С начала полномасштабного вторжения РФ убила в Украине 520 детей, - Офис Генпрокурора

Более 1716 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 20 января 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 520 детей погибли и более 1196 получили ранения разной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 504, Харьковской - 315, Херсонской - 146, Киевской - 130, Днепропетровской - 111, Николаевской - 101, Запорожской - 100, Черниговской - 72, Луганской - 67", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора добавили, что в течение последних суток - 19 января - в результате обстрела войсками РФ в Херсоне ранен 16-летний парень.

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