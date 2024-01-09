РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17439 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
2 585 11
война (46847) Германия (6015) ракеты (2734)

Лидер оппозиции Германии Мерц призвал Шольца прекратить "колебания" по поставкам ракет Taurus Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мерц,фрідріх

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не медлить с поставками дальнобойных ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По мнению главы ХДС, "колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться", а Шольц должен наконец отказаться от своего воздержания в этом вопросе.

"Это бы очень помогло Украине", – добавил лидер оппозиционной партии Германии.

Мерц приветствовал недавний призыв Шольца к союзникам в Европейском Союзе активизировать свои усилия в пользу Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит зенитных ракет есть, никто этого не скрывает. Но к публикациям западных СМИ следует относиться с осторожностью, - Игнат

"Это хороший сигнал. Однако это также должно касаться и самой Германии", - считает он, объяснив, что в случае согласия федерального правительства на поставку Украине крылатых ракет "заявление канцлера также вызвало бы большее доверие".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Taurus плюс бонус у вигляді дозволу бити по об'єктах на @уйлостані
показать весь комментарий
09.01.2024 17:32
+6
Та ж Шольц допіру йсам себе встиг закликати!
показать весь комментарий
09.01.2024 17:31
+6
Немає ATACMS, немає й Taurus.
Ця кореляція поки що не змінна.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ж Шольц допіру йсам себе встиг закликати!
показать весь комментарий
09.01.2024 17:31 Ответить
Taurus плюс бонус у вигляді дозволу бити по об'єктах на @уйлостані
показать весь комментарий
09.01.2024 17:32 Ответить
Йому до таурусу зараз....Там фермери на траси кизяки висипають.....Що цензор,не бачиш?Другий день свадьба....а ви таку новину не подали???
показать весь комментарий
09.01.2024 17:35 Ответить
Ті фермери 20 років заправлялися майже халявним паливом, а тепер, коли в них знижку забрали, і то не одразу,почали нити. Вже виїздили палива на своїх протестах більше чим отримали вигоди від протесту.
показать весь комментарий
09.01.2024 19:57 Ответить
Немає ATACMS, немає й Taurus.
Ця кореляція поки що не змінна.
показать весь комментарий
09.01.2024 17:43 Ответить
Цей християнський демократ діло каже
показать весь комментарий
09.01.2024 17:56 Ответить
Заспокойся москалику, всі все дадуть і ще дадуть на додачу. Так що будь готов приймати «подарунки».
показать весь комментарий
09.01.2024 18:34 Ответить
Всі кричать "дам".. "дам", але не вам..
показать весь комментарий
09.01.2024 18:17 Ответить
В Німеччині свої політактивності зараз. Кожен з політиків роздає обіцянки і своїм і чужим щоб їх вибрали правити далі.
показать весь комментарий
09.01.2024 19:58 Ответить
Главный экономист IIF, один из разработчиков западных экономических санкций против России (в частности, соавтор идеи ценового потолка в $60 за баррель на российскую нефть) Робин Брукс всё продолжает собирать статистику, как Россия обходит запреты на поставку западной продукции.
Так, экспорт товаров из Германии в Грузию с момента начала СВО вырос в 2,5 раза. Почти все эти немецкие товары затем направляются в Россию.

Брукс подозревает, что для доставки санкционных товаров в Россию используется даже Саудовская Аравия. Экспорт машин и электрооборудования Китая в Саудовскую Аравию вырос в 2 раза с тех пор, как началась СВО. Почему же Китай напрямую не может поставить эти товары в Россию, да ещё и через общую границу, а вынужден использовать такой кружной путь? Брукс полагает, что значительная часть этих товаров - не китайского производства, а западного, и не попадает на территорию Китая, а сразу отправляется из Европы саудитам (по документам грузы направляются в Китай).
показать весь комментарий
09.01.2024 22:04 Ответить
 
 