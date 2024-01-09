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Новости Происшествия Обмен пленными
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Выдавал себя за работника ГУР и обещал жене воина включить мужа в список обмена пленными за 40 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

прокуратура

В Черкассах перед судом предстанет мужчина, обещавший жене украинского воина за 40 тыс. грн включить его в список обмена пленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Мужчина выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ неправомерную выгоду за включение ее мужа в обменный список военнопленных Вооруженных Сил Украины.

За влияние на принятие решения уполномоченным лицом Министерства обороны Украины обвиняемый получил 40 тыс. грн.", - говорится в сообщении.

В случае доказывания вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: Мошенники начали использовать последний обмен пленными для наживы, - Координационный штаб
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Топ комментарии
+7
До і після полону
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09.01.2024 16:11
+6
На палю гниду!
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09.01.2024 15:53
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Скільки ж такого лайна тиняється по Україні і мародерить на крові Українців!!
https://cripo.com.ua/main/vy-voyujte-a-my-budemo-krasty-yak-shhe-odyn-tylovyj-hapuga-pryvlasnyv-sotni-miljoniv-na-harchah-minoborony/
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09.01.2024 15:46 Ответить
А яка доля "уповноваженої особи Міноборони"? Не в "темі", білий та пухнастий?
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09.01.2024 15:46 Ответить
а был ли мальчик?(с))))
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09.01.2024 15:48 Ответить
Якщо не було, то ст.190 КК України (шахрайство). А от якщо ст.369-2 КК України, то однозначно конкретний посадовець із конкретним повноваженнями. Тільки питання - сам відмовився та не прийняв, чи з якихось причин не "змогли" задокументувати? Як ото суддів Верховного Суду, у яких під час обшуків вилучили передані князєву як хабар гроші, а підозри їм не погодили
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09.01.2024 15:50 Ответить
думаю не було, все ж... сумма 1к USD за рішення питання, на тлі спіжжених мільярдів, виглядає мізерною...
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09.01.2024 15:53 Ответить
Тоді як написав вище - лише ст.190 КК України (шахрайство), а не ст.369-2 КК України, яку інкримінували та за цією квалфікацією направили до суду. Чимось же кріпили докази стосовно посадовця, для кого брав, на "рівному" місці 369-2 не інкримінують, лише коли є конкретний посадовець, для кого беруть мзду
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09.01.2024 15:55 Ответить
До речі, при з/п у 500 тис.грн. на місяць той самий князєв "погорів" на 10 к USD. Хабарники гребуть усе, що дають. Тим більше у МО, бо не на "нулі", премій у 100 к немає, оклад малий
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09.01.2024 15:57 Ответить
На палю гниду!
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09.01.2024 15:53 Ответить
Таких нужно садить не только по статье мошенничество, а и по статье коллаборационизм. Еще раз повторюсь - есть кацапы, кидай сколько хочешь, переводи деньги на ЗСУ нет ***** - оно своих кидает.
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09.01.2024 15:58 Ответить
До і після полону
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09.01.2024 16:11 Ответить
Дві різні людини 😪
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09.01.2024 17:15 Ответить
Головне - жива та вдома, в Україні
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09.01.2024 17:30 Ответить
мабудь 137 сов'єтнік
єрмака
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09.01.2024 16:14 Ответить
Якби я був суддею в цій справі, постановив би відрізати язика цьому підару! Щоб до кінця своїх днів шипів, як гусак! і разом з цим лише через трубку їло, пило, срало, стяло... Ніяких до 3ьох, 5ти, 8ми... Такі потвори не можуть мати громадянство України також.
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09.01.2024 16:28 Ответить
 
 