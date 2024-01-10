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Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
10 января в 8:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В 8.49 объявлен отбой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные сили ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - говорится в сообщении.
В 8:49 Воздушные силы объявили отбой.
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