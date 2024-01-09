Залужный не получил от Запада того, что просил. Это позор для Конгресса США, - Ходжес

Западные партнеры не отреагировали на список потребностей Украины, озвученных главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Если правительство и Конгресс США откажутся от своей ответственности, это станет подарком для Кремля.

Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес, цитирует его ERR, передает Цензор.НЕТ.

Генерал подчеркнул, что интервью Залужного журналу The Economist было очень полезным.

"Он точно определил вызовы и потребности ВСУ. Это именно тот анализ, который хочется получить от главнокомандующего вооруженными силами. Очень профессиональный анализ, без эмоций. Это очень хороший список для Украины и всех нас, который следует изучить", - отметил американский генерал.

Однако, по его словам, Запад не отреагировал открыто ни на интервью Залужного, ни на список потребностей.

"Это позор для нашего Конгресса, что они отказались от своей ответственности. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в этом месяце или начале февраля. Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком для Кремля", - подчеркнул Ходжес.

Читайте также: США следует предоставить Украине ракеты даже с истекшим сроком годности, - Ходжес

Генерал заметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-большому", если не поможет Киеву победить в войне.

"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран с помощью ХАМАС, хуситов и Хезболлы", - сказал Ходжес.

Генерал подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.

"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", – резюмировал Ходжес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда целью США станет победа Украины, исчезнут причины не давать ATACMS, - генерал Ходжес