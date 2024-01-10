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Новости Война в Украине
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В России призывают создать буферную зону в Харьковской области, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Российские политики и публичные лица призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области по созданию "буферной зоны" с Белгородской областью.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков 9 января заявил, что российские войска сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины.

В свою очередь российские милблогеры призвали российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

Кстати, ультранационалисты РФ регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.

Читайте: Ситуация на Купянском направлении контролируемая, тревожных "звоночков" для харьковчан нет, - Сухопутные войска ВСУ

Однако по мнению аналитиков ISW, российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной операцией, которая требовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, сосредоточенные вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего – в Белгородской области.

В Институте отмечают, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели, и что российская группировка на Купянском направлении выглядит более приспособленной для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы.

Российские военные пока способны провести только тактические действия в Харьковской области. И они будут служить отвлечению и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала Теплинского, - разведка
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Топ комментарии
+14
В лепроzopiї ще закликають Лондон бомбити. І Берлін. І Польщу захопити.
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10.01.2024 06:22
+13
А Україні потрібна буферна зона на росії до Уралу, далі вже китайці розберуться.
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10.01.2024 06:53
+11
То хай створюють.Кілометрів на 150.
Вглиб рашки.
І жодне рашистське створіння не сказало,а може нам треба з'їбатись з України?
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10.01.2024 06:30
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Не-" У расії", а На расії... нехай, На расії і роблять, нам не має до цього діла...
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10.01.2024 06:20 Ответить
В лепроzopiї ще закликають Лондон бомбити. І Берлін. І Польщу захопити.
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10.01.2024 06:22 Ответить
Тайна 6 км до купянска с лета до января)))ну мы тоже впринципе хотим белгород буфером сделать и что?хотеть и реально мочь разные вещи,те клоуны по кац тв и лондон за неделю языком захватили а по факту писос сосут под синьковкой)
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10.01.2024 06:32 Ответить
Ну - Шапіро вже ж казав на днях що треба розвернуть війська на Британських островах щоб відділить чи то Англію від Шотландії чи то від Уельсу і ліквідувать англійський вплив у Ірландії
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10.01.2024 08:23 Ответить
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10.01.2024 06:22 Ответить
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10.01.2024 06:24 Ответить
То хай створюють.Кілометрів на 150.
Вглиб рашки.
І жодне рашистське створіння не сказало,а може нам треба з'їбатись з України?
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10.01.2024 06:30 Ответить
А Україні потрібна буферна зона на росії до Уралу, далі вже китайці розберуться.
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10.01.2024 06:53 Ответить
угу. будет зона ограничеваться белгородом, курском или тулою а может и московской кольцевой это уже будут решать не на болотах.
но то что зона будет изолирована, так это уже очевидно.
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10.01.2024 06:53 Ответить
Буферная зона - это правильная мысль. Надо быдло из всех соседних с Украиной областей кацапии выселить куда подальше от наших границ. Я думаю, 500километровая буферная зона устроит всех украинцев. А еще надо что-то решать с бульборейхом. С такими соседями и врагов не надо.
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10.01.2024 07:52 Ответить
До речі, щось бульбофюрера давно не видно, що, здоров'ячко вже тю-тю??...
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10.01.2024 08:23 Ответить
Коли на території Брянщини, Білгородщини, і далі на південь, буде "буферна зона", і ні один кацап зі зброєю там не з"явиться" - бульборейх буде "сидіть, як миш під віником" Більше того - лука (якщо буде ще живий) розказуватиме , що він був кращим другом України і тільки жах перед Росією змушував його підтримувать її і допомагать зброєю та ресурсами І навіть бунт білоруської бригади проти війни, на Чернігівщині, в березні 2022 року, був таємно інспірований ним!
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10.01.2024 08:32 Ответить
А до чого тут "Зеленський"? Головне - що Залужний змушує росіян відводить свої війська! І цим "створює буферну зону"
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10.01.2024 08:39 Ответить
"Как же так, ведь мы бамбили, чтобы нас не бамбили! А получается все наоборот!"
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10.01.2024 08:18 Ответить
Вище військове керівництво України на чолі із генералом Залужним 09.01.2024 відвідало позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку.
Виходить, що рашисти таки намічають там якийсь наступ найближчим часом.
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10.01.2024 08:32 Ответить
То він планує майбутні кордони "буферної зони"
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10.01.2024 08:42 Ответить
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10.01.2024 08:38 Ответить
Що - сильно волохаті?
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10.01.2024 08:41 Ответить
Україна для Європи, і є буферна зона.
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10.01.2024 08:45 Ответить
Воронєжу до самообстрілів приготуватися.
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10.01.2024 08:46 Ответить
Та й я не проти забору з мішків свинособак рашки позаду Білого міста, відтяпали - валіть назад - було не ваше, й буде не ваше. Тяв-тяв моно!!! АРХ М
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10.01.2024 10:43 Ответить
 
 