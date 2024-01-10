Почти половина населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи в этом году, - ООН

В Организации Объединенных Наций считают, что в 2024 году более 14,6 миллиона человек, что составляет 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП).

В организации отмечают, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину люди пережили почти два года беспрерывных боевых действий. Также война заставила около 6,3 миллионов украинцев уехать за границу.

"В дополнение к насилию, Украина сейчас находится в плену глубокой зимы. Продолжение широкомасштабной гуманитарной операции сегодня актуально, как никогда", - говорится в отчете УКГП.

В ООН добавляют, что первая неделя января принесла Украине волну обстрелов, которая началась 29 декабря и продолжается до сих пор. Каждый день погибают и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.

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