Без поддержки Украины Западом российская армия была бы в Киеве и Ужгороде, - Минобороны Чехии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель министра обороны Чехии Ян Иреш во время дебатов в парламенте отверг утверждение о том, что дальнейшая военная помощь Украине мешает "дипломатическому и мирному разрешению конфликта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Обсуждения касались петиций антиправительственной группы "Чехия против бедности", где, в частности, требуется прекратить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны" и остановить поставки военного вооружения в Украину. Представитель группы, глава внепарламентской партии Чехии "Право уважения и достоинства" (PRO) Индржих Райхл утверждал, что в Украине нужно достичь "дипломатического и мирного разрешения конфликта".
На это Иреш ответил, что решение о прекращении войны в Украине полностью зависит от России и ее президента Путина. "Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить свою независимость", – отметил он.
Замглавы Минобороны Чехии также обратил внимание, что Россия сама не раз говорила о борьбе против всего Запада.
"Несомненно, что если бы мы не поддержали Украину в военном плане с самого начала – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, – российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде", – сказал чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Слава чеській зброярці !
Дякуємо!
"Дятел" - подумав Штірліц.
"Сам дятел!" - подумав дятел
ти вже якось розберись хто із вас дятел
Young_crocodile
Реєстрація: 08.01.2024
п. с. Всерйоз обговорювати, що путлер вторгнеться в НАТО смішно. Його мрія СРСР.
А вы кстати знаете что США обязаны вписаться за Южную Корею в случае войны? И , например, за Филиппины. А вот за Германию не обязаны. Так что если вы думаете что мы готовы сгореть или там обанкротится на войне что бы ваши дупы в тепле держать, могу вас разочаровать.
Так що допомогу від США ви обов'язково отримаєте й швидко, але вмирати й калічитися будете самі.
все европейцы которых я знаю, курят бамбук и не чешутся, потому что свято уверены, что нато будет защищать каждый дюйм нато, т.е. американцы будут защищать европу, это если точнее.
И тут надо сказать спасибо трампу, который вообще хочет выйти из нато. Когда я им напоминаю об этом, люди начинают заметно нервничать.
Но дальше этого мыслительный процесс все равно не идет.
"Чтоб землю в Корее крестьянам отдать"
Гореть никто не готов.
Т.е "списывание по договору" гнилые понты?
Или как в любой стране, гореть будут другие?
вписывание
Так что вполне возможно в случае оккупации Польши представляю такой разговор между Пентагоном и Кремлем--- " Давайте мы вас побомбим немного на территории Польши, а вы посбивайте наши самолёты, если сможете,и в итоге все будут довольны и счастливы? --- Да, давайте, бомбите не стесняйтесь, можете и по Воронежу бахнуть заодно".
Вас в якому році заморозили?
Вітаю, ти все проспав.
Оружие до дупы, если его нет, а если оно есть, то оно применяется и и уже не до дупы становится тому, кто с другой стороны. И не будем забывать, пока кацап доберется до Германии, ему надо еще будет Польшу снести. Сто лет назад он пробовал, не очень хорошо получилось. Кацап лучше не стал, а поляки не стали хуже. ГБ и Франция - ядерные державы, т.е. казламордым придется по старинке заваливать своим мясом. А мяса в Европе в пять раз больше. Заимется заваливать.
А кацапы заручатся охрененненной поддержкой Китая когда/если попрут в НАТО.
Более того если они с запада окружат Украину то им и воевать с ней не нужно будет больше, замаринуют рано или поздно, будет как Беларусь в лучшем случае, с потерей 5 регионов.
і про це треба гучно говорити
ЯК НАТО НЕ ЗБИЛО РАКЕТУ над Польщею ? Такі речі мають робити автоматично - там же е устав ‼️‼️‼️
одних танків Т-72 та Т-80 загнали тільки з 1994 р 800 штук !
і 800 шт. відносно ******** БМП-1, -2
а ще літаки, ракети.... Боже ж ти мій !
докладніше ось тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/Колишня_військова_техніка_і_зброя_України
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Журналіст вказав на провал постачання *********** та палива до ЗСУ
"Однак, цієї весни незвичним був масштаб російської військової активності у безпосередній близькості від кордонів з Україною. Повідомлення, фото та відеоматеріали щодо переміщення техніки й особового складу Збройних сил РФ до кордонів України нагадали про дії РФ у 2014-2015 рр."
Тобто, явно було те, що концентрація НЕ така, як ви хотіли написати напевно, що "завжди" з 2014 року була такою. А в листопаді 2021 року, завдяки розвідданими країн НАТО, Буданов оголосив інформацію (і карта надавалась з напрямками ймовірного нападу, пізніше все так і було по напрямкам) :
"Листопад 2021 року. Біля кордонів України під виглядом чергових навчань скупчуються майже сто тисяч російських військових. "Це накопичення буде продовжуватися і вийде на пік приблизно в кінці січня", - так 21 листопада в інтерв'ю виданню Military Times керівник української військової розвідки Кирило Буданов прямо говорить, що Росія готує вторгнення.
"Росія готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого. Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські, а також танкові атаки з десантними штурмами на сході, в Одесі й Маріуполі та вторгненням через сусідню Білорусь. Напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним, ніж усе, що бачили раніше в конфлікті, що почався 2014-го", - зазначає Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times "
https://www.dsnews.ua/politics/rozvidka-rozpovila-pro-mozhlivi-scenariji-nastupu-rosiji-na-ukrajinu-karta-21112021-443357
Це так вам, до відома.
понеділок, 13 грудня 2021 р. (!!!)
"«Джавеліни» були доставлені Україні 23 жовтня. Сполучені Штати виділили понад 450 мільйонів доларів США на безпекову допомогу Україні у 2021 році, і це є частиною нашого поточного зобов'язання підтримувати здатність України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність», - повідомив в електронному листі речник Пентагону, підполковник Корпусу морської піхоти Антон Т. Семельрот.
Зазначимо, що фактично партія допомоги прибула до України 22 жовтня.
Загалом у жовтні-листопаді до України надійшли чотири партії військово-технічної допомоги від США, що включали засоби радіолокаційного спостереження, ПТРК FGM-148 «Джавелін», 12,7×99-мм (.50 BMG) та 7,62×51-мм набої, постріли до 40-мм автоматичних гранатометів, армійські аптечки, а також інше озброєння та обладнання. "
Це так вам, до відома.
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Це так вам,до відома.
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
Це так вам, до відома.
А пальне?
Самого адреналіну та драйву не достатньо навіть для умовних кіборгів...
фури з БП та х.. знає з чим їхали із супроводом поліції вже з другого тижня...
Ви б такому сусіду помагали особисто?
а не піти щось змінити самому хоча б потренувати нормально мобілізованих а не місяць і вперед, а потім знову просити ресурс
та виготовляти хоча б якісь нормальні "палки" щоб вигнати сусіда а не як небудь для відео зліпити по завищених цінах і дальше руку протягувати....
а ще красти ту невелику допомогу що дають, нагадати вам про бронижелети на складах приватних компаніях з бірками не для продажу, чи про аптечки на 36 млн які пропали....
ну реально більшість це наразі підтримує.... коли більшість вибрала курс на самознищення ..... натовп хоче пригнути з мосту я не можу їх спинити, тому що вони не чують і не хочуть чути але пригати з ними я не буду
є таке прислів'я "народ скаже як зав'яже"
тобто думають тільки про шнурки на черевиках
Соратник Гиркина пригрозил Путину восстанием
https://t.me/Ukraine_365News/69667
буряты,калмыки,черемисы,якуты,мордва,чуваши,хантыманси... и иже с ними, еще десятки подневоленных народностей