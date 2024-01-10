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Новости Война в Украине
7 247 67
армия РФ (15376) ликвидация (1942) уничтожение (3845)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 366 790 человек (+800 за сутки), 6038 танков, 8684 артсистемы, 11 216 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 990 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 366 790 (+800) человек,

танков - 6038 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 11216 (+13) ед,

артиллерийских систем - 8684 (+12) ед,

РСЗО - 956 (+2) ед,

средства ПВО - 639 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),

крылатые ракеты – 1805 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед,

специальная техника - 1336 (+3)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант жалуется на украинских воинов: "Атаковали дроном с зажигательной смесью. Все сгорело – вещи, оружие, документы и боеприпасы". ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 366 790 человек (+800 за сутки), 6038 танков, 8684 артсистемы, 11 216 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01
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Топ комментарии
+16
Минув 3608 день москальсько-української війни.
56! одиниць техніки та 800! чумардосів.
Арта 12, броня 15, логістика 23.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 366 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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10.01.2024 09:16
+11
Приїдь з "Нєметчины" на передову і порахуй! А не ***** з-за "паребрика"! Бо ми вже навчилися вирізнять кацапню з "внутріМКАДья" - по їх "занадто щирій українській мові", "занадто тверезому погляду на українську владу" та "занадто щирому переживанню" за втрати українців у війні! "Палицю не перегинайте", кацапи! Поляки кажуть - "Цо занадто - то нє здраво!"
А взагалі-то, мені подобається, що ви хоч українську мову вивчили! Коли в Росії ви вчепитеся один одному в горло за "просрану війну" - ви шматок хліба у нас проситимете "щирою українською мовою" Нам буде приємно!
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10.01.2024 09:11
+10
Десь колись писали статистику, що у козломордих 13 тис танків. Думаю, можна сміло ділити на два. От як раз виходить правдива картина. Ще б стратегічну авіацію їх помножити на нуль . Була би просто казка.
Слава ЗСУ, слава Україні!
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10.01.2024 08:23
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Правила форума Совет форумчан
Десь колись писали статистику, що у козломордих 13 тис танків. Думаю, можна сміло ділити на два. От як раз виходить правдива картина. Ще б стратегічну авіацію їх помножити на нуль . Була би просто казка.
Слава ЗСУ, слава Україні!
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10.01.2024 08:23 Ответить
Танків менше в останній час, правда. Або скінчилися, або накоплюють.
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10.01.2024 08:29 Ответить
Ремонтують старий хлам....
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10.01.2024 08:37 Ответить
Кацапи з України телефонують Путіну:
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!

- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!

*

- Ой бяда, бяда! Адно агарчение!
- Что случилась, Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!

*

Путин:

- Пачему наступление буксует?

Шойгу:

- Хахлы танки жгут быстрее чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!

*
Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
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10.01.2024 09:02 Ответить
на лівобережжя херсонщини вже поставляють т-55,новіші т-62 йдуть під Авдіївку.
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10.01.2024 09:10 Ответить
новіші т-62 - ти хоч читаєш що пишеш?
новіш - це т-90 куди ідуть? на парад в ленінград? 🤡
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10.01.2024 11:53 Ответить
А скільки в рік випускають т-90,клован?звичайно т-55 старіші за т-62
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10.01.2024 12:10 Ответить
"новіші" звучить як "отріцатєльний рост", як "путін новіший за кобзона" 🤡
правильно писати:
"рухлять епохи Брежнева тягнуть на фрон"
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10.01.2024 12:14 Ответить
не дойобуйся.
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10.01.2024 12:24 Ответить
у інформаційній війні вбиває кожне слово
подумай про це
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10.01.2024 12:27 Ответить
потренуйся на кацапах
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10.01.2024 12:31 Ответить
Ну - і як тобі мої "постріли"?
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10.01.2024 12:55 Ответить
дотошно і вперто деколи необдумано і холодно до України
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10.01.2024 13:14 Ответить
Ну, не так же "не обдумано" та "по-дурному" - як "деякі"... А ти не "Верховний арбітр", щоб визначать, що для України потрібніше - моя "холодність", чи твої "бравурні панфари" (Не спробуй доколупаться до останнього слова у моїй відповіді - це "іронія")
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10.01.2024 14:22 Ответить
Якщо вже говориться про "правильність" то читаємо: "рухлять епохи Брежнева тягнуть на фрон"
"Рухлять" :
 1) не "рухлять" а "рухлядь"
2) "Рухлядь" треба писать у лапках - тому що надавать танкам оцінку називаючи їх "рухлядью" без "лапок" - помилка "Рухлядью" в Московії іменувалися вичинені шкурки пушних звірів Пізніше стали в іронічному значенні іменувать щось старе й заношене (порівнюючи з побитими міллю шкурками) Згідно з українським правописом слова в іронічному значенні пишуться в "лапках"
3) І що таке "фрон"?
То хто там пише "правильно" ?
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10.01.2024 12:54 Ответить
рухлять як не пиши це матерне слово - залишиться рухлятью
а про фронт - палець в клавіатурі застряг
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10.01.2024 13:12 Ответить
Рухлядь Русское посольство (гравюра 1576 года) Поднесение даров русским посольством императору Максимилиану II в 1579 году - «сорока соболей», то есть связки собольих шкурок - рухлядь. Рухлядь - название пушнины, выделанных шкурок пушных зверей, используемых для производства меховых изделий.

Вікіпедія:
Рухлядью на Руси называли весь движимый скарб (пожитки и имущество). Такое название требовало сочетания с прилагательными, определявшими качественную характеристику движимого имущества, отсюда кузнечная рухлядь, платеная (платяная) рухлядь, рубашеная, седельная, русская, соболиная, разбойная, мелкая, дорогая и т. д.[3]:

Рухлядь - название пушнины, выделанных шкурок пушных зверей, используемых для производства меховых изделий. В «Уставе о податях» Свода законов Российской империи от 1842 года, в разделе III «О податях с инородных племён, в общем окладе не состоящих» приводилось деление рухляди на «обыкновенную» - пушнину песца, горностая, белки и проч. (статья 848) и «дорогую» - мех чёрных и чёрно-бурых лисиц (ст. 850), и разрешалось «всем самоедам иметь право платить ясак обыкновенной рухлядью, точно так же, как наличными деньгами» (ст. 851)[4].

І ніяке це не "матєрне" слово

Основная статья: Ясак
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10.01.2024 13:33 Ответить
ми ж не в 1576 році живемо - можливо тоді воно мало те саме значення - "40 сабалей"
зараз зупини любого і спитай що таке "рухлядь" - тобі точно скажуть без словника
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10.01.2024 13:37 Ответить
"Лапки́ - розділовий знак, який використовують для вирізнення прямої мови, цитат, заголовків, назв, а також слів, ужитих у непрямому, найчастіше іронічному значенні."
Я вжив "цитату"
А "рухлядь" (стосовно старого танка) - "іронічне значення"
собир., разг. старые, пришедшие в негодность вещи; старьё ◆ В тесном коридорчике половину места занимал заваленный разной рухлядью сундук. М. А. Шолохов, «Тихий Дон», 1928-1940 гг. [НКРЯ]разг. перен. пренебр. одуш. старый, больной человек ◆ Сидит, старая рухлядь, днём в потёмках, а ночь читает толстые книги по корявым буквам. Б. С. Житков, «Элчан-Кайя», 1926 [НКРЯ]
устар. собир. пожитки, скарб, движимое имущество ◆ [Ключник:] Скажи, пожалуй, для чего он [царь] рухлядь сбирается смотреть? // [Дворецкий:] Да, говорят, Невесте хочет за море подарки Отправить. А. К. Толстой, «Смерть Иоанна Грозного» ◆ Грачиха жила собственно или на печке, или за перегородкой. Там нашли бы вы и кадушки, и ухват, и горшки - словом, всякую домашнюю рухлядь. Д. В. Григорович, «Переселенцы» ◆ Итак, основными чертами господствовавшего среди московских князей порядка наследования были: личная воля завещателя как единственное основание этого порядка, участие в разделе наследства всех членов семьи князя-завещателя, не исключая жены и дочерей, и видимое юридическое безразличие движимого и недвижимого имущества, домашней рухляди и территориальных владений. В. О. Ключевский, «Русская история», 1904 [НКРЯ]
пренебр. перен. собир. что-либо негодное, дрянь ◆ А между тем ее писания были антилитературная рухлядь. К. И. Чуковский, «Наброски», 1926-1929 [НКРЯ]
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10.01.2024 14:07 Ответить
ничесе - хотілося тобі всю цю рухлять шукати?
н-да
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10.01.2024 14:19 Ответить
Ну треба ж було тобі пояснить, що коли ти людину вчиш "писать правильно" - то треба спочатку самому навчиться правильно писать А "шукать" не важко і недовго - просто треба "знать предмет" і вміть правильно задавать питання Гуглу
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10.01.2024 14:32 Ответить
правильно не в сенсі правильно
а правильно вставити слово як ніж у серце путіна
оце правильно
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10.01.2024 15:19 Ответить
Розумієш у чому справа: твій "ніж у серце Путіна" дуже нагадує "пердь в калюжу"....
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10.01.2024 15:27 Ответить
хай пердь - абы в серце
а твоъ довгы пошуки цитат та величезны пости
нагадують "озабоченость Европи" - довго грамотно без користі
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10.01.2024 15:29 Ответить
Розумієш - у чому різниця між мною і тобою? Для того щоб перднуть - не треба ні часу, ні розумових зусиль Просто треба напружить м"язи живота і розслабить анус Саме тому на тебе тут звертають набагато менше уваги, ніж на мене, і менше до тебе прислухаються....
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10.01.2024 15:35 Ответить
різниці ніякої - однаково закінчимо життя смертю...
ах - он воно що - ти гонешся за увагою благодарного читатєля
ну звиняй - якщо похитнув твоє "відчуття власної гадності"
в мене цілі банальніші - довести тролям що біле це чорне - а потім навпаки
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10.01.2024 15:48 Ответить
Тавже кажи простіше - спробувать нагодувать читачів лайном, запевняючи що то - "варення"....
У мене завдання складніше: показать людям, що твоя інформація - лайно, і детально пояснить - чому це так Тому мої коментарі такі "багатослівні"!
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10.01.2024 15:54 Ответить
і шо?
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10.01.2024 16:45 Ответить
Нічого.... Для тебе ....
Тобто - нічого хорошого: просто ти розписався у власній дурості....
Саме тому я дуже рідко звертаю увагу на твої коментарі - розумні люди мало звертають увагу на те що носить вітер....
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10.01.2024 16:56 Ответить
хвали хвали мене моя губонько - бо вкушу 🤡
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10.01.2024 17:49 Ответить
Краще вже кусай свою губу - ніж молоть дурниці та виставлять себе неуком на форумі
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10.01.2024 17:53 Ответить
так не виставляй себе неуком
і взагальному - дякую тобі що переживаеш за мене - за мою обізнаність
за те хто що про мене думає
ти прям як листок подорожника - підногами валявся і на рану пригодився 🤡
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10.01.2024 17:59 Ответить
!!!
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10.01.2024 18:36 Ответить
видів старий армянський мультик про маслєніцу?
коня запрегать долго - "пока ты на коне раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре"
масленица - "раз-два, раз-два, раз-два" 🤡
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10.01.2024 16:48 Ответить
Я тобі польське прислів"я нагадаю: "kłamstwo ma krótkie nogi" - "брехня має короткі ноги" Це означає що рано чи пізно вона буде викрита І люди побачать що ти БРЕХУН!
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10.01.2024 17:00 Ответить
скажу пряму - дурню - кому та правда треба 🤡
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10.01.2024 17:48 Ответить
"Пряму -дурню" ти і написав!
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10.01.2024 17:55 Ответить
я так і знав що що по тезі "кому та правда треба" - в тебе претензій не буде
ну і хто з нас брехун після цього 🤡
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10.01.2024 18:01 Ответить
Та ти якусь "дурь написав! Я хвилин п"ять вчитувався у ті сім слів Єдине більш-менш зв"язне виділив та тобі тебе ж і процитував
Я так розумію - по темі ти "всрався" і зараз у тебе єдина мета - залишить за собою останнє слово
Тому більше відповідать не буду !!!
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10.01.2024 18:35 Ответить
та не сердися - Яре
крайнє запитання - я одного не можу зрозуміти - ти реально вважаєш що пишеш щось розумне чи прикалуєшся до останнього?
весь форум - це один суцільний сарказм - а навіть якщо "так" - то "твоє розумне" - "водяна молєкула" в океані сарказму
подумай про це
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10.01.2024 18:48 Ответить
У мене вже такий "приколіст" є .... Тільки той пише про не про "суцільний сарказм" на форумі - а про "хороший срач".... І він трохи розумніше тебе пише І обережніше.... А ти просто "тупий бовдур"....
Знаєш де він у мене вже більш ніж півтора року? "ОТАМ" !!! Тобі теж там місце....
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10.01.2024 19:08 Ответить
чого ти так рохвилювався - яке тобі діло до бовдурів та дурачків
тобі що до того?
нічого не тішить людину більше так - як усвідомлення що є хтось більш бовдуріший та дурачковіший
*
перевиховати надумав мене, дядя?
так пізно - людину людину можна перевиховувати до 3-х років - далі марно - косточкі черепа зростаються 🤡
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10.01.2024 19:30 Ответить
!!!
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10.01.2024 19:36 Ответить
Що таке "сарказм" - тобі відомо?
Т-55 - советский средний танк. Танк создан на базе танка Т-54. Принят на вооружение Армии СССР в 1958 году. Производился с 1958 по 1979 год.
Т-62 - советский средний и основной боевой танк первого послевоенного поколения. Принят на вооружение Армии СССР в 1961 году.
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10.01.2024 12:13 Ответить
ты шо баран,350 это с 300ти и это никто не скрывает или ты просто ботва козломордая?
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10.01.2024 08:55 Ответить
Тут згоден з вами. Давно пора сказати, що це вбиті і поранені.
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10.01.2024 09:23 Ответить
Да в цій гілці це постійно і кажуть. Але одне уточнення, не вбиті і поранені, а вбиті і тяжкопоранені, тобто безповоротні втрати, які напевно вже не стануть до строю (каліки, інваліди, тощо).
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10.01.2024 09:29 Ответить
Це лише Ваше припущення. Зазвичай на будь-якій війні втрати противника вважають убитими і пораненими однією цифрою. Це логічно. Зрозуміти наскільки важко поранений противник не завжди можливо.
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10.01.2024 09:37 Ответить
90 відсотків цих даних по особовому складу складаються не по інформації передових підрозділів, бо це неможливо, особливо в позиційній війні, а на основі розвідданих різних розвідок (технічних, агентурних, ОСІНТ, тощо). А про припущення, в цій щоденній стрічці це питання встає майже щотижня і її обсмоктали вже з усіх боків сотню разів, повторюватись не хочу, все є на сайті. Але в 2х словах: в совку градація втрат була більш різноманітна і всім відома 100-600, саме ці данні закладаються у всі розрахунки при ведені війни. На заході спростили це до 2х основних категорій. В строю, це ті що реально в строю і легкопоранені, хворі, тощо, які швидко повернуться в стрій. І втрачені, це вбиті, тяжкопоранені, в полоні, зниклі, тощо, з яких дуже малий відсоток може повернутись до війська.
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10.01.2024 09:52 Ответить
Qq Qqq f1a4586b 90 відсотків цих даних по особовому складу складаються не по інформації передових підрозділів, бо це неможливо, особливо в позиційній війні, а на основі розвідданих різних розвідок (технічних, агентурних, ОСІНТ, тощо).

Це лише ваше припущення. Розвідка не може давати такі дані щодня. Зазвичай дані по втратах противника і в техніці, і в живій силі, збираються з доповідей з фронту.
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10.01.2024 10:07 Ответить
З фронту дають данні об'єктивного контролю та по тому, що бачать візуально, ніхто не може побачити результат роботи дальнобійних видів озброєння (арта, авіація, підриви на мінах, тощо), а це основні показники. Тому основні данні це розвідка. Фронтова розвідка збирає данні з радіоперехоплень, язиків та агентури у військах ворога та на ворожій території. СЗР збирає інфу від агентури у владних кабінетах рашки, це найбільш точні цифри. При цьому цю інфу може надавати не тільки наша СЗР, а і родвізки десятків країн, які нам допомагають. ОСІНТ аналітики збирають інфу з відкритих джерел, з різноманітних баз даних та масмєдіа, доволі цікава робота.
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10.01.2024 10:31 Ответить
Як вже сказав, це неможливо в щодобовому режимі. Розвідка не може і не буде цього робити. Якщо під розвідкою ви маєте на увазі навідників з біноклем або безпілотником, то згоден. Але Штірліц в тилу ворога не буде так ризикувати. 99% даних по втратах противника - доповіді з фронту. Зрозуміло вони дуже приблизні і округлюються самі розумієте в який бік. Пресслужба також округлює їх самі розумієте в який бік. Та ще пишуть" ліквідовано", чим ще більше заплутують людей.
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10.01.2024 11:26 Ответить
Ок, мої аргументи Вас не влаштовують, а мене Ваші. Тому не бачу сенсу в подальшому діалозі. Дякую.
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10.01.2024 11:36 Ответить
тогда сколько убитых свиноцабак и сколько раненых...\по твоей логике...
приведи цифры...!
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10.01.2024 10:00 Ответить
Генерал СВР

Воскресенье 24 декабря 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 355482 человека.

Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших.

Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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10.01.2024 09:14 Ответить
да плюнь ты три раза на этого хейнерала...\это просто дерьмо...\
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10.01.2024 10:02 Ответить
можливо й так
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10.01.2024 10:08 Ответить
Приїдь з "Нєметчины" на передову і порахуй! А не ***** з-за "паребрика"! Бо ми вже навчилися вирізнять кацапню з "внутріМКАДья" - по їх "занадто щирій українській мові", "занадто тверезому погляду на українську владу" та "занадто щирому переживанню" за втрати українців у війні! "Палицю не перегинайте", кацапи! Поляки кажуть - "Цо занадто - то нє здраво!"
А взагалі-то, мені подобається, що ви хоч українську мову вивчили! Коли в Росії ви вчепитеся один одному в горло за "просрану війну" - ви шматок хліба у нас проситимете "щирою українською мовою" Нам буде приємно!
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10.01.2024 09:11 Ответить
+++
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10.01.2024 09:39 Ответить
Минув 3608 день москальсько-української війни.
56! одиниць техніки та 800! чумардосів.
Арта 12, броня 15, логістика 23.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 366 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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10.01.2024 09:16 Ответить
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10.01.2024 09:19 Ответить
3-4 дня и будет 370 000 задвухсоченых ааленей. Через месяц будет 400 000. А к лету - пол лимона. Повышаем гумус наших черноземов... А ШО ДЕЛАТЬ. Перемалывать все напарашинские потешные войска - мы просто вынуждены это пережить И переживем с Победой. СЛАВА ЗСУ !!!.
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10.01.2024 09:20 Ответить
Так.До виборів ввх прийде зпів мільона втрачених і пів країни-замороженій.
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10.01.2024 09:28 Ответить
+ полтора лимона на пол головы-безмозгло-безруко-безглазых 300-х.
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10.01.2024 14:42 Ответить
 
 