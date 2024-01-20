Россияне насытили ПВО Крым и фронт, а дальше у них – проходной двор, - Игнат
Россияне стянули силы ПВО в Крым и на передовую, но убрали их из регионов РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил в интервью Focus.
"То, что они линию столкновения им насытили — 100%, то, что Крым насыщен — 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж насыщена средствами ПВО.
Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и других нефтебаз. Это очень хороший знак.
Они ощущают все более горький привкус войны. Россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь затрагивает всех. Это получали и мы, к сожалению, в течение двух лет — пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они...
Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров", - отметил Игнат.
Пожалуйста, подождите...
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Задньопрохідний...
і взад , обовʼязково 😠
Всегда лучше перебдеть
Помните - год назад мы все называли орков ЧМОБИКАМИ
И нам казалось - еще немного и мы будем в Москве
Воевать с теми ,у кого практически неограниченный человеческий ресурс
Невероятно сложно
Я не завидую США
Можно иметь прекрасную армию
Но Китай может собрать миллионов этак 100 китайцев в свою армию
Чтобы убить каждого нужны пули
Минимум 100 миллионов
Война- это самая сложная штука на свете
Поэтому лучше перебдеть....
1. обеспечь
2., главное - ЗАЧЕМ они будут покидать кресла и идти за .... яхты Ротенберга
3. Кажется мне что ты гебнявый тролль. иди, шоле, сосиску поджарь над вечным газом, а то отключим
он, волонтер щиро здивувався шо верзе цей журналіст(Ігнат - журналіст)
То ж роботи купа. А так сидиш собі а теплій студії і патякаєш аби шо...
https://hvylya.net/uk/news/286315-rdk-provel-uspeshnyy-reyd-v-bryanskoy-oblasti
Сакральность и холопсвто рулят...
Когда регионы россии увидят что центр беззащитен и ничего не может противопоставить, они сами отколятся от него и развалят рашу.
Думаю что освобождение Донбасса и Крыма не остановит ракетных и авиа ударов по Украине.
А вот наши удары по самому логову врага могут изменить ситуацию кардинально.
щось не зрозуміло - тобто мільона дронів вже не очікуеться?
для порівняння, весь ЕС обіцяє до кінця 2024 року виробляти 1.3-1.4млн 155 снарядів
тобто 166тис в місяць
за весь 2022 рік ЕС виробив ~11млн легкових автомобілів, тобто 910тис в місяць
що складніше виробити
дрон
автомобіль
чи снаряд
?
Наприклад.
Якшо в вас нема постачальників вибухових речовин, то простіше виготивити машину, аніж снаряд.
Якщо у вас є автомобільний завод і ланцюжки запчастин налагоджені, а на місці майбутнбого заводу снарядів болото і шкреки квакають, то теж простіше виготовити машину.
вироблено
травень 1915 - 48 600
травень 1916 - 487 100
травень 1917 - 1 209 000
травень 1918 - 1 381 900
100 років тому, коли не було автоматизації, комп'ютерів та іншого
тільки одна країна, а не 27 країн ЄС
в травні 1917 року виробляла більше
ніж обіцянка всього ЄС до кінця року, виробляти 1.3млн в рік
може причина в іншому?
що немає політичного рішення на збільшення виробництва снарядів
Я вам задам зустрічне питання. Ви не замислювалися якого х..я Україна, яка воює 10 років, з яких 2 - повномасштабно, не мобілізувала свою економіку і промисловість і не налагодила випуск снарядів хочаб на рівні Франції травня 1926 року?
деякі компанії готові були в десятки разів збільшити виробництво, за умови, що будут контракти щонайменше на 5 років - вони не отримали від урядів запевенень...
тому виробництво збільшилось в 2-3 рази, за рахунок збільшення змін,
а не збільшення ліній по виробництву
по факту хоч якісь зрушення були до 2019 року по виробництву зброї
потім заглохло
потім були казки "халяви" вистачить, лендліз не потрібен
а сьогодні не зрозуміло - що є правда, а що брехня
мільон дронів
то мільон дронів на кухні за власні кошти
то нема ресурсів на мільон дронів - Ігнат
тоді й військові плани були б з розрахунку на 500тис, а не на 1млн
навіщо обіцяти те що не можуть, або не хочуть виконати?
адміністрація США, ще гірше
мають гроші та повноваження - проте не користуються
де зброя, а не гроші
тому що за гроші ніхто не продасть зараз зброю
якщо про вибухівку правда - то прийдеться заморожувати конфлікт
а що робити?
якщо основного наступального компоненту обмаль