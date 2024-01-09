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Павленко Ростислав (50) Европейская Солидарность (998) Безуглая (201)

Голосование за отзыв Безуглой из комитета покажет, кто стоит за атаками на военных, - нардеп "ЕС" Павленко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

павленко,ростислав

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко считает, что голосование за отзыв Марьяны Безуглой из комитета нацбезопасности и обороны в зале Верховной Рады станет лакмусовой бумажкой и покажет, кто действительно стоит за атаками на ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Уже на днях будет важный момент истины. Если при этом Марьяна сохранит мандат и должность в комитете – значит, все ее действия, высказывания, атаки на военных настолько согласованы с президентским офисом, что за нее цепляются любой ценой. И она таки входит в число пресловутых "5-6 менеджеров", что многое говорит о руководителях таких "менеджеров", - отмечает Павленко.

Павленко также прокомментировал очередное сообщение нардепа, в котором она назвала речь Зеленского "о шашлыках" хитрым маневром, введшим в заблуждение врага.

Голосование за отзыв Безуглой из комитета покажет, кто стоит за атаками на военных, - нардеп ЕС Павленко 01

Павленко назвал это "безумными попытками защитить самое уязвимое место президентской команды - провал подготовки к вторжению".

"Оказывается, Путина… приманили под Киев "шашлыками"?! Видимо, считается, что погибшие при этом и на севере, и на юге, и на востоке страны – это те "несколько", которыми величайшие пожертвовали? Это еще одно объяснение, которое только дополнительно закапывает клиента", - отмечает народный депутат.

Читайте также: Профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+37
За таку приманку шашликами треба давати пожиттєвий термін!
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09.01.2024 19:52
+26
Там д'єрмак ту навіжену на своєму повідку тримає. Як і всю іншу зелену срань!
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09.01.2024 19:51
+18
Мар"яша крутиться як воша на гребінці! І отой натяк " Ще розкажу про це якось" - не нам адресується! Це більше адресується д"Єрмаку та "Блазню" : "Не захистите - я можу і щось "інше" та "іншим" розказать!
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09.01.2024 20:11
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Там д'єрмак ту навіжену на своєму повідку тримає. Як і всю іншу зелену срань!
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09.01.2024 19:51 Ответить
Дерьмак не самостоятелен, им управляет Татаров и Партнов, вспомните как Дерьмак спасал Татарова и готов был идти до конца и пожертвовать собой, ну или компромат есть на зеленого, а у региАналов точно есть компромат на весь квартал который их обслуживал много лет
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09.01.2024 22:05 Ответить
Дєрьмаком управляє кремль, а Татаров і Портнов допомагають виконувати завдання.
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09.01.2024 23:34 Ответить
Невже скоро полетять яйця, а за ними не допусти Господь і голови...? Війна ж! А ЯК ТІЛЬКИ ПРИХОДЯТЬ ДО ВЛАДИ та ще й убогі, то як пелена, облуда якась насувається на їх душі, очі і мозок ...? Очі завидющі палають, руки загребущі гребуть, війна не війна грабуй не дограбоване.? Ворог, радіє, аж гопки скаче просуваючи свої нукерів на вершину влади, а ті своїх...? І правлять, знищують український народ і Україну ...?? І що, історія вчить, що нічому і нічого не вчить, страху нема , ідіоти чи що, думаєте минеться, прокатіт як завжди..? Схаменіться бо 3-го ж Майдану вже не треба і не буде. ВІЙНА, бо може ж таке статися, що у зв'язку з відсутністю ефективної ПРАВОохоронної системи будуть судити вже по закону Лінча, на радість ворогам?Не дай Бог!
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10.01.2024 17:47 Ответить
За таку приманку шашликами треба давати пожиттєвий термін!
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09.01.2024 19:52 Ответить
кол осиновый вбить и спалить на костре
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09.01.2024 19:58 Ответить
Столько погибло гражданов Украины ,столько украденно детей (что будите делать через 12-18 лет ) погибают мужчины . А идет упадок рождаемости . Очень много выехало за границу (8 мил.) .А кто решится вернуться ?. Через 10-18 наступит демографическая катастрофа. И предателей только пожизненыий , или ... как утихнит все , они выползут на свободу и дальше будут подрывной деятальностью заниматся. ? ? ?
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09.01.2024 21:44 Ответить
Стоять, лежать - всі за Перемогу.. питання у кого яка ціна цієї Перемоги..
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09.01.2024 19:52 Ответить
Ваше политическое кредо?(с)
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09.01.2024 20:11 Ответить
Точно не зелене... а ще точніше - точно не шоколадний..
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09.01.2024 20:14 Ответить
То який? Аквафрешовий?
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09.01.2024 20:21 Ответить
а у другому турі в 2019 за кого голосував ?

чи не ходив на вибори і дав зеленим шанс здати Україну ?
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09.01.2024 20:30 Ответить
так мог столько и не писать - написал бы что просто тролль...\всё понятно...\
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09.01.2024 20:42 Ответить
Стільки й не пишу.. і не кричи на мене..
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09.01.2024 20:55 Ответить
Спалили курву безмозглу. Для опу це розхіний матеріал на кшталт туалетного паперу.
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09.01.2024 19:53 Ответить
Безугла звичайна ТП. Як і її електорат.
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09.01.2024 19:54 Ответить
А по тим, хто її туди призначив, не можна це зʼясувати?
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09.01.2024 19:55 Ответить
пффф, єрмак (він же агент козирь)! безугла - це балонка єрмака.
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09.01.2024 20:00 Ответить
З Марфи болонка, як із унітазу трон
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09.01.2024 20:24 Ответить
Ой, та ладно!
Безугла - дрібна шавка.
Заступник голови комітету - НЕ посада.
Все це НІЧОГО НЕ ОЗНАЧАЄ!
До речі, навіть з самого комітету її ніхто НЕ ЖЕНЕ.
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09.01.2024 20:00 Ответить
А хто її туди вибирав, мабуть угорці приїхали разом з орбаном, чи все-таки "слугориги"?
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09.01.2024 20:01 Ответить
не покаже... тупо зіллють, аби не палитися, та візьмуть іншу "ротомговорящу"...
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09.01.2024 20:03 Ответить
Таке враження, що це найвищий клас керівництва своєю креатурою - так зване "керівництво у темну".
Це коли куратор розумово стоїть набагато вище за свого агента і прораховує його дії на 3-4 кроки вперед, ненав'язливо ************ до потрібних йому вчинків, а в агента створюється повне враження, що це його самостійні дії.
Співвідносячи розумовий рівень Безуглой і її лихі наскоки на ВСУ та Залужного, нічого на думку не спадає крім того, що хтось її ********** в потрібному напрямку. Питання, хто і де вони сидять - у Києві чи Москві?
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09.01.2024 20:04 Ответить
я думаю що це все ж було не підштовхування, а чіткі вказівки...
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09.01.2024 20:08 Ответить
Через 20-25 років, ті хто доживе, дізнаємося
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09.01.2024 20:10 Ответить
не думаю...сховають кінці в воду як з Чорноволом...та й *** з ними, хай би здимили чи здохли, нам би дожити ці 20-25...
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09.01.2024 20:21 Ответить
Через 25 років все це буде неактуальним. Наприклад, Кучма в 2000 році віддав наказ на вбивство Гонгадзе і зараз чудово себе почуває на Лзурному узбережжі Франції...
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10.01.2024 01:05 Ответить
Двох стільців в справі шпигунства немає. КАБО ВЕРДЕ породжує ЩО ВЕРЗЕ.
А Сєврюга ( поганяло з молодості) отмєтала ікру і пора іздихать.
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09.01.2024 20:45 Ответить
Трохи не зрозумів. Кабо Верде, це про Поклонську?
А хто Севрюга?
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09.01.2024 21:01 Ответить
В москві. В Україні немає спеціалістів такого рівня.
І не було ніколи.
Зате у русні здібності до маніпуляцій закладені на генетичному рівні. Плюс постійні тренування, відточування техніки. Мені взагалі останнім часом здається, що на росії впродовж щонайменше пари століть існує якась глибоко законспірована група спеціалістів з стратегічних інформаційних операцій. Такий собі клан, родова справа, де досвід передається від покоління до покоління. І клан цей постійно зайнятий тільки двома проблемами - пошуком шляхів маніпуляції державами та народами поза росією, і захистом "русского міра" від маніпуляцій ззовні. Розпад СРСР вони сприйняли як особисту поразку, довго думали, як завдати удару у відповідь, зламати демократичний світ, змусити плясати під їх балалайку. І придумали.
Вибори Трампа у США, Фіцо в Словаччині, інформаційний супровід операції ХАМАСу проти Ізраїлю (інформаційну війну ви програли - соцмережі переповнені "свідєтєльствамі гєноціда палєстінского народа", ізраїльські жертви 7 жовтня практично забуті), перехоплення фактичного контролю над Венесуелою і добрячим шматком Африки за допомогою ПВК, залучення на свій бік Саудівської Аравії (що дає стабільно високі ціни на нафту), євроскептики і Qanon. Такі операції можуть успішно розробляти люди, що мають фундаментальну підготовку і величезний досвід.
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10.01.2024 09:38 Ответить
Ні є таємницею, що при голосуванні списком всі фракції торгують місцями в виборчих списках. Журналістам потрібно з'ясувати, хто платив за безмозглу. Хто за неі платить, той єі і танцуєть.
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09.01.2024 20:04 Ответить
А тут і до бабці , не ходи , безугла рятує 🤡 ,як це шобло зеленське, остогидло с*ки
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09.01.2024 20:05 Ответить
Нема кому розіп'яти , всю зеленську шоблу з 🤡? Будуть херої канонічні
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09.01.2024 20:09 Ответить
так я нє понял шашліковіч прибираємо з янелохбоневтік?
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09.01.2024 20:10 Ответить
Мар"яша крутиться як воша на гребінці! І отой натяк " Ще розкажу про це якось" - не нам адресується! Це більше адресується д"Єрмаку та "Блазню" : "Не захистите - я можу і щось "інше" та "іншим" розказать!
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09.01.2024 20:11 Ответить
Вона ніхріна не знає. Це звичайний "таран" в чиїхось руках. І, якщо чесно, сумніваюсь що в єрмака. Можливо обрехамії-корнієнка.
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09.01.2024 20:23 Ответить
Так я ж і не кажу що вона "знає" ! Я кажу що вона "натякає що "знає" Але як кажуть мої земляки: "Дурну голову відривають за довгий язик!" Не такі "скоропстижничали" після подібного!
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09.01.2024 20:27 Ответить
Або не покаже, бо убрати її вирішили не за наїзд на військових, а за те що сказала що і декого з кварталу можна на передок відправити.
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09.01.2024 20:16 Ответить
(Постанова про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з порядку денного Верховної Ради на цей пленарний тиждень кудись зникла...) цікаве кіно зелені крутять ...шо фсб дозвіл не дали ?
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09.01.2024 20:18 Ответить
Той типовий випадок, коли набагато легше "дуньку" не пустити у владу, ніж потім звідти її вибити.
У країнах нормальних для цього існують різні передвиборчі бар'єри, дебати різних рівнів, особисті зустрічі, ТВ-шоу. Все спрямоване на те, щоб виборець мав уяву за кого він віддасть свій голос. І популістський аргумент - "Я такий же як ви, я проста людина з народу" не працює. Досвідчений виборець розуміє, що його ставленик має бути кращим, ніж "проста людина з народу". А Безугла саме, що проста людина з народу. Не в сенсі, що пересічна, а в сенсі, що примітивна
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09.01.2024 20:21 Ответить
Та це ж уже було! (с)
Якщо Ви спостерігали за "українським політичним серпентарієм" ще років 5-10 тому, маєте пригадати таку собі маньку з порепаними п'ятами Сподівання Савченко, також відому, як Гадя Савченко. Вона також ********* чортзна-що витворяти і ротом говорити. Кілька років уже про неї ніц не чути. Сподіваюсь, більше ніц і не почуємо.
Те ж саме чекає і на цю маньку Мар'яшу.
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09.01.2024 20:30 Ответить
А я за цю "Гадю" ще й як топив.
Я тоді на "Эхо Москви" писав, і як міг боровся за нещасну арештантку. А вона вийшла і відкрила рота...
Є така казка, - султан зачарований красою павича і чекає як гарно він заспіває. А павич відкрив рота і закричить поганим голосом... Гадя, одним словом. Мутная "дєвушка"
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09.01.2024 20:44 Ответить
. Ідея про "спів павича" одночасно кумедна і глибока. Наскільки я пригадую, її обіграли навіть у совєцькому мультфільмі про барона Мюнхгаузена.
Саме так трапилось зі Сподіванням (окреме "мерсі" гугло-перекладачеві за цей чудовий мем).
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09.01.2024 21:28 Ответить
Якщо у Команданте Козиря є клепка в голові (на жаль, це так), якщо він не зробив "туп ногою" на цю францавату кобіту (пора б уже!), то, так виглядає, їй збираються влаштувати потужне (пардон!) намилення шиї.
Нагадаю: депутата Полякова відрядили до лихих парфумів за менше.
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09.01.2024 20:21 Ответить
Це що, машинний переклад? "Лихих парфумів"
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09.01.2024 23:44 Ответить
Влучно, немов стріла з цибулі Робін Гуда !
От бачите - Ви звернули на то увагу. Отже, Ви українською мовою володієте без гугло-перекладача . А кацапи так не можуть. Тому "симуляція роботи гугло-перекладача" ще й досі допомагає відловлювати ваньок з маньками на форумі.
Якщо Вам то цікаво - гляньте сюди. Дізнаєтесь дещо цікаве й кумедне.
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10.01.2024 00:36 Ответить
Тобто ще не зрозуміло - хто?
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09.01.2024 20:22 Ответить
Інтрига тримається до кінця серіалу,до якого ще далеко
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09.01.2024 20:26 Ответить
Можна було дати інший заголовок «Голосування покаже у кого стоїть на безуглу»
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09.01.2024 20:25 Ответить
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10.01.2024 04:09 Ответить
Хто ж це такий,дуже цікаво .Може Єрмак?
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09.01.2024 20:25 Ответить
А ти як гадаєш, боте одноразовий? Чи у посібнику для "плоскогубців" подоляк не спромігся то-во нашрайбати?
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10.01.2024 00:50 Ответить
Весна покаже, хто і де нагадив.
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09.01.2024 20:33 Ответить
Цікавий поворот: Постанова про звільнення Безуглої з оборонного комітету з порядку денного Ради зникла - нардеп

вівторок, 9 січень 2024, 20:27
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09.01.2024 20:36 Ответить
От холєра! не інакше - міль постанову зжерла!
І нема на то ради...
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09.01.2024 21:35 Ответить
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09.01.2024 20:52 Ответить
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09.01.2024 21:10 Ответить
Фсьоо ...кіна не буде ...блін попкорну набрала
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09.01.2024 21:16 Ответить
А можна було про це сказати після голосування?(
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09.01.2024 21:20 Ответить
Дурниця. Яку команду дасть Дерьмак ти Бібізянка так і проголосують. Й уподобання по фуй.
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09.01.2024 21:29 Ответить
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09.01.2024 22:46 Ответить
На несостоявшихся голосований ,теперь вы увидели ,кто "хозяин" Безуглой .и кто пишет для неё сценарий действия.
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10.01.2024 18:15 Ответить
 
 