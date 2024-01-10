Единственный способ покончить с этой войной – это убедиться, что Украина победила, - экс-посол Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст назвал две составляющие, необходимые, чтобы обеспечить длительный мир - это дать ВСУ все оружие, необходимое, чтобы изгнать россиян из Украины. А второе – обеспечить безопасность Украины через ее членство в НАТО.

Об этом пишет Голос Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что единственный способ положить конец этой войне – это убедиться, что Украина победила. Поскольку что-либо меньшее может привести только к временному прекращению огня. А впоследствии Москва вернется за большей частью Украины, чтобы окончательно покорить ее", - подчеркнул Хербст.

Пока это просто наивно, считает Хербст, полагать, что перемирие с Россией возможно.

"Путь к достижению настоящего мира, – говорит дипломат. – Это сначала дать Украине все оружие, необходимое им для того, чтобы выгнать россиян из Украины. И вторая составляющая – это безопасность Украины через ее членство в НАТО. Эти вещи работают вместе".

Хербст подчеркнул: самое важное на данный момент – это оружие и дипломатическая поддержка, обеспечивающая это оружие. Это гарантирует обеспечение американских интересов в Европе и будет иметь положительные последствия во всем мире.

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