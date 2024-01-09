Финский депутат Европарламента Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС

Правоцентристский депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) финского политика.

Сарвамаа назвал петицию исторической и подчеркнул, что против Венгрии ни разу не применялись процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза – уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.

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Евродепутат считает, что "механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана".

"Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде", – добавляет он.

В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пора для Европейского парламента принять меры".

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Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут главе Европарламента Роберти Метсоли.

"Это переломный момент для ЕС", - подытожил Сарвамаа.

Ранее Венгрия выдвинула новое требование относительно снятия вето на 50 млрд евро для Украины. Согласно венгерскому предложению, ЕС должен ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Но только если финансирование будет пересматриваться каждый год.