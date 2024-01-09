РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17568 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
15 433 57
война (46847) помощь (6155) США (23194) Ходжес (135) Залужный (534)

Залужный не получил от Запада того, что просил. Это позор для Конгресса США, - Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars,ходжес

Западные партнеры не отреагировали на список потребностей Украины, озвученных главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Если правительство и Конгресс США откажутся от своей ответственности, это станет подарком для Кремля.

Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес, цитирует его ERR, передает Цензор.НЕТ.

Генерал подчеркнул, что интервью Залужного журналу The Economist было очень полезным.

"Он точно определил вызовы и потребности ВСУ. Это именно тот анализ, который хочется получить от главнокомандующего вооруженными силами. Очень профессиональный анализ, без эмоций. Это очень хороший список для Украины и всех нас, который следует изучить", - отметил американский генерал.

Однако, по его словам, Запад не отреагировал открыто ни на интервью Залужного, ни на список потребностей.

"Это позор для нашего Конгресса, что они отказались от своей ответственности. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в этом месяце или начале февраля. Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком для Кремля", - подчеркнул Ходжес.

Читайте также: США следует предоставить Украине ракеты даже с истекшим сроком годности, - Ходжес

Генерал заметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-большому", если не поможет Киеву победить в войне.

"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран с помощью ХАМАС, хуситов и Хезболлы", - сказал Ходжес.

Генерал подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.

"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", – резюмировал Ходжес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда целью США станет победа Украины, исчезнут причины не давать ATACMS, - генерал Ходжес
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Фінський євродепутат Петрі Сарвамаа зараз збирає підписи інших євродепутатів під петицією про те, щоб вони використовували статтю 7 щодо Угорщини та позбавляли її права голосу в ухваленні рішень в ЄС.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:27
+23
бо він називає речі своїми іменами, а щоб бути президентом чи взагалі політиком, треба вміти майстерно брехати, щоб піпл ковтав солодку брехню, і при цьому нічого потім для цього піпла не робити - і так це і в нас, і в них.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:31
+20
чому цей генерал не президент США і навіть не кандидат ?
показать весь комментарий
09.01.2024 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найвища ступінь лицемірства.
Всі зрозуміли, що кац армія, не друга армія у світі, а друга армія.....в Україні!!! ....але водночас, і НАТО з ООН виявилися звичайними демагогами , як на мене. Або просто звичайними мазохістами , бо сидять і чекають, доки саме їм доведеться вигрібати від сцяного руського сапога.
Ідіоти.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:22 Ответить
уточнення: будуть не вигрібати від сцяного сапога, а пити руську сечу з руського чобота
показать весь комментарий
09.01.2024 15:27 Ответить
чому цей генерал не президент США і навіть не кандидат ?
показать весь комментарий
09.01.2024 15:23 Ответить
бо він називає речі своїми іменами, а щоб бути президентом чи взагалі політиком, треба вміти майстерно брехати, щоб піпл ковтав солодку брехню, і при цьому нічого потім для цього піпла не робити - і так це і в нас, і в них.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:31 Ответить
Всі розумні речі озвучують лише люди з приставкою "екс-".
показать весь комментарий
09.01.2024 15:42 Ответить
звучить це по другому
Залужного наібали і він почав наступ дарма.
як що для гольфа 1,9 д на 100 км треба 5-6 л дт то на 3 л він 100 км не проїде
як що для наступу треба було ???? кількість чогось а його перестали надавати саме під час наступу то про які успіхи мова????
нас сдєлал зе!!!
нас сделалі партнери
оркостан відкинутий в розвитку на десятиріччя.
осталось зкупити землю яку захищають ЗСУ!!!!
і план зпрацював
показать весь комментарий
09.01.2024 15:24 Ответить
Щось нам підказує, що Конгрес якось переживе з цією ганьбою, великі дяді з Конгресу ще для себе не вирішили для чого ми їм потрібні, коли вирішать, тоді і допомога буде або ж не буде взагалі...
показать весь комментарий
09.01.2024 15:24 Ответить
Справа не в тому чи ми їм потрібні. Справа у політичних та економічних позиціях самих США. Здали Грузію, здали Афган, допустили штурм Капітолію - а що в активі?!!
показать весь комментарий
09.01.2024 16:37 Ответить
Чиновники Белого дома поручили компаниям военно-промышленного комплекса США предоставить Украине доступ к передовым военным технологиям,
показать весь комментарий
09.01.2024 15:25 Ответить
А чому тільки Конгресу а не адміністрації Байдена? Вони мали би давно піти на компроміс тадомовитись с Конгресом.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:27 Ответить
Це у заголовку лише Конгрес:
"... Якщо наш уряд та Конгрес відмовляться від своєї відповідальності, то це буде подарунком для Кремля", - наголосив Ходжес.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:39 Ответить
Фінський євродепутат Петрі Сарвамаа зараз збирає підписи інших євродепутатів під петицією про те, щоб вони використовували статтю 7 щодо Угорщини та позбавляли її права голосу в ухваленні рішень в ЄС.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:27 Ответить
Бену Ходжесу за здоровий глузд та позицію-респект...
показать весь комментарий
09.01.2024 15:27 Ответить
Гм... З такими конгресами видається, що і китайозо-рашистські війська на Манхеттені - не за горами.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:28 Ответить
а везти їх туди яке корито буде? те, що втопили в Керчі? А от Європа може отримати непроханих гостей.
показать весь комментарий
09.01.2024 18:50 Ответить
В першу чергу це ганьба для зеленої влади , яка добила те що хоч трохи працювало і хоч щось пробувало виробляти. А в другу чергу ганьба зеленій владі яка розкрадає все що може і тим відвернула від України допомогу!!!! Ганьба зеленим покидькам!!!
показать весь комментарий
09.01.2024 15:28 Ответить
А ходжес хто?А джонсонюк де?Слухайте Арестовича,ми не пуп планети.Розслабтеся....америка при свому лишеться........Ця маячня,ой нам не дали,ой не додали.....В зеркало дивись....Ато кругом виноват хтось.....а ми жертви.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:30 Ответить
"Слухайте арестовича...." Краще б ти цього не писав.🤦
показать весь комментарий
09.01.2024 15:33 Ответить
це coming out якого цензор ще не бачив)
показать весь комментарий
09.01.2024 15:44 Ответить
та вы тут как макаки на всех дерьмом кидаете, кто говорит что-то отличное от вашего мнения
показать весь комментарий
09.01.2024 17:07 Ответить
ахах
петушарійці-аресофани окружають)
кого ще послухати, спіноза?
показать весь комментарий
09.01.2024 15:42 Ответить
Many thanks, Mr. General!

показать весь комментарий
09.01.2024 15:32 Ответить
Тому що наша дипломатія не працює.
єрмак такий собі перемовник
Нам потрібна постійна тривала взаємодія на усіх рівнях.
Але депутатів особливо з розумово відвагою і гідністю не допускають.
Обличчя України на зовні це табло зеленського і єрмака.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:36 Ответить
Поясніть хто такий ермак,і яке його право в державних перемовинах,даю дострокову відповідь: ніхто і ніяк і звати його зеермак.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:43 Ответить
самозванець, який керує державою
і не треба применшувати його впливу.
ще до війни його назвали другою особою за впливом в Україні
показать весь комментарий
09.01.2024 17:40 Ответить
"Список Залужного" був актуальним на осінь 22-го року. Саме тоді БУЛА можливість зламати хребет руснявій орді.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:37 Ответить
багато чого з того, що просив Залужний так і залишилося проханням - https://war.novyny.live/zaluzhnii-nazvav-kliuchovi-potrebi-zsu-dlia-peremogi-********-u-viini-129142.html.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:41 Ответить
22 це був час коли можна було звільнити весь південь коли ще небуло стільки фортифікацій, вирішили почекати допомоги, все затягнулося,за цей час рф закріпилася .все.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:24 Ответить
"22 це був час коли можна було звільнити весь південь коли ще небуло стільки фортифікацій, вирішили почекати допомоги, все затягнулося,за цей час рф закріпилася .все." ....... А чим по твоєму можна було той південь звільнити , якщо не допомогою , багато свого мав ??????
показать весь комментарий
09.01.2024 18:24 Ответить
мати оперативний простір або впертися у фортифікації та мінні поля, це зовсім різну кількість ресурсів потребує для подолання ..
показать весь комментарий
09.01.2024 18:33 Ответить
Як же я не здогадався , пане верховний головнокомадувач , у тебе були достовірні дані про наші спроможності у 2022 а я тобі такі дурні питання задаю((
показать весь комментарий
09.01.2024 22:11 Ответить
Чому Конгресу? Це ганьба Байдена.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:54 Ответить
Західні політики просто не знають як без наслідків (для себе коханих ) донести до виборців шо вони завели свої країни вигрібну яму кацапського клозету - і теперка ми спостерігаємо як Захід з нами поступово занурюється в пахучу субстанцію. До речі підприємцям на Заході є чудове повідомлення - всіх грошей не заробиш а якшо попробуєш позбудеся і тих шо маєш.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:57 Ответить
Позорники
показать весь комментарий
09.01.2024 15:57 Ответить
Західні політики просто не знають як без наслідків (для себе коханих ) донести до виборців шо вони завели свої країни вигрібну яму кацапського клозету - і теперка ми спостерігаємо як Захід з нами поступово занурюється в пахучу субстанцію. До речі підприємцям на Заході є чудове повідомлення - всіх грошей не заробиш а якшо попробуєш позбудеся і тих шо маєш.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:58 Ответить
Все вопросы к кисингеровцам то есть к байденобамам-реалполитикам.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:10 Ответить
Щось схоже на те що дядя сєм зовсім і не демократ, і для нього своя рубашка ближче до тіла і оцей піздеж про свободу, демократію, захист справедливості.права людини це все в прошлом, а постала єпоха орди яку воглавив ***** - собі та жинці і справа життя це корито собі та жинці і прав той хто сильниший і в кого атомна бомба. Позорище, блошина північна корея керуе дядей сємом який дурень свої технологіі роздав терористом по вьому світу. Україні пока ще е час треба срочно виробляти атомну бомбу і теж погрожувати всім хто на неї нападае що підірве нахрен земну кулю. Попав в вовчу стаю треба по вовчи вить. А оце всі сю сю це все *****.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:13 Ответить
бачите у Ина є я\з і його незачіпають,у індусів і пакистанців є , якщо хтось з них добровільно відмовиться від потужностей, як ми зробили, його невдовзі розчленують сусіди ..
показать весь комментарий
09.01.2024 16:30 Ответить
Шось США тупити почали ...вже ясно шо зеленського треба під ср*ку мішалкою ,в прискоренному варіанті, бо це чмо 🤡 війну , в хату ЄС приведе
показать весь комментарий
09.01.2024 16:27 Ответить
Пора, ой, пора. Ліза Пі*день, скидай номер картки, я вишлю гроші на квиток до Київа з Берліна. І свій міксер з собою прихопи.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:55 Ответить
А чого так переймаєшся ,ну пише собі жіночка , своє ставлення до житт'я, ти не згодний ? То пиши від себе ...і ще не Ліза я, а Луїза ...
показать весь комментарий
09.01.2024 18:03 Ответить
І ще не залякуй, я з родини репресованих ... і доросла дуже ,по дітдомах та інтернатах виросла, я вас пі.арів совкодроченців ,роздерла би на шматки ,нех ...🤡 захищати ,не бери гріх на душу ...за Україну краще голос подавай !
показать весь комментарий
09.01.2024 18:11 Ответить
"...Я в танке гарел! Я - льотчик!" (с) Митець
показать весь комментарий
09.01.2024 18:21 Ответить
Не має значення де ти головою вдарився , не сікайся до людей ,ботяра, час не той ...
показать весь комментарий
09.01.2024 18:26 Ответить
Дочь репресираванава ахвицера? Нє всьо так адназначна? Бачив я, як в 14-му такі жіночки під наші танки кидались.
показать весь комментарий
09.01.2024 23:01 Ответить
Шо знову ...?! Та їди ти нах...! Довб...*** малолітній ! Бачило своє відкрий ,у другу сторону ,за поребрік ....тему не розвивай , працюєш погано..! Приметив х...єв !
показать весь комментарий
09.01.2024 23:38 Ответить
Там сам Зелебоб напортачил шо капец. Посылал Арахмидию на переговоры, который говорил демократам одно а республиканцем другое, это надо быть идиотом что бы не понять что обман раскроется тут же, бил ножкой и требовал оружие, хотя свое ВПК забил, потом провалил мобилизацию, что бы лохторат не обидился, а деды штурмовики норм ну и вишенка на торте так это дерьмака послал, долбаного завхоза.

Ну еще и работа с конгресменами была на нуле, зато как приехал снова топол ножкой что бы дали выступить - послали за русским кораблем.

Ну и как не вспомнить нашу дезу на республиканцев, какой Трамп у них плохой, хотя БОльшая часть республиканцев была за Увеличение помощи. Так что виноват и простой люд тоже, который вообще в политику не играет. Особенно Американскую.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:28 Ответить
За яйцами по 17 и всем остальным обращайтесь к Резникову
Запад коррупцию больше не финансирует
показать весь комментарий
09.01.2024 16:44 Ответить
По моєму, таке становище викликане тим, що зараз у Вашингтоні заправляють ірландці. Вони завжди проти Британії, В липні 22 30 конгресменів від Демпартії уже опублікували лист проти допомоги України,але раптом відізвали.
МО Британії був знятий з посади на вимогу Байдена, якому Саллівен доповів про висловлювання Уоллеса про ірланців, які тормозять допомогу Україні. Проти України виступати лячно, тому вони відкрито відвязались на Ізраїлі.

один з них відкрито вихвалявся в Кремлівській пресі про успішні тьорки з Кремлем у 22-23 роках. Зараз вони в стадії саботажа.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:57 Ответить
я не дуже знаюся на політиці чи ірландцях, але дійсно і байден і кеннеді ірландці

таке враження що всі ірландці в партії демократів, а всі шотландці в партії республіканців

це як білоруси з українцями - нібито одного роду, але ж зовсім різні історії
показать весь комментарий
09.01.2024 17:14 Ответить
Генерал -- военный, а война- это продолжение политики государства.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:09 Ответить
Це ганьба для Конгресу США

Нє.
Придивіться-но до їх облич: усім до одного погуй.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:18 Ответить
не дал Конгресс или Белый дом? а Ленд-лиз тоже не дал Конгресс или все же Белый дом?
показать весь комментарий
09.01.2024 20:55 Ответить
Ходжес - наша дюдина.
показать весь комментарий
09.01.2024 21:52 Ответить
Людина !
показать весь комментарий
09.01.2024 21:54 Ответить
Наша чи Ходжес?
показать весь комментарий
09.01.2024 22:14 Ответить
 
 