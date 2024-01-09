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Финский депутат Европарламента Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

європарламент

Правоцентристский депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) финского политика.

Сарвамаа назвал петицию исторической и подчеркнул, что против Венгрии ни разу не применялись процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза – уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.

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Евродепутат считает, что "механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана".

"Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде", – добавляет он.

В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пора для Европейского парламента принять меры".

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Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут главе Европарламента Роберти Метсоли.

"Это переломный момент для ЕС", - подытожил Сарвамаа.

Ранее Венгрия выдвинула новое требование относительно снятия вето на 50 млрд евро для Украины. Согласно венгерскому предложению, ЕС должен ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Но только если финансирование будет пересматриваться каждый год.
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Топ комментарии
+39
Фінському депутату честь і хвала за те , щоби позбавити кремлівського
холуя голосу у Раді ЄС 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Дякуємо !!
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09.01.2024 18:13
+21
- Усі за? Хто проти?
- Я (Орбан)!
- одностайно
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09.01.2024 18:03
+15
Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией - глава МВД страны
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09.01.2024 18:19
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- Усі за? Хто проти?
- Я (Орбан)!
- одностайно
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09.01.2024 18:03 Ответить
В цій справі головне почати🤔 Цікаво, а якщо хтось, хоч один, проголосує проти, то що, рожеві європоні традиційно напудять теж рожевим собі в такі ж рожеві підгузки
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09.01.2024 18:28 Ответить
Так відомо ж, хто проголосує "проти"! Орбан!
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09.01.2024 20:47 Ответить
Прямо "Золете теля" - епізод описав
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09.01.2024 19:27 Ответить
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09.01.2024 18:05 Ответить
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09.01.2024 18:41 Ответить
"Угрофобія" просто якась
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09.01.2024 18:05 Ответить
Так угорці й фіни належать до однієї мовної групи, - фіно-угорської.
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09.01.2024 18:53 Ответить
Цыган на выход.
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09.01.2024 18:06 Ответить
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09.01.2024 18:10 Ответить
хіба у підземні війська...
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09.01.2024 18:29 Ответить
Українці циганам брати, бо ми разом з ними індоєвропейці, а мадяре циганам не брати, бо мадяре -- уґрофіни.
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09.01.2024 18:17 Ответить
Українці циганам брати, бо ми разом з ними індоєвропейці
******
Так. Наші мови належать до однієї мовної сім'ї, - індоєвропейської.
Але генетично цигани, як і більшість індійців арійського походження є метисами. Їхні білі предки (арії) змішалися з корінним темношкірим населенням Індостану, - дравідами. Найбільші дравідські народи і зараз проживають на півдні Індії, - таміли, телугу, малаялі, каннада.

Арії з'явилися на території півострова Індостан приблизно 4 тисяі років тому. Такий цікавий факт, - ще 2 тисяі років тому іранські хроніки свідчили, що мандрівники з Індії були схожі на ******** європейців, - часто білошкірими блондинами з блакитними очима. Але вже тисячу років тому один індійський раджа подарував перському шаху велику групу своїх музикантів, співаків і танцюристів. От саме від цієї групи і походять ******* цигани, - метисовані смагляві брюнети. Тобто, основна частина процесу перетворення білих європеоїдів (аріїв) на циган (індійців) відбулася на протязі тисячі років, - з 1 по 10 століття нашої ери.
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09.01.2024 19:17 Ответить
Венгры имеют такое же отношение к Цыганам как Украинцы скажем к Якутам , про родина цыган это Индия
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09.01.2024 18:18 Ответить
Орбан, нах каву пити..
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09.01.2024 18:13 Ответить
Фінському депутату честь і хвала за те , щоби позбавити кремлівського
холуя голосу у Раді ЄС 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Дякуємо !!
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09.01.2024 18:13 Ответить
А не можна ініціювати петицію, про посил Угорщини за руцкім карабльом??,,,)
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09.01.2024 18:14 Ответить
Потрібно 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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09.01.2024 18:50 Ответить
Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией - глава МВД страны
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09.01.2024 18:19 Ответить
Хто там називає фінів "медлительними"?
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09.01.2024 18:21 Ответить
Это совковый стереотип. Финны не медлительные, а основательные. Они не импульсивны и не истеричны.
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09.01.2024 18:32 Ответить
No niin. Suomalaiset tarkka-ampujat vain saattavat vaikuttaa hitailta. Todellisuudessa he ovat erittäin huolellisia ja tekevät työnsä todella hyvin.
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09.01.2024 18:44 Ответить
О, а то председатель, председатель. Шантажист звичайний та хутіноід
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09.01.2024 18:25 Ответить
Когда посмотрел и увидел компромат на себя, как подсунутая КГБ шлюха мочится тебе на *****
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09.01.2024 18:31 Ответить
ну шо ви як маленький повторюєте цю дезу про сцикливих шлюх. наче це реально здатне когось вразити. мацква ше з 90х була і лишаєтсья столицею світової дитячої проституції. і є лідером у виготовленні дитячого прону. і крім раельної мокрухи, в якій трампа все-ж таки важко запідозрити, то є єдиним надійним компроматом на нього.
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09.01.2024 18:41 Ответить
Сара Рэнсом, жертва Эпштейна, сообщила в электронном письме, что Дональд Трамп занимался сексом со «многими девушками». Согласно последним судебным документам, Джеффри Эпштейн хранил видео шантажа с Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и Ричардом Брэнсоном
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09.01.2024 18:52 Ответить
Хто це такий Епштейш!?
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09.01.2024 20:57 Ответить
Ну так ну так - оце так компромат та не просто компромат а компроматище.
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09.01.2024 19:01 Ответить
В Саудовской Аравии прошли тайные переговоры Украины, ее союзников и стран Глобального Юга об окончании войны - Bloomberg
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09.01.2024 18:32 Ответить
'Выполнение рф одного из пунктов Формулы мира позволит говорить о завершении войны.' - Зеленский
ПОЛНЫЙ ВЫВОД ВОЙСК СО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
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09.01.2024 18:43 Ответить
Вони цього самі ніколи не зроблять. Бо тоді настане кінець ********* з середини.
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09.01.2024 18:48 Ответить
Вайну акончіть може тільки гарна звіздюліна, виписана руzzкім під@рам. Все інше - сприяння агресору.
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09.01.2024 18:45 Ответить
І пшекам останнє китайське попередження треба..
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09.01.2024 18:36 Ответить
А де посилання? Його потрібно розповсюдити
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09.01.2024 18:41 Ответить
Лід пішов ...дуже добре ,подивимося на результат ...Захід починає розуміти, Угорського Троянського коня
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09.01.2024 18:44 Ответить
Латвия открыла доступ к части картотеки КГБ - так называемым «мешкам ЧК». В списке имен более 10 тыс. агентов - публичные личности: политики, депутаты Сейма, и конечно же священники РПЦ (как же без них)
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09.01.2024 18:55 Ответить
Еще одна геополитическая победа Путина. Премьер-Швеции объявил, что Швеция отправит войска в Латвию. Ульф Кристерссон заявил, что Россия «пытается дестабилизировать Европу» с помощью угроз и дезинформации. Швеция - в NATO , и она не будет «тратить время на ожидание ратификаций».
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09.01.2024 18:57 Ответить
Де посилання на петицію??
Чи не могли б журналісти розповсюдити щоб петиція набрала достатню кількість голосів?
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09.01.2024 19:00 Ответить
Скоріш за все, петицію можуть підписувати лише парламентарі Ради Європи, а не звичайні громадяни.
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09.01.2024 19:20 Ответить
ХЗ, а якщо ні
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09.01.2024 19:25 Ответить
Це ж люди з великої літери,а не кулеба -перечекаємо пів року поки ЄС буде керувати орбан.
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09.01.2024 19:30 Ответить
Таких людей треба десь записувати, щоб вести облік притомних політиків і нормальних людей, їх і так лишилось не багато. Типу червонокнижні адекватні люди
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09.01.2024 20:45 Ответить
І скільки ж це треба було знущань над правом і моралью з боку угорців щоб нарешті прийти до такої простої дії.
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09.01.2024 20:58 Ответить
Я так розумію, що тільки Брекзіт був добровільним та дуже повільним, а ось МадярнаХ буде швидким, як підсрачник
Фінам велика дяка.
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09.01.2024 21:30 Ответить
Думаю, фіни нарешті почали читати Цензор. До речі, це не жарт. Я неодноразово помічав,що після срачу( дебатів) дописувачів на сайті Цензор, інколи у західних політиків відкривався новий погляд на вчорашні речі. Цей погляд співпадав з цензоровським срачом. Може це й випадковість. Але вона системна!
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09.01.2024 22:07 Ответить
это вы себе льстите)
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10.01.2024 00:01 Ответить
Не собі. Дописувачам сайту Цензор. Вони розумніші за багатьох політиків.
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10.01.2024 00:04 Ответить
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10.01.2024 00:06 Ответить
респектище! надо назвать улицу в его честь!
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09.01.2024 23:59 Ответить
 
 