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Последняя ракетная атака РФ свидетельствует об успехе недавних ударов ВСУ по оккупированному Крыму, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Российская ПВО во временно оккупированном Крыму неэффективна, о чем свидетельствуют удачные атаки ВСУ.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Так, 4 января Силы обороны Украины атаковали российские цели на аэродроме Саки и Севастополе.

"Эти атаки, вероятно, снизили информированность и покрытие российского ПВО над крымским регионом", - говорится в сообщении.

В ответ на это РФ провела серию ракетных атак Украины 8 января. Тогда были атакованы Запорожье и Кривой Рог.

"Это снова демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. Масштаб российского ответа, вероятно, является показателем успеха, достигнутого Вооруженными Силами Украины во время ударов 4 января 2024 года", - добавили в британской разведке.

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Комментировать
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атака це коли 50- 100 ракет , а то просто болючий укол .
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09.01.2024 15:26 Ответить
Якась МАЯЧНЯ:
Що там ми на аеродромі атакували?
Рашисти встигли всі літаки перемістити з під атаки! (дякуємо КРОТАМ)
А сами рашисти всі наші оборонні підприємства успішно атакували (дякуємо ДАСУ).
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09.01.2024 15:30 Ответить
...про таке нізя писать... Можна тіки писать, шо всі наші атаки суперові, а їхні провальні...
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09.01.2024 15:35 Ответить
А хто сказав що успішно?
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09.01.2024 16:59 Ответить
Та що ж таке
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09.01.2024 15:37 Ответить
Дурень думкою багатіє чого варта та писанина.
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09.01.2024 15:38 Ответить
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09.01.2024 15:39 Ответить
Поразили, но мимо, что тут непонятного?
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09.01.2024 15:40 Ответить
Які успіхи? Ваше Рамштайн-комьюніті виділило аж 5 ракет за минулі 2 тижні, в той час як пі.дари випустили по Україні 300+.
Підісрали і далі стурованість проявляють
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09.01.2024 18:00 Ответить
 
 