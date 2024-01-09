Россияне в течение 9 января нанесли 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 9 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 64 боевых столкновения. Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура".

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