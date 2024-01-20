Бизнесмен Мазепа считает 349 млн грн залога неподъемной суммой: Это произвол и фактически безальтернативный арест
Бизнесмен и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, которого Печерский райсуд Киева накануне отправил под стражу с возможностью залога 349 млн грн, считает такой размер залога неподъемной суммой и произволом вместо правосудия.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"О сумме залога, которую мне присудил суд первой инстанции. Это 349 миллионов гривен. Возможно, для чиновника это и подъемная сумма. Но для бизнесмена, извините, нет. Ни один бизнесмен в этой стране не сможет за короткий срок из своего бизнеса вытянуть такие средства". А большинство никогда и не сможет. То есть этот залог - это фактически безальтернативный арест", - отмечает он.
Мазепа также поднимает вопрос, каким образом суд пришел к такой цифре?
"Просто поделил прихоти прокурора на два? А если бы прокурор в своей прихоти два ноля дописал, то я должен был бы внести 35 миллиардов? Среди не-чиновников, только по двум делам присуждали большие залоги, но там и фигурировали миллиардные суммы. Напомню, что в моем деле речь идет только о 7 миллионах… Поэтому я уверенно говорю о произволе вместо правосудия", - добавляет он.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.
Установлено, что входили в нее около 20 человек.
В компании Concorde Capital отвергают обвинения.
Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.
19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.
20 января взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрия Мазепу, брата ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.
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інвестняні в лаптях
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як вони тікають то питання до погранслужби
Тут був. Їм разом з усіма. Насолоджуюсь. Чого і Вам бажаю
навіть африканці вчитись не поїдуть, втрачено викладацьку школу. У Вас інше бачення того, що сталося?
щось ниє, а конкретики нуль, совкодрочерство, яке ще й заперечує). клоун
https://www.youtube.com/watch?v=75t_wU3HSJY
Мабуть,ми так збудовані.
Всі кричать про корупцію,але якщо щось трапиться з будьсяким із нас,будемо шукати кума-свата-брата-знайомого,який за бабки все порішає.
Та ще й закони такі.Висить таке у поліклініці:
Якщо з вас вимагають гроші,подзвоніть по номеру такому то.
Багато дзвонили?Бо знають,лікарю не буде нічого,а на прийом до нього йти доведеться.
@boikobogdan1
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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1748706886524825958 21 мин
Єрмак пішов на зачистку Всіх і Вся!Показово іде знищення потенційної опозиції.Татаров репресує Бізнес(Брати Мазепи)!Стефанчук Паралізував"ЄС"у В.Раді,Іде Рейдерська атака на К.Суд.Накінець-готове рішення РНБО про"Фальшиву Ротацію"в ЗСУ.На Ділі Арешт Залужного/Шептала/Наєва і ін!
Маємо"Сигнал"із Банкової.Єрмак Готовий ВИДАТИ"Укази"Зельца про Звільнення Генералів на РНБО ФАЛЬШИМИ РОТАЦІЯМИ!Першими у списку"ворогів"Зельца Генерали Залужний/Шаптала/Наєв.Всього більше 20 вищих офіцерів ЗСУ!ДАЛІ ЇХ АРЕШТИ!ДБР ОТРИМАЛО"КОНВЕРТИ"З ВІДПОВІДНИМИ НАКАЗАМИ!Такі Дії!