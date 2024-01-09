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В итальянской Модене отменили разрешение на проведение выставки о "расцвете" оккупированного Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

италия,італія

Городские власти итальянской Модены отозвали разрешение на проведение пропагандистского мероприятия о "расцвете" временно оккупированного Мариуполя.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На обращение украинской стороны мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе".

Искренне приветствуем это решение. Признательны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", - отметил он.

Николенко призвал и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций.

Читайте также: Мэр итальянской Модены заверил, что не поддерживает проведение выставки о "расцвете" Мариуполя в оккупации

"Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", - добавил спикер МИД.

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в городе Модена 20 января 2024 года хотят провести пропагандистское мероприятие о том, как оккупированный Мариуполь "быстро восстанавливается" после российской оккупации.
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Топ комментарии
+12
Брехливість та лицемірство кацапів не знає меж.
А в нас гроші йдуть на "нєзабудки", куму Зеленських, телемарафон, та на усіляких Колюбаєвих, але не на висвітлення воєнних злочинів яки постійно вчиняє рашистська фашизація в Україні.
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09.01.2024 16:06
+8
в демократичних країнах не вникають в суть при видачі цих дозволів, це ж не тоталітарасти, щоб кожну виставку вивчати на предмет ідеології.
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09.01.2024 16:07
+5
И следом повестку в военкомат
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09.01.2024 16:35
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значит уже разрешение дано было...во дела...
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09.01.2024 16:02 Ответить
в демократичних країнах не вникають в суть при видачі цих дозволів, це ж не тоталітарасти, щоб кожну виставку вивчати на предмет ідеології.
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09.01.2024 16:07 Ответить
я просто с этим никогда не сталкивался ,просто исходил из той логики что таким способом можно было бы устроить творческий вечер с названием к примеру "наш любимый халифат" со всеми расчудесными художествами игила....
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09.01.2024 16:34 Ответить
розочкой из бутылки разрисовать кацапам ипальники - пускай цветут
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09.01.2024 18:37 Ответить
Ти точно з Німеччини пишеш? Для проведення виставки дозвіл у влади в ЄС ніхто не бере... А от заборонити можуть!
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09.01.2024 16:09 Ответить
взагалі основна суть цих дозволів в демократичних країнах, це спланувати відповідне посилення охорони правопорядку, рятівників та швидких в місці проведення публічного заходу. а у тоталітарастів суть цих дозволів - цензура.
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09.01.2024 16:20 Ответить
Цензура друкуєте - то канібали можуть подавати запит на дозвіл на проведення виставки, чи все таки не можуть ?
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09.01.2024 16:25 Ответить
Там не дозвіл, а повідомлення - буде така-то виставка. У випадку чого її можуть заборонити.
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09.01.2024 16:48 Ответить
Брехливість та лицемірство кацапів не знає меж.
А в нас гроші йдуть на "нєзабудки", куму Зеленських, телемарафон, та на усіляких Колюбаєвих, але не на висвітлення воєнних злочинів яки постійно вчиняє рашистська фашизація в Україні.
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09.01.2024 16:06 Ответить
У вас це де?!?! Не сміши піда.російськиц троляка, твій гонорар з писанини інформації, що абсолютно не відповідає дійсності скоріше всього йде на бояру
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09.01.2024 16:32 Ответить
Це мій особистий неадекватний "ображений шанувальник", не зважайте
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09.01.2024 17:14 Ответить
Зате по лайкам які ти собі наставив, люди легко вичислять інших під.аросійських лишньохромосомих імбецилів
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09.01.2024 16:35 Ответить
Думаєш, добре замаскувався?
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09.01.2024 17:13 Ответить
Самодіквідуйтесь опущені імбецили! 😂 Вас тролів видно за км, самі собі лайки ставите , переписуєесь між собою, дауни підо.рососійські
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10.01.2024 06:46 Ответить
В Італії злякалися такого счастя розквіту
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09.01.2024 16:08 Ответить
Это же надо, в прекрасной Италии показывать убогость совковых 9- этажек, наспех наклепаных на могилах неизвестных! Ещё бы к грекам поехали с такой кинухой. Те сразу вспомнят чей изначально народ в тех местах ещё при Геракле показывал местным аборигенам теорему Пифагора с прямым углом, чтоб курятник не завалился! Только кацапам такое в бошку взбредёт! Моральные уроды.
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09.01.2024 16:15 Ответить
Який цинізм від кацапів, зруйнували місто, вбили за різними даними від 20 до 100 тисяч мирних громадян і зібрались проводити виставку ,все це відбуваєтся від бездіяльності нашого уряду ,МЗС ,інформ . політики замість того що б показувати світу про зруйновані міста після "освобожденія" вони мовчать ,в той час як ворог продовжує брехати ,зробіть виставку який був :Маріуполь ,Бахмут ,Марїнка ,Авдіївка ,Северодонецьк ,Лисичанськ ,Попасна Волноваха ітд до війни і в що варвари рашиські перетворили ці міста.
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09.01.2024 16:15 Ответить
У московитов в подмосковье и в 3-х районах москвы разруха и холод.
Котельные и ТЭЦ разваливаются на глазах, т.к. построены еще при Хрущеве.
Сейчас там в домах холод как в на Северном полюсе. Люди выходят на улицу, чтобы как-то согреться (при температуре воздуха -25...-30 градусов)
Гибнут домашние животные.
А власти озабоченности втюхиванием "отстроенного" Мариуполя, так как на этом погрели себе руки, а не замерзших москвичей.
И ЭТО в стране с огромными запасами всех видов энергоресурсов.
Правда, по словам той же Матвиенко, россия не может производить даже гвозди.
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09.01.2024 16:24 Ответить
А в столиці Чечні Грозному нічого подібного немає.
Порада жителям подМацковья і ОРМОС (окремих районів мАцкви з особливим статусом): починайте відрізати голови русскім солдатам, обов'язково записуйте процес на камеру і викладайте в Інтернет. Чечні допомогло, а ви чим гірші?
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09.01.2024 16:32 Ответить
Федеральная программа: "Трупы вместо труб"
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09.01.2024 16:33 Ответить
Боксер Кевин Джонсон сменил фамилию на «Владимирович». Теперь он гражданин России Кевин Владимирович. Кевин Владимирович *****

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09.01.2024 16:32 Ответить
И следом повестку в военкомат
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09.01.2024 16:35 Ответить
зато у него в окопах со жратвой проблем точно не будет
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09.01.2024 16:39 Ответить
В Італії показали російський пропагандистський фільм «Свідок» про те, що це не Росія, а Україна вбивала людей в Бучі.

Пропагандистський шедевр спеціально знімався і робився на західну аудиторію.

Росіяни спочатку хотіли зняти «документальний» фільм про нібито «злочини української армії» з метою показувати його західній аудиторії. Але підтасувати факти не вийшло навіть в досвідчених пропагандистів. І тоді Кремль виділив бюджет на ігровий фільм.

В Італії цьому фільму зробили цілий тур по різних містах.

Я не чув про протести проти цієї ганебної пропагандистської брехні в Італії.

Запитання до українського посольства - яка була реакція на прокат цього фільму?

Запитання до українського Мінкульту - може, настав час зайнятися просуванням на захід наших англомовних фільмів про російські злочини? Один з таких, до речі, зняла наша група.

https://m.youtube.com/watch?v=eyrr9gLiBrM&feature=youtu.be

Ці італійські плакати є прямим поясненням, чого в європейських парламентах менше голосують за допомогу Україні.
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09.01.2024 16:43 Ответить
Я люблю слухати аудіокниги з фантастики. Отже, на торентах я бачу, що російською мовою озвучено приблизно 9000 книг з зарубіжної фантастики. Українською мовою - всього 800 книг зі світової літератури, включаючи оповідання. Скажу, що романів зі світової фантастики з таймінгом більше 12 годин, може бути близько 80-90, і більшість з них фінансуються самими читачами.

Тепер є питання до Міністерства культури - скільки романів було фінансовано і перекладено за рахунок бюджету на 2023 рік? Я не знайшов інформації, яка б підтверджувала, що Міністерство культури зі штатом у 22 000 осіб переклало чи озвучило хоча б одну книгу українською мовою. А це може свідчити про те, що жодна книга не була перекладена з іноземних мов.
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09.01.2024 18:06 Ответить
 
 