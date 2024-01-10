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Новости Война в Украине
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Единственный способ покончить с этой войной – это убедиться, что Украина победила, - экс-посол Хербст

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,гербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст назвал две составляющие, необходимые, чтобы обеспечить длительный мир - это дать ВСУ все оружие, необходимое, чтобы изгнать россиян из Украины. А второе – обеспечить безопасность Украины через ее членство в НАТО.

Об этом пишет Голос Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что единственный способ положить конец этой войне – это убедиться, что Украина победила. Поскольку что-либо меньшее может привести только к временному прекращению огня. А впоследствии Москва вернется за большей частью Украины, чтобы окончательно покорить ее", - подчеркнул Хербст.

Пока это просто наивно, считает Хербст, полагать, что перемирие с Россией возможно.

"Путь к достижению настоящего мира, – говорит дипломат. – Это сначала дать Украине все оружие, необходимое им для того, чтобы выгнать россиян из Украины. И вторая составляющая – это безопасность Украины через ее членство в НАТО. Эти вещи работают вместе".

Хербст подчеркнул: самое важное на данный момент – это оружие и дипломатическая поддержка, обеспечивающая это оружие. Это гарантирует обеспечение американских интересов в Европе и будет иметь положительные последствия во всем мире.

Также читайте: США и Украина обсудили шаги по усилению развития украинской экономики, - Маркарова
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Топ комментарии
+10
Уявіть собі бригаду будівельників, які два роки стурбовано говорять про необхідність почати будівництво та закликають до цього один одного!
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10.01.2024 06:55
+7
Розумний дядько.
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10.01.2024 06:50
+7
Одні *екси* висловлюються на захист України. А діючі - язики в дупи позасовували.
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10.01.2024 06:52
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Розумний дядько.
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10.01.2024 06:50 Ответить
Одні *екси* висловлюються на захист України. А діючі - язики в дупи позасовували.
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10.01.2024 06:52 Ответить
Уявіть собі бригаду будівельників, які два роки стурбовано говорять про необхідність почати будівництво та закликають до цього один одного!
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10.01.2024 06:55 Ответить
+++
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10.01.2024 09:46 Ответить
Вся проблема у тому, що українці тикають до сих пір один на одного пальцями кому кацапів виганяти з рідної землі. А віз нині там. Не беру до уваги тих хлопців, що вже воюють, честь їм і хвала. Про тих, що втекли як дівчатка з України до Німеччини та інших країн то взагалі позор нації. Їх вже навіть німці з презирством там тримають.
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10.01.2024 07:06 Ответить
Для того і випробування, була б монолітна, розвинута Нація, ніякої війни не було б..
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10.01.2024 07:28 Ответить
Комусь в Україні не зручно, щоб тут була монолітна розвинута нація. Розумні люди з освітою тут не потрібні. Тут земля потрібна з обмеженою кількістю недалеких громадян. І всім притомним зрозуміло вже кому це все. Порахуйте кількість всіх земельних латифундистів по всім партіям українського парламенту і зрозумієте хто наступні хазяї України. Навіть під час війни йде скупка земельних паїв за безцінь. Дальновидний сценарій по Україні вже розписаний на десятиліття вперед. Розбрат і внутрішні чвари моя хата скраю авось омине. Як на мою думку ми вже програли втратили захоплені території назавжди. Що буде далі це намагання сильних світу цього підвести нас до договорняків з росією на її умовах. То виходить, що всі ті смерті хлопців на фронті були марними. У нас нема кому далі воювати.
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10.01.2024 08:01 Ответить
Так і 350 років тому було, нічого не змінилось. В кому мало віри в себе, програв все ще до бою, і доля його бути тупим бидлом і рабом. А ротшильди і рептілоїди тут не дочого, це відмазки для слабкодухих...
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10.01.2024 10:40 Ответить
"Чоловік стріля, а кулю Бог несе" . ( старовинна мисливська приказка)
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10.01.2024 11:26 Ответить
Знову та сама "методичка" про "поганих українців". І ні слова про розкраднання бюджету, саботування оборонзамовлення і т.д.
Ті ж таки мінометні міни можна "точити" будь-де, хоч в гаражі, але тема виробництва зброї для потреби наших військових - то "харам". Хай "воюють", "голі", без нормальної серйозної зброї, ***********, артилерійського прикриття. Нормальні укріплення, два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення - й досі не почали будувати, хоч грошей давали більш ніж достатньо. Краще ще "нахапаємо" людей і кинемо "як є". Правильно ж? Хай і ті гинуть "за так".
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10.01.2024 08:20 Ответить
когда народ видит яйца по 17 и никто не ответил, мажоров в монако, нищих наловленных, кто не смог откупиться- в окопах, весь патриотизм и мотивация прОпадает от слова ВООБЩЕ
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10.01.2024 09:00 Ответить
А що таке народ, це часом не ті що ржали по-приколу.
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10.01.2024 09:49 Ответить
это весь народ а ты микола с окопа или с госпиталя пишешь?
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10.01.2024 11:45 Ответить
А тобі кацапе яке діло, смокчи чеченського куя да кряхті...
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10.01.2024 12:27 Ответить
понятно , яйца чешешь на диване, вояка диванная
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10.01.2024 16:28 Ответить
Чешу, об твоє рило.
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10.01.2024 17:07 Ответить
гнида, враг народа, об маменькено рыло почеши, она наверное в канаве обосцанная лежит
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10.01.2024 17:17 Ответить
Тебе не чутно зі спаму кацапе, вдінь лапті і збирай хмиз…
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10.01.2024 17:58 Ответить
Дурік, я тобі патрони підношу
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10.01.2024 18:16 Ответить
Слова Гербста - Богові у вуха.
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10.01.2024 08:11 Ответить
Єдиний спосіб покласти край цій війні - це тактична ядерна ракета по московському ккремлю. Шок, тиша. І капітуляція кацапії.
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10.01.2024 09:45 Ответить
И шо это даст, х-ла там нет.
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10.01.2024 11:27 Ответить
Те саме що і Хіросіма і Нагасакі.
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10.01.2024 18:18 Ответить
Я́дерне бомбардува́ння Хіросі́ми і Нагаса́кі - ядерні атаки на японські міста Хіросіма і Нагасакі, здійснені збройними силами США за президентства Гаррі Трумена наприкінці Другої світової війни. 6 серпня 1945 року атомна бомба «Малюк» була скинута на Хіросіму, а 9 серпня - «Товстун» - на Нагасакі.
І шість днів потому, 15 серпня 1945 року, Японія оголосила союзникам про свою капітуляцію.
Досвід Хіросіми і Нагасакі змусив японські правлячі кола прийняти Три антиядерні принципи, що проголошували Японію вільною від ядерної зброї.
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10.01.2024 18:22 Ответить
Новий тренд у світі: хочеш бути самим розумним та ні за що не відповідати - стань ексом та роби заяви.
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10.01.2024 11:18 Ответить
Золотые слова, господин посол... СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.01.2024 12:39 Ответить
 
 