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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения РФ убила в Украине 520 детей, - Офис Генпрокурора

діти,війни

Более 1716 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 20 января 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 520 детей погибли и более 1196 получили ранения разной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 504, Харьковской - 315, Херсонской - 146, Киевской - 130, Днепропетровской - 111, Николаевской - 101, Запорожской - 100, Черниговской - 72, Луганской - 67", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора добавили, что в течение последних суток - 19 января - в результате обстрела войсками РФ в Херсоне ранен 16-летний парень.

Читайте: Украина защищает жизнь чужих детей, когда многие наши дети гибнут. Не нужно искать дополнительные аргументы для помощи, - Зеленский

Автор: 

дети (6472) смерть (9212) Офис Генпрокурора (2457)


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а до повномасштабного? чи то вже не діти?
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20.01.2024 12:43 Ответить
а скільки з них могли б були живі,
якби буба з бубовнею напередодні вторгнення не закликала іх батьів шашличню маринувати замість евакуації?
і якась тупа зелена каза з парасолькою не розмінувала Чонгар?
своїх зелені повивозили - а ви там маринуйте,
а то би збігли, а так вас русня повбивала....
і не хвилюйтесь - все під особистим контролем ідіота...
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20.01.2024 12:48 Ответить
А скіки було ж було живих,як би 13,5 млн у 2019 році поставило галочку у інший колонці?
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20.01.2024 13:03 Ответить
на це в нас мозоку не достало - ми поржали 19....
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20.01.2024 13:08 Ответить
Але ж без паніки і вірою в травневі шашлики
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20.01.2024 13:12 Ответить
разом з ****** і бурятами під розстрільною стінкою повинен стояти буба і вся його потна шобла в кедах - інакше приговор буде не повним...
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20.01.2024 13:20 Ответить
Ось так рашиські варвари вбивають безневиних українських дітей і ніхто не знає скільки дітей загинули в Маріуполі ,Волновасі,Попасні ,Северодонецьку ,Лисичанську ,Бахмуті ,Марїнці ,Соледарі думаю тисячі ,тому побажаю рашиським катам і насамперед путіну і його кліці що б і вони втратили дітей .
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20.01.2024 15:04 Ответить
 
 