Финский депутат Европарламента Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правоцентристский депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) финского политика.
Сарвамаа назвал петицию исторической и подчеркнул, что против Венгрии ни разу не применялись процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.
Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза – уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.
Евродепутат считает, что "механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана".
"Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде", – добавляет он.
В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пора для Европейского парламента принять меры".
Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут главе Европарламента Роберти Метсоли.
"Это переломный момент для ЕС", - подытожил Сарвамаа.
Ранее Венгрия выдвинула новое требование относительно снятия вето на 50 млрд евро для Украины. Согласно венгерскому предложению, ЕС должен ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Но только если финансирование будет пересматриваться каждый год.
Пожалуйста, подождите...
- Я (Орбан)!
- одностайно
******
Так. Наші мови належать до однієї мовної сім'ї, - індоєвропейської.
Але генетично цигани, як і більшість індійців арійського походження є метисами. Їхні білі предки (арії) змішалися з корінним темношкірим населенням Індостану, - дравідами. Найбільші дравідські народи і зараз проживають на півдні Індії, - таміли, телугу, малаялі, каннада.
Арії з'явилися на території півострова Індостан приблизно 4 тисяі років тому. Такий цікавий факт, - ще 2 тисяі років тому іранські хроніки свідчили, що мандрівники з Індії були схожі на ******** європейців, - часто білошкірими блондинами з блакитними очима. Але вже тисячу років тому один індійський раджа подарував перському шаху велику групу своїх музикантів, співаків і танцюристів. От саме від цієї групи і походять ******* цигани, - метисовані смагляві брюнети. Тобто, основна частина процесу перетворення білих європеоїдів (аріїв) на циган (індійців) відбулася на протязі тисячі років, - з 1 по 10 століття нашої ери.
холуя голосу у Раді ЄС 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Дякуємо !!
ПОЛНЫЙ ВЫВОД ВОЙСК СО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
Чи не могли б журналісти розповсюдити щоб петиція набрала достатню кількість голосів?
Фінам велика дяка.