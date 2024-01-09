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Папа на время военного положения: В Украине резко возросло количество разводов через суд с последующим оформлением попечительства на отца, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

батьки

Количество решений о лишении родительских прав женщин с 2021 по 2023 выросло в 9 раз.

Об этом говорится в материале NGL Media, передает Цензор.НЕТ.

Юрисконсульт одной из воинских частей, которые дислоцируются на юге Украины, обратился к изданию и рассказал, что в течение короткого периода около десятка военнослужащих той части подали рапорт на увольнение из армии на том основании, что после развода они остались единственными опекунами своих несовершеннолетних детей. Он заподозрил, что эти разводы были фиктивными – тем более, что все решения выносил один и тот же суд.

Представители НАБУ проводили расследование этого дела. Формально судьи принимали законные решения, поэтому доказать злой умысел можно было только задержав их с поличным. 9 января НАБУ провели операцию в Белгород-Днестровском.

До 2022 года украинские суды нечасто рассматривали семейные споры о месте проживания ребенка в случае развода – то есть родители преимущественно самостоятельно решали этот вопрос без отдельного обращения в суд. В то же время, по данным издания, в 2022 году ситуация кардинально изменилась – судебные решения о совместном проживании и содержании детей в свою пользу получили уже 859 мужчин. А за 2023 год в украинских судах зафиксировано уже 2708 таких решений. Таким образом, количество решений о лишении родительских прав женщин с 2021 по 2023 возросло в 9 раз.

"Расположенный в 80 км от Одессы на берегу лимана Белгород-Днестровский стал настоящей меккой для украинских мужчин, стремящихся развестись и через суд узаконить проживание детей с ними – а вместе с тем получить и защиту от мобилизации и возможность выезда за границу. Только в прошлом году местный суд принял 853 решения в пользу отца по месту жительства ребенка.

Читайте также: СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам. ФОТОрепортаж

Конечно, количество таких решений возросло в судах по всей стране, но Белгород-Днестровский горрайонный суд явно выбивается из общего ряда – более 30% решений всей судебной системы Украины приходится именно на этот маленький суд", - отмечают авторы материала.

Журналисты проанализировали документы, свидетельствующие, что с исками в Белгород-Днестровский горрайонный суд обращаются со всей страны – из Киева, Чернигова, Львова и даже из карпатского села Яблуница. Источник издания в НАБУ объяснил, что это стало возможным, в частности, благодаря заключению фиктивных договоров аренды жилья в Белгород-Днестровском районе.

"На условиях анонимности один из мужчин, который фиктивно развелся и через суд завоевал право на содержание ребенка, рассказал NGL.media, что действительно таким образом намерен избежать мобилизации и выезжать при необходимости за границу. Для подтверждения своей позиции в суде ему пришлось собирать письменные свидетельства соседей и друзей о том, что жена давно не проживает вместе с детьми, хотя это было очевидной неправдой. Наш собеседник отказался говорить о финансовой стороне дела, но говорит, что речь идет исключительно о гонораре адвокату, ведь все вполне законно.

И это действительно так. Согласно ст. 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" и ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", если отец самостоятельно воспитывает и содержит ребенка, то получает отсрочку от мобилизации до обретения им совершеннолетия", - пояснили авторы материала.

По данным издания, Белгород-Днестровский горрайонный суд на протяжении 2023 года принял более 850 таких решений – это более 30% всех решений по стране. Почти все эти решения приняли только четыре судьи этого суда – председатель Александр Боярский (364), Сергей Савицкий (312), Валентин Заверюха (124) и Юлия Шевчук (30).

НАБУ назвало организатором такой схемы избегания мобилизации мужчин экс-председателя Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского. Подтверждена причастность к этой схеме трех судей, а также адвокатов и посредников.

Папа на время военного положения: В Украине резко возросло количество разводов через суд с последующим оформлением попечительства на отца, - СМИ 01

Один из детективов НАБУ заявил, что такая услуга обошлась в 3500 долларов США, которые клиенты выплачивали адвокатам согласно официальным договорам о предоставлении правовой помощи, а уже адвокаты передавали деньги судьям. Таким образом, годовую "выручку" организаторов схемы можно оценить в $3 млн.

Издание отмечает, что судья Боярский до сих пор находится под следствием в другом деле. Два года назад детективы ГБР разоблачили его на попытке мошенничества, однако дело еще не завершено – последнее решение датировано маем 2023 года. В конце 2021 года Высший совет правосудия даже отстранил Боярского от судейства, но уже через два месяца он вернулся в должность. В октябре 2023 года в должности главы суда его заменил Валентин Заверюха, а Боярский перешел на должность судьи.
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Топ комментарии
+35
Все правильно роблять. А головне законно. Владу треба змусити піти на діалог, бо вона вже взагалі берегів не бачить.
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09.01.2024 17:18
+24
Наверно ти кацап ,чи із табуна--73% Захищай державу ,а не владу!
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09.01.2024 17:23
+23
Не піде влада на діалог. "Майбахи" зі шльондрами прокурорських,мєнтівських,суддівських,чиновничських синків, і тому подібної наволочі "зі зв'язками" так і продовжуватимуть підпирати пороги київських vip-забігайлівок.
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09.01.2024 17:25
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Страница 2 из 2
А шо, бульбаши по нам стреляют ? Или чукча не читатель ? Не з бульборейхом, а в Харьковскую область возил, там где все время прилеты. Ну не верите мне, посмотрите на фотку из новости про посещение Залужным передовых позиций на фронте. Там явно не полный грязи окоп. Вот практически везде у пацанов примерно так же. Есть где поспать, есть где пожрать. Так что не волнуйтесь, таблетки выпить не забудьте.
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09.01.2024 22:58 Ответить
Це вже корупційні метастази.
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09.01.2024 17:55 Ответить
Часики на руке видели? Отож ...
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09.01.2024 17:57 Ответить
знаю адвоката який сам так зробив,пів року зайняло із всіма перервами та відпустками у суді.
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09.01.2024 18:06 Ответить
Реалізація законного права на виховання дитини чи догляд за старими батьками - це злочин, а батальон в Монако це подвиг. Робіть так як Лисий з кварталу і отримаєте орден від Зе.
Про яку фіктивність можуть стверджувати аморальні прислужники?
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09.01.2024 18:11 Ответить
це черговий дзвіночок для зеленої влади, що потрібні стратегічні рішення і зміни, або розвалиться армія.
таких підходів понапридумувати можна багато.
цікаво, а що за частина така, з якої всі тікають?
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09.01.2024 18:22 Ответить
Шо, поржали? НЕ смішно? Не дійшло ще? Це Україна!!!

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09.01.2024 18:26 Ответить
ссыкуны конченые, это ж надо так ссать, что бы такие выкрутасы выделывать...
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09.01.2024 18:29 Ответить
Почему "сцыкуны"...?
Если люди НЕ ВИДЯТ ради чего рисковать...! Это НЕ ТРУСОСТЬ!
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09.01.2024 19:20 Ответить
А чего они тогда жили в Украине до 22 года? Ведь могли легко в Парашу поехать и там гражданство взять. Всеравно что я поем в ресторане и откажусь платить говоря что еда мне не понравилась. Если еда не нравится-не ещь. А если сьел-плати. Защита государства-это ПЛАТА по долгу. Закон об общей воинской обязааности был и до 22 года и все знали что должны воевать в случае военного положения
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09.01.2024 20:42 Ответить
При чем тут ресторан?

Ну допустим "ресторан"....

Тогда представь, что они (люди в ресторане ) едят СВОЮ еду из СВОИХ продуктов и в "ресторане" который ОНИ построили за СВОИ деньги...

НО назначенный персонал ВДРУГ всем заявил, что это ИХ "ресторан" и в НЁМ ОНИ всех дОят!

И поставил всех на счетчик...

Но в "ресторан" ворвались другие гопники-кацапы и стали бить и грабить все и всех...

Те, кто доил "ресторан" в друг вспомнили о людях и стали выпыхивать их в перед перед собой заслоняясь от кацапских гопников... толи что бы защитится с крикам "ЗА РЕСТОРАН, за наше будущее!!!" (но не ясно за чье именно!) , толи что бы "принести жертвоприношение"из людей строивших ресторан- рассчитывая накормить демона жертвами...

При этом всегда из проходящих мимо найдется кто орет людям "не хотите воевать - идите в кацапский ресторан"

Вопрос : какого ...уя?!

Люди почесали репу и задались вопросом : ради чего конкретно ОНИ сейчас должны проливать СВОЮ кровь, если "ресторан" у них давно отжали "свои гопники"... Мол, возможно логичнее, что бы гопники сами м воевали за то что НАДОИЛИ ?!

... раз доИли они, то пусть и воюют...!!!
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09.01.2024 23:39 Ответить
Твои жалкие потуги оправдать нарушителей закона похожи на то как преступнику выносит обвинительный приговор а но начинает орать что не признает этот суд,не признает это государство и не признает его законы. Обязанность гоударства ЗАСТАВИТЬ уважать и признавать его законы. Иначе нет никакого государства. Именно ЗАСТАВИТЬ преступников не нарушать хзакон а если нарушил-то обеспечить наказание. Есть ЗАКОН по которому все кто физически годе-он ОБЯЗАН прийти в ТЦК сразу как только обявленно военное плолжени. ОБЯЗАН прийти без всяких повесток. Вина государства только в ом что оно не предусмотрела уголовной статьи или инного наказания за нарушение этого закона.но надеюсь сейчас все исправят. Нет назказания за нарушение закона-это не значит что нет закона. Есть обязанность ехать с БС или ходовыми огнями за городом с осени по весну но нет штрафа за это нарушение а только устное вынесение и предупреждение. Но это не значит что не включиввший БС он не нарушает закон. Да это просчет закона то нет наказания за неявку добровольно в ТЦК,но этот просчет исправят
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10.01.2024 16:26 Ответить
Что такое..., ресторан ты уже не хочешь обсуждать?!))))
Ты-гопник захвативший ресторан будешь о "законах" рассказывать?!
Государство это ПРАВА!!! В государстве , в котором нет ПРАВ - ТОТАЛИТАРНОЕ и не может и НЕ ДОЛЖНО существовать!!!!
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10.01.2024 19:10 Ответить
В Гитлеровской Германии, в Северной Кореи - тоже есть законы... И что ?!
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10.01.2024 19:15 Ответить
смотрят на вас наши погибшие воины с того света и думают, Боже за какое г*но я умер....
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10.01.2024 00:02 Ответить
А раньше они не могли подумать?
Может те, кого ты называешь "говно" прошли это все раньше и УЖЕ ПОНЯЛИ что есть что...!?
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10.01.2024 00:29 Ответить
А если бы они "воскресли" они бы пошли бы воевать еще раз?!

Или быть может стали рядом с теми, кого ты называешь "говном"?!
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10.01.2024 01:36 Ответить
Надо тогда еще свое свидетельство о рождении порвать и паспорт не получать надцать лет назад. А он курвам что то не нравиться. Как за что воевать? За святую УКРАИНУ. Которая ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. Превыше твоей жизни, превыше жизни твоих жены и детей. Превыше самого Бога, как писал Шевченко:

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що проклену святого Бога,

За неї душу погублю!

А тогда даже страны такой не было !

Если ты этого не понимаешь, то ты ссыкуняра и не украинец, тебе вообще тут не надо было рождаться. Фу, бл*, лучше б вы все свалили и никогда не возвращались.
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10.01.2024 17:37 Ответить
Я смотрю ты фашист?!

Для человека НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВАЖНЕЕ, чем жизнь и свобода его семьи и его лично!!!

Если кто то и государство разделяет ТВОЮ точку зрения - оно НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖНО СУЩЕСТВОВАТЬ!!!!

Люди могут начать воевать ПРОТИВ такого государства!!!
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10.01.2024 20:04 Ответить
Так чего ты еще 2 года назад не пошел в военкомат защищать свою семью, ссыкло? Ты под впн или внатуре уже в США ссибался? Ну такие ссыкуны надо что бы вообще не возвращались, там и оставайся.
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11.01.2024 07:03 Ответить
1-я не гражданин Украины и никогда им не был!
2е- у ВОЕВАЛ за Украину, но больше НЕ БУДУ этого делать, так Украина стала ТОТАЛИТАРНЫМ государством!
03- насколько мне известно - многие из ТЕХ, кто 2 года назад "пошел в военкоматы" ЖАЛЕЮТ об этом, и сейчас бы этого уже не сделали!!!
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11.01.2024 10:13 Ответить
Так, - це схема для ухилення. Але все цілком у межах закону.
Я про такий спосіб кілька разів писав тут, на Цензорі.
В принципі, ніяких хабарів тут не треба., бо все легально так і має бути. Ті, хто давали хабарі, хотіли пришвидшення рішення і 100% гарантії.
Але й так усе працює, - розлучення, відмовна заява від матері, підтверджуючі документи про опікунство з боку батька, і рішення суду на цій підставі.
Всьо. Ніяких хабарів. Все законно.
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09.01.2024 18:38 Ответить
Причому, чоловік з дружиною (розлучені) після цього можуть спокійно проживати разом. З точки зору закону це вже не має жодного значення. На будь-які закиди можна відповідати, - "матір приїхала відвідати свою дитину". Або "втратила можливість проживати окремо, у іншому місці". Тіпа, в приймах у чоловіка.
Рішення про опікунство з боку батька не можна скасувати, - тільки у випадку, коли жінка подасть новий позов до суду, вже на свою користь, і його задовольнить суд.
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09.01.2024 19:38 Ответить
но можно взять за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию\обеспечению - прогулы в школах, или, там, бухой при свидетелях, плюс рандомные визиты ювенальных органов опять же, закордоном с этим конечно построже. при желании - нагнуть можно любого. с государством обычно в карты не выигрывают (если не у руля).
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09.01.2024 22:33 Ответить
Позбавлення батьківських прав знову ж таки тільки за рішенням суду. І тільки, якщо є залізобетонні факти порушення прав дитини.
Дуже сумніваюся, що батько, який зміг провернути такий фінт ушамі (опікунство), не в змозі забезпечити нормальне життя своїй дитині. Тоді це якийсь унікум. )))
Без гучних домашніх скандалів і "сигналів" до соцорганів ніхто нікуди не буде рипатися. Бо нікому зайвий клопіт не потрібний.
Якщо зіпсуються стосунки з батьком дитини, то тільки матір через суд може повернути собі опіку над дитиною. На все інше можна не зважати.
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09.01.2024 22:54 Ответить
Ви на 100% праві, але я тільки ще додам, що найрозумніше, що після цього можна зробити, якщо є така можливість, це звалити за кордон всією сімʼєю. Після цього робити все, щоб отримати там громадянство, чи хоча б посвідку на проживання, переодружитися і спокійно там жити
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10.01.2024 00:40 Ответить
Я бы таких как ты встретил бы в тем ном переулке...
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10.01.2024 01:38 Ответить
то есть вас не смущает,сто государство убивает отца? Но, когда отец пытается остаться с детьми вас это почему то не устраивает?!
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10.01.2024 01:41 Ответить
По -нормальному соцслужба должна еще подтвердить что ребенок живеть только с отцом а с матерью не видится и она никоим образом не принимает участие в его воспитании. Иначе это ФИКТИВНЫЙ отказ от родительских прав. Попробуйде в США фиктивно оформить брак и на этом основании получить ВНЖ-у вас ничего не выйдет. Соцслужба спонтанно в разное время будет приходить в дом и есл увидит что физически супруги не проживают вместе и не знают ничего друг о друге-брак признают недействительным
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09.01.2024 20:37 Ответить
Про США все вірно. Там слідкують за фіктивними шлюбами.
А як ви собі уявляєте, що у нас можна визнати фіктивним розлучення? В українському законодавстві такого правочину не існує.
Поки йде судовий розгляд, теоретично соціальні служби можуть якось втрутитися з перевіркою умов проживання дитини з батьком. Але після винесення рішення ніхто цим займатися не буде. Та й до цього, - теж не буде. Якщо хтось не подаватиме "сигнали" в соцслужбу, - ніхто й пальцем не поворухне.
Так що ваш коментар щодо діяльності українських соцслужб належить до сфери "очєвідноє-нєвєроятноє". )))
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09.01.2024 20:57 Ответить
Теоретично можна визнати розлучення фіктивним.
Але для цього, як написано в постанові Верховного суду, потрібно виявити "факти, які підтверджують існування в обох з подружжя внутрішньої волі до підтримання подальших шлюбних відносин та її виявлення у вигляді активних дій".

Треба по-перше, виявити "внутрішню волю", а по-друге, "активні дії", зумовлені цією внутрішньою волею. "Активні дії" можуть проявитися, наприклад, в народженні спільної дитини вже після розлучення. Але як встановити, що це їхня дитина? Жінка скаже, що вона від сусіда, наприклад. Чи треба буде проводити ДНК-аналіз?

Корочє, цим гємороєм ніхто не буде займатися.
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09.01.2024 21:24 Ответить
Ці "мусчінкі" служать уже майже два роки. Багато хто з тих хто скористався цією можливістю щоб звільнитись гівна хлебнув повну чашу, подумай краще чому люди шукають будь-який спосіб щоб звільнитись.
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09.01.2024 18:50 Ответить
Хтось завжди шукає будь-який спосіб наїбати інших.

Чи треба думати, що їх штовхає?

А тут профіт - не треба нікуди їздити, не треба шукати продажного суддю. **** ножем по писі - і всі проблеми позаду.
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09.01.2024 18:58 Ответить
Так не найобуй. Не роби підміни понять. І не перекладай з хворої голови на здорову.
Те що ти пишеш це самокаліцтво. І повір його у армії досить багато. Але в новині зовсім не про це. А про те що люди в законному порядку звільняються з військової служби. А не про самокаліцтво яке при факті його встановлення за поранення не проходить і за яке є передбачена законом відповідальність. Чи може ти вважаєш що мобілізація для того щоб люди вчинняли собі тілесні ушкодження?
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09.01.2024 19:06 Ответить
Та то нафронтник примазанный. Отличительный признак- фразочки про "ссыкунов", "ненастоящих мужчин", "маминых писей" и т.д. Сам отмазался через родычей при власти, папа начальника возит, вот и порешал. Но ссыкотно, что все это может накрыться, вот и посылает других. У меня половина дворовых друзей воюет, ни от одного не слышал никогда ни про каких "ссыкунов".
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09.01.2024 20:19 Ответить
І давно купівля рішення суду стало законним?

А як давно фіктивні шлюби та розлучення стали законними?

Не хочуть служити - будуть сидіти.
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09.01.2024 20:34 Ответить
Ти прочитай статтю ще раз. Там чорним по білому написано що довести можна тільки зловивши на горячому, тобто при передачі коштів. І ні слова що це було зроблено. А довести що хтось з тих людей по яких були такі справи без документації факту передачі взагалі неможливо. По всій видимості НАБУ пішло на обшуки з метою знайти якусь документацію. Але не факт що щось знайшли.
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09.01.2024 21:38 Ответить
Маємо гучну статтю в ЗМІ. А як щодо доказів? Лише слова анонімного "одного детектива НАБУ", який побажав залишитися невідомим.
Якби справа була на етапі розслідування, то у жодному разі не повідомляли б ім'я основного обвинуваченого фігуранта (суддю Боярського). Якби справу вже передали до суду, то про це б уже повідомили, як про доконаний факт.
Тому ця стаття свідчить лише про те, що жодних доказів по справі нема. А розголос потрібний тільки для того, щоб судді боялися виносити подібні рішення.
Хабарі, швидше за все, були, але нікого не спіймали на гарячому.
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09.01.2024 21:56 Ответить
Посполиті добре розуміють тільки п**дюлі.
Причому безвідносно до країни та континента проживання.
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09.01.2024 18:42 Ответить
Ща на Росии эту схему углядят и тоже начнут применять...
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09.01.2024 19:11 Ответить
На росії черги в воєнкомат і кожен день на цензорі відео де поранені п*дори себе добивають,щоб в полон не здаватися . У них з "патріотизмом" все дуже добре, хоча їхні депутати також не воюють
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09.01.2024 20:03 Ответить
Раненные себя обычно добивают не из- за патриотизма, или чтоб в плен не сдаваться, а от болевого шока, и понимания, что скоро вся кровь вытечет.
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09.01.2024 21:35 Ответить
Это насколько ценно государство для своих граждан, что его граждане не хотят рисковать ради него...
Мне кажется, что это не проблема граждан и проблема не В гражданах...! Проблема В самом государстве и самого государства...!
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09.01.2024 19:17 Ответить
Это последствия потреблядского общества, которое воспитывалось еще с развала совка. 30 лет нам реклама по ТВ рассказывала, что ты уникальный, неповторимый, только сникерс купи. А теперь военком тебя ловит, и говорит, что ты никто, просто ресурс.
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09.01.2024 21:38 Ответить
А ты не индивидуальный? Ты серая мышь кому то принадлежащая, у которой НЕТ СВОЕЙ цели и интересов в жизни?! Ею должен кто то другой распоряжаться вместо тебя?!
Почему, ради чего !!??
А что в замен?!
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09.01.2024 22:02 Ответить
Ну, с одной стороны, люди это однозначно НЕ ресурс, которым щас когда прижало, людей пытается выставить государство. Каждый человек это личность, со своим внутренним миром. С другой стороны, меня лично бесит вот эта нынешняя овощная молодежь, которая даже когда срет смартфон из рук не выпускает, нихера не умеет, и ни к чему не стремится, только жрать (причем только вкусное), срать, и втыкать в смартфон целыми днями. И кричать, что вот я такой, уникальный, не лезьте ко мне со своими обязанностями и указаниями каким надо быть.
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09.01.2024 22:48 Ответить
В молодости все такими были с учетом веяний своего времени...
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09.01.2024 22:53 Ответить
Раніше так само в Dendy та Sega втикали цілими днями. Потім були комп'юторні клуби. Звісно є і такі, що цілий день в смартфоні
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10.01.2024 00:26 Ответить
операция "ЗЫ" - чтобы никто не догадался
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09.01.2024 19:20 Ответить
Ну, якщо порівнювати до цілком законних перетинів кордонів портновими, арестовичами, ....

І так кожен раз коли влада починає думати у стилі "нам все, а холопам закон".
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09.01.2024 19:27 Ответить
а "закон" то с 22го года, однако. потому и нельзя менять конституцию\законы во время войны - больше вреда чем пользы, если мозгов и так нет. да и депутаты в качестве "представителей народа" тоже совсем не нужны при ограничении прав этого народа ими же.
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09.01.2024 22:49 Ответить
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