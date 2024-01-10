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Новости За рубежом
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Евросоюз должен создать оборонный фонд в 100 миллиардов евро, - еврокомиссар Бретон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бретон,тьєррі

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинул идею создать оборонный фонд Европейского Союза в размере 100 миллиардов евро и призвал нарастить производство оружия, чтобы сравниться с потенциалом РФ.

Об этом Бретон заявил во вторник на мероприятии, организованном либеральной группой "Обновление Европы" в Европейском парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico,

По мнению еврокомиссара, у ЕС должен быть "огромный оборонный фонд, чтобы помочь ускорить процесс производства оружия, даже, возможно, в размере 100 миллиардов евро".

"Я убежден, что мы это сделаем", – сказал он, добавив, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 1 февраля. Решение о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность должен одобрить именно Европейский совет.

Отмечается, что на 27 февраля запланирована презентация Европейской оборонной инвестиционной программы (ЕОИП), призванной увеличить совместные закупки вооружений и сделать ЕС более подготовленным к войне, нарастить внутреннее производство оружия и боеприпасов.

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Бретон также заявил, что ЕС может сравниться с Россией в производстве вооружений в течение 1,5-2 лет, отметив, что для ЕС чрезвычайно важно "иметь такой же потенциал".
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День бабака, блд...
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10.01.2024 07:23 Ответить
Починають про щось здогадуватись..
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10.01.2024 07:25 Ответить
Немцы уже полтора года печи топят. Совместное производство не позволяет использовать оружие по своему усмотрению. Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны, боеприпасы и другое военное оборудование для защиты от российской агрессии. Обновленный список поставок опубликован на сайте федерального правительства в четверг, 4 января. Согласно обзору, Украина получила среди прочего систему ПВО Skynex с боеприпасами, новые ракеты для системы ПВО Iris-T SLM и два радара воздушного наблюдения TRML-4D.
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10.01.2024 07:37 Ответить
Існує вислів - "Бель Епок", красива епоха. Тобто Європа до 1914 року, коли одночасно існував і прогрес науки і технологій і лицарські звичаї. З початком Першої війни, що перейшла у Другу, це пішло і більш-менш людство оговталося тільки в 50-60-х роках.
Ось у мене складається враження, що ми в кінці другої "Бель Епок" і скоро з тугою згадуватимемо мирні дні (а для когось вони вже зовсім не мирні).
А 100 млрд для Європи нічим не допоможуть. Знову надія на Америку. Захистить - Європа вистоить, не захистить - ляже під завойовника, без різниці прийде він у шапці-вушанці чи у чалмі.
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10.01.2024 07:48 Ответить
Хіба що скрізь побудуєте угорські школи ,введете скрізь угорську мову і віддасте всі фури полякам.Це для початку.
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10.01.2024 07:51 Ответить
Євросоюз має створити оборонний фонд у €100 мільярдів, має створити - банальне побажання?

А з Орбаном, який представник Кремля в тому колгоспі ЄС, узгодили: Орбан не проти?

Який сенс в подібних заявах?

Просто інформаційне сміття від ЄС генератора різноманітних занепокоєнь.

"Всё, что нужно для победы зла это, чтобы приличный человек ничего не делал. ·
Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали". Эдмунд Бёрк

А в ЄС, звичайно, зібралися хороші люди... Ніби болільники нашої збірної...тому і вічно зенепокоєні...
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10.01.2024 08:12 Ответить
А у цей понеділок Германія анонсувала створення спільного з Росатомом підприємства з виробництва палива для реакторів (ТВЕЛів) у Нижній Саксонії.
Завод запрацює, гроші в бюджет підуть, фонд буде!
Я так розумію, майбутні пекельні санкції проти Росатому виглядають саме так?
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10.01.2024 08:23 Ответить
Мабуть куйло 100 лярдів за 23 рік вклав в рашистську машину смерті для руйнації України і геноциду українців.ГЕЙРОПЕЙЦЯМ НЕ ЗАВАДИЛО Б ВКЛАСТИ В ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄННЯ ПІД 600 МЛРД НА РІК
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10.01.2024 09:01 Ответить
 
 