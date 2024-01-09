Папа на время военного положения: В Украине резко возросло количество разводов через суд с последующим оформлением попечительства на отца, - СМИ

Количество решений о лишении родительских прав женщин с 2021 по 2023 выросло в 9 раз.

Об этом говорится в материале NGL Media, передает Цензор.НЕТ.

Юрисконсульт одной из воинских частей, которые дислоцируются на юге Украины, обратился к изданию и рассказал, что в течение короткого периода около десятка военнослужащих той части подали рапорт на увольнение из армии на том основании, что после развода они остались единственными опекунами своих несовершеннолетних детей. Он заподозрил, что эти разводы были фиктивными – тем более, что все решения выносил один и тот же суд.

Представители НАБУ проводили расследование этого дела. Формально судьи принимали законные решения, поэтому доказать злой умысел можно было только задержав их с поличным. 9 января НАБУ провели операцию в Белгород-Днестровском.

До 2022 года украинские суды нечасто рассматривали семейные споры о месте проживания ребенка в случае развода – то есть родители преимущественно самостоятельно решали этот вопрос без отдельного обращения в суд. В то же время, по данным издания, в 2022 году ситуация кардинально изменилась – судебные решения о совместном проживании и содержании детей в свою пользу получили уже 859 мужчин. А за 2023 год в украинских судах зафиксировано уже 2708 таких решений. Таким образом, количество решений о лишении родительских прав женщин с 2021 по 2023 возросло в 9 раз.

"Расположенный в 80 км от Одессы на берегу лимана Белгород-Днестровский стал настоящей меккой для украинских мужчин, стремящихся развестись и через суд узаконить проживание детей с ними – а вместе с тем получить и защиту от мобилизации и возможность выезда за границу. Только в прошлом году местный суд принял 853 решения в пользу отца по месту жительства ребенка.

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Конечно, количество таких решений возросло в судах по всей стране, но Белгород-Днестровский горрайонный суд явно выбивается из общего ряда – более 30% решений всей судебной системы Украины приходится именно на этот маленький суд", - отмечают авторы материала.

Журналисты проанализировали документы, свидетельствующие, что с исками в Белгород-Днестровский горрайонный суд обращаются со всей страны – из Киева, Чернигова, Львова и даже из карпатского села Яблуница. Источник издания в НАБУ объяснил, что это стало возможным, в частности, благодаря заключению фиктивных договоров аренды жилья в Белгород-Днестровском районе.

"На условиях анонимности один из мужчин, который фиктивно развелся и через суд завоевал право на содержание ребенка, рассказал NGL.media, что действительно таким образом намерен избежать мобилизации и выезжать при необходимости за границу. Для подтверждения своей позиции в суде ему пришлось собирать письменные свидетельства соседей и друзей о том, что жена давно не проживает вместе с детьми, хотя это было очевидной неправдой. Наш собеседник отказался говорить о финансовой стороне дела, но говорит, что речь идет исключительно о гонораре адвокату, ведь все вполне законно.

И это действительно так. Согласно ст. 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" и ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", если отец самостоятельно воспитывает и содержит ребенка, то получает отсрочку от мобилизации до обретения им совершеннолетия", - пояснили авторы материала.

По данным издания, Белгород-Днестровский горрайонный суд на протяжении 2023 года принял более 850 таких решений – это более 30% всех решений по стране. Почти все эти решения приняли только четыре судьи этого суда – председатель Александр Боярский (364), Сергей Савицкий (312), Валентин Заверюха (124) и Юлия Шевчук (30).

НАБУ назвало организатором такой схемы избегания мобилизации мужчин экс-председателя Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского. Подтверждена причастность к этой схеме трех судей, а также адвокатов и посредников.

Один из детективов НАБУ заявил, что такая услуга обошлась в 3500 долларов США, которые клиенты выплачивали адвокатам согласно официальным договорам о предоставлении правовой помощи, а уже адвокаты передавали деньги судьям. Таким образом, годовую "выручку" организаторов схемы можно оценить в $3 млн.

Издание отмечает, что судья Боярский до сих пор находится под следствием в другом деле. Два года назад детективы ГБР разоблачили его на попытке мошенничества, однако дело еще не завершено – последнее решение датировано маем 2023 года. В конце 2021 года Высший совет правосудия даже отстранил Боярского от судейства, но уже через два месяца он вернулся в должность. В октябре 2023 года в должности главы суда его заменил Валентин Заверюха, а Боярский перешел на должность судьи.