Голосование за отзыв Безуглой из комитета покажет, кто стоит за атаками на военных, - нардеп "ЕС" Павленко
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Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко считает, что голосование за отзыв Марьяны Безуглой из комитета нацбезопасности и обороны в зале Верховной Рады станет лакмусовой бумажкой и покажет, кто действительно стоит за атаками на ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Уже на днях будет важный момент истины. Если при этом Марьяна сохранит мандат и должность в комитете – значит, все ее действия, высказывания, атаки на военных настолько согласованы с президентским офисом, что за нее цепляются любой ценой. И она таки входит в число пресловутых "5-6 менеджеров", что многое говорит о руководителях таких "менеджеров", - отмечает Павленко.
Павленко также прокомментировал очередное сообщение нардепа, в котором она назвала речь Зеленского "о шашлыках" хитрым маневром, введшим в заблуждение врага.
Павленко назвал это "безумными попытками защитить самое уязвимое место президентской команды - провал подготовки к вторжению".
"Оказывается, Путина… приманили под Киев "шашлыками"?! Видимо, считается, что погибшие при этом и на севере, и на юге, и на востоке страны – это те "несколько", которыми величайшие пожертвовали? Это еще одно объяснение, которое только дополнительно закапывает клиента", - отмечает народный депутат.
Пожалуйста, подождите...
чи не ходив на вибори і дав зеленим шанс здати Україну ?
Безугла - дрібна шавка.
Заступник голови комітету - НЕ посада.
Все це НІЧОГО НЕ ОЗНАЧАЄ!
До речі, навіть з самого комітету її ніхто НЕ ЖЕНЕ.
Це коли куратор розумово стоїть набагато вище за свого агента і прораховує його дії на 3-4 кроки вперед, ненав'язливо ************ до потрібних йому вчинків, а в агента створюється повне враження, що це його самостійні дії.
Співвідносячи розумовий рівень Безуглой і її лихі наскоки на ВСУ та Залужного, нічого на думку не спадає крім того, що хтось її ********** в потрібному напрямку. Питання, хто і де вони сидять - у Києві чи Москві?
А Сєврюга ( поганяло з молодості) отмєтала ікру і пора іздихать.
А хто Севрюга?
І не було ніколи.
Зате у русні здібності до маніпуляцій закладені на генетичному рівні. Плюс постійні тренування, відточування техніки. Мені взагалі останнім часом здається, що на росії впродовж щонайменше пари століть існує якась глибоко законспірована група спеціалістів з стратегічних інформаційних операцій. Такий собі клан, родова справа, де досвід передається від покоління до покоління. І клан цей постійно зайнятий тільки двома проблемами - пошуком шляхів маніпуляції державами та народами поза росією, і захистом "русского міра" від маніпуляцій ззовні. Розпад СРСР вони сприйняли як особисту поразку, довго думали, як завдати удару у відповідь, зламати демократичний світ, змусити плясати під їх балалайку. І придумали.
Вибори Трампа у США, Фіцо в Словаччині, інформаційний супровід операції ХАМАСу проти Ізраїлю (інформаційну війну ви програли - соцмережі переповнені "свідєтєльствамі гєноціда палєстінского народа", ізраїльські жертви 7 жовтня практично забуті), перехоплення фактичного контролю над Венесуелою і добрячим шматком Африки за допомогою ПВК, залучення на свій бік Саудівської Аравії (що дає стабільно високі ціни на нафту), євроскептики і Qanon. Такі операції можуть успішно розробляти люди, що мають фундаментальну підготовку і величезний досвід.
У країнах нормальних для цього існують різні передвиборчі бар'єри, дебати різних рівнів, особисті зустрічі, ТВ-шоу. Все спрямоване на те, щоб виборець мав уяву за кого він віддасть свій голос. І популістський аргумент - "Я такий же як ви, я проста людина з народу" не працює. Досвідчений виборець розуміє, що його ставленик має бути кращим, ніж "проста людина з народу". А Безугла саме, що проста людина з народу. Не в сенсі, що пересічна, а в сенсі, що примітивна
Якщо Ви спостерігали за "українським політичним серпентарієм" ще років 5-10 тому, маєте пригадати таку собі
маньку з порепаними п'ятамиСподівання Савченко, також відому, як Гадя Савченко. Вона також ********* чортзна-що витворяти і ротом говорити. Кілька років уже про неї ніц не чути. Сподіваюсь, більше ніц і не почуємо.
Те ж саме чекає і на
цю манькуМар'яшу.
Я тоді на "Эхо Москви" писав, і як міг боровся за нещасну арештантку. А вона вийшла і відкрила рота...
Є така казка, - султан зачарований красою павича і чекає як гарно він заспіває. А павич відкрив рота і закричить поганим голосом... Гадя, одним словом. Мутная "дєвушка"
Саме так трапилось зі Сподіванням (окреме "мерсі" гугло-перекладачеві за цей чудовий мем).
Нагадаю: депутата Полякова відрядили до лихих парфумів за менше.
От бачите - Ви звернули на то увагу. Отже, Ви українською мовою володієте без гугло-перекладача . А кацапи так не можуть. Тому "симуляція роботи гугло-перекладача" ще й досі допомагає відловлювати ваньок з маньками на форумі.
Якщо Вам то цікаво - гляньте сюди. Дізнаєтесь дещо цікаве й кумедне.
вівторок, 9 січень 2024, 20:27
І нема на то ради...