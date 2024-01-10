Глава Пентагона Остин был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака простаты, - NPR
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Министр обороны был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 1 января с сильной болью в животе, бедрах и ногах после незначительной процедуры за неделю до этого.
Об этом сообщает NPR, передает Цензор.НЕТ.
Министр обороны лечился от рака простаты, обнаруженного в прошлом месяце, говорится в заявлении Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, и осложнения после этой процедуры привели к его госпитализации на Новый год.
"2 января было принято решение перевести Остина в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и более высокого уровня ухода. Дальнейшее обследование выявило скопление жидкости в брюшной полости, что нарушило работу тонкого кишечника", - добавили в больнице.
Там подчеркнули, что с 1 января министр обороны США ни разу не терял сознание и не был под наркозом. По состоянию на данный момент послеоперационные осложнения удалось устранить, и Остин продолжает поправляться, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сообщение о госпитализации министра обороны США поступило с опозданием. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер объяснил это тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.
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бо не ходять до лікарів-безбожників.
Нема причин.
Поэтому они не ходят по докторам .
Дай Боже, щоб витримав. Дядько він міцний, маю надію, що справиться.
Під виглядом процедури вкололи речовину, що викликала біль і ускладнення.
Медицина окупована представниками певного народу - своіх лєчім, врагов калєчім.
Це у них називається "контрольована медицина".
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45-й американський президент Дональд Трамп закликав адміністрацію Джо Байдена звільнити міністра оборони Ллойда Остіна після того, як той кілька днів не повідомляв Білий будинок про свою госпіталізацію.
Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Остін "має бути негайно звільнений за неналежну професійну поведінку та невиконання обов'язків".
"Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включаючи його боса, криворукого Джо Байдена, гадки не мав про те, де він був чи міг бути", - зазначив Трамп.
Колишній президент заявив, що Остін "погано працював" і повинен бути звільнений разом з генералом Марком Міллі "з багатьох причин, але особливо через катастрофічну капітуляцію в Афганістані, можливо, найганебніший момент в історії США".
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив на прес-конференції, що Байден "не має наміру звільняти" главу Пентагону.
"Немає інших планів, окрім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - цитує Кірбі видання "Голос Америки".
Чиновник зазначив, що не має інформації про характер медичної проблеми Остіна, але запевнив, що Байден і Остін спілкувалися в ці дні.
Кірбі додав, що Білий дім перегляне - яких правил чи процедур не було дотримано під час госпіталізації Остіна.
"Ми невідкладно проведемо оцінку", - пообіцяв Кірбі і зазначив, що Білий дім розгляне відповідність цього випадку правилам розкриття інформації та "спробує навчитися цьому досвіду".
Остін, другий після Байдена у командуванні Збройних сил США, був госпіталізований 1 січня. Проте кілька днів 70-річний глава Пентагону не повідомляв про це Байдену, своїм підлеглим та членам Конгресу, хоча це очікується від посадових осіб у вищих урядових колах США.
У суботу Остін заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що не повідомив нікого про свою госпіталізацію.
Провідні сенатори з обох партій були обурені поведінкою глави Пентагону і закликали звільнити Остіна з посади.
"Міністр оборони є ключовою ланкою в ланцюжку командування між президентом і військовими, включаючи ядерний ланцюжок командування, коли найважливіші рішення мають бути прийняті за лічені хвилини. Цей шокуючий провал повинен мати наслідки", - заявив, зокрема, сенатор-республіканець Том Коттон.
видалення рака простати в США незначна прцедура.
коли у нас це вирок.
Рональду Рейгану свого часу видаляли рак прямої кишки, коли він був президентом.
ви ще напищіть, що там у кого у ВР типу безмозглоїї по-жіночому удаляли чи де їх різали
піплу дуже цікаво