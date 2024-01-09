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Прощание с погибшим воином Максимом "Дали" Кривцовым состоится 11 января в Киеве, 12 января в Ривном

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Прощание с погибшим воином Максимом "Дали" Кривцовым состоится в четверг 11.01.2024 в Киеве.

Об этом сообщила Марина Мирзаева, передает Цензор.НЕТ.

Прощание с погибшим воином Максимом Дали Кривцовым состоится 11 января в Киеве, 12 января в Ривном 01

11 января в 12:00 состоится служба в Михайловском златоверхом соборе. После отпевания процессия двинется на Майдан прощаться.

Чин похорон состоится в пятницу, 12 января, в Ривном. В 10:00 на главной площади горожане смогут попрощаться с Героем.

В 2019 году Цензор.НЕТ взял интервью у Максима Кривцова с позывным Дали: "Я проснулся от крика. Кат смотрел в небо, как капитан корабля, только что заметивший долгожданную землю, и кричал, радостный-радостный: "Дальше, наши "Градами" #башат!"

Стихи воина и поэта также публиковались на нашем сайте.

Смотрите также: На фронте погиб поэт и писатель Максим Кривцов. ФОТО

После гибели Максима на Цензор.НЕТ вышла статья о его жизни.
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Топ комментарии
+6
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09.01.2024 21:27
+6
Низький уклін тобі, Козаче!
Ти ОДИН зробив для Захисту України більше, ніж уся ВЛАДА на посадах у ВРУ ОПУ КМУ ОДА РНБОУ генпрокуратурі разом з тисячами їх адміністрацій!
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09.01.2024 21:28
+5
Через тих гнид -миротворців з оману вмирають славні сини України.
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09.01.2024 21:26
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Через тих гнид -миротворців з оману вмирають славні сини України.
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09.01.2024 21:26 Ответить
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09.01.2024 21:27 Ответить
Співчутя близьким
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09.01.2024 21:28 Ответить
Низький уклін тобі, Козаче!
Ти ОДИН зробив для Захисту України більше, ніж уся ВЛАДА на посадах у ВРУ ОПУ КМУ ОДА РНБОУ генпрокуратурі разом з тисячами їх адміністрацій!
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09.01.2024 21:28 Ответить
Вечная память Герою....
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09.01.2024 21:41 Ответить
С.У.М.

(...український Вілфред Овен...)
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09.01.2024 21:42 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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09.01.2024 22:00 Ответить
Такий красивий, світлий, наче наше майбутнє.. Душа у крові(((. Під статтею пам"яті Далі не можливо писати коментарі((. Чому? Такі люди - яскраві як зірки на небі, їх так мало.. А вони гинуть.. Сум.
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09.01.2024 22:36 Ответить
Цензоре, відкривайте коментарі у статтях про загиблих Героїв. Світ повинен бачити як українці оплакують своїх найкращих синів, які віддали життя за нашу волю за нашу незалежність, за наше майбутнє, за наших дітей, за наших мам та тат, за наші родини, за мирне українське небо! Відкривайте, прошу!
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09.01.2024 22:46 Ответить
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09.01.2024 23:12 Ответить
 
 