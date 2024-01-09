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Россияне в течение 9 января 9 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о неудачных штурмах плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона в течение 9 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери".

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Кацапи , валіть із украінського Херсону , бо вам , крім особистої смерті ,
нічого не світить 😕
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09.01.2024 21:55 Ответить
а где ты их видел кацапов в херсоне? может херс.область?)
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09.01.2024 22:05 Ответить
З Херсону, який згідно конституції раші є територією рф, вони самоудалилися вже давненько. І Україна снова окупіровала Херсон )))
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09.01.2024 23:06 Ответить
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09.01.2024 22:59 Ответить
 
 