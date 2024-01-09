В Украине создается платформа видеонаблюдения для защиты украинцев от преступности, - Шмыгаль
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В Украине стали создавать единую платформу видеонаблюдения. Она необходима для защиты украинцев от преступности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения", – заявил Шмыгаль.
По словам главы правительства, планируется установить 50 тысяч камер. В настоящее время около 8 тысяч уже интегрировано. Эта работа продолжается постоянно.
Премьер подчеркнул, что в Украине меняются стандарты безопасности гражданской жизни. Это потребность военного времени, которая сохранится и после войны.
"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Як к комуністичному Кітае- за один тайм футбольного змагання на стадіоні були іденкіфікрванв десятки тисяч глядачів.
Це мета любої діктатури- контролювати усе:
Файс Ай ді, час, локатіон, банківський разунок, медичні записи, приватне життя, тощо.
До 15 грудня 2023 року влада хоче закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.
Відповідно до техумов оголошеного тендеру, машини мають бути з дизельним двигуном 1,8-2 л, випущені не раніше 2023 року, мати не менше 9 сидінь, а також у задній частині пасажирського відсіку на ширину кузова має бути обладнана камера для затриманих із двома жорсткими сидіннями зі спинками по стінках кузова та з встановленою в ній відеокамерою.
Окрім того було укладено ще дві угоди на постачання: двадцяти автомобілів СКС-FT-М8 для перевезення 9-ти осіб взятих під варту на базі автомобіля Ford Transit по 2,74 млн грн за штуку, та тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн/од.
А ці довбо..... Тупість, та жадібність вони вилікують тільки у могилі!!!!
Це мабуть кацапи попросили особисто Шмигаля, щоб встановили побільше відеокамер. Для зручності. Бо москалі не завжди бачать результати прильотів
Оце я розумію: потужний прорив!
Це на часі?? НЕмає куди гроші кидати?
Це зелене шобло - пбо дєбіли, аба ж зрадники...
знищувати стратегічні цілі ворога та
наблизити перемогу.
А потім камери,вони дійсно,дісціплінують:
мої камери бачуть навіть мишей на вулиці
вночі...
Хто тільки не казав повимикайте ті що є.
Ні ***,вони ще 50 тисяч напхають.
Що зелені,не все підари знають?
В нужниках і в спальнях теж камери встановлять?
Тільки ми про ті камери вже років 20 слухаємо.Ставлять-ставлять і нема?
Черговий схематоз,ще готелі нерозкуплені лишились😡?
Забула,таких як ти,спитати,під яким прапором писати коментар.
Тебе тут в коментарях так багато,що я бачу воювати з дивана ти спец.
У Британії відеоспостереження служить безпеці суспільства.
У Китаї відеоспостереження служить цифровому концтабору.
Враховуючи, що
- ЗЄ-***** скоріше необільшовики,
- Арахамія збирався перейняти досвід компартії Китаю,
- ЗЄ треба рятувати сраку та зберігти владу...
Схильний вважати, що нам будуть намагатися побудувати щось на кшталт китайського цифрового концтабору, а не британського безпечного суспільства.
ЭТО БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Стаття 182 Кримінального кодексу України: порушення недоторканності приватного життя
Зе П*ДАРИ - ІДІТЬ НАХ, ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ КРАЩЕ КУПІТЬ.
Російськи хакери легко зламають ці камери і будуть збирати розвідувальну інформацію та коригувати обстріли!
Причому за наші гроші!
Це замість 50 000 дронів
Нам світить сонце кімерсенне!
Я просто в ох...якому захваті