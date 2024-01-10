В результате российской атаки на Харьков поврежден детский оздоровительный центр, - ОВА

Российские оккупационные войска обстреляли город Харьков вечером 9 января. В городе был поврежден детский оздоровительный центр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект!", - говорится в сообщении.

Руководитель Харьковской областной военной администрации добавил, что информация о пострадавших не поступала, а в момент обстрела в помещениях оздоровительного центра людей не было.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

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