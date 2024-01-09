На заседании Ставки проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующие основными направлениями и операциями на заседании присутствовали очно.
Об этом сообщает телеграм-канал президента, передает Цензор.НЕТ.
На заседании совместно с командующими, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические издержки, ежедневная потребность, распределение между подразделениями.
Кроме того, систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий.
"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – написал президент.
Также обсуждалась тема украинского ПВО.
"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, громад, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
(с) Скільки тебе вчить можна?
Триптіх-це коли 3в1, а як 12- то що?
Просто те, від чого "чіста паржать" і "на хавчік прабіваіт", ну те, що з Аргентини привезли- воно вже закінчується.
Тому це засідання було дійсно дуже важливим.
Працюйте!
Ворог жорстокий та підлий. Війна не е легкою прогулянкою.
Усе для Перемоги!
Тримайся Україна!
Кров Українців не водиця, за неї відповідати привладним ГОДИЦЯ!
Так, кілька днів тому рашисти натрапили на слід месниць, підозрюваних у знищенні десятків окупантів, і намагалися їх затримати у Ялті в одному з приватних будинків.
Проте диверсантки несподівано відкрили вогонь, застрілили кількох співробітників спецслужби ворога "фсб", що були на затриманні, а після цього зникли на автомобілі.
Джерело пише:
"...Подозреваемые в гибели 46 бойцов оказали сопротивление, задержать их, к сожалению, не удалось... Диверсантки оказались хорошо вооружены и (мы такого не ожидали!) прекрасно подготовлены. Плюс их кто-то мог предупредить о нашем визите. Как только спецназовцы приехали на задержание, по ним открыли огонь. Из пистолетов и автоматического оружия...".
На шпальтах джерела також йдеться, що окупанти у відповідь встигли зробити лише кілька пострілів, після чого дівчата зникли на автомашині. Журналісти дізналися, що авто диверсантки покинули на околиці Ялти.
"...Где диверсантки сейчас мы не знаем. В результате стрельбы погибли трое сотрудников ФСБ. Еще двое ранены, один из них тяжело. Возможно, ранена и одна из преступниц, но вряд ли это ранение тяжелое (она скрылась с места стрельбы самостоятельно). Розыск диверсанток продолжается.", - додало джерело.
Сьогодні буде?
Чи завтра ранком?
Бо вечором же чергова серія цього дебільного серіалу і треба буде потужно рапортувати про потужні здобутки і нові ще потужніші плани потужних проривів!
Для нешаблонного рішення потрібен новий погляд і діти чи аутисти тут ідеальні, їх свідомість незашлакована стандартними парадігмами.
А це- просто ...лядський цирк.
Мабуть, забув проковтнув «не», «щоб НЕ забезпечити»…
От тут ви робите «все необхідне»…
Джерело: https://censor.net/ua/
потрібні вибори. вони не справляються, і не справляться. або добровільна передача влади військовим. ці кошерно наперсникові корупційні ігри приведуть до капітуляції або в Палестину 2.0.