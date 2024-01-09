Россияне в течение 9 января 21 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 74 взрыва, - ОВА
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В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Белопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (10 взрывов).
Эсманьская громада: осуществлен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (2 взрыва).
Краснопольская громада: россияне по территории громады ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва). Также произошла атака БпЛА типа "Шахед", зафиксировано (2 взрыва). В результате атаки поврежден дом культуры, частные дома, линии электропередачи.
Миропольская громада: зафиксирован обстрел ПТУР (1 взрыв).
Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады (3 взрыва).
Зноб-Новгородская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва).
Середино-Будская громада: совершен артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Свеская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).
Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов)".
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2 роки війни, ,коли тільки на сумщимні почали заходи дрг ,я помню як писав,спочатку дрг,потім ,міномети ,а потімм гради з артою підягнуть,Як ви вже здогадаоися так все і трапилося.А чого на 2 рік війни повинні бути такі заголовки.?
А не такі:
Росіяни протягом 9 січня 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 74 вибухи, - ОВА
У відповідь збройні сили України вразили вогневі точки ,знищенно живу силу противника.
Просте питання, чому вже вкотре ми не відповідаємо на обстріли,удари і інші речі на 2 рік війни?Всю пресу якщо подивитись за день і відео.То виходять нас пропелером крутять і так кожен день,Чекайте є армія є зброя, по друге на що вкотре нагнітати суспільство що ми жертва, ви жертва ,ви жертва .Що твореться з нашими масмедіа які заганяють психологічно людей в дно жертв і забитого кутка?Навіщо ви це робите?Я не кажу що писати про те чого немає, або видумувати щось чого немає.
Так де наша відповідь оркам і що твориться з масмедіа простором?