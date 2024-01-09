Папа на время военного положения: В Украине резко возросло количество разводов через суд с последующим оформлением попечительства на отца, - СМИ
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Количество решений о лишении родительских прав женщин с 2021 по 2023 выросло в 9 раз.
Об этом говорится в материале NGL Media, передает Цензор.НЕТ.
Юрисконсульт одной из воинских частей, которые дислоцируются на юге Украины, обратился к изданию и рассказал, что в течение короткого периода около десятка военнослужащих той части подали рапорт на увольнение из армии на том основании, что после развода они остались единственными опекунами своих несовершеннолетних детей. Он заподозрил, что эти разводы были фиктивными – тем более, что все решения выносил один и тот же суд.
Представители НАБУ проводили расследование этого дела. Формально судьи принимали законные решения, поэтому доказать злой умысел можно было только задержав их с поличным. 9 января НАБУ провели операцию в Белгород-Днестровском.
До 2022 года украинские суды нечасто рассматривали семейные споры о месте проживания ребенка в случае развода – то есть родители преимущественно самостоятельно решали этот вопрос без отдельного обращения в суд. В то же время, по данным издания, в 2022 году ситуация кардинально изменилась – судебные решения о совместном проживании и содержании детей в свою пользу получили уже 859 мужчин. А за 2023 год в украинских судах зафиксировано уже 2708 таких решений. Таким образом, количество решений о лишении родительских прав женщин с 2021 по 2023 возросло в 9 раз.
"Расположенный в 80 км от Одессы на берегу лимана Белгород-Днестровский стал настоящей меккой для украинских мужчин, стремящихся развестись и через суд узаконить проживание детей с ними – а вместе с тем получить и защиту от мобилизации и возможность выезда за границу. Только в прошлом году местный суд принял 853 решения в пользу отца по месту жительства ребенка.
Конечно, количество таких решений возросло в судах по всей стране, но Белгород-Днестровский горрайонный суд явно выбивается из общего ряда – более 30% решений всей судебной системы Украины приходится именно на этот маленький суд", - отмечают авторы материала.
Журналисты проанализировали документы, свидетельствующие, что с исками в Белгород-Днестровский горрайонный суд обращаются со всей страны – из Киева, Чернигова, Львова и даже из карпатского села Яблуница. Источник издания в НАБУ объяснил, что это стало возможным, в частности, благодаря заключению фиктивных договоров аренды жилья в Белгород-Днестровском районе.
"На условиях анонимности один из мужчин, который фиктивно развелся и через суд завоевал право на содержание ребенка, рассказал NGL.media, что действительно таким образом намерен избежать мобилизации и выезжать при необходимости за границу. Для подтверждения своей позиции в суде ему пришлось собирать письменные свидетельства соседей и друзей о том, что жена давно не проживает вместе с детьми, хотя это было очевидной неправдой. Наш собеседник отказался говорить о финансовой стороне дела, но говорит, что речь идет исключительно о гонораре адвокату, ведь все вполне законно.
И это действительно так. Согласно ст. 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" и ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", если отец самостоятельно воспитывает и содержит ребенка, то получает отсрочку от мобилизации до обретения им совершеннолетия", - пояснили авторы материала.
По данным издания, Белгород-Днестровский горрайонный суд на протяжении 2023 года принял более 850 таких решений – это более 30% всех решений по стране. Почти все эти решения приняли только четыре судьи этого суда – председатель Александр Боярский (364), Сергей Савицкий (312), Валентин Заверюха (124) и Юлия Шевчук (30).
НАБУ назвало организатором такой схемы избегания мобилизации мужчин экс-председателя Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского. Подтверждена причастность к этой схеме трех судей, а также адвокатов и посредников.
Один из детективов НАБУ заявил, что такая услуга обошлась в 3500 долларов США, которые клиенты выплачивали адвокатам согласно официальным договорам о предоставлении правовой помощи, а уже адвокаты передавали деньги судьям. Таким образом, годовую "выручку" организаторов схемы можно оценить в $3 млн.
Издание отмечает, что судья Боярский до сих пор находится под следствием в другом деле. Два года назад детективы ГБР разоблачили его на попытке мошенничества, однако дело еще не завершено – последнее решение датировано маем 2023 года. В конце 2021 года Высший совет правосудия даже отстранил Боярского от судейства, но уже через два месяца он вернулся в должность. В октябре 2023 года в должности главы суда его заменил Валентин Заверюха, а Боярский перешел на должность судьи.
Пожалуйста, подождите...
Про яку фіктивність можуть стверджувати аморальні прислужники?
таких підходів понапридумувати можна багато.
цікаво, а що за частина така, з якої всі тікають?
Если люди НЕ ВИДЯТ ради чего рисковать...! Это НЕ ТРУСОСТЬ!
Ну допустим "ресторан"....
Тогда представь, что они (люди в ресторане ) едят СВОЮ еду из СВОИХ продуктов и в "ресторане" который ОНИ построили за СВОИ деньги...
НО назначенный персонал ВДРУГ всем заявил, что это ИХ "ресторан" и в НЁМ ОНИ всех дОят!
И поставил всех на счетчик...
Но в "ресторан" ворвались другие гопники-кацапы и стали бить и грабить все и всех...
Те, кто доил "ресторан" в друг вспомнили о людях и стали выпыхивать их в перед перед собой заслоняясь от кацапских гопников... толи что бы защитится с крикам "ЗА РЕСТОРАН, за наше будущее!!!" (но не ясно за чье именно!) , толи что бы "принести жертвоприношение"из людей строивших ресторан- рассчитывая накормить демона жертвами...
При этом всегда из проходящих мимо найдется кто орет людям "не хотите воевать - идите в кацапский ресторан"
Вопрос : какого ...уя?!
Люди почесали репу и задались вопросом : ради чего конкретно ОНИ сейчас должны проливать СВОЮ кровь, если "ресторан" у них давно отжали "свои гопники"... Мол, возможно логичнее, что бы гопники сами м воевали за то что НАДОИЛИ ?!
... раз доИли они, то пусть и воюют...!!!
Ты-гопник захвативший ресторан будешь о "законах" рассказывать?!
Государство это ПРАВА!!! В государстве , в котором нет ПРАВ - ТОТАЛИТАРНОЕ и не может и НЕ ДОЛЖНО существовать!!!!
Может те, кого ты называешь "говно" прошли это все раньше и УЖЕ ПОНЯЛИ что есть что...!?
Или быть может стали рядом с теми, кого ты называешь "говном"?!
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю!
А тогда даже страны такой не было !
Если ты этого не понимаешь, то ты ссыкуняра и не украинец, тебе вообще тут не надо было рождаться. Фу, бл*, лучше б вы все свалили и никогда не возвращались.
Для человека НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВАЖНЕЕ, чем жизнь и свобода его семьи и его лично!!!
Если кто то и государство разделяет ТВОЮ точку зрения - оно НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖНО СУЩЕСТВОВАТЬ!!!!
Люди могут начать воевать ПРОТИВ такого государства!!!
2е- у ВОЕВАЛ за Украину, но больше НЕ БУДУ этого делать, так Украина стала ТОТАЛИТАРНЫМ государством!
03- насколько мне известно - многие из ТЕХ, кто 2 года назад "пошел в военкоматы" ЖАЛЕЮТ об этом, и сейчас бы этого уже не сделали!!!
Я про такий спосіб кілька разів писав тут, на Цензорі.
В принципі, ніяких хабарів тут не треба., бо все легально так і має бути. Ті, хто давали хабарі, хотіли пришвидшення рішення і 100% гарантії.
Але й так усе працює, - розлучення, відмовна заява від матері, підтверджуючі документи про опікунство з боку батька, і рішення суду на цій підставі.
Всьо. Ніяких хабарів. Все законно.
Рішення про опікунство з боку батька не можна скасувати, - тільки у випадку, коли жінка подасть новий позов до суду, вже на свою користь, і його задовольнить суд.
Дуже сумніваюся, що батько, який зміг провернути такий фінт ушамі (опікунство), не в змозі забезпечити нормальне життя своїй дитині. Тоді це якийсь унікум. )))
Без гучних домашніх скандалів і "сигналів" до соцорганів ніхто нікуди не буде рипатися. Бо нікому зайвий клопіт не потрібний.
Якщо зіпсуються стосунки з батьком дитини, то тільки матір через суд може повернути собі опіку над дитиною. На все інше можна не зважати.
А як ви собі уявляєте, що у нас можна визнати фіктивним розлучення? В українському законодавстві такого правочину не існує.
Поки йде судовий розгляд, теоретично соціальні служби можуть якось втрутитися з перевіркою умов проживання дитини з батьком. Але після винесення рішення ніхто цим займатися не буде. Та й до цього, - теж не буде. Якщо хтось не подаватиме "сигнали" в соцслужбу, - ніхто й пальцем не поворухне.
Так що ваш коментар щодо діяльності українських соцслужб належить до сфери "очєвідноє-нєвєроятноє". )))
Але для цього, як написано в постанові Верховного суду, потрібно виявити "факти, які підтверджують існування в обох з подружжя внутрішньої волі до підтримання подальших шлюбних відносин та її виявлення у вигляді активних дій".
Треба по-перше, виявити "внутрішню волю", а по-друге, "активні дії", зумовлені цією внутрішньою волею. "Активні дії" можуть проявитися, наприклад, в народженні спільної дитини вже після розлучення. Але як встановити, що це їхня дитина? Жінка скаже, що вона від сусіда, наприклад. Чи треба буде проводити ДНК-аналіз?
Корочє, цим гємороєм ніхто не буде займатися.
Чи треба думати, що їх штовхає?
А тут профіт - не треба нікуди їздити, не треба шукати продажного суддю. **** ножем по писі - і всі проблеми позаду.
Те що ти пишеш це самокаліцтво. І повір його у армії досить багато. Але в новині зовсім не про це. А про те що люди в законному порядку звільняються з військової служби. А не про самокаліцтво яке при факті його встановлення за поранення не проходить і за яке є передбачена законом відповідальність. Чи може ти вважаєш що мобілізація для того щоб люди вчинняли собі тілесні ушкодження?
А як давно фіктивні шлюби та розлучення стали законними?
Не хочуть служити - будуть сидіти.
Якби справа була на етапі розслідування, то у жодному разі не повідомляли б ім'я основного обвинуваченого фігуранта (суддю Боярського). Якби справу вже передали до суду, то про це б уже повідомили, як про доконаний факт.
Тому ця стаття свідчить лише про те, що жодних доказів по справі нема. А розголос потрібний тільки для того, щоб судді боялися виносити подібні рішення.
Хабарі, швидше за все, були, але нікого не спіймали на гарячому.
Причому безвідносно до країни та континента проживання.
Мне кажется, что это не проблема граждан и проблема не В гражданах...! Проблема В самом государстве и самого государства...!
Почему, ради чего !!??
А что в замен?!
І так кожен раз коли влада починає думати у стилі "нам все, а холопам закон".