Россияне насытили ПВО Крым и фронт, а дальше у них – проходной двор, - Игнат

Россияне стянули силы ПВО в Крым и на передовую, но убрали их из регионов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил в интервью Focus.

"То, что они линию столкновения им насытили — 100%, то, что Крым насыщен — 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж насыщена средствами ПВО.

Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и других нефтебаз. Это очень хороший знак.

Они ощущают все более горький привкус войны. Россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь затрагивает всех. Это получали и мы, к сожалению, в течение двух лет — пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они...

Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров", - отметил Игнат.

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