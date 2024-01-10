Евросоюз должен создать оборонный фонд в 100 миллиардов евро, - еврокомиссар Бретон
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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинул идею создать оборонный фонд Европейского Союза в размере 100 миллиардов евро и призвал нарастить производство оружия, чтобы сравниться с потенциалом РФ.
Об этом Бретон заявил во вторник на мероприятии, организованном либеральной группой "Обновление Европы" в Европейском парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico,
По мнению еврокомиссара, у ЕС должен быть "огромный оборонный фонд, чтобы помочь ускорить процесс производства оружия, даже, возможно, в размере 100 миллиардов евро".
"Я убежден, что мы это сделаем", – сказал он, добавив, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 1 февраля. Решение о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность должен одобрить именно Европейский совет.
Отмечается, что на 27 февраля запланирована презентация Европейской оборонной инвестиционной программы (ЕОИП), призванной увеличить совместные закупки вооружений и сделать ЕС более подготовленным к войне, нарастить внутреннее производство оружия и боеприпасов.
Бретон также заявил, что ЕС может сравниться с Россией в производстве вооружений в течение 1,5-2 лет, отметив, что для ЕС чрезвычайно важно "иметь такой же потенциал".
Пожалуйста, подождите...
Ось у мене складається враження, що ми в кінці другої "Бель Епок" і скоро з тугою згадуватимемо мирні дні (а для когось вони вже зовсім не мирні).
А 100 млрд для Європи нічим не допоможуть. Знову надія на Америку. Захистить - Європа вистоить, не захистить - ляже під завойовника, без різниці прийде він у шапці-вушанці чи у чалмі.
А з Орбаном, який представник Кремля в тому колгоспі ЄС, узгодили: Орбан не проти?
Який сенс в подібних заявах?
Просто інформаційне сміття від ЄС генератора різноманітних занепокоєнь.
"Всё, что нужно для победы зла это, чтобы приличный человек ничего не делал. ·
Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали". Эдмунд Бёрк
А в ЄС, звичайно, зібралися хороші люди... Ніби болільники нашої збірної...тому і вічно зенепокоєні...
Завод запрацює, гроші в бюджет підуть, фонд буде!
Я так розумію, майбутні пекельні санкції проти Росатому виглядають саме так?