длительный период. Государству нужно изменять подходы к обеспечению войск и работать над усовершенствованием собственного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас", передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно готовиться к максимально затяжной войне. Я не буду прогнозировать, потому что я историк, а не таролог. Но нужно готовиться, ведь вооруженная агрессия РФ, в первую очередь, – это наша проблема, а потом уже всего цивилизованного мира. Но война пришла на нашу землю. Она здесь, с нами. И мы должны делать все, чтобы сражаться даже самостоятельно. А чтобы сражаться с самой большой страной мира, нам нужно быть максимально независимыми во всем. Независимость - это не только то, что у нас есть свой флаг, но и то, что у нас есть оружие, чтобы этот флаг защитить. Этим мы тоже должны заниматься", - объснил Гудыменко.

По словам ветерана, в Украине необходимо наладить качественный процесс собственного вооружения и материально-технического обеспечения, а не только надеяться на помощь от союзников.

"Оборонно-промышленный комплекс никогда не стоит на месте и развивается во время войны. Наша задача лежит в двух плоскостях. Первая - постоянное развитие новых технологий, потому что именно это дает нам преимущество над россиянами. FPV дроны - отличный пример. Каждый шаг отставания от россиян может стоить нам дорого. На самом деле Украина - достаточно инновационная страна, чтобы надеяться на преимущество в этом аспекте. Второе - у нас есть банальные расходники, но далеко не все из них покрываются за счет украинского производства. Это касается турникетов, мин, патронов, корпусов для мин. Перед нами трудная задача: развивать производство всего, то есть от ткани и турникетов до высокоточных снарядов. Помощь от Америки и других союзников может останавливаться, может увеличиваться. Мы должны быть готовы, что в какой-то момент она упадет до нуля. Если этого не произойдет - отлично, потому что у нас будет большее вооружение. Если произойдет - мы будем готовы", - подчеркнул он.

Читайте также: Белый дом обсуждает с оборонной промышленностью США производство современного оружия для Украины, - Reuters
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Спочатку Зе у відставку, тоді можна поговорити про шанси.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:51
+20
Украина должна была не останавливать его развитие в 2019. Тогда бы и большого вторжения не было. На плебс, "уставший от войны", решил иначе.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:52
+14
"Зеленский был завербован Кремлем еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть - финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти на следующий сезон?
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино»!
Дело в том, что попадая в систему КВН, команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора, поэтому Зеленский врет, что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым.
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился!
Важно: за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины, через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром!
Без шума и пыли, бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России).
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности, символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране, и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского!
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты! Вспомним слова его папаньки: «Да он плевать хотел на это президентство!»,
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
Москва, путем шантажа, угрожая оставить его голым и босым без бизнеса, + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе.
По плану Кремля, президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко. Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его никто не готовил на эту должность!
И то, что Ермак его прямой куратор, это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране, успеха его пропаганды и дезинформации, в которую, были вброшены миллиарды $!
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб, как одна из самых успешных операций ФСБ". ©Nataliya Shevchuk. https://theins.ru/politika/151817

The Insider (https://theins.ru/politika/151817)
Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова
Вчера Служба безопасности Украины
показать весь комментарий
09.01.2024 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочатку Зе у відставку, тоді можна поговорити про шанси.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:51 Ответить
як що плати до Нептунів перепаював хтось з міністрів чи ОПи особисто, то так
вони підуть на ним..
але це показує що кроти кругом де лиш можна подумати
так що любу нашу задумку на території України, орки накриють відразу....
поки в храмах буде молебин за *****, гундяя та військо руске, толку не буде від слова зовсім!!!!а буде те що сталося з кб "луч" та його партнерами
показать весь комментарий
09.01.2024 15:15 Ответить
Позеленівшей Гудимерко не в курсі , що витворяє ЕРМАК&ПОТНОВ&Басалаева ? Чому ЗРАДНИЦЯ -вбивця басалаіха не ЗА ҐРАТАМИ? ЗАГИНУЛИ НАЙКРАЩІ РОБІТНИКИ « Проміняти» знищені запаси ракет
показать весь комментарий
09.01.2024 16:54 Ответить
Проміня
показать весь комментарий
09.01.2024 17:12 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 17:29 Ответить
постійний розвиток нових технологій, бо саме це дає нам перевагу над росіянами. FPV дрони - чудовий приклад
Успіх на 90% залежить від якості та кількості імпортних комплектуючих, а саме - двигунів, камер, плат керування і зв'язку. Все інше - акумулятори, корпуси, дроти - не є високотехнологічними виробами.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:52 Ответить
Треба створити атомну бомбу. І все. І крапка. І будем як південна корея всім діктувати умови. Все балочки пр справедливий мир, про демократію скінчились. Кожен рятруеться сам це нам урок від США та ЕС
показать весь комментарий
09.01.2024 16:19 Ответить
І отримаєте від США замість допомоги санкції. Як Іран та КНДР.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:22 Ответить
Зрадників спочатку позбався, а потім про зброю мрій
показать весь комментарий
09.01.2024 16:56 Ответить
Ага, и кацап сразу пойдет назад за поребрик. Корея так всем диктует условия, что там бродячего кота на улице не увидишь - всех поварили и поели. А казалось бы, всего лишь санкции за распространение
показать весь комментарий
09.01.2024 17:19 Ответить
Ага, хрінпіду вже розвивав закатуючи в асфальт!
показать весь комментарий
09.01.2024 14:52 Ответить
Ми би с удовольствієм развівалі наш військовий потенціал. Просто тогда гдє же брать откати с многоміліонних рємонтов старого совєцкого нікому і нахєр нє нужного желєза на гусєніцах, яєчок по 17, броніков із говномєтала і т.д.? Гдє іх брать, а?!
показать весь комментарий
09.01.2024 15:10 Ответить
Украина должна была не останавливать его развитие в 2019. Тогда бы и большого вторжения не было. На плебс, "уставший от войны", решил иначе.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:52 Ответить
"Зеленский был завербован Кремлем еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть - финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти на следующий сезон?
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино»!
Дело в том, что попадая в систему КВН, команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора, поэтому Зеленский врет, что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым.
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился!
Важно: за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины, через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром!
Без шума и пыли, бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России).
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности, символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране, и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского!
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты! Вспомним слова его папаньки: «Да он плевать хотел на это президентство!»,
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
Москва, путем шантажа, угрожая оставить его голым и босым без бизнеса, + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе.
По плану Кремля, президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко. Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его никто не готовил на эту должность!
И то, что Ермак его прямой куратор, это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране, успеха его пропаганды и дезинформации, в которую, были вброшены миллиарды $!
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб, как одна из самых успешных операций ФСБ". ©Nataliya Shevchuk. https://theins.ru/politika/151817

The Insider (https://theins.ru/politika/151817)
Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова
Вчера Служба безопасности Украины
показать весь комментарий
09.01.2024 14:56 Ответить
Цікаве інше питання: з якою метою theins.ru публікує цей матеріал?
показать весь комментарий
09.01.2024 15:01 Ответить
точняк не з турботи про Україну)))
показать весь комментарий
09.01.2024 15:02 Ответить
Звісно ні. Але чого вони хочуть добитись, "палячи" свою агентуру? "вовк-вовк"? Або лялька виходить з-під контролю, час мочіть в сортірє? Ну, так це не робиться.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:04 Ответить
контрольований хаос, хаос інжінірінг...
показать весь комментарий
09.01.2024 15:07 Ответить
Можливо і таке.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:16 Ответить
Раха пытается оклеветать человека с чистой совестью,с ног до головы преданного народу солнцевеликого Вову.

Возможен такой вариант?А почему бы и нет?
показать весь комментарий
09.01.2024 15:07 Ответить
Звичайно, можливий. На іншому боці нашої плоскої Землі.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:09 Ответить
Йде війна. ІПСО -її важлива складова. Не бачу причини здати кацапні Україну ще в Стамбулі якщо ця історія правдива. Джонсон? Байден? Та ну нах. А вписуючись у таку війну маючи такий бекграунд-занадто навіть для такого довбой@ба,як клован.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:27 Ответить
З клоуном-агентом паРаші все було зрозуміло. Питання до бидла, яке висрало свої мізки в 19 році і виписало нації премію Дарвіна. От до нього є питання.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:08 Ответить
Та щас. Зелепузим це і в голову не приходить. Тому що там асфальт.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:53 Ответить
Скільки українців потрібно було покласти щоб в кінці кінців майже через десять років війни у тугодумів сформувалось таке глибоке розуміння?
показать весь комментарий
09.01.2024 14:54 Ответить
Заднім числом. Не було ніяких Гринкевичей. A якщо були - це Порошенко підкинув
показать весь комментарий
09.01.2024 15:00 Ответить
Та ти шо?
показать весь комментарий
09.01.2024 15:02 Ответить
А поки Умеров радісно звітує, як поборов корупцію, Дану Ярову усунули з Наглядової ради МО, що слідкувала за цінами, а сама рада не працює.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:02 Ответить
всю Громадську Раду розпустили
показать весь комментарий
09.01.2024 15:05 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 15:22 Ответить
і буде Перемога! І настануть вибори! І піде Гудименко балотуватись! Думаєте за нього проголосують? Та, *** там! Всяке лайно спливе до гори!
показать весь комментарий
09.01.2024 15:04 Ответить
У ЗЕбанди немає і не було ні плану А, ні плану Б, вони просто сподівалися, що звідкись будуть братися гроші, зброя і люди - як результат ні грошей, ні зброї, ні людей
показать весь комментарий
09.01.2024 15:07 Ответить
В них єдиний план - накрасти якнайбільше, поки холопи тримають фронт. А потім - на вілли в Європі, писати мемуари.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:10 Ответить
"Душать потужного вітчизняного виробника в інтересах китайського імпорту": Власник "Київгуми" Андрій Острогруд про обшуки СБУ
Джерело: https://biz.censor.net/r3466479
показать весь комментарий
09.01.2024 16:20 Ответить
Вы для полного расколбаса дайте еще ссылки на оппонентов Острогруда.
А то когда сказали, что Богуслаев предатель все поверили, а когда говорят, что Острогруд предатель почему-то не все верят :/
показать весь комментарий
09.01.2024 16:54 Ответить
Думаєте, варто знищити "Київгуму", разом із "Мотор Січ"?
показать весь комментарий
09.01.2024 17:51 Ответить
Я думаю, что и то и то не нужно уничтожать. Однако претензии к Острогруду обосновані я так думаю.
показать весь комментарий
09.01.2024 18:14 Ответить
Про це і кодло грінкевичів з Резніков дбали, під патронатом їх преЗЕдента…
Стефанчук з даниловим та разумковим, можуть це теж наголосити, хоть вкрадено уже більше 2 млрд дол, тільки за останні 2 роки війни, 10 річної війни московії!
Нацбанк знає з ЦОВВ по яким схемам!! Але, то таке… Не на часі… Керівникам Рахункової палати разом з Антимонопольним комітетом, як казав зеленський, Я ваш вирок!! … Костін статті для них знає, але ж… Оманщина та її агенти..
показать весь комментарий
09.01.2024 15:10 Ответить
А можна хоч одного знайти, хто б не балаболив "про нам потрібно власне виробництво..."
- Нам потрібні власні гоші.
- Нам потрібні власні станки.
- Нам потрібні власні зіпери на штани.
І головне- нам потрібні власні клоуни, бо імпорті дорого коштують.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:11 Ответить
Вывод абсолютно не правильный. Развитие современных технологий и глобализация рынков привели к тому, что технологическое оборудование и товары для конечных потребителей стоят так дешево, что наши морально и физически устаревшие предприятия не конкурентоспособны. Причем как по цене, так и по качеству решений.
Поэтому импорт - это гораздо качественнее и дешевле.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:01 Ответить
Так попроси у свого ведмедчука продати нам 155 снаряди і 60-ті міни.
показать весь комментарий
09.01.2024 18:14 Ответить
У твоего ведмедчука ты можешь сам попросить))
показать весь комментарий
09.01.2024 18:17 Ответить
А ти чому не можеш, це ж "єфєктівно"
показать весь комментарий
09.01.2024 18:21 Ответить
Спочатку Україна має позбутись кротів. З ними діла не буде.


показать весь комментарий
09.01.2024 15:22 Ответить
яка глибока думка цілий гудименко вєщаєт
показать весь комментарий
09.01.2024 15:24 Ответить
Україна повинна розвивати свій оборонний потенціал, - Шшо це було, раздупление? - ДЫК, АМЕРЫ ДВА ГОД А ОБ ЭТО ТАЛДЫЧАТ ЗЕБИЛАМ. а С.Бандера об этом говорил еще за царя Гороха.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:26 Ответить
"Ми можемо розпочати розвиток українського оборонного потенціалу, але тоді втратимо мільярди особистих доходів!" - Зермачня.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:38 Ответить
"Пекельні" ж санкції наче не на нас накладали, і за два роки скільки фінансування було - можна було б і Сатану 2.0 вже давно зліпити. Є і гроші і можливості - немає бажання у зрадників із зешапіто.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:54 Ответить
стопстопстоп, подоляка ж казав що щось виробляти недоцільно, раша розбомбить.Ви б там вже якось одну лінію гнули.
НЕМА в рульових держави мети щось виробляти, крати так, а виробляти ні.
І дрони можливо кліпати, і міни по останній новині не так важко, і багато чого - но НЕМА ЦІЛІ, а нема цілі,нема і результатів.
А то по останнім постам ми можемо,ми можемо,ми готові та ін. - а по факту - воно нікому не потрібно, бо треба робити. через місяць пійде 3й ТРЕТІЙ рік війни, за цей час багато чого можно було зробити, а в нас ціль тілько одна - загнати купу людей в окопи, і нехай там щось роблять.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:08 Ответить
халва (с)
показать весь комментарий
09.01.2024 16:29 Ответить
Не можна не погодитись з автором, бо це очевидні речі "Більше зброї - краще".

Але в Державі цим питанням займаються відповідальні особи. І ці особи відомі. Якщо в нас є проблеми, а вони є, то ці особи повинні ВЖЕ займатись цими питаннями і, сподіваюсь, що так і є.

І зрозуміло, що секретність таких справ не дозволяє висвітлювати реальний стан речей, але та ж невизначеність і новини від друзів з нуля вселяють великі сумніви у спроможності влади вирішити проблеми постачання військових необхідною амуніцею.

А приводів так думати - вже достатньо і з кожним корупційним скандалом становиться більше.

Вже зрозуміло, що втрачено час і ми втратили перевагу у використанні дронів. Про що Берлінська попереджала ще на початку весни 2023 року. І навіть давала прогнози, коли ми остаточно втратимо цю перевагу. Вгадала.

Це призводить до думки, що існуючі державні механізми неспроможні швидко і адекватно реагувати на виклики. А волонтерські проекти роздріблені, і апріорі не можуть видавати велику потужність.

Мобілізація людей звичайно стабілізує становище на деякий період, місяць - три, але втрата людей призведе до ефекту, коли навіть наявность зброї вже не допоможе. І це рішення схоже на тип рішення "ну треба ж щось робити", а не на продуману стратегію виходу з кризової ситуації.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:43 Ответить
Шкода, що сам Гудименко цього не прочитає, але хотів би запитати в нього і його корєшєй з Д7 - "а **** ж ви, придурки з "демсокири", так поливали помиями в 19-му тих, хто дійсно будував оборону, озброював крахну, розвивав армію? Де зараз оті "татусі Бо"? Де клоуни нойнєТц з трєгубовим та "велікім" стратігом соловьовим-харьковським? Де взагалі ота маргінальна тусня під погонялом Д7, що кидалась какашками і грозилась всіх порвать, як тузік грєлку? Де вся ота вальяжна рать політичних хунвєйбінів-недорослєй українського маргінесу?" Вони ж теж внесли свій вклад для приходу ось цього Зєбанаріума.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:50 Ответить
Сметуни , звіздіти , що масло масляне , не КРОТІВ і ГНИД ловити , а БАСАЛАЕВУ ДЛЯ ПОЧАТКУ СЛАБО ЗЛОВИТИ і спитати» на х… вона виклала координати всіх адрес вітчизняних виробників?
показать весь комментарий
09.01.2024 17:10 Ответить
Гудименко це чувак, що рвав п'яту точку за "мір в глазах путіна". Привів до влади клоунів, що розвалили весь ОПК, тепер "умнічає"- "вода повинна бути мокра".
показать весь комментарий
09.01.2024 18:18 Ответить
 
 