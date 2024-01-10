Общие боевые потери РФ с начала войны – около 366 790 человек (+800 за сутки), 6038 танков, 8684 артсистемы, 11 216 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 990 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 366 790 (+800) человек,
танков - 6038 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 11216 (+13) ед,
артиллерийских систем - 8684 (+12) ед,
РСЗО - 956 (+2) ед,
средства ПВО - 639 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
крылатые ракеты – 1805 (+0),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед,
специальная техника - 1336 (+3)
Пожалуйста, подождите...
Слава ЗСУ, слава Україні!
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!
- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!
*
- Ой бяда, бяда! Адно агарчение!
- Что случилась, Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!
*
Путин:
- Пачему наступление буксует?
Шойгу:
- Хахлы танки жгут быстрее чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
*
Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
новіш - це т-90 куди ідуть? на парад в ленінград? 🤡
правильно писати:
"рухлять епохи Брежнева тягнуть на фрон"
подумай про це
"Рухлять" :
1) не "рухлять" а "рухлядь"
2) "Рухлядь" треба писать у лапках - тому що надавать танкам оцінку називаючи їх "рухлядью" без "лапок" - помилка "Рухлядью" в Московії іменувалися вичинені шкурки пушних звірів Пізніше стали в іронічному значенні іменувать щось старе й заношене (порівнюючи з побитими міллю шкурками) Згідно з українським правописом слова в іронічному значенні пишуться в "лапках"
3) І що таке "фрон"?
То хто там пише "правильно" ?
а про фронт - палець в клавіатурі застряг
Вікіпедія:
Рухлядью на Руси называли весь движимый скарб (пожитки и имущество). Такое название требовало сочетания с прилагательными, определявшими качественную характеристику движимого имущества, отсюда кузнечная рухлядь, платеная (платяная) рухлядь, рубашеная, седельная, русская, соболиная, разбойная, мелкая, дорогая и т. д.[3]:
Рухлядь - название пушнины, выделанных шкурок пушных зверей, используемых для производства меховых изделий. В «Уставе о податях» Свода законов Российской империи от 1842 года, в разделе III «О податях с инородных племён, в общем окладе не состоящих» приводилось деление рухляди на «обыкновенную» - пушнину песца, горностая, белки и проч. (статья 848) и «дорогую» - мех чёрных и чёрно-бурых лисиц (ст. 850), и разрешалось «всем самоедам иметь право платить ясак обыкновенной рухлядью, точно так же, как наличными деньгами» (ст. 851)[4].
І ніяке це не "матєрне" слово
Основная статья: Ясак
зараз зупини любого і спитай що таке "рухлядь" - тобі точно скажуть без словника
Я вжив "цитату"
А "рухлядь" (стосовно старого танка) - "іронічне значення"
собир., разг. старые, пришедшие в негодность вещи; старьё ◆ В тесном коридорчике половину места занимал заваленный разной рухлядью сундук. М. А. Шолохов, «Тихий Дон», 1928-1940 гг. [НКРЯ]разг. перен. пренебр. одуш. старый, больной человек ◆ Сидит, старая рухлядь, днём в потёмках, а ночь читает толстые книги по корявым буквам. Б. С. Житков, «Элчан-Кайя», 1926 [НКРЯ]
устар. собир. пожитки, скарб, движимое имущество ◆ [Ключник:] Скажи, пожалуй, для чего он [царь] рухлядь сбирается смотреть? // [Дворецкий:] Да, говорят, Невесте хочет за море подарки Отправить. А. К. Толстой, «Смерть Иоанна Грозного» ◆ Грачиха жила собственно или на печке, или за перегородкой. Там нашли бы вы и кадушки, и ухват, и горшки - словом, всякую домашнюю рухлядь. Д. В. Григорович, «Переселенцы» ◆ Итак, основными чертами господствовавшего среди московских князей порядка наследования были: личная воля завещателя как единственное основание этого порядка, участие в разделе наследства всех членов семьи князя-завещателя, не исключая жены и дочерей, и видимое юридическое безразличие движимого и недвижимого имущества, домашней рухляди и территориальных владений. В. О. Ключевский, «Русская история», 1904 [НКРЯ]
пренебр. перен. собир. что-либо негодное, дрянь ◆ А между тем ее писания были антилитературная рухлядь. К. И. Чуковский, «Наброски», 1926-1929 [НКРЯ]
н-да
а правильно вставити слово як ніж у серце путіна
оце правильно
а твоъ довгы пошуки цитат та величезны пости
нагадують "озабоченость Европи" - довго грамотно без користі
ах - он воно що - ти гонешся за увагою благодарного читатєля
ну звиняй - якщо похитнув твоє "відчуття власної гадності"
в мене цілі банальніші - довести тролям що біле це чорне - а потім навпаки
У мене завдання складніше: показать людям, що твоя інформація - лайно, і детально пояснить - чому це так Тому мої коментарі такі "багатослівні"!
Тобто - нічого хорошого: просто ти розписався у власній дурості....
Саме тому я дуже рідко звертаю увагу на твої коментарі - розумні люди мало звертають увагу на те що носить вітер....
і взагальному - дякую тобі що переживаеш за мене - за мою обізнаність
за те хто що про мене думає
ти прям як листок подорожника - підногами валявся і на рану пригодився 🤡
коня запрегать долго - "пока ты на коне раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре"
масленица - "раз-два, раз-два, раз-два" 🤡
ну і хто з нас брехун після цього 🤡
Я так розумію - по темі ти "всрався" і зараз у тебе єдина мета - залишить за собою останнє слово
Тому більше відповідать не буду !!!
крайнє запитання - я одного не можу зрозуміти - ти реально вважаєш що пишеш щось розумне чи прикалуєшся до останнього?
весь форум - це один суцільний сарказм - а навіть якщо "так" - то "твоє розумне" - "водяна молєкула" в океані сарказму
подумай про це
Знаєш де він у мене вже більш ніж півтора року? "ОТАМ" !!! Тобі теж там місце....
тобі що до того?
нічого не тішить людину більше так - як усвідомлення що є хтось більш бовдуріший та дурачковіший
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перевиховати надумав мене, дядя?
так пізно - людину людину можна перевиховувати до 3-х років - далі марно - косточкі черепа зростаються 🤡
Т-55 - советский средний танк. Танк создан на базе танка Т-54. Принят на вооружение Армии СССР в 1958 году. Производился с 1958 по 1979 год.
Т-62 - советский средний и основной боевой танк первого послевоенного поколения. Принят на вооружение Армии СССР в 1961 году.
Це лише ваше припущення. Розвідка не може давати такі дані щодня. Зазвичай дані по втратах противника і в техніці, і в живій силі, збираються з доповідей з фронту.
приведи цифры...!
Воскресенье 24 декабря 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 355482 человека.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших.
Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
А взагалі-то, мені подобається, що ви хоч українську мову вивчили! Коли в Росії ви вчепитеся один одному в горло за "просрану війну" - ви шматок хліба у нас проситимете "щирою українською мовою" Нам буде приємно!
56! одиниць техніки та 800! чумардосів.
Арта 12, броня 15, логістика 23.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 366 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...