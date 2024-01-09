РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17439 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 861 42
Генштаб ВС (4291) Зеленский (16555) Минобороны (8238) Ставка (60)

На заседании Ставки проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ставка,зеленський

Командующие основными направлениями и операциями на заседании присутствовали очно.

Об этом сообщает телеграм-канал президента, передает Цензор.НЕТ.

На заседании совместно с командующими, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические издержки, ежедневная потребность, распределение между подразделениями.

Кроме того, систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий.

"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – написал президент.

Читайте также: На заседании Ставки был представлен план наших действий на следующий год, - Зеленский. ВИДЕО

Также обсуждалась тема украинского ПВО.

"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, громад, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
09.01.2024 16:30
+18
вже навіть журналісти пишуть, що одразу після того, як зе-лідор з єрмаком восени 2022, після визволення Херсону, почали як несамовиті збирати "ставки" та пхати свої пельки у справи генштабу, саме після цього наш контрнаступ накрився мідним тазом ... до цього у ЗСУ все добре вдавалося і Київщину звільнити і Харківщину і Херсон... а потім, з ростом популярності Главкома в народі, у зе-лідОра та його офісних щурів зірвало дах ... і тепер маємо те що маємо - клоун та чотириразовий уклоніст розповідає бойовим генералам куди й як наступати. А винні звісно будуть потім військові, бо інформаціцна клізма для промивки мозгов зе-лохторату знаходиться в ОПі....
показать весь комментарий
09.01.2024 16:35
+13
Потужно провів потужну ставку. Потужні результати незабаром.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно провів потужну ставку. Потужні результати незабаром.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:27 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 16:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Hn5np6HPX0I
показать весь комментарий
09.01.2024 16:50 Ответить
А верховний то - голий!
показать весь комментарий
09.01.2024 19:39 Ответить
Гниди , кроти , троянські поні , чому не заарештована ВБИВЦЯ БАСАЛАЕВА ? Зеленський , готуйся на перший СТ. 111 термін в КЛІТЦІ замість полковника Романа Червінського
показать весь комментарий
09.01.2024 17:21 Ответить
Не "важливе", а "потужне".
(с) Скільки тебе вчить можна?
показать весь комментарий
09.01.2024 16:28 Ответить
Это напоминает фильм День сурка.Каждый день одно и то же ставка и тупой ****** ниочем вечером
показать весь комментарий
09.01.2024 16:28 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 16:32 Ответить
напевне рахували дрони, або мінометні постріли, а може вже почали рахувати далекобійні ракети...
показать весь комментарий
09.01.2024 16:28 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 16:33 Ответить
Просто роденовський мислитель
Триптіх-це коли 3в1, а як 12- то що?
показать весь комментарий
09.01.2024 17:00 Ответить
зептіх...
показать весь комментарий
09.01.2024 17:30 Ответить
Ні! Він же зібрався у Давос! Мабуть виясняв якого кольору вдягать труси "Патріотичні" чи камуфльовані? Бо треба жбуде хєром на піаніні "лабать"! А для цього треба штани спускать...
показать весь комментарий
09.01.2024 16:34 Ответить
РОЯЛЬ БУВ ?
показать весь комментарий
09.01.2024 16:28 Ответить
Ні, була балалайка
показать весь комментарий
09.01.2024 16:45 Ответить
Сьогодні янетряпка провів «важливе» засідання Ставки, а до цього були засідання чисто щоб поржать.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:32 Ответить
Та нє!
Просто те, від чого "чіста паржать" і "на хавчік прабіваіт", ну те, що з Аргентини привезли- воно вже закінчується.
Тому це засідання було дійсно дуже важливим.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:57 Ответить
А шо, потужні не проканали? А шо ж так?
показать весь комментарий
09.01.2024 16:33 Ответить
вже навіть журналісти пишуть, що одразу після того, як зе-лідор з єрмаком восени 2022, після визволення Херсону, почали як несамовиті збирати "ставки" та пхати свої пельки у справи генштабу, саме після цього наш контрнаступ накрився мідним тазом ... до цього у ЗСУ все добре вдавалося і Київщину звільнити і Харківщину і Херсон... а потім, з ростом популярності Главкома в народі, у зе-лідОра та його офісних щурів зірвало дах ... і тепер маємо те що маємо - клоун та чотириразовий уклоніст розповідає бойовим генералам куди й як наступати. А винні звісно будуть потім військові, бо інформаціцна клізма для промивки мозгов зе-лохторату знаходиться в ОПі....
показать весь комментарий
09.01.2024 16:35 Ответить
Завгосп вже відправив звіт на рф ?
показать весь комментарий
09.01.2024 16:37 Ответить
Україні потрібна перемога!

Працюйте!

Ворог жорстокий та підлий. Війна не е легкою прогулянкою.

Усе для Перемоги!

Тримайся Україна!
показать весь комментарий
09.01.2024 16:38 Ответить
Саме так!!! Треба провести ще потужніше засідання ставки!
показать весь комментарий
09.01.2024 17:45 Ответить
Я пропоную два понадпотужні засідання ставки. Хоч тут є розбіжності, а саме, що він проводить Ставку, якщо це жінка то не зрозуміло куди саме він її проводить?
показать весь комментарий
09.01.2024 19:54 Ответить
Він є вироком усього, що натворив з 2019 року!!
Кров Українців не водиця, за неї відповідати привладним ГОДИЦЯ!
показать весь комментарий
09.01.2024 16:39 Ответить
Та нє, не партесь, якихось 2 роки повномасштабного вторгнення, там ще з 19 пройобували непогано, продовжуйте в тому ж дусі. Дякую-дужедякую
показать весь комментарий
09.01.2024 16:40 Ответить
Можем копать, а можем - нє копать...
показать весь комментарий
09.01.2024 17:49 Ответить
ефективність роботи басалаєвої?
показать весь комментарий
09.01.2024 16:44 Ответить
Доки Зеленський потужно засідає, в тимчасово окупованому Криму продовжується голівудська історія двох українських дівчат-диверсанток модельної зовнішності (початок історії - тут).
Так, кілька днів тому рашисти натрапили на слід месниць, підозрюваних у знищенні десятків окупантів, і намагалися їх затримати у Ялті в одному з приватних будинків.
Проте диверсантки несподівано відкрили вогонь, застрілили кількох співробітників спецслужби ворога "фсб", що були на затриманні, а після цього зникли на автомобілі.
Джерело пише:
"...Подозреваемые в гибели 46 бойцов оказали сопротивление, задержать их, к сожалению, не удалось... Диверсантки оказались хорошо вооружены и (мы такого не ожидали!) прекрасно подготовлены. Плюс их кто-то мог предупредить о нашем визите. Как только спецназовцы приехали на задержание, по ним открыли огонь. Из пистолетов и автоматического оружия...".
На шпальтах джерела також йдеться, що окупанти у відповідь встигли зробити лише кілька пострілів, після чого дівчата зникли на автомашині. Журналісти дізналися, що авто диверсантки покинули на околиці Ялти.
"...Где диверсантки сейчас мы не знаем. В результате стрельбы погибли трое сотрудников ФСБ. Еще двое ранены, один из них тяжело. Возможно, ранена и одна из преступниц, но вряд ли это ранение тяжелое (она скрылась с места стрельбы самостоятельно). Розыск диверсанток продолжается.", - додало джерело.
показать весь комментарий
09.01.2024 16:49 Ответить
Тю.... Так диверсанткам треба було узгодити свої дії з гундосим. Сиділи б зараз десь на зоні в кацапії і чекали на обмін, згідно дуже таємного плану опи...
показать весь комментарий
09.01.2024 17:54 Ответить
Цікаво а мар'янка безмозгла вказівки там давала?
показать весь комментарий
09.01.2024 16:49 Ответить
Я так понял он потужно ответил ответом на последние обстрелы Киев, Харькова, Львова? теперь кацапы потужно прочувствовали ответ
показать весь комментарий
09.01.2024 16:50 Ответить
А шо потужний прорив?
Сьогодні буде?
Чи завтра ранком?
Бо вечором же чергова серія цього дебільного серіалу і треба буде потужно рапортувати про потужні здобутки і нові ще потужніші плани потужних проривів!
показать весь комментарий
09.01.2024 16:52 Ответить
Це все одно що відправити учня початкової школи на нараду директорів «Майкрософт».
показать весь комментарий
09.01.2024 16:57 Ответить
Не погоджуся з вами.
Для нешаблонного рішення потрібен новий погляд і діти чи аутисти тут ідеальні, їх свідомість незашлакована стандартними парадігмами.
А це- просто ...лядський цирк.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:06 Ответить
Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - написав президент.Джерело: https://censor.net/ua/n3466535

Мабуть, забув проковтнув «не», «щоб НЕ забезпечити»…
От тут ви робите «все необхідне»…
показать весь комментарий
09.01.2024 17:02 Ответить
"Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", слова "зеленого брехуна".котрий за словом "все" не робить рівним рахунком нічого конкретного.Два роки робить все на шкоду Україні і її народу.((Також обговорювалась тема української ППО. мабуть західні партнери дали "зелідору де-що зрозуміти відносно західних систем ППО....на які не варто надіятися і нікуя не виробляти свого....
показать весь комментарий
09.01.2024 17:05 Ответить
А аналізатор надійний? Аналізи якістно аналізує? Може то аналізатор Пальчевського? Млять, аналізатори х...ві.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:05 Ответить
Анализы уже сданы. Заключения -- "Воевать нечем и некем."
показать весь комментарий
09.01.2024 17:12 Ответить
все в жопе
показать весь комментарий
09.01.2024 17:12 Ответить
"Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - написав президент.

Джерело: https://censor.net/ua/

потрібні вибори. вони не справляються, і не справляться. або добровільна передача влади військовим. ці кошерно наперсникові корупційні ігри приведуть до капітуляції або в Палестину 2.0.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:16 Ответить
Ага засідателі порвали гармошку, а Верховний розбив рояль хре+ом
показать весь комментарий
09.01.2024 18:20 Ответить
ПИТАННЯ - КОЛИ РОЗТРІЛЯЮТЬ дЄРМАКА ПО СТАТТІ 111 КК УКРАЇНУ І ЗААРЕШТУЮТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ.
показать весь комментарий
09.01.2024 19:44 Ответить
 
 