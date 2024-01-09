Голосование за отзыв Безуглой из комитета покажет, кто стоит за атаками на военных, - нардеп "ЕС" Павленко

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко считает, что голосование за отзыв Марьяны Безуглой из комитета нацбезопасности и обороны в зале Верховной Рады станет лакмусовой бумажкой и покажет, кто действительно стоит за атаками на ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Уже на днях будет важный момент истины. Если при этом Марьяна сохранит мандат и должность в комитете – значит, все ее действия, высказывания, атаки на военных настолько согласованы с президентским офисом, что за нее цепляются любой ценой. И она таки входит в число пресловутых "5-6 менеджеров", что многое говорит о руководителях таких "менеджеров", - отмечает Павленко.

Павленко также прокомментировал очередное сообщение нардепа, в котором она назвала речь Зеленского "о шашлыках" хитрым маневром, введшим в заблуждение врага.

Павленко назвал это "безумными попытками защитить самое уязвимое место президентской команды - провал подготовки к вторжению".

"Оказывается, Путина… приманили под Киев "шашлыками"?! Видимо, считается, что погибшие при этом и на севере, и на юге, и на востоке страны – это те "несколько", которыми величайшие пожертвовали? Это еще одно объяснение, которое только дополнительно закапывает клиента", - отмечает народный депутат.

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