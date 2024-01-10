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Новости За рубежом
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ООН (3931) гуманитарная помощь (1202)

Почти половина населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи в этом году, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

оон

В Организации Объединенных Наций считают, что в 2024 году более 14,6 миллиона человек, что составляет 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП).

В организации отмечают, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину люди пережили почти два года беспрерывных боевых действий. Также война заставила около 6,3 миллионов украинцев уехать за границу.

"В дополнение к насилию, Украина сейчас находится в плену глубокой зимы. Продолжение широкомасштабной гуманитарной операции сегодня актуально, как никогда", - говорится в отчете УКГП.

В ООН добавляют, что первая неделя января принесла Украине волну обстрелов, которая началась 29 декабря и продолжается до сих пор. Каждый день погибают и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия передаст Украине "зимний" пакет гуманитарной помощи более чем на €200 тысяч
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Топ комментарии
+10
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10.01.2024 00:34
+8
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10.01.2024 00:32
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хто не захоче,той кацап.
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10.01.2024 00:32 Ответить
не заважайте працювати чиновникам ООН !
у них свої перфокарти в голові

сказали що українці бідують, то хай так і буде.
бо вони у багато чому таки праві..... стосовно пенсионерів і біженців
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10.01.2024 00:45 Ответить
Біженці різні бувають.
Бачив у Франеку одну сімейку москворотих...
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10.01.2024 09:49 Ответить
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10.01.2024 00:32 Ответить
так порошенко ж вальцман - шо ти на своїх бочку котиш Rашен Lевіт ?
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10.01.2024 09:22 Ответить
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10.01.2024 00:34 Ответить
Щось шахтарі давно касками по Хрещатику не стукали. Або файно живуть, або вони закінчилися
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10.01.2024 00:38 Ответить
буйло провів "окончательное решение шахтерского вопроса на Донбассе"
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10.01.2024 00:48 Ответить
Яку технологію вигадали Єрмак з Подоляком? Вони дивляться на опозицію, слухають критику, та створюють все своє, бутафорне. Свої кишенькові волонтери, співуни, кухарі, типу "опозиціонери" та журналісти, придворні стендапери, що за командою квакають на Пороха, фейковий майдан
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10.01.2024 00:49 Ответить
Це все зрозуміло, тільки тема про гуманітарну допомогу
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10.01.2024 00:59 Ответить
Взагалі, Єрмак дуже хитрий... Диявольськи хитрий Зрозумівши, що нахрапом здати Україну в Стамбулі не вдалось, зермаки взяли таймаут, та почали затягувать ситуацію в болото. Барісич вигадав казочку "формулу миру"(не перемоги), і почав гастролювати з нею світом
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10.01.2024 01:06 Ответить
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10.01.2024 01:23 Ответить
Виталий Портников у Юрия Рашкина: Американская помощь и будущее Украины
https://www.youtube.com/watch?v=8HOb68Fh6jY
как всегда реалистично-пессимистично
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10.01.2024 02:24 Ответить
Нафиг ты все это лепишь.... А я вот помню,когда безвиз выпросили, то говорили,что теперь пенсионеры смонут летать на выходных погреться на лазурном берегу,а среди недели на машине сгонять пообедать в Париже. Безвиз же. Антошка "Тощий" рассказывал.
А еще говорили,что украинцы должны меньше есть,тогда денег больше будет.
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10.01.2024 04:17 Ответить
Нагадаю, що на теріторії росії нічого подібного і близько немає - ні на 20%, ні на 2%
А в нас це вже на роки.
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10.01.2024 00:35 Ответить
Правая половина карты пуста, потому что там в 21 веке отопление печное.
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10.01.2024 00:37 Ответить
«А зииииима будет большаааааая….»
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10.01.2024 00:39 Ответить
москалі це вже зроуміли і вирубали всі ліси і навіть хмиз навколо поселень щоб не заморозити свої фаберже, але це в них , як завжди, рукоголовожопо виходить. все рівно мерзнуть навіть куйла почали хаяти. до речі , раніш такого не було. не хаяли і іконки зним скрізь ставили.
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10.01.2024 07:18 Ответить
Дуже добре, але це ніяк не пов'язано з війною і було би і без неї.

І ще це лише зимою в сильні морози, в той час як в нас круглий рік. Пірямога не вдалась.
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10.01.2024 00:39 Ответить
Федеральная программа: "Трупы вместо труб"
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10.01.2024 00:43 Ответить
После решения резко снизить траты бюджета в России начался масштабный развал системы ЖКХ Только на войну всегда есть средства. Кто не сдохнет на фронте - умрет от холода дома
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10.01.2024 00:46 Ответить
І хто вам доктор,зате дорог набудували,ходіть по ним отарами зеленими.
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10.01.2024 00:38 Ответить
Та яка гумонітарна допомога. Мораторій на жкх прибрали, то значить у населення все добре.
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10.01.2024 00:37 Ответить
Тільки не лякайте голодом як у Сомалі. Дякувати аграрному сектору, а зима не вічна з такими кліматичними змінами ще максимум місяць.
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10.01.2024 00:39 Ответить
питання в одному-у багатьох з населення може статися так що в багатій на продукти сільгоспкраїні не достане грошей купити ті самі товари))а потім ще і приготувати після відключень та відрізань!!!!
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10.01.2024 00:50 Ответить
Дякую за комплімент. Я один із представників цього аграрного сектору. Всі бажаючі продовольства можуть переїхати у безпечні села України. Вас там приютять і навчать як з голоду не померти, а не клянчити дармовуху.
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10.01.2024 00:59 Ответить
Дітей й пенсіонерів теж?
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10.01.2024 01:06 Ответить
Вже була ідея-фікс евакуювати Київ у випадку надзвичайних подій. Дякувати богу, що таки позичили очі в Сірка і відмовилися від цієї ідеї. Всі фізично не переїдуть і працювати десь треба
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10.01.2024 01:07 Ответить
Ви у київських продовольчих маркетах були ? Звідкіля це все у своїй більшості ? Та отож.
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10.01.2024 01:14 Ответить
А Ви ціни в київських маркетах бачили? Та отож.
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10.01.2024 02:04 Ответить
Ну то живіть у Києві і дивіться на ціни. Проживаючи у селі десь у центральній Україні Ви у більшості все це б мали працюючи на землі. І про дітей і пенсіонерів біженців, у дітей у більшості є батьки, і пенсіонерам пенсії в Україні не затримують.
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10.01.2024 02:17 Ответить
Не у всіх є хата і ділянка в селі.
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10.01.2024 02:37 Ответить
Звертайтесь до голів селищ. Хто шукає - угол та прихисток знайде
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10.01.2024 02:43 Ответить
Не дуріть людям голову.Ніхто з того городу в селі не проживе,хіба що проіснує,це ще якщо вродить.Але світло,газ вам точно відріжуть якщо не буде додаткового доходу,і дров на зиму ніхто не дасть.
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10.01.2024 03:36 Ответить
А хто Вам заважає мати як Ви висловились додатковий дохід ? Все залежить від Ваших розумових здібностей і професійних навичок згідно з освітою яку Ви отримали - чи не отримали. І взагалі мова йшла про внутрішніх переселенців біженців із зони бойових дій. Їм держава Україна ще й фінансову допомогу виплачує. Їх гостинно приймають по селах центральної України і не тільки, і надають по можливості житлову площу з можливістю працювати на землі. Це мабуть краще за те, щоб бідувати віддаючи захмарні кошти за аренду житла у містах та ще й мати обмеження у продовольчих продуктах. Не всі ж такі забезпечені, щоб утікати до Європи та Канади. Це війна, виживають хто як може.
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10.01.2024 05:06 Ответить
Ви їх в які хати селити зібралися,чому вони пусті стоять?Чи ви того не розумієте,зі своєю освітою,розумовими здібностями і професійними навичками?
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10.01.2024 06:30 Ответить
З чого Ви вирішили, що їх у пусті хати селять ? Місцеві люди беруть до себе у житло, по селам багато одиноких стариків які самотні. Голови сільрад надають прихисток у будівлях які розташовані у їх селах. Особисто знайомий з ситуацією де оселили у пришкільній будівлі бувшого інтернату декілька десятків сімей. Ще й з ремонтом допомогли і побутовою технікою. Це для Вас новина ?
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10.01.2024 06:49 Ответить
Та де хоч їх селять(хоча нігде не бачив до одиноких стариків ,може за гроші),ви так і не зрозуміли про що я Вам писав.Дальше що?Особливо для тих що в пришкільній будівлі бувшого інтернату.
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10.01.2024 07:41 Ответить
Що я повинен зрозуміти з Ваших слів ? Що села пусті стоять без людей ? В цьому Ви мене намагаєтесь переконати ? Ні.
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10.01.2024 08:11 Ответить
на лісовій часник оптом здавав по 70 гривень за кіло.тону привіз - і хватить мені в селі на цілу зиму на дрова й світло.от тільки працювати потрібно але це може не для вас ?
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10.01.2024 09:29 Ответить
Ти ви що,молодець.Може здивуєте на якій площі,скільки вложились,чим сієте,збираєте,обробляєте,який привід,які агротехнічні заходи здійснюєте,як готуєте до продажу?Що по чому?Так сказати ,інструкція переселенцю.Бо для мене це вже пройдений етап.
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10.01.2024 10:06 Ответить
та ви що....радо готовий допомогти.давайте контакти - все розжую что і по чьом.тільки без бє,і по ділу.
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10.01.2024 14:07 Ответить
Я в Києві народилась, всі рідні й друзі теж. Чому я повинна кудись переїжджати? Тим більш до сел, які самі переїхали до Києва?
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10.01.2024 10:37 Ответить
То Ви не біженка з зони бойових дій, не внутрішня переселенка. Тоді то Ваші особисті проблеми. Ви сама відповіли на своє питання про дорожнечу життя у столиці. Київ завжди був дорогим у плані продовольства, хоть зараз - хоть до війни. Все було на порядок вище ніж у других містах України. Вирішуйте свої проблеми сама. Добра.
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10.01.2024 23:29 Ответить
В нас зараз в домі повно біженців. Поздавали їм сусіди квартири, а самі чи до родичів, чи за кордон. Так що ще питання - кого зараз в Києві більше.
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11.01.2024 00:07 Ответить
Абажи. Та тож работать надо! Не?
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10.01.2024 04:21 Ответить
В ООН виступив екс-міністр МВС України Віталій Захарченко та розповів, як Захід зробив в Україні держпереворот. Виступ організував посол РФ в ООН. Захарченко колишній начальник Татарова, заступника Єрмака, який захопив всі силові структури. Ніяких заперечень від ОПУ не надходило
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10.01.2024 00:40 Ответить
доповідь очевидь готовили разом))оп з партнерами з кацапстану так шо сказане було взаємним творінням і повністю погоджено
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10.01.2024 00:48 Ответить
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10.01.2024 00:51 Ответить
"Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив". (с)
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10.01.2024 00:43 Ответить
після нововведень від лисого ахметівського шмурдяка з кабміну, скоріш за все пора запасатися корою з дерев, щоб було з чого відвари варити, а то податки,зняття мораторіїв з комуналок,з контролю за цінами та з ростом самих цін на все без чого людина жити не може,зменьшення допомоги на видатки та повальне розкрадання та коррупція- все йде до голодомору
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10.01.2024 00:44 Ответить
Михайло Іляш

Шо цікаво. Населення зменщилось до 29 млн, а енергії не хватає. При тому шо коли було 50 млн ми продавали. І ще 35% економіки знищено і вона не жре. То де воно?
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10.01.2024 00:58 Ответить
Генерація теж окупована, окупована найбільша АЕС
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10.01.2024 01:02 Ответить
Иди, целуй портрет Зеленского.
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10.01.2024 02:51 Ответить
Зачем вам еда, если у вас Зеленский такой красивый и вы на него молитесь?
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10.01.2024 02:49 Ответить
ну таке буває, коли країною править волдемор. З франц. вислів 'vol de mort' перекладається, як 'політ смерті'.
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10.01.2024 03:52 Ответить
 
 