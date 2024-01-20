Бизнесмен Мазепа считает 349 млн грн залога неподъемной суммой: Это произвол и фактически безальтернативный арест

Бизнесмен и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, которого Печерский райсуд Киева накануне отправил под стражу с возможностью залога 349 млн грн, считает такой размер залога неподъемной суммой и произволом вместо правосудия.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"О сумме залога, которую мне присудил суд первой инстанции. Это 349 миллионов гривен. Возможно, для чиновника это и подъемная сумма. Но для бизнесмена, извините, нет. Ни один бизнесмен в этой стране не сможет за короткий срок из своего бизнеса вытянуть такие средства". А большинство никогда и не сможет. То есть этот залог - это фактически безальтернативный арест", - отмечает он.

Мазепа также поднимает вопрос, каким образом суд пришел к такой цифре?

"Просто поделил прихоти прокурора на два? А если бы прокурор в своей прихоти два ноля дописал, то я должен был бы внести 35 миллиардов? Среди не-чиновников, только по двум делам присуждали большие залоги, но там и фигурировали миллиардные суммы. Напомню, что в моем деле речь идет только о 7 миллионах… Поэтому я уверенно говорю о произволе вместо правосудия", - добавляет он.

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Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрия Мазепу, брата ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.









