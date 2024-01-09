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Шольц на саммите Евросоюза хочет провести специальные дебаты о предоставлении оружия для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц на предстоящем саммите лидеров Европейского Союза 1 февраля планирует на отдельных дискуссиях обсудить военную помощь для Украины. В частности, хочет призвать некоторые страны увеличить оборонные поставки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На февральском саммите лидеры ЕС ожидают принятия пакета финансовой помощи для Украины от блока на 50 миллиардов евро.

Как рассказал изданию немецкий чиновник, Шольц намерен использовать эту возможность для проведения дополнительных дебатов относительно военной поддержки Украины, которую отдельные европейские страны планируют в этом году.

Накануне канцлер ФРГ выпустил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы". В этом контексте он призвал европейских союзников "принять меры, увеличить усилия в поддержку Украины".

Читайте также: Шольц призвал ЕС активизировать поставки оружия Украине - запланированные сейчас слишком малы

Также Шольц рассказал, что попросил Евросоюз составить список всей военной помощи, которую страны-члены планируют предоставить Украине в 2024 году, "не позже" саммита 1 февраля.

В публикации отмечается, что план Берлина - обсудить выводы этого списка с лидерами ЕС, скорее всего, усилит давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые пока оказали украинской стороне "сравнительно немного" военной помощи.

Германия является самым сильным сторонником Украины после США. Только в этом году были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму восемь миллиардов евро. Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды.

Читайте также: Премьер Баварии и глава ХСС Зедер призвал Шольца предоставить Украине немецкие ракеты Taurus
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Топ комментарии
+8
Шольц увійде у історію . А ось МЕРКЕЛЬ треба у в'язницю
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09.01.2024 22:39
+7
може й не друг, а так - Німеччина другий за розмірами донор України, між іншим.
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09.01.2024 22:58
+5
Орбану кофе не налівать !

переб'ється, ************
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09.01.2024 22:50
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Задебатили!
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09.01.2024 22:38 Ответить
Орбану кофе не налівать !

переб'ється, ************
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09.01.2024 22:50 Ответить
Коли будуть дебати, то Шольца - першого.
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10.01.2024 06:56 Ответить
Можно устроить тут конкурс на самое обидное прозвище Шольца в связи с его нерешительностью ?
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09.01.2024 22:38 Ответить
Валяй. Ево тут ,,любят,,
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09.01.2024 22:39 Ответить
Не треба друзей тролити
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09.01.2024 22:40 Ответить
От как даст ракеты, тогда и будет другом.
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09.01.2024 22:41 Ответить
заспокойтесь!
Таурус ракета, мабуть, перфектна, але не вундервафля.
Таурус нам буде конче потрібен, щоб перебити керченский міст.

зараз особливу увагу треба приділити, як на мій диван, сухопутним беспілотникам з кулеметно-гранатометним озброєнням для придушення опорників - зверніть увагу, "прориви" з нашої і кацапської сторони вимірюються максимум кілометром по глибині - це не гудеріанівські кліщі
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09.01.2024 22:56 Ответить
А пока пусть нассыт кругом.
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09.01.2024 23:23 Ответить
Він не друг. Скоріше навпаки. Все, що Німеччина дала реально військово-вибухово- стріляючого було під тиском. Мовчали б, по сі пори одержували б каски та одіяла від Шольца. На багато мільярдів. Щоб цифра була гучна.
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09.01.2024 22:49 Ответить
УКРАІНі винні тількі США Британія раша за Будапештский меморандум.

до сих пір у в'язницях нема українських попередників , яки розикрали армію . Так що не вимагайте від ШОЛЬЦА того, що Україна мала робити для себе 30 років.

подякуйте німцям за допомогу
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09.01.2024 22:56 Ответить
Ми дякуєм. Але ще потрібен результат допомоги. Допомога Захода сьогодні це відтягування смерті України на завтра. Це не допомога ДЛЯ перемоги над ворогом. Це блюзнірство.
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09.01.2024 23:08 Ответить
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09.01.2024 23:11 Ответить
може й не друг, а так - Німеччина другий за розмірами донор України, між іншим.
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09.01.2024 22:58 Ответить
Шольц увійде у історію . А ось МЕРКЕЛЬ треба у в'язницю
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09.01.2024 22:39 Ответить
Меркель треба нємножько вієшать на вєріовочка.
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10.01.2024 02:29 Ответить
Шольца ганяє!🤣
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09.01.2024 22:47 Ответить
Це така особливість цього політика. Проводити переговори, домовленості, дебати і.т.д. і.т.п. І це до цього часу працює, наприклад коаліція світлофорів тримається не зважаючи на низький рейтинг.
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09.01.2024 22:49 Ответить
Шольц классный парень и помощь Украине у него в приоритете. Но сейчас он что говорят политики "пытается заболтать ситуацию с ракетами которые Украина настойчиво просит" Что угодно, только не Taurus. Пора делать знаковые события мр Шольц
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09.01.2024 23:02 Ответить
кто хочет - делает
кто не хочет - устраивает дебаты
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09.01.2024 23:12 Ответить
Це тіпа "а давайте подумаємо - давати їм зброю чи нехай русня їх всіх там виріже нафіг?"
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10.01.2024 00:45 Ответить
А Угорщина надала Україні достатньо ракет ?
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10.01.2024 02:31 Ответить
Шольц на саміті Євросоюзу хоче провести спеціальні дебати щодо надання зброї для України... Тобто узгодити з т. Орбаном, який представник Кремля в тому ЄС?
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10.01.2024 08:18 Ответить
 
 