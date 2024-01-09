Лидер оппозиции Германии Мерц призвал Шольца прекратить "колебания" по поставкам ракет Taurus Украине
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Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не медлить с поставками дальнобойных ракет Taurus Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По мнению главы ХДС, "колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться", а Шольц должен наконец отказаться от своего воздержания в этом вопросе.
"Это бы очень помогло Украине", – добавил лидер оппозиционной партии Германии.
Мерц приветствовал недавний призыв Шольца к союзникам в Европейском Союзе активизировать свои усилия в пользу Украины.
"Это хороший сигнал. Однако это также должно касаться и самой Германии", - считает он, объяснив, что в случае согласия федерального правительства на поставку Украине крылатых ракет "заявление канцлера также вызвало бы большее доверие".
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Ця кореляція поки що не змінна.
Так, экспорт товаров из Германии в Грузию с момента начала СВО вырос в 2,5 раза. Почти все эти немецкие товары затем направляются в Россию.
Брукс подозревает, что для доставки санкционных товаров в Россию используется даже Саудовская Аравия. Экспорт машин и электрооборудования Китая в Саудовскую Аравию вырос в 2 раза с тех пор, как началась СВО. Почему же Китай напрямую не может поставить эти товары в Россию, да ещё и через общую границу, а вынужден использовать такой кружной путь? Брукс полагает, что значительная часть этих товаров - не китайского производства, а западного, и не попадает на территорию Китая, а сразу отправляется из Европы саудитам (по документам грузы направляются в Китай).