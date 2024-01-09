Залужный не получил от Запада того, что просил. Это позор для Конгресса США, - Ходжес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Западные партнеры не отреагировали на список потребностей Украины, озвученных главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Если правительство и Конгресс США откажутся от своей ответственности, это станет подарком для Кремля.
Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес, цитирует его ERR, передает Цензор.НЕТ.
Генерал подчеркнул, что интервью Залужного журналу The Economist было очень полезным.
"Он точно определил вызовы и потребности ВСУ. Это именно тот анализ, который хочется получить от главнокомандующего вооруженными силами. Очень профессиональный анализ, без эмоций. Это очень хороший список для Украины и всех нас, который следует изучить", - отметил американский генерал.
Однако, по его словам, Запад не отреагировал открыто ни на интервью Залужного, ни на список потребностей.
"Это позор для нашего Конгресса, что они отказались от своей ответственности. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в этом месяце или начале февраля. Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком для Кремля", - подчеркнул Ходжес.
Генерал заметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-большому", если не поможет Киеву победить в войне.
"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран с помощью ХАМАС, хуситов и Хезболлы", - сказал Ходжес.
Генерал подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.
"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", – резюмировал Ходжес.
Пожалуйста, подождите...
Всі зрозуміли, що кац армія, не друга армія у світі, а друга армія.....в Україні!!! ....але водночас, і НАТО з ООН виявилися звичайними демагогами , як на мене. Або просто звичайними мазохістами , бо сидять і чекають, доки саме їм доведеться вигрібати від сцяного руського сапога.
Ідіоти.
Залужного наібали і він почав наступ дарма.
як що для гольфа 1,9 д на 100 км треба 5-6 л дт то на 3 л він 100 км не проїде
як що для наступу треба було ???? кількість чогось а його перестали надавати саме під час наступу то про які успіхи мова????
нас сдєлал зе!!!
нас сделалі партнери
оркостан відкинутий в розвитку на десятиріччя.
осталось зкупити землю яку захищають ЗСУ!!!!
і план зпрацював
"... Якщо наш уряд та Конгрес відмовляться від своєї відповідальності, то це буде подарунком для Кремля", - наголосив Ходжес.
петушарійці-аресофани окружають)
кого ще послухати, спіноза?
єрмак такий собі перемовник
Нам потрібна постійна тривала взаємодія на усіх рівнях.
Але депутатів особливо з розумово відвагою і гідністю не допускають.
Обличчя України на зовні це табло зеленського і єрмака.
і не треба применшувати його впливу.
ще до війни його назвали другою особою за впливом в Україні
Ну еще и работа с конгресменами была на нуле, зато как приехал снова топол ножкой что бы дали выступить - послали за русским кораблем.
Ну и как не вспомнить нашу дезу на республиканцев, какой Трамп у них плохой, хотя БОльшая часть республиканцев была за Увеличение помощи. Так что виноват и простой люд тоже, который вообще в политику не играет. Особенно Американскую.
Запад коррупцию больше не финансирует
МО Британії був знятий з посади на вимогу Байдена, якому Саллівен доповів про висловлювання Уоллеса про ірланців, які тормозять допомогу Україні. Проти України виступати лячно, тому вони відкрито відвязались на Ізраїлі.
один з них відкрито вихвалявся в Кремлівській пресі про успішні тьорки з Кремлем у 22-23 роках. Зараз вони в стадії саботажа.
таке враження що всі ірландці в партії демократів, а всі шотландці в партії республіканців
це як білоруси з українцями - нібито одного роду, але ж зовсім різні історії
Нє.
Придивіться-но до їх облич: усім до одного погуй.