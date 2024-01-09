Зеленский и президент Румынии Йоханнис обсудили ситуацию с безопасностью и двусторонние приоритеты на 2024 год

Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у меня был очень хороший углубленный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью, дальнейшую многоуровневую поддержку для Украины и двусторонние приоритеты на 2024 год, включая нашу совместную работу по разработке прочного румыно-украинского стратегического партнерства и нашей постоянной прагматической повестки дня", - написал Йоханнис в соцсети Х.

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