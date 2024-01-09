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Новости Политика Украины
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Зеленский и президент Румынии Йоханнис обсудили ситуацию с безопасностью и двусторонние приоритеты на 2024 год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

йоганніс

Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у меня был очень хороший углубленный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью, дальнейшую многоуровневую поддержку для Украины и двусторонние приоритеты на 2024 год, включая нашу совместную работу по разработке прочного румыно-украинского стратегического партнерства и нашей постоянной прагматической повестки дня", - написал Йоханнис в соцсети Х.

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Обговорили...поставки з Колумбії.
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09.01.2024 17:07 Ответить
Румунія нас захистить!
Вра-а-а!
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09.01.2024 17:30 Ответить
От мені цікаво . Про що може говорити якщо він без суфлера неможе речення належним чином скласти? А тут ще й треба якусь тему під різними кутами обговорювати. Чи тоді навколо нього десяток різних підказувальників
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09.01.2024 17:56 Ответить
Він вже "наобговорювався з ермаком" 13 лют. 2020 р. в Омані.
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09.01.2024 18:01 Ответить
 
 