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обстрел (20205) Харьков (6522) Синегубов (481)

В результате российской атаки на Харьков поврежден детский оздоровительный центр, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Российские оккупационные войска обстреляли город Харьков вечером 9 января. В городе был поврежден детский оздоровительный центр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации  главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект!", - говорится в сообщении.

Руководитель Харьковской областной военной администрации добавил, что информация о пострадавших не поступала, а в момент обстрела в помещениях оздоровительного центра людей не было.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Читайте: Харьков под ракетными ударами, - мэр Терехов
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Ну це ж не в ГАЗІ, а в Україні, тому в ООН, майже усі й не зхвильовані!!
Впродож 10 років!
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10.01.2024 01:28 Ответить
c#ки..
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10.01.2024 01:48 Ответить
 
 