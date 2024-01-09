Мы не фиксируем подготовку российской армии к новому наступлению на Харьков, - Сухопутные силы

В Вооруженных силах Украины не фиксируют подготовку РФ к наступлению на Харьков. Военные смогут заранее увидеть подобные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас их количество по всей линии фронта велико, и чтобы сформировать еще какой-нибудь наступательный "кулак" на любом участке фронта, нужно провести большие подготовительные действия. А если бы такие подготовительные действия были, то мы бы их видели и принимали меры.

"Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Но враг сильный, имеет много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не считается с человеческими потерями. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", - добавил Фитьо.

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