В течение 9 января ВСУ отразили вражеские атаки на 5 направлениях, под Авдеевкой отражен 21 штурм, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 9 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот восемьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 64 боевых столкновения. Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Также враг нанес авиационный удар в районе Веселого Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремяч Черниговской области; Волфино, Кондратовка, Степок Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении наши защитники отразили 4 атаки врага в районах восточнее Тернов и Веселого Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Нового Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили 3 атаки противника в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 10 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав и областной центр Херсонской области, а также Солончаки, Яселка Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средствах противника".

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