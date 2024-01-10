Почти половина населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи в этом году, - ООН
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Организации Объединенных Наций считают, что в 2024 году более 14,6 миллиона человек, что составляет 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП).
В организации отмечают, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину люди пережили почти два года беспрерывных боевых действий. Также война заставила около 6,3 миллионов украинцев уехать за границу.
"В дополнение к насилию, Украина сейчас находится в плену глубокой зимы. Продолжение широкомасштабной гуманитарной операции сегодня актуально, как никогда", - говорится в отчете УКГП.
В ООН добавляют, что первая неделя января принесла Украине волну обстрелов, которая началась 29 декабря и продолжается до сих пор. Каждый день погибают и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.
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у них свої перфокарти в голові
сказали що українці бідують, то хай так і буде.
бо вони у багато чому таки праві..... стосовно пенсионерів і біженців
Бачив у Франеку одну сімейку москворотих...
https://www.youtube.com/watch?v=8HOb68Fh6jY
как всегда реалистично-пессимистично
А еще говорили,что украинцы должны меньше есть,тогда денег больше будет.
А в нас це вже на роки.
І ще це лише зимою в сильні морози, в той час як в нас круглий рік. Пірямога не вдалась.
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив". (с)
Шо цікаво. Населення зменщилось до 29 млн, а енергії не хватає. При тому шо коли було 50 млн ми продавали. І ще 35% економіки знищено і вона не жре. То де воно?