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В Украине создается платформа видеонаблюдения для защиты украинцев от преступности, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

шмигаль

В Украине стали создавать единую платформу видеонаблюдения. Она необходима для защиты украинцев от преступности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения", – заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, планируется установить 50 тысяч камер. В настоящее время около 8 тысяч уже интегрировано. Эта работа продолжается постоянно.

Премьер подчеркнул, что в Украине меняются стандарты безопасности гражданской жизни. Это потребность военного времени, которая сохранится и после войны.

"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", - добавил он.

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Топ комментарии
+33
мільйон дронів вже літає, тепер мільйон камер, щоб ворогам будо легше слідкувати
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09.01.2024 17:11
+33
ПИ-ДА-РА-С, Пид.расиНА. Во время войны очень нужны камеры.
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09.01.2024 17:11
+33
Фішка в тому, що камери таки встановлять. На відміну віл дронів, які в заявленій кількості літати не будуть. Бо відеокамери не безкоштові і грошей на таке воюючій крахні ніхто не дасть - пріоритети інші (ті ж самі дрони). Тоді сому це робиться? А для контролю над українцями по прикладу кчцапії - раз і розпил бабла - два. А найгірше, що під час війни одна платформа матиме інформацію про все, що робитьмя на вулицях українських міст в режимі реального часу. І не факт, що до цієї платформи не буде мати доступу ворог через своїх хакерів, чи українських зрадників. А отже буде знати про рух транспорту, переміщення військових колон і вантажів і соціальну ситуацію. І розвідки не треба.
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09.01.2024 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Захист від ОП ?!
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09.01.2024 17:10 Ответить
Це щоб ловити ухилянтів, як ******* говорить в ОП.
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09.01.2024 17:30 Ответить
Ні. Це Тотальний контроль над громадянами.

Як к комуністичному Кітае- за один тайм футбольного змагання на стадіоні були іденкіфікрванв десятки тисяч глядачів.

Це мета любої діктатури- контролювати усе:
Файс Ай ді, час, локатіон, банківський разунок, медичні записи, приватне життя, тощо.
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09.01.2024 19:03 Ответить
«1984»
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09.01.2024 19:16 Ответить
ну повіримо...
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09.01.2024 17:10 Ответить
мільйон дронів вже літає, тепер мільйон камер, щоб ворогам будо легше слідкувати
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09.01.2024 17:11 Ответить
Фішка в тому, що камери таки встановлять. На відміну віл дронів, які в заявленій кількості літати не будуть. Бо відеокамери не безкоштові і грошей на таке воюючій крахні ніхто не дасть - пріоритети інші (ті ж самі дрони). Тоді сому це робиться? А для контролю над українцями по прикладу кчцапії - раз і розпил бабла - два. А найгірше, що під час війни одна платформа матиме інформацію про все, що робитьмя на вулицях українських міст в режимі реального часу. І не факт, що до цієї платформи не буде мати доступу ворог через своїх хакерів, чи українських зрадників. А отже буде знати про рух транспорту, переміщення військових колон і вантажів і соціальну ситуацію. І розвідки не треба.
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09.01.2024 17:28 Ответить
Встановлять ці камери в довісок до закуплених зєрмачнею автозаків, можна не сумніватись.

До 15 грудня 2023 року влада хоче закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками.





Відповідно до техумов оголошеного тендеру, машини мають бути з дизельним двигуном 1,8-2 л, випущені не раніше 2023 року, мати не менше 9 сидінь, а також у задній частині пасажирського відсіку на ширину кузова має бути обладнана камера для затриманих із двома жорсткими сидіннями зі спинками по стінках кузова та з встановленою в ній відеокамерою.

Окрім того було укладено ще дві угоди на постачання: двадцяти автомобілів СКС-FT-М8 для перевезення 9-ти осіб взятих під варту на базі автомобіля Ford Transit по 2,74 млн грн за штуку, та тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн/од.
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17.01.2024 11:09 Ответить
головне, щоб вороги бачили в онлайні куди йдуть прильоти...зрадники.
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09.01.2024 17:37 Ответить
"Так це вже було" (с) На початку війни козломорді коригували удари, та відслідковували переміщення ЗСУ, по наших ВЕБ камерах. У якийсь момент до наших дійшло і всі камери вирубили у т.ч. камери фіксації перевищення швидкості, навіть заборону встановили.
А ці довбо..... Тупість, та жадібність вони вилікують тільки у могилі!!!!
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09.01.2024 20:44 Ответить
ПИ-ДА-РА-С, Пид.расиНА. Во время войны очень нужны камеры.
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09.01.2024 17:11 Ответить
Потом всегда можно будет сказать "Не виноватая я, это все плохие хакеры".
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09.01.2024 17:13 Ответить
Це нажаль камери для ТЦК.
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09.01.2024 18:09 Ответить
Хм, то вже можна вільно користуватися автомобільним відеореєстратором? Можна знімати все що завгодно?
Це мабуть кацапи попросили особисто Шмигаля, щоб встановили побільше відеокамер. Для зручності. Бо москалі не завжди бачать результати прильотів
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09.01.2024 20:48 Ответить
Це ще опудало з паралельної реальності "вєщаєт".
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09.01.2024 17:11 Ответить
Віримо. Скоро рейтинг благонадьожності
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09.01.2024 17:11 Ответить
Т.е. власть вводит тотальный контроль. ***** маленькое все время копирует ***** большое и пытается здесь построить копию **********.
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09.01.2024 17:12 Ответить
Якщо люди будуть як мовчазне стадо, то дорвавшісі до влади зроблять що завгодно!
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09.01.2024 22:25 Ответить
гнида охметовская, шмыгаль, решил нагреть руки ...
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09.01.2024 17:12 Ответить
А як буде з захистом людей від цієї іоппаної влади?
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09.01.2024 17:14 Ответить
Оруел відпочиває. Великий Брат слідкуватиме зха кожним.

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09.01.2024 17:16 Ответить
А ще в додаток - збільшення камер, конвоїрів та автозаків для зручного проживання і переміщення
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09.01.2024 17:18 Ответить
цифровой концлагерь все ближе
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09.01.2024 17:19 Ответить
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09.01.2024 17:20 Ответить
ХОЧУТЬ ВКРАСТИ НА КАМЕРАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.. 100%
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09.01.2024 17:21 Ответить
300 млрд$ ще немає, а процес їх "асваєнія" вже стартував!
Оце я розумію: потужний прорив!
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09.01.2024 17:21 Ответить
Большой брат следит за тобой А вы граждан спросили как они относятся к слежке 24/7 ????
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09.01.2024 17:21 Ответить
Дороги будувати зараз нєкомільфо, будемо розкрадати гроші через відеоспостереження! Не здивуюсь, якщо відеокамери виявлятьця з кацапською програмою!
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09.01.2024 17:21 Ответить
А нащо кацапська програма?Якщо це робитиме через інтернет,то влізти туди хакеру середньої кваліфікації раз плюнуть.
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09.01.2024 18:07 Ответить
Брехло шмугаль,і тут на московію дивиться,то там так ******* за всіма слідкувати не для безпеки а для придушення свободи!
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09.01.2024 17:23 Ответить
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09.01.2024 17:27 Ответить
Створюється??? Значить хтось хоче заробити..
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09.01.2024 17:23 Ответить
Тоталітаризм!
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09.01.2024 17:25 Ответить
ці ж камери зламають рашисти і побачать усе пересування ЗСУ. реб і дрони не на часі? головного спеціаліста по камерам - рєзнікова потрібно запросити, буде все кошерно
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09.01.2024 17:25 Ответить
головного спеціаліста по камерам - рєзнікова потрібно запросити до камери. Років так на 10.
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09.01.2024 17:31 Ответить
Камери з онлайн трансляцією до Москви?? Він ідіот чи кретин?
Це на часі?? НЕмає куди гроші кидати?
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09.01.2024 17:27 Ответить
Ще Шмигаль забув про gps-маячки на наші системи ППО, склади з БК та іншу техніку. Про це москалі вже кілька разів просили...
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09.01.2024 20:52 Ответить
нам точно во время войны не дроны а камеры?????????? или тут зеленый интерес
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09.01.2024 17:29 Ответить
Далі що там? Право першої ночі?
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09.01.2024 17:29 Ответить
Не врятує вас вже *****,хоч в сраку собі ті камери всуньте,підараси.
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09.01.2024 17:37 Ответить
Які камери з онлайн-трансляцією під час війни? Шмигаль, ти зовсім їбанувся?
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09.01.2024 17:39 Ответить
Закон про зброю прийміть нарешті. Українці самі себе захистять без "інтегрування по поверхні" вашими 50К китайськими камерами відеоспостереження.
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09.01.2024 17:56 Ответить
Це щоб кацапи могли бачити он-лайн, куди їхні ракети влучили.
Це зелене шобло - пбо дєбіли, аба ж зрадники...
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09.01.2024 17:39 Ответить
70% - дебіли, 30% зрадники
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09.01.2024 21:20 Ответить
Прямо як на раісі
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09.01.2024 17:44 Ответить
"посадимо мільйон українців!" ))
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09.01.2024 17:45 Ответить
Зараз важливіше виробляти ракети,щоб
знищувати стратегічні цілі ворога та
наблизити перемогу.
А потім камери,вони дійсно,дісціплінують:
мої камери бачуть навіть мишей на вулиці
вночі...
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09.01.2024 17:50 Ответить
Це для передачі інформації прямо в Кремль.
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09.01.2024 17:53 Ответить
Правильно,хай підари ламають та дивляться де що та куди їде.
Хто тільки не казав повимикайте ті що є.
Ні ***,вони ще 50 тисяч напхають.
Що зелені,не все підари знають?
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09.01.2024 17:54 Ответить
Ой піз..ун твоя фамілія шмигаль...це ви тотальний контроль над суспільством створюїте ...шоб 🤡 вберегти ...та не напрягайтеся ...він сам піде, вперед ногами , від передозу
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09.01.2024 17:56 Ответить
Правдивіше це платформа для захисту влади від свого народу якого вона боїться більше ніж кацапів.
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09.01.2024 17:57 Ответить
цифровий гулаг будується однаковими темпами що в Україні, що в Росії, замовник то один
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09.01.2024 17:59 Ответить
Таак , з одного боку гроші куди-небуть аби не на озброєння. А з іншого боку тотальний контроль над українцями!
В нужниках і в спальнях теж камери встановлять?
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09.01.2024 18:02 Ответить
Ідея не погана. Виходячи з того що практично вся злочинність сконцентрована у владі, 50 тисяч відеокамер мабуть буде замало для встановлення у кабінеті кожного майбутнього високопосадовця, судді, прокурора, тощо, позаяк у теперішніх можна відразу брати відбитки пальців
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09.01.2024 18:07 Ответить
Шобла вже хоче як в кятаї зирити за тим, як українці серуть в туалетах? Ах ти ж ******** шмигло, слідкуй за своєю сарою та за її дупою.
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09.01.2024 18:10 Ответить
Те саме, що й в паРаші. Тільки там був обоснуй "боротьба з терроризмом". Так он вона яка, країна мрії Зєльца.
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09.01.2024 18:12 Ответить
Що питары , ссыте ?))))
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09.01.2024 18:12 Ответить
Когда вы суки о громадянах думали ? Выродки вы конченые !!
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09.01.2024 18:16 Ответить
Від злочинців захищаються зброєю, а не відеокамерами. Знову зе-брехня "для блага"
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09.01.2024 18:16 Ответить
холопам видеокамеры -панам откаты -взятки -подряды от мин.обороны - а потом отели в австриях и германиях - прикуела уже власть зеленая полностью -надо военных звать -что то не туда страна катится
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09.01.2024 18:21 Ответить
Кого ты пытаешься обмануть,взять каждого под тотальный контроль,дать путину возможность наблюдать движение по дорогам Украины онлайн,ну и конечно нагреть руки списав несколько сотен миллионов на камеры - вот ваша задача.
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09.01.2024 18:33 Ответить
Хтось, там зверху , шмигаль, чи ті, що ним керують, або зрадники, мародери або зовсім дурні...Китайцям і кацапам не потрібно буде витрачати свої гроші, зусилля на інформацію, що у нас відбувається...ми самі , з податків заплатимо за цього троянського коня... Здається вони, ці шмигалі, тільки косять під дурачків.
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09.01.2024 18:35 Ответить
Може вони самі і є троянські
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09.01.2024 19:09 Ответить
Поліціянти поїдуть воювати,а камери будуть слідкувати за злочинцями?
Тільки ми про ті камери вже років 20 слухаємо.Ставлять-ставлять і нема?
Черговий схематоз,ще готелі нерозкуплені лишились😡?
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09.01.2024 18:41 Ответить
Нулівка, з ким там ваші канадці-поліціянти "поїдуть воювати"? З білими ведмедями у Північному Льодовитому океані?
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09.01.2024 19:51 Ответить
Хамло,іди вмийся.
Забула,таких як ти,спитати,під яким прапором писати коментар.
Тебе тут в коментарях так багато,що я бачу воювати з дивана ти спец.
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14.01.2024 21:30 Ответить
Це залежить від того, як використовувати.

У Британії відеоспостереження служить безпеці суспільства.
У Китаї відеоспостереження служить цифровому концтабору.

Враховуючи, що
- ЗЄ-***** скоріше необільшовики,
- Арахамія збирався перейняти досвід компартії Китаю,
- ЗЄ треба рятувати сраку та зберігти владу...

Схильний вважати, що нам будуть намагатися побудувати щось на кшталт китайського цифрового концтабору, а не британського безпечного суспільства.
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09.01.2024 18:54 Ответить
Будут светить ПВО
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09.01.2024 18:56 Ответить
В Украине стали создавать единую платформу видеонаблюдения. Она необходима для защиты украинцев от преступности. Источник: https://censor.net/ru/n3466544

ЭТО БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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09.01.2024 19:06 Ответить
А що у нас можна знімати без згоди, здається зйомка без згоди не є доказом у суді
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09.01.2024 19:07 Ответить
Статтею 307 Цивільного кодексу України передбачено, що людей не можна знімати на фото або відео без їхньої згоди на це. Ця норма закону розповсюджується лише на фізичних осіб та не може бути використана щодо службових, посадових або публічних осіб.
Стаття 182 Кримінального кодексу України: порушення недоторканності приватного життя
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09.01.2024 19:13 Ответить
За словами очільника уряду, планується встановити 50 тисяч камер. На даний момент близько 8 тисяч вже інтегровано. Ця робота продовжується постійно. Джерело: https://censor.net/ua/n3466544

Зе П*ДАРИ - ІДІТЬ НАХ, ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ КРАЩЕ КУПІТЬ.
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09.01.2024 19:34 Ответить
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09.01.2024 19:34 Ответить
З початку треба українців захищати від нікчемної влади.
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09.01.2024 19:44 Ответить
Такого знущання над українцями не було при жодній владі, як сьогодні. Всі права українців і зобов'язання перед ними держави розтоптано. Сьогодні кожен українцець стає жертвою беззаконня і бездії держави і тільки ті, що звертаються до судів, частково відсуджують те, що мала робити держава без судів.
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09.01.2024 19:56 Ответить
Дронів немає на зарплатню військовим грошей немає...зато будуть камери
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09.01.2024 20:09 Ответить
Шмыгаль то водительским удостоверениям сроки уменьшает, теперь видеокамерами занимается. Странный тип... И вообще он толком ни где не работал...
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09.01.2024 21:11 Ответить
Це неприкрита державна зрада!

Російськи хакери легко зламають ці камери і будуть збирати розвідувальну інформацію та коригувати обстріли!

Причому за наші гроші!
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09.01.2024 21:11 Ответить
И шо, проголосуете еще раз?
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09.01.2024 21:18 Ответить
Зараз і так достатньо камер, жили ми без 50 000 камер і потреби не мали!
Це замість 50 000 дронів
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09.01.2024 21:55 Ответить
Фактично це тотальний контроль кожного громадянина ми йдемо до шляху Китаю,далі введуть електронну карту громадянина і все що з цьогго буде і рейтинги по всим критеріям.Цифрова ера рабства наступила.Вітаю !
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09.01.2024 22:01 Ответить
Кітай? Це ви загнули.
Нам світить сонце кімерсенне!
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09.01.2024 23:54 Ответить
В жодному разі не порівнюю ,але ми переймаємо практику тотального котролю всього.Це цифрове рабство.
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10.01.2024 00:01 Ответить
Goodbye freedom!
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09.01.2024 23:17 Ответить
Не дають спокою лаври зірок тік токів зі стрімом роботи ППО, або пересування зброї? Шмигаль хоче сам це зробити, аби москалі час не вирачали по тіктокам лазивши?

Я просто в ох...якому захваті
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09.01.2024 23:52 Ответить
Це ви про відновлення трансляції з зали верховної ради для громадян, журналістів?
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09.01.2024 23:59 Ответить
Ні ну а як кацапам спостерігати? Закидати диверсантів дорожче ніж за кошти з заходу чи копійки українців поставити камери і віддалено моніторити жд колії) Довго ще терпіти будемо? А? Дак отож
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10.01.2024 05:49 Ответить
"Либертарианцы" строят диктатуру китайского образца.
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10.01.2024 06:03 Ответить
Складывается устойчивое впечатление, что команда клоуна работает против страны. Сначал удары по стратегическим предприятиям, которые не были эвакуированы, теперь потратят кучу денег на камеры, чтоб кацапам было удобнее наводиться. 73%, вам так действительно нравится? Когда-нибудь мозг начнете включать или будете потом удивляться как это мы войну проиграли?
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10.01.2024 06:07 Ответить
Нема куди гроши закопати? Може краще виробництво дронів та снарядів в 10 разів збільшити?
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10.01.2024 14:07 Ответить
 
 