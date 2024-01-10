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Новости Война в Украине
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Воздушные силы (981) воздушная тревога (333)

Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

10 января в 8:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В 8.49 объявлен отбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные сили ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - говорится в сообщении.

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В 8:49 Воздушные силы объявили отбой.
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Проработал маршрут для наших ракет: с Черниговской области и далее по объездной через орёл, тулу, рязань, а там и это долбанное село лейки...
Пуск!!!
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10.01.2024 08:35 Ответить
Приблизно 850км від кордону по прямій, у нас таких ракет немає.
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10.01.2024 08:42 Ответить
 
 