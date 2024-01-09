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Выдавал себя за работника ГУР и обещал жене воина включить мужа в список обмена пленными за 40 тыс. грн
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Черкассах перед судом предстанет мужчина, обещавший жене украинского воина за 40 тыс. грн включить его в список обмена пленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Мужчина выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ неправомерную выгоду за включение ее мужа в обменный список военнопленных Вооруженных Сил Украины.
За влияние на принятие решения уполномоченным лицом Министерства обороны Украины обвиняемый получил 40 тыс. грн.", - говорится в сообщении.
В случае доказывания вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.
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+7 Павло ШОвте
показать весь комментарий09.01.2024 16:11
+6 Pawlo Filonenko
показать весь комментарий09.01.2024 15:53
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єрмака