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война (46847) Чехия (1465)

Без поддержки Украины Западом российская армия была бы в Киеве и Ужгороде, - Минобороны Чехии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

допомога,чехія

Заместитель министра обороны Чехии Ян Иреш во время дебатов в парламенте отверг утверждение о том, что дальнейшая военная помощь Украине мешает "дипломатическому и мирному разрешению конфликта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Обсуждения касались петиций антиправительственной группы "Чехия против бедности", где, в частности, требуется прекратить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны" и остановить поставки военного вооружения в Украину. Представитель группы, глава внепарламентской партии Чехии "Право уважения и достоинства" (PRO) Индржих Райхл утверждал, что в Украине нужно достичь "дипломатического и мирного разрешения конфликта".

На это Иреш ответил, что решение о прекращении войны в Украине полностью зависит от России и ее президента Путина. "Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить свою независимость", – отметил он.

Замглавы Минобороны Чехии также обратил внимание, что Россия сама не раз говорила о борьбе против всего Запада.

Читайте также: Необходимо продолжать поддерживать Украину, – президент Чехии Павел

"Несомненно, что если бы мы не поддержали Украину в военном плане с самого начала – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, – российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде", – сказал чиновник.
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Топ комментарии
+28
Не тільки в Ужгороді, в Празі б уже була. Тому ви допомагаєте не стільки Україні, скільки собі.
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09.01.2024 22:34
+16
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09.01.2024 22:37
+16
саме про це й казав пан міністр.

Слава чеській зброярці !
Дякуємо!
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09.01.2024 23:01
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Правила форума Совет форумчан
Не тільки в Ужгороді, в Празі б уже була. Тому ви допомагаєте не стільки Україні, скільки собі.
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09.01.2024 22:34 Ответить
саме про це й казав пан міністр.

Слава чеській зброярці !
Дякуємо!
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09.01.2024 23:01 Ответить
В Ужгороде были бы мадьяры. Кстати они перебрасывали свои войска к границе Украины с началом вторжения орков.
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10.01.2024 07:05 Ответить
Нет, дятел, она была бы уже в Праге.
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09.01.2024 22:35 Ответить
Штірліц йшов по лісу:
"Дятел" - подумав Штірліц.
"Сам дятел!" - подумав дятел

ти вже якось розберись хто із вас дятел
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09.01.2024 23:03 Ответить
чому чувака, який топить за Україну, ти називаєш дятлом? А про того, кому він мізки вправляє ані слова не кажеш. Де логіка?
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09.01.2024 23:06 Ответить
кацапська курва, сер...
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09.01.2024 23:15 Ответить
У тебе в дзеркалi..
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09.01.2024 23:26 Ответить
кацапський тундряний "крокодильчик" вчора вилупився

Young_crocodile

Реєстрація: 08.01.2024
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09.01.2024 23:39 Ответить
О, да ты у нас просто гений дедукции. Альтернативный гений.
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10.01.2024 00:40 Ответить
не скавчи! придушу !
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10.01.2024 02:09 Ответить
Ти, довбень, максимум що можеш придушити- тiльки гуся свого в'ялого на диванi, поки мамка не бачить.
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10.01.2024 06:21 Ответить
Скоріше у Парижі та Ліссабоні. А звідтиля можна контролювати або захарати Марокко та Західну Сахару, що містять 79-80% світових запасів фосфору (?).
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09.01.2024 22:36 Ответить
А потім десант в Колумбію і весь кокаїн під контролем рф!
п. с. Всерйоз обговорювати, що путлер вторгнеться в НАТО смішно. Його мрія СРСР.
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09.01.2024 22:41 Ответить
СССР включал в себя все социалистические страны в Европе за исключением Югославии и Албании. В том числе и пол Германии естественно.
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09.01.2024 22:44 Ответить
А США включало ФРН і Південну Корею Вітаю гумор на форумі.
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09.01.2024 22:46 Ответить
Не включало, потому что США кроме баз ничего там не контролировало. СССР контролировал 90% всего что происходило в варшавском блоке. В том числе и их голоса в ООН.
А вы кстати знаете что США обязаны вписаться за Южную Корею в случае войны? И , например, за Филиппины. А вот за Германию не обязаны. Так что если вы думаете что мы готовы сгореть или там обанкротится на войне что бы ваши дупы в тепле держать, могу вас разочаровать.
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09.01.2024 22:59 Ответить
Німеччина вийшла з НАТО чи США?
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09.01.2024 23:04 Ответить
Не зрозумів питання. Якщо ви про п'яту статтю устава НАТО, то там нема нічого про захист або війну. Там написано що кожна країна сама вирішує як допомогти. Може задекларувати війну, може просто прислати війська, може прислати пару гармат, а може й якісь термальні панчохи опісля 2х місяців.
Так що допомогу від США ви обов'язково отримаєте й швидко, але вмирати й калічитися будете самі.
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09.01.2024 23:22 Ответить
это прям серпом по яйцам)
все европейцы которых я знаю, курят бамбук и не чешутся, потому что свято уверены, что нато будет защищать каждый дюйм нато, т.е. американцы будут защищать европу, это если точнее.
И тут надо сказать спасибо трампу, который вообще хочет выйти из нато. Когда я им напоминаю об этом, люди начинают заметно нервничать.
Но дальше этого мыслительный процесс все равно не идет.
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09.01.2024 23:41 Ответить
У меня есть родич в Германии, левак и социальный куколд до корней волос, точно такие же восприятия НАТО, Трампа и тд. Я всем говорю хотите что бы США за ( вместо) вас воевало--- платите налог в американский бюджет. И не когда жареный петух приближается к заднице, а задолго до
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10.01.2024 01:00 Ответить
Вы не готовы сгореть за Германию? Но впишитесь и сгорите за Филиппины?
"Чтоб землю в Корее крестьянам отдать"
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09.01.2024 23:21 Ответить
Я говорю о существующих договорах. Пока что нет вариантов сгореть за Филиппины, по крайней мере в США. Не знаю деталей того договора. А что мешало Украине настоять на таком договоре с США, когда отдавали ядерку?
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09.01.2024 23:27 Ответить
Нормальная реакция любого человека.
Гореть никто не готов.
Т.е "списывание по договору" гнилые понты?
Или как в любой стране, гореть будут другие?
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09.01.2024 23:41 Ответить
Не понял про списывание
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10.01.2024 00:52 Ответить
+++
вписывание
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10.01.2024 01:58 Ответить
Нет, почему. Американцы очень серьезно относятся к контрактам и разного рода договорам. Просто с Филиппинами и Кореями они написаны черным по белому , а с НАТО -- вилами по воде. Многие думают что придется за Литву и Польшу воевать, многие и не знают что такое НАТО и зачем оно нужно, особенно Америке. Я думаю какое-то ограниченное вмешательство вполне возможно. Для американцев сейчас война это когда пллетают самолёты, побросают бомбы/ракеты, а потом морские котики все там зачистят и поедут домой. Ни о каких окопах с мышами, грязью и ледяной водой не может быть и речи.
Так что вполне возможно в случае оккупации Польши представляю такой разговор между Пентагоном и Кремлем--- " Давайте мы вас побомбим немного на территории Польши, а вы посбивайте наши самолёты, если сможете,и в итоге все будут довольны и счастливы? --- Да, давайте, бомбите не стесняйтесь, можете и по Воронежу бахнуть заодно".
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10.01.2024 03:19 Ответить
И кстати, какой смысл ограничиваться на пол пути? Если в Европе толком нет ни оружия ни людей способных его использовать. Десятилетия поклонения куколдизму и само-кастрации дали себя знать.
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09.01.2024 22:52 Ответить
У Європі дуже багато зброї (включаючи величезну кількість дуже хороших літаків і ядерну зброю) і дуже багато людей.
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09.01.2024 22:57 Ответить
Ой *** не сміши! ось скажи мені, чи може твоя 80-ти мільйонна Німеччина відразу мобілізувати 1 млн., чи хоча б 500 тис.?
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09.01.2024 23:05 Ответить
У разі небезпеки Німеччина мобілізує 500 тисяч в рази легше, ніж Україна. Ось тільки небезпека їй не загрожує і не загрожуватиме ще років 20-30 як мінімум.
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09.01.2024 23:10 Ответить
ну ти хоч сам віриш у ту дурню, яку тут пишеш?
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10.01.2024 01:47 Ответить
До дупи та зброя. Людей багато, але ж у скількох з них є яйця? Франція до речи не воєнній член НАТО. І мабуть будуть сподіватися на свої декілька ядерних боєголовок до останнього. Британія, досить маленька , ховаться від відповідного ядерного удару не зможе, то й не буде рипатись. Так кто буде там воювати, може італійці? Вони навіть з Муссоліні на чолі та з германськими солдатами поруч не хотіли воювати і здавались у полон купами. А знаєте скільки у південній Італії загинуло цивільних? 150 000. Й усім то було до дупи
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09.01.2024 23:10 Ответить
Desar Франція до речи не воєнній член НАТО.

Вас в якому році заморозили?
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09.01.2024 23:12 Ответить
Вочевидь десь до 2009го...
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09.01.2024 23:21 Ответить
У 2009 році після 42-річної перерви Франція повернулася до лав військового союзу НАТО.
Вітаю, ти все проспав.
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09.01.2024 23:22 Ответить
яйца? а у скольких срасиян они есть? А у скольких украинцев, например? У германцев пока еще врожденная дисциплина сохранена - получат повестку, пойдут в военкомат или что там у них. На улицах их ловить не будут.
Оружие до дупы, если его нет, а если оно есть, то оно применяется и и уже не до дупы становится тому, кто с другой стороны. И не будем забывать, пока кацап доберется до Германии, ему надо еще будет Польшу снести. Сто лет назад он пробовал, не очень хорошо получилось. Кацап лучше не стал, а поляки не стали хуже. ГБ и Франция - ядерные державы, т.е. казламордым придется по старинке заваливать своим мясом. А мяса в Европе в пять раз больше. Заимется заваливать.
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10.01.2024 00:06 Ответить
Та шо ти верзеш, яка дісципліна. Половина Німеччини це мусульмани, срали вони на ті повістки. Це поки Фріц років 40-50(бо зумери нікуди не підуть) піде в армію, його жінку і доньку будуть гвалтувати Махмуди і Ахмети.
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10.01.2024 00:24 Ответить
Вони, обрізані, тільки того й чекають.
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10.01.2024 11:25 Ответить
Есть конечно небольшая надежда на немецкую дисциплину. Но ты учти что им первыми в Европе стали проповедовать куколдизм в качестве государственной религии.
А кацапы заручатся охрененненной поддержкой Китая когда/если попрут в НАТО.
Более того если они с запада окружат Украину то им и воевать с ней не нужно будет больше, замаринуют рано или поздно, будет как Беларусь в лучшем случае, с потерей 5 регионов.
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10.01.2024 01:10 Ответить
"включаючи величезну кількість дуже хороших літаків і ядерну зброю)" .... це ви про літаки і ядерні боєголовки США на німецькій базі під якою місцеві пацифісти безугаву мітингують ?
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10.01.2024 00:26 Ответить
Судячі з того шо поляки не збили ракету і не можуть розігнати протестантів на кордоні, то армія РФ була б у Празі, якби не мілітарні українці

і про це треба гучно говорити
ЯК НАТО НЕ ЗБИЛО РАКЕТУ над Польщею ? Такі речі мають робити автоматично - там же е устав ‼️‼️‼️
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09.01.2024 22:37 Ответить
ну это надо хорошенько разобраться как и что. Провести пару десятков заседаний, создать комиссии. И вообще всякому ясно что то россия не специально ракету пустила. Так что, из-за такой ерунды войну начинать?)
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09.01.2024 23:45 Ответить
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09.01.2024 23:51 Ответить
А точно это так легко, сбить ракету, которая в твоем воздушном пространстве меньше 40 секунд?
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10.01.2024 00:08 Ответить
Даже не спробували
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10.01.2024 00:18 Ответить
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09.01.2024 22:37 Ответить
Якось ще без вашої допомоги від Києва відбили! А те як ця ,,допомога" надається схоже на лікування пневмонії гомеопатією: виживе, ну так тому і бути!
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09.01.2024 22:42 Ответить
Ядерный блеф Путина сработал: США упустили возможность помочь Украине переломить ход войны в 2022 годуhttps://www.moscowtimes.ru/2024/01/09/yadernii-blef-putina-srabotal-a117954
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09.01.2024 22:51 Ответить
зато ми шикували продаючи та утилізуючи військову техніку.
одних танків Т-72 та Т-80 загнали тільки з 1994 р 800 штук !
і 800 шт. відносно ******** БМП-1, -2

а ще літаки, ракети.... Боже ж ти мій !

докладніше ось тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/Колишня_військова_техніка_і_зброя_України
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09.01.2024 23:14 Ответить
Ось вони знову готуються до реваншу. А Стефанчук не готуе закон про заборону балотуватися ОПЗЖ, СДПУо і всім хто війну відсидівши кордоном
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09.01.2024 23:54 Ответить
Олексій Петрович Голобуцький

2 ч. ·«У Києві на Байковому кладовищі відкрили меморіал Леоніду Кравчуку»

З білого мармуру, який привезли з Італіі. І які люди прийшли. Еліта, мать її…

09.01.2024 23:50
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09.01.2024 23:55 Ответить
Насчет врачевания мы с Христиан Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы вообще не употребляем. Человек простой если умрет - то и так умрет, если выздоровеет - то и так выздоровеет (с)
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09.01.2024 23:51 Ответить
Классная цитата, а вы знаете что в США согласно некоторым исследованиям врачебная ошибка на третьем месте по смертности, после сердечных болезней и рака. Не думаю что в других странах лучше
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10.01.2024 01:17 Ответить
скоро будет ИИ лечить)
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10.01.2024 01:24 Ответить
Тысячи Джавелинов и Стингеров переданных в самом конце 2021 года за помощь не считаются?
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10.01.2024 00:09 Ответить
Это был прощальный подарок с расчетом на партизанскую войну.
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10.01.2024 01:14 Ответить
Это заслуга гражданских и бывших вояк в сумской, Черниговской и севере киевской области, не более того. Без них Киев был бы по крайней мере окружен.
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10.01.2024 01:13 Ответить
ага, особливо у перші три дні "допомогла".. Чекали, наче гладіаторський бій дивились, де один гладіатор зі списом, щитом, у панцирі, з мечем в руках, а другий з рогаткою в руці.
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09.01.2024 22:49 Ответить
"Гладіатор-2022". Короткий зміст кіна:

Зеленський 9-й день відпочиває на курорті, ігноруючи окупацію Казахстану та російську загрозу - Бутусов 08.01.2022

Журналіст вказав на провал постачання *********** та палива до ЗСУ
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09.01.2024 23:45 Ответить
кацапські війська під кордонами Укрїни стояли з 2014-го. Це так вам, до відома.
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09.01.2024 23:54 Ответить
Воно то так, але не зовсім. Бо є от стаття " Воєнна напруженість між РФ і Україною навесні 2021 року" на сайті Національного Інституту Стратегічних Досліджень. І в цій статті, частина така тексту :
"Однак, цієї весни незвичним був масштаб російської військової активності у безпосередній близькості від кордонів з Україною. Повідомлення, фото та відеоматеріали щодо переміщення техніки й особового складу Збройних сил РФ до кордонів України нагадали про дії РФ у 2014-2015 рр."

Тобто, явно було те, що концентрація НЕ така, як ви хотіли написати напевно, що "завжди" з 2014 року була такою. А в листопаді 2021 року, завдяки розвідданими країн НАТО, Буданов оголосив інформацію (і карта надавалась з напрямками ймовірного нападу, пізніше все так і було по напрямкам) :

"Листопад 2021 року. Біля кордонів України під виглядом чергових навчань скупчуються майже сто тисяч російських військових. "Це накопичення буде продовжуватися і вийде на пік приблизно в кінці січня", - так 21 листопада в інтерв'ю виданню Military Times керівник української військової розвідки Кирило Буданов прямо говорить, що Росія готує вторгнення.

"Росія готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого. Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські, а також танкові атаки з десантними штурмами на сході, в Одесі й Маріуполі та вторгненням через сусідню Білорусь. Напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним, ніж усе, що бачили раніше в конфлікті, що почався 2014-го", - зазначає Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times "



https://www.dsnews.ua/politics/rozvidka-rozpovila-pro-mozhlivi-scenariji-nastupu-rosiji-na-ukrajinu-karta-21112021-443357

Це так вам, до відома.
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10.01.2024 00:28 Ответить
ЗСУ отримали ще 30 пускових ПТРК «Джавелін»

понеділок, 13 грудня 2021 р. (!!!)

"«Джавеліни» були доставлені Україні 23 жовтня. Сполучені Штати виділили понад 450 мільйонів доларів США на безпекову допомогу Україні у 2021 році, і це є частиною нашого поточного зобов'язання підтримувати здатність України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність», - повідомив в електронному листі речник Пентагону, підполковник Корпусу морської піхоти Антон Т. Семельрот.

Зазначимо, що фактично партія допомоги прибула до України 22 жовтня.

Загалом у жовтні-листопаді до України надійшли чотири партії військово-технічної допомоги від США, що включали засоби радіолокаційного спостереження, ПТРК FGM-148 «Джавелін», 12,7×99-мм (.50 BMG) та 7,62×51-мм набої, постріли до 40-мм автоматичних гранатометів, армійські аптечки, а також інше озброєння та обладнання. "

Це так вам, до відома.
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10.01.2024 00:33 Ответить
Ти вивчи хоч як вірно пишеться назва держави Україна , а потім будеш іншим щось до відома доводити.
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10.01.2024 00:33 Ответить
24 січня, 2022 понедiлок, 16:05

Фракція монобільшості заблокувала додаткове виділення для армії 50 мільярдів гривень - про це під час брифінгу заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко

Це так вам,до відома.
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10.01.2024 00:34 Ответить
11:32, 18 лютого 2022 (!!!!)

"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.

Це так вам, до відома.
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10.01.2024 00:35 Ответить
Без підтримки України Заходу російська армія уже би вивозила стіралки і унітази із Брно.
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09.01.2024 22:50 Ответить
В Ужгороді б не була - його разом з Закарпаттям х.йло пообіцяло Орбану ще до початку війни і коли "Кієв за трі дня" обломився, Орбан отримав облизня і тепер намагається напаскудити всюди, де тільки зможе, аби Україна програла і він отримав обіцяне.
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09.01.2024 22:52 Ответить
Так виглядає, що тоді Орбан пристав на пропозицію, а Туск ні.
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09.01.2024 23:03 Ответить
Полякам х.йло теж таке пропонував і нещодавно підтвердив, що не проти, аби вони забрали ті землі, що свого часу були під ними, але безрезультатно.
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09.01.2024 23:09 Ответить
Ну бо поляки знають рускіх як облуплених. А додатково, якщо б їм таки закортіло щось взяти в України, то тут і німці голову піднімлять з претензіями до поляків - а то пів Польщі "землі одзискани".
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09.01.2024 23:40 Ответить
Ну не настільки безпомічна армія України. Нормальна поміч пішла далеко не одразу і військові воювали на тому що при "шоколадному баризі" отримали.
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09.01.2024 22:52 Ответить
Без боєкомплекту та нової зброї довго не протрималися б.

А пальне?

Самого адреналіну та драйву не достатньо навіть для умовних кіборгів...
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09.01.2024 23:10 Ответить
Даруйте, але це Ви несповна розуму. Він якраз реально оцінив ситуацію, що склалася.
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09.01.2024 23:12 Ответить
Вибачаюсь. Коли читав, то пропустив слово "відкинув". Дякую, а то аж прямо почав розчаровуватись у чехах.
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09.01.2024 23:33 Ответить
А без України Росія вже зробила б з Праги совковий сральник.
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09.01.2024 23:03 Ответить
В Ужгороді радісно хазяйнували би мад"яри - поплічники Путлера!
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09.01.2024 23:12 Ответить
Хе-хе.. А если бы руснявая армия была бы под Ужгородом это было бы хорошо для Чехии или плохо? 😂
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09.01.2024 23:19 Ответить
Щось ми не помітили цієї підтримкт, коли русня під Києвом стояла. І не було її аж до літа 2022 року. Відбивалися до тих пір самі - чим завгодно і як завгодно.
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09.01.2024 23:52 Ответить
Хто вам такі казки розказав на марафоні, а пальне а БП...
фури з БП та х.. знає з чим їхали із супроводом поліції вже з другого тижня...
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10.01.2024 00:45 Ответить
І це все на що спромоглися дваі найпотужніші економіки світу? Трохи снарядів підкинути до старих радянських гармат? Та вони мали негайно почати постачати танки, хімарси, БТР, БМП, ракети великої дальності і ще багато чого. А не чекати, що там далі відбуватиметься - виживе чи не виживе Україна?
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10.01.2024 00:52 Ответить
Країні яку багато раз повідомляли про напад і яка нічого не зробила для підготовки відсічі, а наоборот керівництво якої говорило що це все іпсо і що виділити кошти на армію то не буде за що будувати дороги...

Ви б такому сусіду помагали особисто?
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10.01.2024 08:50 Ответить
Ви не плутайте уряд і народ. Народ, частиною якого є і Ви особисто. Бо це якось дивно виходить - Ви ніби осторонь стоїте і виконуєте роль стороннього спостерігача. А, між іншим, кацапські ракети прилітають і Вам на голову. І захисту від них Вам особисто не потрібно. Ну так виходить? Чи Вам хочеться Бучу у своєму місті? І не лише у Ващому?
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10.01.2024 09:13 Ответить
Нічого не можу вдіяти коли більшість народу підтримував такі дії та і зараз підтримує те саме, стояти з простягнутою рукою і говорити що всі там десь винні

а не піти щось змінити самому хоча б потренувати нормально мобілізованих а не місяць і вперед, а потім знову просити ресурс
та виготовляти хоча б якісь нормальні "палки" щоб вигнати сусіда а не як небудь для відео зліпити по завищених цінах і дальше руку протягувати....

а ще красти ту невелику допомогу що дають, нагадати вам про бронижелети на складах приватних компаніях з бірками не для продажу, чи про аптечки на 36 млн які пропали....

ну реально більшість це наразі підтримує.... коли більшість вибрала курс на самознищення ..... натовп хоче пригнути з мосту я не можу їх спинити, тому що вони не чують і не хочуть чути але пригати з ними я не буду
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10.01.2024 09:57 Ответить
В Ужгороді були б союзники "ху..ла" - мадяри.
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10.01.2024 00:03 Ответить
Іще одні - Київ за три дні...
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10.01.2024 00:09 Ответить
Человек жилы рвет, призывает помогать Украине, но все равно десятки говнометов здесь находят повод что бы высраться в его адресс (((.
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10.01.2024 00:12 Ответить
шо да то да
є таке прислів'я "народ скаже як зав'яже"
тобто думають тільки про шнурки на черевиках
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10.01.2024 06:57 Ответить
"В этой путинской россии нам, русским, места нет"
Соратник Гиркина пригрозил Путину восстанием
https://t.me/Ukraine_365News/69667
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10.01.2024 07:58 Ответить
Квачков, заявило том, что «СВО» ведется для истребления русских.
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10.01.2024 08:00 Ответить
Менше слухайте тих попів Гапонів.
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10.01.2024 09:17 Ответить
Да этнических русских в рассеюшке и четверти не наберется, кого там еще истреблять...? Посмотреть на физиономии орков там там преимущественно
буряты,калмыки,черемисы,якуты,мордва,чуваши,хантыманси... и иже с ними, еще десятки подневоленных народностей
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10.01.2024 11:38 Ответить
 
 