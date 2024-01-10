Евросоюз должен создать оборонный фонд в 100 миллиардов евро, - еврокомиссар Бретон

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинул идею создать оборонный фонд Европейского Союза в размере 100 миллиардов евро и призвал нарастить производство оружия, чтобы сравниться с потенциалом РФ.

Об этом Бретон заявил во вторник на мероприятии, организованном либеральной группой "Обновление Европы" в Европейском парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico,

По мнению еврокомиссара, у ЕС должен быть "огромный оборонный фонд, чтобы помочь ускорить процесс производства оружия, даже, возможно, в размере 100 миллиардов евро".

"Я убежден, что мы это сделаем", – сказал он, добавив, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 1 февраля. Решение о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность должен одобрить именно Европейский совет.

Отмечается, что на 27 февраля запланирована презентация Европейской оборонной инвестиционной программы (ЕОИП), призванной увеличить совместные закупки вооружений и сделать ЕС более подготовленным к войне, нарастить внутреннее производство оружия и боеприпасов.

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Бретон также заявил, что ЕС может сравниться с Россией в производстве вооружений в течение 1,5-2 лет, отметив, что для ЕС чрезвычайно важно "иметь такой же потенциал".