Единственный способ покончить с этой войной – это убедиться, что Украина победила, - экс-посол Хербст
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Бывший посол США в Украине Джон Хербст назвал две составляющие, необходимые, чтобы обеспечить длительный мир - это дать ВСУ все оружие, необходимое, чтобы изгнать россиян из Украины. А второе – обеспечить безопасность Украины через ее членство в НАТО.
Об этом пишет Голос Америки, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что единственный способ положить конец этой войне – это убедиться, что Украина победила. Поскольку что-либо меньшее может привести только к временному прекращению огня. А впоследствии Москва вернется за большей частью Украины, чтобы окончательно покорить ее", - подчеркнул Хербст.
Пока это просто наивно, считает Хербст, полагать, что перемирие с Россией возможно.
"Путь к достижению настоящего мира, – говорит дипломат. – Это сначала дать Украине все оружие, необходимое им для того, чтобы выгнать россиян из Украины. И вторая составляющая – это безопасность Украины через ее членство в НАТО. Эти вещи работают вместе".
Хербст подчеркнул: самое важное на данный момент – это оружие и дипломатическая поддержка, обеспечивающая это оружие. Это гарантирует обеспечение американских интересов в Европе и будет иметь положительные последствия во всем мире.
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Ті ж таки мінометні міни можна "точити" будь-де, хоч в гаражі, але тема виробництва зброї для потреби наших військових - то "харам". Хай "воюють", "голі", без нормальної серйозної зброї, ***********, артилерійського прикриття. Нормальні укріплення, два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення - й досі не почали будувати, хоч грошей давали більш ніж достатньо. Краще ще "нахапаємо" людей і кинемо "як є". Правильно ж? Хай і ті гинуть "за так".
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