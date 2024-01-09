Последняя ракетная атака РФ свидетельствует об успехе недавних ударов ВСУ по оккупированному Крыму, - британская разведка

Российская ПВО во временно оккупированном Крыму неэффективна, о чем свидетельствуют удачные атаки ВСУ.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Так, 4 января Силы обороны Украины атаковали российские цели на аэродроме Саки и Севастополе.

"Эти атаки, вероятно, снизили информированность и покрытие российского ПВО над крымским регионом", - говорится в сообщении.

В ответ на это РФ провела серию ракетных атак Украины 8 января. Тогда были атакованы Запорожье и Кривой Рог.

"Это снова демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. Масштаб российского ответа, вероятно, является показателем успеха, достигнутого Вооруженными Силами Украины во время ударов 4 января 2024 года", - добавили в британской разведке.

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