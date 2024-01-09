Прощание с погибшим воином Максимом "Дали" Кривцовым состоится 11 января в Киеве, 12 января в Ривном
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прощание с погибшим воином Максимом "Дали" Кривцовым состоится в четверг 11.01.2024 в Киеве.
Об этом сообщила Марина Мирзаева, передает Цензор.НЕТ.
11 января в 12:00 состоится служба в Михайловском златоверхом соборе. После отпевания процессия двинется на Майдан прощаться.
Чин похорон состоится в пятницу, 12 января, в Ривном. В 10:00 на главной площади горожане смогут попрощаться с Героем.
В 2019 году Цензор.НЕТ взял интервью у Максима Кривцова с позывным Дали: "Я проснулся от крика. Кат смотрел в небо, как капитан корабля, только что заметивший долгожданную землю, и кричал, радостный-радостный: "Дальше, наши "Градами" #башат!"
Стихи воина и поэта также публиковались на нашем сайте.
После гибели Максима на Цензор.НЕТ вышла статья о его жизни.
Пожалуйста, подождите...
Ти ОДИН зробив для Захисту України більше, ніж уся ВЛАДА на посадах у ВРУ ОПУ КМУ ОДА РНБОУ генпрокуратурі разом з тисячами їх адміністрацій!
(...український Вілфред Овен...)