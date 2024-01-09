РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18036 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
506 1
Генштаб ВС (4291) обстрел (20205)

Россияне в течение 9 января нанесли 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 9 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 64 боевых столкновения. Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура".

Читайте также: В течение 9 января ВСУ отразили вражеские атаки на 5 направлениях, под Авдеевкой отражен 21 штурм, - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може касапи повиздихували???
показать весь комментарий
09.01.2024 20:02 Ответить
 
 