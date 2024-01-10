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Новости Война в Украине
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КНДР (671) россия (91279) Кирби (338) баллистические ракеты (107)

Россия обстреляла Украину баллистическими ракетами из КНДР 6 января, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кірбі

Россия 6 января запустила по Украине несколько ракет, полученных от Северной Кореи.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 9 января, передает Цензор.НЕТ.

"Россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия с тех пор развернула эти ракеты против Украины. 6 января российские силы снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине", - сказал Кирби.

Он добавил, что в настоящее время США оценивают последствия таких ударов по Украине.

Также читайте: Усиление украинской ПВО – приоритет для США в будущих пакетах помощи, - Кирби

Напомним, что Джон Кирби уже второй раз заявляет об обстреле Украины северокорейским ракетам. По его словам, 30 декабря российские войска запустили как минимум одну из таких по Украине, а затем 2 января Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной воздушной атаки.

Однако тогда в Воздушных силах не подтвердили информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Харьковская областная прокуратура после исследования обломков ракет, которыми РФ обстреливала Харьков 29 декабря – 2 января, и которые могли иметь северокорейское происхождение, заявила о технических отличиях с теми ракетами, которые использовали россияне до этого. В прокуратуре допустили: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, или это может быть ракета, изготовленная другой страной.  Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не смогли.

Читайте также: США созовут Совбез ООН и усилят санкции, чтобы помешать передаче оружия РФ, - Белый дом
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Топ комментарии
+21
А почему и нет? Весь мир молча проглотил поставки шахедов из Ирана. Потом проглотил поставки боеприпасов из северной кореи. Теперь пошли баллистические ракеты и все только озабочены на словах. дальше начнет Иран а за ним и Китай поставлять рашистам ракеты. А дедушка Байден и Шольц будут чесать яйца и говорить о озабоченности и лишьбынебыла ескалации
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10.01.2024 00:25
+19
І що?
Чекати на глибоке занепокоєння?
Роками сиділи на сраці, руками розводили, та ляпали язиками: за цей час, при повній підтримці від кацапів, ці чорти отримали міжконтинентальні ракети, ядерну зброю, та крилаті і балістичні ракети малої дальності.
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10.01.2024 00:17
+16
А коли вже Україна буде обстрілювати мордор балістичними ракетами зі США?
На Миколи? (та й - ніколи).
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10.01.2024 00:14
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Правила форума Совет форумчан
І що? Санкції проти свина Ина введете?
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10.01.2024 00:12 Ответить
А коли вже Україна буде обстрілювати мордор балістичними ракетами зі США?
На Миколи? (та й - ніколи).
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10.01.2024 00:14 Ответить
это эскалация(
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10.01.2024 01:38 Ответить
Ірландці біля Байдена ще у 2014 вирішили що справи України з кацапньою їх не стосуються.
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10.01.2024 09:25 Ответить
І що?
Чекати на глибоке занепокоєння?
Роками сиділи на сраці, руками розводили, та ляпали язиками: за цей час, при повній підтримці від кацапів, ці чорти отримали міжконтинентальні ракети, ядерну зброю, та крилаті і балістичні ракети малої дальності.
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10.01.2024 00:17 Ответить
Той ********* хомʼяк ин, під повною протекцією Китаю. Так що так, будуть сидіти, занепокоєні та розводити руками. Принаймі поки не зʼявиться сила яка буде спроможна (а головне, буде мати таку політичну волю) вгамувати Китай.
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10.01.2024 00:26 Ответить
теряюсь в догадках, шо ж це за сила?
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10.01.2024 01:39 Ответить
Більішсть американського виробництва в Китаї, і на разі вони також отримують вигоду від того що раша продає китайцям ресурси с дисконтом... тому буде дуже глибоке занепокоєння
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10.01.2024 08:54 Ответить
Дякуємо, кеп. Ми в курсі. Де наша балістика? У русні є союзники, а у нас, судячи з усього, просто тимчасові партнери.
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10.01.2024 00:19 Ответить
Ми не в курсі, Ігнат сказав, що не доведено. Ось так.
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10.01.2024 00:31 Ответить
Ігнат... Как я рад...
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10.01.2024 00:37 Ответить
Якраз такі ні, ваші слова суцільна нісенітниця, оскільки : Союзники України прогресуючі Держави світу( США, Франція, Німеччина, і т.д) натомість у пі.дорашки - країни 3 світу: Іран, Північна Корея, африканські країни, ну і китай, що своєю підтримкою пі.дорашки, та за допомогою санкцій спустився на рівень тієї ж країни 3 світу.
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10.01.2024 07:02 Ответить
Хто під санкціями, Китай чи Іран?... А ви вкурсі що підсанкційний Іран отримав в 22 році 3 млрд долларів кредитів від Німецьких та американських банків... мотивували це тим що то не уряд отримав а людей треба підтримувати
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10.01.2024 08:57 Ответить
У нас НЕМАЄ союзників. Вам прямим текстом про це заявляють:

https://patrioty.org.ua/politic/nimechchyna-ne-ie-soiuznykom-ukrainy-my-ne-perebuvaiemo-v-odnomu-aliansi--ministr-oborony-pistorius-494022.html

І слово "прогресуючий" вживають на позначення перебігу хвороб (прогресуючий склероз, наприклад). Країни ж бувають "прогресивними" або "розвиненими".
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10.01.2024 09:19 Ответить
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10.01.2024 00:20 Ответить
то всім буде ясно що можеш купляти ракети і стріляти в кого заманеться,
а всі диктатори будуть штампувати ракети

покарань де не буде ніяких
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10.01.2024 00:21 Ответить
А почему и нет? Весь мир молча проглотил поставки шахедов из Ирана. Потом проглотил поставки боеприпасов из северной кореи. Теперь пошли баллистические ракеты и все только озабочены на словах. дальше начнет Иран а за ним и Китай поставлять рашистам ракеты. А дедушка Байден и Шольц будут чесать яйца и говорить о озабоченности и лишьбынебыла ескалации
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10.01.2024 00:25 Ответить
Русня їхні безпілотники безкарно збиває. А ми хочемо, щоб вони щось для нас зробили....
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10.01.2024 00:33 Ответить
Обстріляли, але це не заважало адміністрації Бідона заявити, що крайній пакет допомоги був останнім. Попри те, що залишається ще близько 4 млрд. з минулої допомоги, все одно якісь політічні ігри і брехня під лицемірний вереск про те, як потрібно допомогати Україні.
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10.01.2024 00:29 Ответить
ЯЗ застосуйте по кремлю
Або не *******.
Харанти блд їбані в рот
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10.01.2024 00:31 Ответить
А Игнат говорит что у них нет подтверждения... Так что вывсеврете!
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10.01.2024 00:43 Ответить
Ну, нам від цього аж ніфіга не полегшало. То може ваші санкції до самісінького гузна, якщо жирна тупа свиня сидить і ракети клипає 40 років під санкціями. І з голоду не здох і інший зомбований зброд не здох, бо є кому ті ракети клепати. А ще ЯО має і трусить ним над головою у Японців і Півд Кореї, нормально?
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10.01.2024 00:47 Ответить
Коли вже ця північнокорейська падла трісне?
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10.01.2024 01:03 Ответить
Думаю, постачання "Емменталера" і "Аппенцеллера" через Китай не переривається ні на тиждень.

Ховрах відомий своєю пристрастю до цих сирів.
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10.01.2024 02:05 Ответить
И представляешь , сэр или мистер Кирби , никто не заморачивался , что это приведёт к эскалации и Байден нападёт .
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10.01.2024 01:14 Ответить
Це точно, ***** і не заморожується балачками, що Байден нападе, уже 10 років!
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10.01.2024 01:25 Ответить
Маю надію, що наші американські партнери зроблять відповіть потужними промовами і обіцянками. Хай всі вороги обсеруться.
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10.01.2024 01:38 Ответить
Чому досі бєлгород не розчищають від завалів та не закопують біосміття?
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10.01.2024 02:21 Ответить
And what?
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10.01.2024 03:38 Ответить
Кирби бухает...Уже ж говорил тож самое неделю назад.

ИВІЙНА В УКРАЇНІВІЙНА

04.01.24 21:00 17 654 117

КНДР (558) росія (47059) Кірбі (403) балістичні ракети (105)

Росія обстрілювала Україну балістичними ракетами, отриманими від КНДР, - Білий дім. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні



Під час останніх
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10.01.2024 04:25 Ответить
Ранее Кирби говорил про обстрел 2 января, сейчас про 6 января. Так что это наверное не Кирби "бухает"
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10.01.2024 07:47 Ответить
Все більше і більше мені це нагадує фільм «щурячі перегони»(
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10.01.2024 06:35 Ответить
зєлєнскій, *****, де наші ракети?
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10.01.2024 07:27 Ответить
Та невже територію України? Хіба кндр не обмежила для росії застосування цих ракет тільки територією росії? Чому вони не беруть приклад з цивілізованих країн - сша, єс, які дають Україні десять дальнобійних ракет на рік, щоб стріляти строго по своїй території
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10.01.2024 08:33 Ответить
Трам-па -па -рам заклав добрі відносини США з корейським недомірком ще у 2019 році...

Раніше Трамп прибув до прикордонного пункту Пханмунджом на вертольоті, після чого піднявся на оглядовий майданчик спостережного пункту і оглянув позиції КНДР разом з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Це буде вже третя за рахунком зустріч Трампа з головою Північної Кореї. Перший в історії саміт США і КНДР пройшов в 2018 році в Сінгапурі.

Тоді Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ, в якому Пхеньян узяв на себе зобов'язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона.

Раніше Трамп заявив на прес-конференції, що між ним і Кімом "дуже хороші відносини" і йому кортить зустрітися з главою КНДР.
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10.01.2024 08:57 Ответить
 
 