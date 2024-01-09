В итальянской Модене отменили разрешение на проведение выставки о "расцвете" оккупированного Мариуполя
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Городские власти итальянской Модены отозвали разрешение на проведение пропагандистского мероприятия о "расцвете" временно оккупированного Мариуполя.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"На обращение украинской стороны мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе".
Искренне приветствуем это решение. Признательны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", - отметил он.
Николенко призвал и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций.
"Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", - добавил спикер МИД.
Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в городе Модена 20 января 2024 года хотят провести пропагандистское мероприятие о том, как оккупированный Мариуполь "быстро восстанавливается" после российской оккупации.
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А в нас гроші йдуть на "нєзабудки", куму Зеленських, телемарафон, та на усіляких Колюбаєвих, але не на висвітлення воєнних злочинів яки постійно вчиняє рашистська фашизація в Україні.
Котельные и ТЭЦ разваливаются на глазах, т.к. построены еще при Хрущеве.
Сейчас там в домах холод как в на Северном полюсе. Люди выходят на улицу, чтобы как-то согреться (при температуре воздуха -25...-30 градусов)
Гибнут домашние животные.
А власти озабоченности втюхиванием "отстроенного" Мариуполя, так как на этом погрели себе руки, а не замерзших москвичей.
И ЭТО в стране с огромными запасами всех видов энергоресурсов.
Правда, по словам той же Матвиенко, россия не может производить даже гвозди.
Порада жителям подМацковья і ОРМОС (окремих районів мАцкви з особливим статусом): починайте відрізати голови русскім солдатам, обов'язково записуйте процес на камеру і викладайте в Інтернет. Чечні допомогло, а ви чим гірші?
Пропагандистський шедевр спеціально знімався і робився на західну аудиторію.
Росіяни спочатку хотіли зняти «документальний» фільм про нібито «злочини української армії» з метою показувати його західній аудиторії. Але підтасувати факти не вийшло навіть в досвідчених пропагандистів. І тоді Кремль виділив бюджет на ігровий фільм.
В Італії цьому фільму зробили цілий тур по різних містах.
Я не чув про протести проти цієї ганебної пропагандистської брехні в Італії.
Запитання до українського посольства - яка була реакція на прокат цього фільму?
Запитання до українського Мінкульту - може, настав час зайнятися просуванням на захід наших англомовних фільмів про російські злочини? Один з таких, до речі, зняла наша група.
https://m.youtube.com/watch?v=eyrr9gLiBrM&feature=youtu.be
Ці італійські плакати є прямим поясненням, чого в європейських парламентах менше голосують за допомогу Україні.
Тепер є питання до Міністерства культури - скільки романів було фінансовано і перекладено за рахунок бюджету на 2023 рік? Я не знайшов інформації, яка б підтверджувала, що Міністерство культури зі штатом у 22 000 осіб переклало чи озвучило хоча б одну книгу українською мовою. А це може свідчити про те, що жодна книга не була перекладена з іноземних мов.