Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

10 января в 8:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В 8.49 объявлен отбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные сили ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - говорится в сообщении.

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В 8:49 Воздушные силы объявили отбой.