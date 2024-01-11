РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18015 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине
1 501 4
книги (620) поэзия (103) потери (3862)

Гибель поэта-воина Максима Кривцова: все средства от его сборника пойдут на благотворительность

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

кривцов

Издательство "Наш Формат" будет передавать все средства, полученные от продажи сборника поэта Максима Кривцова, погибшего, защищая Украину, его семьи и организации, издающей просветительские книги для военных.

Об этом сообщили в издательстве, передает Цензор.НЕТ.

"Все средства, полученные от реализации настоящего и будущих тиражей сборника, а также электронных экземпляров "Вірші з бійниці", будут распределяться поровну: половина будет перечисляться семье Максима, остальные - ОО "Реформация" на просветительские книжные проекты для военных", - говорится в сообщении.

Расходы, связанные с печатью и распространением издания, "Наш Формат" будет оплачивать за свой счет.

Читайте: На фронте погиб поэт и писатель Максим Кривцов. ФОТО

"Мы очень хотели, чтобы читатель увидел не только военного поэта, но и художника с тонкой душевной конструкцией и взглядом художника. Поэтому вместе выбрали для книги пленочные фото, которые Макс делал последние годы", - добавили в издательстве.

Поэт и воин Максим Кривцов погиб на войне с российскими оккупантами 7 января. Прощание с ним состоится 11 января в Киеве, 12 января в Ривном.

Больше о поэте можно прочитать в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: Прощание с погибшим воином Максимом "Дали" Кривцовым состоится 11 января в Киеве, 12 января в Ривном

Гибель поэта-воина Максима Кривцова: все средства от его сборника пойдут на благотворительность 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
----
Гинуть найкращі а всяке сміття відсиджується на заході поки батьки
..
будучи при владі обкрадають Україну та переганяють гроші діткам
..
Невже українці денрадувалися до того що не можуть зберегти своїх
..
поетів,музикантів, науковців ? ?
...
..Чому вони потрапляють нан фронт ? ? ?
..
ТЦК та інші державні структури нищать цвіт нації..
...
А нація мовчить
..
...
показать весь комментарий
10.01.2024 08:40 Ответить
ТЦК повинно провести рейди в Монако.
показать весь комментарий
10.01.2024 09:01 Ответить
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята; "Нехай,- каже,
Може, так і треба".
Так і треба! бо немає
Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте
Та якогось раю
На тім світі благаєте-
Немає! немає!
Шкода й праці. Схаменіться:
Усі на сім світі -
І царята і старчата - Адамові діти.

Т. Г. Шевченко, Сон
показать весь комментарий
10.01.2024 09:41 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2024 10:17 Ответить
 
 