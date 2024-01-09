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Зеленский обсудил разблокирование 50 млрд евро для Украины с бельгийским премьером. Де Кроо пообещал увеличивать поддержку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Одной из тем обсуждений стало разблокирование 50 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента и Twitter(X) бельгийского премьера.

Зеленский поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС и поблагодарил за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства.

"Ценим декабрьское решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины и надеемся, что при поддержке Бельгии наше государство существенно продвинется в выполнении дальнейших формальных шагов на этом пути", - написал президент.

Также он рассказал бельгийскому политику о недавних российских воздушных ударах и дальнейшей потребности в укреплении украинской системы ПВО. И пообщался с ним о двустороннем сотрудничестве, а также координации европейской оборонной помощи.

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Кроме того, во время разговора обсуждалась важность разблокирования европейской финансовой помощи в размере 50 млрд евро, а также вопрос реализации украинской "формулы мира".

После разговора с Зеленским де Кроо опубликовал сообщение в своем Twitter(X). Там он заявил о том, что "ЕС и дальше будет увеличивать свою поддержку Украины".

"Мы будем и дальше сближать наши экономики и народы, пока Украина движется путем вступления в ЕС. Мы с вами сейчас и в будущем", - написал он.

В сообщении де Кроо отметил, что его разговор с Зеленским состоялся перед саммитом ЕС 1 февраля, где должны принять решение о четырехлетней программе поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

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Топ комментарии
+4


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09.01.2024 21:00
+3
Типу боневтівич весь в роботі.
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09.01.2024 20:41
+3
Не щастить останні півроку Зеленському. 300 млрд$- не дають, 50 млрд€- теж, японка приїздила, привезла лише 30 млн, а це йому, з новим потужнім апетитом так, на один зуб.
А він же, до речі, Світ захищає! Сам! Один!
Невже Світ почав про щось здогадуватися?
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09.01.2024 21:20
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Типу боневтівич весь в роботі.
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09.01.2024 20:41 Ответить
Ага..і знову соромно за нього. От би рішенням суду заборонити йому носити мілітарі та забов'язати на зустрічах бути при костюмі..
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09.01.2024 21:35 Ответить
не так. типа 50 лярдів спатки боневтіку не дають
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09.01.2024 21:44 Ответить
а не із Орбаном????
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09.01.2024 21:48 Ответить
Ой как денег хочется еще чуть чуть в закрома любимому но уже все поняли дадут минимум
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09.01.2024 20:44 Ответить
зважаючи що Бельгію, на цій посаді, змінить Угорщина у Александра багато роботи! Більше ніж він сам та всі ми можемо собі уявити
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09.01.2024 20:44 Ответить
Бiльше кайфу
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09.01.2024 23:43 Ответить
ну нарешті , він щось перетер за Україну
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09.01.2024 20:45 Ответить
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09.01.2024 20:46 Ответить
А зачем зеленой сопле бабки? На кокс не хватает или на скумбрию?
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09.01.2024 20:53 Ответить
Щоб Нас ще на ці гроші не розвели..
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09.01.2024 20:56 Ответить
Добре б було, ще отак і про офшорні рахунки власників з України, отримати підтримку! Як дембельський акорд гаранта Конституції, перед завершення строку сидіння на посаді преЗЕдент у березні!!
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09.01.2024 20:58 Ответить


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09.01.2024 21:00 Ответить
Не щастить останні півроку Зеленському. 300 млрд$- не дають, 50 млрд€- теж, японка приїздила, привезла лише 30 млн, а це йому, з новим потужнім апетитом так, на один зуб.
А він же, до речі, Світ захищає! Сам! Один!
Невже Світ почав про щось здогадуватися?
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09.01.2024 21:20 Ответить
Ну то нехай застрелиться!
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09.01.2024 21:38 Ответить
Оце його треш-......замаланити.
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09.01.2024 21:35 Ответить
Обговорив як бабка на лавочцi
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09.01.2024 23:46 Ответить
А послів в Угорщині та Британії так і немає.
Зе ворог...
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10.01.2024 07:02 Ответить
 
 