Гибель поэта-воина Максима Кривцова: все средства от его сборника пойдут на благотворительность
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Издательство "Наш Формат" будет передавать все средства, полученные от продажи сборника поэта Максима Кривцова, погибшего, защищая Украину, его семьи и организации, издающей просветительские книги для военных.
Об этом сообщили в издательстве, передает Цензор.НЕТ.
"Все средства, полученные от реализации настоящего и будущих тиражей сборника, а также электронных экземпляров "Вірші з бійниці", будут распределяться поровну: половина будет перечисляться семье Максима, остальные - ОО "Реформация" на просветительские книжные проекты для военных", - говорится в сообщении.
Расходы, связанные с печатью и распространением издания, "Наш Формат" будет оплачивать за свой счет.
"Мы очень хотели, чтобы читатель увидел не только военного поэта, но и художника с тонкой душевной конструкцией и взглядом художника. Поэтому вместе выбрали для книги пленочные фото, которые Макс делал последние годы", - добавили в издательстве.
Поэт и воин Максим Кривцов погиб на войне с российскими оккупантами 7 января. Прощание с ним состоится 11 января в Киеве, 12 января в Ривном.
Больше о поэте можно прочитать в материале Цензор.НЕТ.
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Гинуть найкращі а всяке сміття відсиджується на заході поки батьки
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будучи при владі обкрадають Україну та переганяють гроші діткам
..
Невже українці денрадувалися до того що не можуть зберегти своїх
..
поетів,музикантів, науковців ? ?
...
..Чому вони потрапляють нан фронт ? ? ?
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ТЦК та інші державні структури нищать цвіт нації..
...
А нація мовчить
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...
Витріщивши очі!
Як ягнята; "Нехай,- каже,
Може, так і треба".
Так і треба! бо немає
Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте
Та якогось раю
На тім світі благаєте-
Немає! немає!
Шкода й праці. Схаменіться:
Усі на сім світі -
І царята і старчата - Адамові діти.
Т. Г. Шевченко, Сон