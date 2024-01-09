Выдавал себя за работника ГУР и обещал жене воина включить мужа в список обмена пленными за 40 тыс. грн

В Черкассах перед судом предстанет мужчина, обещавший жене украинского воина за 40 тыс. грн включить его в список обмена пленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Мужчина выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ неправомерную выгоду за включение ее мужа в обменный список военнопленных Вооруженных Сил Украины.

За влияние на принятие решения уполномоченным лицом Министерства обороны Украины обвиняемый получил 40 тыс. грн.", - говорится в сообщении.

В случае доказывания вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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