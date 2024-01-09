Украина должна развивать свой оборонный потенциал, чтобы не зависеть только от партнеров, - Гудыменко

Украина стоит перед вызовом максимально затяжной войны, что требует не только отваги, но и стратегического подхода к готовности противостоять врагу длительный период. Государству нужно изменять подходы к обеспечению войск и работать над усовершенствованием собственного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас", передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно готовиться к максимально затяжной войне. Я не буду прогнозировать, потому что я историк, а не таролог. Но нужно готовиться, ведь вооруженная агрессия РФ, в первую очередь, – это наша проблема, а потом уже всего цивилизованного мира. Но война пришла на нашу землю. Она здесь, с нами. И мы должны делать все, чтобы сражаться даже самостоятельно. А чтобы сражаться с самой большой страной мира, нам нужно быть максимально независимыми во всем. Независимость - это не только то, что у нас есть свой флаг, но и то, что у нас есть оружие, чтобы этот флаг защитить. Этим мы тоже должны заниматься", - объснил Гудыменко.

По словам ветерана, в Украине необходимо наладить качественный процесс собственного вооружения и материально-технического обеспечения, а не только надеяться на помощь от союзников.

"Оборонно-промышленный комплекс никогда не стоит на месте и развивается во время войны. Наша задача лежит в двух плоскостях. Первая - постоянное развитие новых технологий, потому что именно это дает нам преимущество над россиянами. FPV дроны - отличный пример. Каждый шаг отставания от россиян может стоить нам дорого. На самом деле Украина - достаточно инновационная страна, чтобы надеяться на преимущество в этом аспекте. Второе - у нас есть банальные расходники, но далеко не все из них покрываются за счет украинского производства. Это касается турникетов, мин, патронов, корпусов для мин. Перед нами трудная задача: развивать производство всего, то есть от ткани и турникетов до высокоточных снарядов. Помощь от Америки и других союзников может останавливаться, может увеличиваться. Мы должны быть готовы, что в какой-то момент она упадет до нуля. Если этого не произойдет - отлично, потому что у нас будет большее вооружение. Если произойдет - мы будем готовы", - подчеркнул он.

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