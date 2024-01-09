Мы не фиксируем подготовку российской армии к новому наступлению на Харьков, - Сухопутные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Вооруженных силах Украины не фиксируют подготовку РФ к наступлению на Харьков. Военные смогут заранее увидеть подобные действия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.
"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", - говорится в заявлении.
По его словам, сейчас их количество по всей линии фронта велико, и чтобы сформировать еще какой-нибудь наступательный "кулак" на любом участке фронта, нужно провести большие подготовительные действия. А если бы такие подготовительные действия были, то мы бы их видели и принимали меры.
"Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Но враг сильный, имеет много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не считается с человеческими потерями. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", - добавил Фитьо.
Пожалуйста, подождите...
Він зовсім дурний?
Проти харківа кацапи зосередили десятки тисяч з технікою, та не приховують своїх намірів захопити Харків,
а він розповідае що усе гаразд?!
Хто вони? Довбо&би чи зрадники?
Він мабудь ніколи не чув:
» Бажаєшь миру, готуйся до війни».
Резніков: Ударних угруповань РФ біля України поки немає
Віолетта Чайковська
20.02.202220 лютого 2022 р.
Міністр оборони України виключає напад Росії "сьогодні-завтра", адже за його словами, ударних угруповань біля українських кордонів РФ поки не сформувала.
А які у них слабкі сторони?
Про Харків ху&ло не говорить. Вивсеврете.
Звідки ці балачки?
Харків, Одеса, новососія- хто це « розганяє»?
На цьому можна і закінчувати.
Щось таки намічається там найближчим часом.