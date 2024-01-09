Шольц на саммите Евросоюза хочет провести специальные дебаты о предоставлении оружия для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц на предстоящем саммите лидеров Европейского Союза 1 февраля планирует на отдельных дискуссиях обсудить военную помощь для Украины. В частности, хочет призвать некоторые страны увеличить оборонные поставки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На февральском саммите лидеры ЕС ожидают принятия пакета финансовой помощи для Украины от блока на 50 миллиардов евро.

Как рассказал изданию немецкий чиновник, Шольц намерен использовать эту возможность для проведения дополнительных дебатов относительно военной поддержки Украины, которую отдельные европейские страны планируют в этом году.

Накануне канцлер ФРГ выпустил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы". В этом контексте он призвал европейских союзников "принять меры, увеличить усилия в поддержку Украины".

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Также Шольц рассказал, что попросил Евросоюз составить список всей военной помощи, которую страны-члены планируют предоставить Украине в 2024 году, "не позже" саммита 1 февраля.

В публикации отмечается, что план Берлина - обсудить выводы этого списка с лидерами ЕС, скорее всего, усилит давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые пока оказали украинской стороне "сравнительно немного" военной помощи.

Германия является самым сильным сторонником Украины после США. Только в этом году были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму восемь миллиардов евро. Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды.

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