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Авиация и реактивные войска ВСУ в течение 9 января поразили 10 районов сосредоточения оккупантов и 2 артиллерийских средства, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,авіація

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 9 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средствах противника".

Читайте: Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 7 января поразили 4 района сосредоточения оккупантов, пункт управления, склад и артиллерийское средство россиян, - Генштаб
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"маловато будет"(с)..
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10.01.2024 01:50 Ответить
 
 