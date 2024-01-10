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Новости За рубежом
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Пентагон (1206) госпитализация (236) Остин Ллойд (286)

Глава Пентагона Остин был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака простаты, - NPR

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

остін,ллойд

Министр обороны был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 1 января с сильной болью в животе, бедрах и ногах после незначительной процедуры за неделю до этого.

Об этом сообщает NPR, передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны лечился от рака простаты, обнаруженного в прошлом месяце, говорится в заявлении Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, и осложнения после этой процедуры привели к его госпитализации на Новый год.

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"2 января было принято решение перевести Остина в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и более высокого уровня ухода. Дальнейшее обследование выявило скопление жидкости в брюшной полости, что нарушило работу тонкого кишечника", - добавили в больнице.

Там подчеркнули, что с 1 января министр обороны США ни разу не терял сознание и не был под наркозом. По состоянию на данный момент послеоперационные осложнения удалось устранить, и Остин продолжает поправляться, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сообщение о госпитализации министра обороны США поступило с опозданием. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер объяснил это тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

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Топ комментарии
+27
Дай Боже, тобі здоров'я, Чоловіче!
Тримайся, усе буде добре!
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09.01.2024 23:32
+23
Видужання пану Генералу !
Молимось за Вас !
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09.01.2024 23:35
+7
Швидкого одужання Ллойду Остіну і міцного здоровʼя 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.01.2024 00:16
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рак штука неприятная...
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09.01.2024 23:30 Ответить
Дай Боже, тобі здоров'я, Чоловіче!
Тримайся, усе буде добре!
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09.01.2024 23:32 Ответить
Видужання пану Генералу !
Молимось за Вас !
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09.01.2024 23:35 Ответить
В ціх клинках теж працюють прихильники руцького миру . Розповзлись по світу як метастази
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09.01.2024 23:38 Ответить
Ще вчора подумала саме про цю страшну хворобу у нього, виявляється, що не помилилась. Жах. Ми нещодавно поховали друга з таким самим діагнозом. Сподіваюсь, що медицина Америки допоможе пану Остіну ще пожити.
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09.01.2024 23:41 Ответить
у чоловіків за 80 років 80% вірогідність раку простати - се ля ві
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09.01.2024 23:52 Ответить
Ему 70
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09.01.2024 23:56 Ответить
Буддійські монахи спокійно зустрічають 80-річчя,
бо не ходять до лікарів-безбожників.
Нема причин.
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10.01.2024 02:57 Ответить
У буддистов питание вегетарианское и веганское - мы есть то, что мы едим …
Поэтому они не ходят по докторам .
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10.01.2024 10:19 Ответить
Маккейн помер від пухлини головного мозку...
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09.01.2024 23:53 Ответить
Маккейн теж щиро підтримував Україну.
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10.01.2024 02:59 Ответить
Это причина?
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10.01.2024 07:23 Ответить
Дуже ймовірно.
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10.01.2024 08:05 Ответить
Ускладнення при такому діагнозі - штука паршива. Якщо без ускладнень, чоловік з тим може прожити і 10 років, і 20, і більше. Головно, контролювати цю штуку.
Дай Боже, щоб витримав. Дядько він міцний, маю надію, що справиться.
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10.01.2024 00:57 Ответить
Швидкого одужання Ллойду Остіну і міцного здоровʼя 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.01.2024 00:16 Ответить
Нехай буде все гаразд. Амiнь.
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10.01.2024 00:31 Ответить
Після взяття зразків тканини простати(незначної процедури),таке ускладнення то є погано.
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10.01.2024 00:40 Ответить
Могли просто усунути того, хто має владу, повагу і вплив, і підтримує Україну.
Під виглядом процедури вкололи речовину, що викликала біль і ускладнення.
Медицина окупована представниками певного народу - своіх лєчім, врагов калєчім.
Це у них називається "контрольована медицина".
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10.01.2024 02:06 Ответить
Не болеет только Господь Бог...
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10.01.2024 08:08 Ответить
Скандал у США набирає обертів: Трамп вимагає негайно звільнити голову Пентагону
https://www.9tv.co.il/item/66369

45-й американський президент Дональд Трамп закликав адміністрацію Джо Байдена звільнити міністра оборони Ллойда Остіна після того, як той кілька днів не повідомляв Білий будинок про свою госпіталізацію.
Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Остін "має бути негайно звільнений за неналежну професійну поведінку та невиконання обов'язків".
"Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включаючи його боса, криворукого Джо Байдена, гадки не мав про те, де він був чи міг бути", - зазначив Трамп.
Колишній президент заявив, що Остін "погано працював" і повинен бути звільнений разом з генералом Марком Міллі "з багатьох причин, але особливо через катастрофічну капітуляцію в Афганістані, можливо, найганебніший момент в історії США".
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив на прес-конференції, що Байден "не має наміру звільняти" главу Пентагону.
"Немає інших планів, окрім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - цитує Кірбі видання "Голос Америки".
Чиновник зазначив, що не має інформації про характер медичної проблеми Остіна, але запевнив, що Байден і Остін спілкувалися в ці дні.
Кірбі додав, що Білий дім перегляне - яких правил чи процедур не було дотримано під час госпіталізації Остіна.
"Ми невідкладно проведемо оцінку", - пообіцяв Кірбі і зазначив, що Білий дім розгляне відповідність цього випадку правилам розкриття інформації та "спробує навчитися цьому досвіду".
Остін, другий після Байдена у командуванні Збройних сил США, був госпіталізований 1 січня. Проте кілька днів 70-річний глава Пентагону не повідомляв про це Байдену, своїм підлеглим та членам Конгресу, хоча це очікується від посадових осіб у вищих урядових колах США.
У суботу Остін заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що не повідомив нікого про свою госпіталізацію.
Провідні сенатори з обох партій були обурені поведінкою глави Пентагону і закликали звільнити Остіна з посади.
"Міністр оборони є ключовою ланкою в ланцюжку командування між президентом і військовими, включаючи ядерний ланцюжок командування, коли найважливіші рішення мають бути прийняті за лічені хвилини. Цей шокуючий провал повинен мати наслідки", - заявив, зокрема, сенатор-республіканець Том Коттон.
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10.01.2024 08:16 Ответить
Міністр оборони був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда 1 січня з сильним болем у животі, стегнах і ногах після незначної процедури за тиждень до цього. Джерело: https://censor.net/ua/n3466611


видалення рака простати в США незначна прцедура.
коли у нас це вирок.
Рональду Рейгану свого часу видаляли рак прямої кишки, коли він був президентом.
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10.01.2024 08:35 Ответить
оце новина...
ви ще напищіть, що там у кого у ВР типу безмозглоїї по-жіночому удаляли чи де їх різали
піплу дуже цікаво
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10.01.2024 09:52 Ответить
 
 