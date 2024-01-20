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Бизнесмен Мазепа считает 349 млн грн залога неподъемной суммой: Это произвол и фактически безальтернативный арест

мазепа

Бизнесмен и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, которого Печерский райсуд Киева накануне отправил под стражу с возможностью залога 349 млн грн, считает такой размер залога неподъемной суммой и произволом вместо правосудия.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"О сумме залога, которую мне присудил суд первой инстанции. Это 349 миллионов гривен. Возможно, для чиновника это и подъемная сумма. Но для бизнесмена, извините, нет. Ни один бизнесмен в этой стране не сможет за короткий срок из своего бизнеса вытянуть такие средства". А большинство никогда и не сможет. То есть этот залог - это фактически безальтернативный арест", - отмечает он.

Мазепа также поднимает вопрос, каким образом суд пришел к такой цифре?

"Просто поделил прихоти прокурора на два? А если бы прокурор в своей прихоти два ноля дописал, то я должен был бы внести 35 миллиардов? Среди не-чиновников, только по двум делам присуждали большие залоги, но там и фигурировали миллиардные суммы. Напомню, что в моем деле речь идет только о 7 миллионах… Поэтому я уверенно говорю о произволе вместо правосудия", - добавляет он.

Читайте: Дело Мазепы: суд отправил еще двух подозреваемых под стражу с возможностью залога 20 и 45 млн грн.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрия Мазепу, брата ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

Допис Мазепи 01
Застава для Мазепи 02



Автор: 

арест (10454) Concorde Capital (9) Мазепа Игорь (25)


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Топ комментарии
+9
Впевений, що зепідри умисно спровокували справу мазепи, аби перебити хейт проти мусорів за незаконну відезйомку готельних номерів журналісток із фірми Бігуса
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20.01.2024 14:08
+7
Бизнесмен Мазепа задержан за жалобы на коррупцию и давление правоохранителей на бизнес, - Bloomberg
Источник:
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20.01.2024 14:22
+4
там ще бабло хєрмак з татаровим поділити хочуть.
інвестняні в лаптях
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20.01.2024 14:11
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Впевений, що зепідри умисно спровокували справу мазепи, аби перебити хейт проти мусорів за незаконну відезйомку готельних номерів журналісток із фірми Бігуса
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20.01.2024 14:08 Ответить
там ще бабло хєрмак з татаровим поділити хочуть.
інвестняні в лаптях
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20.01.2024 14:11 Ответить
не згоден, це дві паралельні операції по знищенню авторитету Держави і припиненню її фінансування західними партнерами
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20.01.2024 16:53 Ответить
Згоден з Мазепою, застави не має бути зовсім!
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20.01.2024 14:09 Ответить
Чому? Зе й Ко - можна й в мільярдах. Або й зовсім, без права застави.
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20.01.2024 14:11 Ответить
Бизнесмен Мазепа задержан за жалобы на коррупцию и давление правоохранителей на бизнес, - Bloomberg
Источник:
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20.01.2024 14:22 Ответить
"правоохоронці повідомили, що у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.". Якщо так, то це дійсно тиск.
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20.01.2024 15:12 Ответить
рєзніков ******* 5 лярдів із бюджету на яйцях. І мусорам похєр, ніякого тиску
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20.01.2024 16:09 Ответить
Не в виправдовування Резнікова. Ніколов "раптом знайшов" яйця по 17 грн., але чомусь ніхто не знайшов документального підтвердження причетності до цього Резнікова. Навіть жодної угоди на постачання з його підписом. Чому? Тому, що угода є, але пидпису Резнікова там немає.
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20.01.2024 17:06 Ответить
все це дивно....дивно,що вже 3 дні тут постійні статті про цього "нещасного" Мазєпу.....
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20.01.2024 14:16 Ответить
А що ти хотів ексклюзив від мусорів, як дівчатка одягають струси на корпоратів бігуса?
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20.01.2024 16:10 Ответить
Цікаво, на думку тих хто його вигорожує, цей Мазепа ні в чому не винен? Може ви його ще в сраку поцілуєте?
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20.01.2024 14:21 Ответить
вопрос не в том виновен или нет Мазепа а сообразности соотношения содеянного и ущерба и сумме залога получается ЗАЛОГ ЭТО УЗАКОНЕННАЯ ГОСУДАРСТВОМ СУММА ВЗЯТКИ И ОРТКУПА ПОССЛЕ ТОГО КАК чинуша вор внесен крохи залог и тут же пропадает с радаров страны а потом его типа видели в Испании или Лондоне то залог звучит как насмешка просто сумма залога обязана быть соизмерима сумме убытков а у нас украли миллиарды а сумма залога 3 млн а тут 7 млн убытки якобы а залог в 27 раз выше разумности...
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20.01.2024 14:26 Ответить
Принцип співмірності називається
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20.01.2024 14:29 Ответить
якщо залог вносять то загранпаспорт відбирають
як вони тікають то питання до погранслужби
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20.01.2024 15:08 Ответить
Що таке Закон знаєте? Ні? Знаєте де в Європі живуть по-понятіїх? У білорусі бульбофюрера і на мордорі у *****. Там і в сраку цілують.
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20.01.2024 14:32 Ответить
Після накопичення первинного капіталу, потрібно було розбудувати правову державу. Але ж ви були зайняті не цим? Ви дерли на шматки спадщину колишнього ссср та природні ресурси України. Прийшов час збирати каміння. Велкам
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20.01.2024 14:24 Ответить
ти це кому? сам де був?
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20.01.2024 14:30 Ответить
В принципі нашій еліті. А взагалі усім нам. Збираємо, що посіяли. А що не подобається? Не те зійшло? Це воно саме таке виросло? Начаклував хтось ? Чи природній катаклізм?

Тут був. Їм разом з усіма. Насолоджуюсь. Чого і Вам бажаю
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20.01.2024 15:12 Ответить
Про спадщину колишнього СРСР детальніше будь ласка.
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20.01.2024 15:50 Ответить
Цікаво просто, що там такого розвалили без чого зараз жити неможливо?
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20.01.2024 15:52 Ответить
Ви зараз так знущаєтеся? Я ні разу не совкодрочер, але не бачити, що під соусом потужних реформ була проведена деіндустріалізація країни, яка випускала від міжконтинентальних ракет і систем управління супутниками, автобусів, тепловозів, телевізорів та чого тільки не випускала, до рівня рівня бананової республіки, неможливо. ЧМП, Южмаш, хімпромисловість, Антонова, легка промисловість. Атомна енергетика допрацьовує свій ресурс. Лишилася металургія низького переділу та відновилося з руїн сільське господарство. Я повинен цьому радіти? Україні не потрібні товарне виробництво і робочі місця? Ковід і війна добили освіту. До нас тепер
навіть африканці вчитись не поїдуть, втрачено викладацьку школу. У Вас інше бачення того, що сталося?
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20.01.2024 18:50 Ответить
економіст мамкин) ти ті підприємства бачив? ти в курсі структури економіки срср? там шансів не було їм вижити у нормальних економічних реаліях.
щось ниє, а конкретики нуль, совкодрочерство, яке ще й заперечує). клоун
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21.01.2024 13:14 Ответить
конкретики нуль пафосне скавучання. хто, що зробив, як зробив. просто ниття
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21.01.2024 13:16 Ответить
Ану но перерахуй мені економічні досягнення України за остання десять довоєнних років. Відрапортуй бадьоро, не ниючи, з конкретними прикладами. Вкажи свій вклад у це. Як збільшив, покращив, приумножив. Я потішуся за такого активного громадянина.
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21.01.2024 18:11 Ответить
як зі всіма був, то пиши "ми".
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21.01.2024 13:11 Ответить
Теперь на зеленом складе прибудет
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20.01.2024 14:27 Ответить
☝️БЕРЕЗА: Банкова ВЛЯПАЛАСЯ у МІЖНАРОДНИЙ СКАНДАЛ! Силовики ОФІГІЛИ. Зеленський МОЧИТЬ БІЗНЕС та ЗМІ
https://www.youtube.com/watch?v=75t_wU3HSJY
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20.01.2024 14:33 Ответить
73% будуть сейчас ржать задним проходом. Приступим! Прав и свобод нет, судебной системы нет, парламента нет, кабинета министров нет, правоохранительной систмы нет, как следствие-доходов нет, работы нет, свободы передвижения нет, правды нет, избирательного права нет! Зато есть вовочка с видосиками и обязанность здохнуть
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20.01.2024 14:44 Ответить
Инвестиционный климат, мать вашу
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20.01.2024 14:46 Ответить
ШТА!? Від тебе лаптями тхне.
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20.01.2024 15:48 Ответить
Вы готовы вкладывать деньги в страну, где уроды в большинстве придерживаются идей гопников?
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20.01.2024 14:48 Ответить
Нариваються суки зелені!
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20.01.2024 14:46 Ответить
Зєлю геть. Дострокові
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20.01.2024 15:17 Ответить
Скажіть будь ласка, коли українські правоохоронці звернуть увагу на мої пости: Я ЗНАЮ ДЕ ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ КОЛИШНІЙ ГОЛОВА НАЦБАНКУ УКРАНИ В РОЗШУКУ ПАН ШЕВЧЄНКА!
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20.01.2024 15:47 Ответить
Вони теж знають. В Лондоні. У власному будинку за мільони фунтів стерлінгів
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20.01.2024 16:00 Ответить
Корупція в Україні була,є і буде.
Мабуть,ми так збудовані.
Всі кричать про корупцію,але якщо щось трапиться з будьсяким із нас,будемо шукати кума-свата-брата-знайомого,який за бабки все порішає.
Та ще й закони такі.Висить таке у поліклініці:
Якщо з вас вимагають гроші,подзвоніть по номеру такому то.
Багато дзвонили?Бо знають,лікарю не буде нічого,а на прийом до нього йти доведеться.
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20.01.2024 16:12 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

·

https://twitter.com/boikobogdan1/status/1748706886524825958 21 мин

Єрмак пішов на зачистку Всіх і Вся!Показово іде знищення потенційної опозиції.Татаров репресує Бізнес(Брати Мазепи)!Стефанчук Паралізував"ЄС"у В.Раді,Іде Рейдерська атака на К.Суд.Накінець-готове рішення РНБО про"Фальшиву Ротацію"в ЗСУ.На Ділі Арешт Залужного/Шептала/Наєва і ін!
Маємо"Сигнал"із Банкової.Єрмак Готовий ВИДАТИ"Укази"Зельца про Звільнення Генералів на РНБО ФАЛЬШИМИ РОТАЦІЯМИ!Першими у списку"ворогів"Зельца Генерали Залужний/Шаптала/Наєв.Всього більше 20 вищих офіцерів ЗСУ!ДАЛІ ЇХ АРЕШТИ!ДБР ОТРИМАЛО"КОНВЕРТИ"З ВІДПОВІДНИМИ НАКАЗАМИ!Такі Дії!
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20.01.2024 16:22 Ответить
Таки правий був Симон Петлюра на рахунок московськиїх вошей і українських гнид. Правий на 1000 вітсотків. За сто років нічого не змінилося.
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20.01.2024 16:42 Ответить
 
 