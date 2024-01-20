РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10399 посетителей онлайн
Новости
6 434 47

Россияне насытили ПВО Крым и фронт, а дальше у них – проходной двор, - Игнат

с-400,ппо

Россияне стянули силы ПВО в Крым и на передовую, но убрали их из регионов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил в интервью Focus.

"То, что они линию столкновения им насытили — 100%, то, что Крым насыщен — 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж насыщена средствами ПВО.

Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и других нефтебаз. Это очень хороший знак.

Они ощущают все более горький привкус войны. Россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь затрагивает всех. Это получали и мы, к сожалению, в течение двух лет — пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они...

Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров", - отметил Игнат.

Также читайте: Microsoft заявила об атаке российских хакеров

Автор: 

ПВО (2709) россия (95365) Игнат Юрий (590)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Так скористайтесь цим прохідним двором, а інакше нічого було й розповідати!
показать весь комментарий
20.01.2024 14:31
+8
а воно їм навіщо? вони ж не такі дурні, як кацапи, щоб ще й налаштовувати весь світ проти себе, як агресора.. щоби що? щоби захопити ресурси? так кацапи ці ресурси самі китайцям віддають за безцінь. тобто китайцям ці ресурси кацапські обійдуться дешевше зараз, ніж якби вони їх захоплювали силою і витрачали на свою військову операцію кошти.
показать весь комментарий
20.01.2024 14:34
+6
показать весь комментарий
20.01.2024 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росіяни наситили ППО Крим та фронт, а далі у них - прохідний двір

Задньопрохідний...
показать весь комментарий
20.01.2024 14:21 Ответить
проти Найвеличнішого риєш?..Зєльц сказав,що буде мільйон дронів,значить буде..може...колись..
показать весь комментарий
20.01.2024 14:22 Ответить
Хай китайці маленкими взводами по три мільйони заходять до уральських гір.
показать весь комментарий
20.01.2024 14:25 Ответить
а воно їм навіщо? вони ж не такі дурні, як кацапи, щоб ще й налаштовувати весь світ проти себе, як агресора.. щоби що? щоби захопити ресурси? так кацапи ці ресурси самі китайцям віддають за безцінь. тобто китайцям ці ресурси кацапські обійдуться дешевше зараз, ніж якби вони їх захоплювали силою і витрачали на свою військову операцію кошти.
показать весь комментарий
20.01.2024 14:34 Ответить
На Далекому Сході раші вже кітайців просачилось більше за росіян..
показать весь комментарий
21.01.2024 13:26 Ответить
Ну впірьод тоді. Бла бла бла
показать весь комментарий
20.01.2024 14:25 Ответить
Буде вам , кацапи , і вперёд
і взад , обовʼязково 😠
показать весь комментарий
20.01.2024 15:30 Ответить
угораю как два додика друг друга кацапами называют. Надо бы запретить пенсионером интернетом пользоваться. Совсем без мозгов под старость
показать весь комментарий
20.01.2024 17:36 Ответить
Ну Ігнат , ну молодець ! Сам сходив до кацапів за фронт , перевірив , дайте ж йому медальку ))
показать весь комментарий
20.01.2024 14:27 Ответить
На мой взгляд
Всегда лучше перебдеть
Помните - год назад мы все называли орков ЧМОБИКАМИ
И нам казалось - еще немного и мы будем в Москве
Воевать с теми ,у кого практически неограниченный человеческий ресурс
Невероятно сложно
Я не завидую США
Можно иметь прекрасную армию
Но Китай может собрать миллионов этак 100 китайцев в свою армию
Чтобы убить каждого нужны пули
Минимум 100 миллионов
Война- это самая сложная штука на свете
Поэтому лучше перебдеть....
показать весь комментарий
20.01.2024 14:28 Ответить
ахаха, ....
1. обеспечь
2., главное - ЗАЧЕМ они будут покидать кресла и идти за .... яхты Ротенберга
3. Кажется мне что ты гебнявый тролль. иди, шоле, сосиску поджарь над вечным газом, а то отключим
показать весь комментарий
20.01.2024 14:32 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2024 14:46 Ответить
щоб вбити 100 лямів китайців не потрібно 100 лямів куль. цілком достатньо буде кілька томагавків з ядерними боєголовками. тому китайці ніколи не рипнуться мільйонами проти Америки. бо вони не такі дурні, як кацапи.
показать весь комментарий
20.01.2024 14:49 Ответить
ні, балістичних трайдентів та посєйдонів
показать весь комментарий
20.01.2024 14:58 Ответить
та там все піде в хід, якщо комуняки рипнуться. тому не думаю, що вони рипнуться. )
показать весь комментарий
20.01.2024 15:49 Ответить
це написала вам не баба Клава, а адекватна людина. не забалуєш... ви так це пишеше, що ніби Америка зібралась на Китай нападати... воно їй треба? так само і Китай сцикане напасти на Америку... тож нісенітницю про те, що на 100 лямів китайців потрібно 100 лямів куль - це ж не я, а ви написали. то хто тут баба Клава? )
показать весь комментарий
20.01.2024 15:47 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=21283
он, волонтер щиро здивувався шо верзе цей журналіст(Ігнат - журналіст)
показать весь комментарий
20.01.2024 14:29 Ответить
Так скористайтесь цим прохідним двором, а інакше нічого було й розповідати!
показать весь комментарий
20.01.2024 14:31 Ответить
А нащо?
То ж роботи купа. А так сидиш собі а теплій студії і патякаєш аби шо...
показать весь комментарий
20.01.2024 15:28 Ответить
Та й на землі не краще. РДК регулярно це доводить:

https://hvylya.net/uk/news/286315-rdk-provel-uspeshnyy-reyd-v-bryanskoy-oblasti
показать весь комментарий
20.01.2024 14:32 Ответить
Когда питер и мацкву обнулят все (!) остальные регионы примут любое соглашение ...
Сакральность и холопсвто рулят...
показать весь комментарий
20.01.2024 14:47 Ответить
От у той прохідний двір і потрібно "заходити", а не БЛА_БЛА_БЛА!
показать весь комментарий
20.01.2024 14:50 Ответить
досить вже намащувати, потрібно ВВОДИТИ 😂
показать весь комментарий
20.01.2024 14:59 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2024 15:07 Ответить
.а послать партизан и взорвать эту фигню ???
показать весь комментарий
20.01.2024 15:10 Ответить
ну так настав час нам наводити там лад дронами. а для яких там роботи не початий край.
показать весь комментарий
20.01.2024 15:44 Ответить
Українцям потрібні не декларації Ігната, а палаючі об'єкти рашиків.
показать весь комментарий
20.01.2024 15:57 Ответить
Треба цим скористатися... щоб " люда *********" був усюди..
показать весь комментарий
20.01.2024 16:17 Ответить
Я конечно не стратег, но кажется что основные усилия нужно направлять на Москву и Питер, а не на Крым.
Когда регионы россии увидят что центр беззащитен и ничего не может противопоставить, они сами отколятся от него и развалят рашу.
Думаю что освобождение Донбасса и Крыма не остановит ракетных и авиа ударов по Украине.
А вот наши удары по самому логову врага могут изменить ситуацию кардинально.
показать весь комментарий
20.01.2024 16:36 Ответить
Москва та пітер це міста-вітрини "руz@каго міра". Вони нічого абсолютно не виробляють, не мають жодних ресурсів і тупо паразитують на колоніях. Іншими словами все туди доставляється за тисячі кілометрів з провінції і з-за кордону за гроші отримані від продажі ресурсів з колоній. 70% продуктових та товарних складів ********** знаходиться поряд москвою. Якщо поставки на ці склади припиняться ********** *******.
показать весь комментарий
20.01.2024 17:03 Ответить
ЗСУ атакує виключно воєнні обʼєкти. Ракет мало, тож вони пуляють туди, де від цього є максимальний ефект. Якшо ви натякаєте, шо треба проводити таку саму політику терору, яку проводять кацапи, то для цього треба було робити ракети замість асфальту. Один-два таких удари тільки роздражнять їх. Запорука успіху терору - систематичність і масовість. А в України на це нема засобів.
показать весь комментарий
20.01.2024 18:34 Ответить
Де там "прохідні двори" інформації не маю а от у нас тут на кордоні шахеди зграями літають.
показать весь комментарий
20.01.2024 17:16 Ответить
"Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров"

щось не зрозуміло - тобто мільона дронів вже не очікуеться?

для порівняння, весь ЕС обіцяє до кінця 2024 року виробляти 1.3-1.4млн 155 снарядів
тобто 166тис в місяць
за весь 2022 рік ЕС виробив ~11млн легкових автомобілів, тобто 910тис в місяць

що складніше виробити
дрон
автомобіль
чи снаряд
?
показать весь комментарий
20.01.2024 18:05 Ответить
Ви порівнюєте непорівняні величини.
Наприклад.
Якшо в вас нема постачальників вибухових речовин, то простіше виготивити машину, аніж снаряд.
Якщо у вас є автомобільний завод і ланцюжки запчастин налагоджені, а на місці майбутнбого заводу снарядів болото і шкреки квакають, то теж простіше виготовити машину.
показать весь комментарий
20.01.2024 18:31 Ответить
Якщо вірити даним по виробництву 155мм снарядів по Франції
вироблено
травень 1915 - 48 600
травень 1916 - 487 100
травень 1917 - 1 209 000
травень 1918 - 1 381 900

100 років тому, коли не було автоматизації, комп'ютерів та іншого
тільки одна країна, а не 27 країн ЄС
в травні 1917 року виробляла більше
ніж обіцянка всього ЄС до кінця року, виробляти 1.3млн в рік

може причина в іншому?
що немає політичного рішення на збільшення виробництва снарядів
показать весь комментарий
20.01.2024 19:10 Ответить
Це теж недоречно порівнювати. Звичайно, якби США і Європа кинули все і почали виробляти снаряди, то вони б їх наклепали дофіга і більше. Але ви не враховуєте, що в 1915-1918 Франція знаходилася в стані війни і йшлося про їх існування взагалі. Тож промисловість, економіка і населення були мобілізовані і поставлені на військові рейки. Зараз країни не в стані війни і економіка не мобілізована. Тож нафіга рвати серце й душу?
Я вам задам зустрічне питання. Ви не замислювалися якого х..я Україна, яка воює 10 років, з яких 2 - повномасштабно, не мобілізувала свою економіку і промисловість і не налагодила випуск снарядів хочаб на рівні Франції травня 1926 року?
показать весь комментарий
20.01.2024 19:50 Ответить
* 1916 року. Промазав по кнопці.
показать весь комментарий
20.01.2024 19:51 Ответить
ну так допис стосується того, що на заході немає політичного рішення по збільшенню виробництва зброї, зокрема снарядів

деякі компанії готові були в десятки разів збільшити виробництво, за умови, що будут контракти щонайменше на 5 років - вони не отримали від урядів запевенень...
тому виробництво збільшилось в 2-3 рази, за рахунок збільшення змін,
а не збільшення ліній по виробництву

по факту хоч якісь зрушення були до 2019 року по виробництву зброї
потім заглохло
потім були казки "халяви" вистачить, лендліз не потрібен
а сьогодні не зрозуміло - що є правда, а що брехня

мільон дронів
то мільон дронів на кухні за власні кошти
то нема ресурсів на мільон дронів - Ігнат
показать весь комментарий
20.01.2024 20:04 Ответить
Я вам ще раз кажу. Цифри, наведені вами, були коли Франція була в стані війни. Коли всі сили країни були кинуті на війну а все неважливе - зупинено. Це - величезний удар по економіці і статку народа. Нахєра країни Європи будуть робити таке, якшо вони 1) не в стані війни, 2) Україна сама не зробили такого? Як можна вимагати від Європи, шоб вони все бросили і виробляли снаряди, а самим витрачати мільярди на асфальт і відосіки?
показать весь комментарий
20.01.2024 20:09 Ответить
могли би пообіцяти 500тис,
тоді й військові плани були б з розрахунку на 500тис, а не на 1млн
навіщо обіцяти те що не можуть, або не хочуть виконати?

адміністрація США, ще гірше
мають гроші та повноваження - проте не користуються
показать весь комментарий
20.01.2024 20:22 Ответить
Я не знаю відповіді на це питання. Але може вони і готові були виробити скільки обіцяно, а потім шось не склалося. Нажаль Шольц з Макроном мені не доповідають. Але я дивився одне цікаве інтервʼю з паном Євгеном Диким. Він каже шо зараз в усього світу проблема з виробництвом вибухівки. Виявилося, що її нема в достатній кількості і ніякими грошима її зараз не купити. І все - приплили. Потужності є, снаряди кліпати можна, а якогось компонента не вистачає. Он северокорейців це не зупиняє - вони постачають кацапам снаряди, великий відсоток яких тупо без вибухової речовини всередині. На болотах вой стоїть з цього приводу.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:30 Ответить
"і ніякими грошима її зараз не купити" - тобто потрібно було брати безкоштовний лендіз,
де зброя, а не гроші
тому що за гроші ніхто не продасть зараз зброю

якщо про вибухівку правда - то прийдеться заморожувати конфлікт
а що робити?
якщо основного наступального компоненту обмаль
показать весь комментарий
20.01.2024 20:40 Ответить
А далі вони або ні з ким не воюють, або в сусідів нема яєць, шоб навіть зараз проти них рипатись. Тож нічого страшного для кацапів в відсутності там ППО мабудь і нема.. Китай всеодно на них не рипнеться..
показать весь комментарий
20.01.2024 18:26 Ответить
Ну то не базікайте Ігнат
показать весь комментарий
20.01.2024 18:49 Ответить
Тож добре є змога не далеко всю їх ППО перевалити по одній установці
показать весь комментарий
20.01.2024 19:33 Ответить
 
 