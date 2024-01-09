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Харьков (6522) наступление (98) Фитьо Владимир (53)

Мы не фиксируем подготовку российской армии к новому наступлению на Харьков, - Сухопутные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

В Вооруженных силах Украины не фиксируют подготовку РФ к наступлению на Харьков. Военные смогут заранее увидеть подобные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас их количество по всей линии фронта велико, и чтобы сформировать еще какой-нибудь наступательный "кулак" на любом участке фронта, нужно провести большие подготовительные действия. А если бы такие подготовительные действия были, то мы бы их видели и принимали меры.

"Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Но враг сильный, имеет много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не считается с человеческими потерями. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", - добавил Фитьо.

Смотрите также: Залужный посетил позиции ВСУ в районе Купянска. ФОТО
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Топ комментарии
+9
Що знову на шашлики
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09.01.2024 22:09
+9
Так само, як ви не фіксували вторгнення 2022?
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09.01.2024 22:17
+8
ЗЄЛЯ СКАЗАВ ГОТУВАТИСЯ ДО ШАШЛИКІВ В ТРАВНІ?
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09.01.2024 22:10
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проскакивала инфа что всу само пойдет в наступление на оч интересном участке.не могу сказать где и как, может деза
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09.01.2024 22:01 Ответить
В нас була цікава ділянка для наступу, це таврійський напрямок. Там не було таких щільних укріплень та мінних полів, та і особового складу кацапів у нинішній кількості. Але якогось біса поперли на мінні поля. А ще виявилось що кацапи знали абсолютно все - час, кількість сил і тд. Те що кацапи у даний час неспроможні атакувати Харківський напрямок. так це так і є, і не треба собі нагортати. Але і ми там атакувати не зможемо. бо впевнений, наші західні партнери категоричні з цього приводу. ніхто нам не дозволить зайти на територію рашки. Будуть і далі набіги РДК і тд. не більше.
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09.01.2024 22:12 Ответить
«Зараз таких причин немає, тому Харків може видихнути …» ?!

Він зовсім дурний?

Проти харківа кацапи зосередили десятки тисяч з технікою, та не приховують своїх намірів захопити Харків,

а він розповідае що усе гаразд?!

Хто вони? Довбо&би чи зрадники?

Він мабудь ніколи не чув:
» Бажаєшь миру, готуйся до війни».
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09.01.2024 23:10 Ответить
Десятком тисяч мільйонне місто не взяти. От 100т.
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10.01.2024 12:42 Ответить
ПОЛІТИКАУКРАЇНА
Резніков: Ударних угруповань РФ біля України поки немає

Віолетта Чайковська

20.02.202220 лютого 2022 р.

Міністр оборони України виключає напад Росії "сьогодні-завтра", адже за його словами, ударних угруповань біля українських кордонів РФ поки не сформувала.





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10.01.2024 13:30 Ответить
Причем здесь западные партнеры, зачем ВСУ заходить на территорию срашки? Освобождать народ белгородской республики и присоединить к себе еще 5 миллионов голимых кацапов?
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10.01.2024 00:18 Ответить
Західним партнерам абсолютно пофігу, куди ми там наступаємо, але якщо цей наступ на росію то без їх зброї
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10.01.2024 12:41 Ответить
Или вы работаете в Генштабе ВСУ или информация "проскальзывала" в интернете. Поскольку в генштабе вы точно не работаете, ваш "секрет" уже давно известен кацапу.
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10.01.2024 00:16 Ответить
А в січні , лютому 2022 року також не бачили, чи не хотіли, а хтось відповів за злочинну сліпоту???
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10.01.2024 15:44 Ответить
Але ворог сильний, має багато ресурсів, ворог швидко вчиться на полі бою і не враховує людські втрати. Ми розуміємо їхні слабкі сторони і даємо відсіч", - додав Фітьо. Джерело: https://censor.net/ua/n3466602

А які у них слабкі сторони?
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09.01.2024 22:03 Ответить
в основному логістика. У ЗСУ вона сходиться в міста України, а у рашистів іноді аж з камчатки.
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09.01.2024 22:06 Ответить
Смішно. Насправді логістика ЗСУ тягнеться аж з Австралії та Америки.
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09.01.2024 22:08 Ответить
Ні, не смішно. Різниця тут в тому, що ЗСУ умовно перекинути з Купʼянська в Авдіівку підрозділ, це 175 км, а росіянам теж саме зробити, це десь 500 км. Мова йде про логістичні підрозділи, які формуються в Україні і в Росії, а не в Австралії чи Амеріки.
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09.01.2024 22:13 Ответить
А мені здається для обох сторін відстань приблизно однакове.
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09.01.2024 22:21 Ответить
а что, у кацапов отдельный глобус? Им перекинуть с Купянска на Авдеевку не те же самые 175км?
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10.01.2024 00:20 Ответить
Ну Слава Богу......Бо куча полупоцов,розганяють вонь,шо кацап 15 йде на штурм Харкова.Може заткнуться?На цензор темах.....багато таких,даже в день було.Читайте ПОЛУДУРКИ!!!
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09.01.2024 22:05 Ответить
говорилось про наступ на Куп'янськ, звідки почав фігурувати Харків невідомо
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09.01.2024 22:21 Ответить
Ага. Купянськ це ціль у кацапів?

Про Харків ху&ло не говорить. Вивсеврете.

Звідки ці балачки?
Харків, Одеса, новососія- хто це « розганяє»?
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10.01.2024 05:26 Ответить
Ага. Еще бы вы сказали наперед что будет. Даже во время вторжения власть молчит что случилось и первые новости узнаем от врага. Если не дай Бог рашистам удастся захватить Марьинку и Авдеевку куда вы думаете они перебросят освободившиеся силы? Думаете рашисты поставят свое ружжо в угол, закатают рукава и начнут пахать и засеивать поля?
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09.01.2024 22:08 Ответить
Від чого "асвабадівшеєся"? Як тільки їх з Авдіівки кудись "пєрєбросять", Авдіївка без бою знов встане під контроль ЗСУ.
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09.01.2024 22:10 Ответить
Прям без боя? И много мы вернули после того как рашисыт захватили Мариуполь или Соледар или Бахмут и тд. перебрасывали оттуда свои войска на штурмы других городов?
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09.01.2024 22:15 Ответить
Що, кацапе, за бєлгарад абідна? Гаварішь всє новасті узнайошь от врага?
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09.01.2024 22:51 Ответить
Що знову на шашлики
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09.01.2024 22:09 Ответить
ЗЄЛЯ СКАЗАВ ГОТУВАТИСЯ ДО ШАШЛИКІВ В ТРАВНІ?
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09.01.2024 22:10 Ответить
він переніс термін "на 23 хевраля". шеф йому наказав.
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09.01.2024 22:15 Ответить
Так само, як ви не фіксували вторгнення 2022?
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09.01.2024 22:17 Ответить
Ще 23.02.22 з усіх прасок можна було почути такі заспокійливі повідомлення. А вже по обіді 24-го вдгуґоткуданєвозьмісь колони під@рської техніки. Вєрім, ага.
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09.01.2024 22:21 Ответить
"..в ефірі телемарафону."
На цьому можна і закінчувати.
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09.01.2024 22:32 Ответить
Харків напружився!
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09.01.2024 23:06 Ответить
Чогось я після цих слів страшно нервую
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10.01.2024 00:07 Ответить
Це ж було вже
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10.01.2024 01:04 Ответить
Мы не фиксируем, это хорошо или плохо?
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10.01.2024 02:53 Ответить
Так Харьков или Одесса?
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10.01.2024 02:55 Ответить
И новососія , теж.
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10.01.2024 05:27 Ответить
Можно ехать на шашлыки.
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10.01.2024 03:30 Ответить
Вище військове керівництво України на чолі із генералом Залужним 09.01.2024 відвідало позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку.
Щось таки намічається там найближчим часом.
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10.01.2024 08:28 Ответить
Один "нефіксатор" Резніков уже втік. Коли таку хе+ню пишуть знову то це сигнал: зебіли знову брешуть
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10.01.2024 12:35 Ответить
 
 