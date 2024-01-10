В России призывают создать буферную зону в Харьковской области, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские политики и публичные лица призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области по созданию "буферной зоны" с Белгородской областью.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков 9 января заявил, что российские войска сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины.
В свою очередь российские милблогеры призвали российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.
Кстати, ультранационалисты РФ регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.
Однако по мнению аналитиков ISW, российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной операцией, которая требовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, сосредоточенные вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего – в Белгородской области.
В Институте отмечают, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели, и что российская группировка на Купянском направлении выглядит более приспособленной для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы.
Российские военные пока способны провести только тактические действия в Харьковской области. И они будут служить отвлечению и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.
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Вглиб рашки.
І жодне рашистське створіння не сказало,а може нам треба з'їбатись з України?
но то что зона будет изолирована, так это уже очевидно.
Виходить, що рашисти таки намічають там якийсь наступ найближчим часом.