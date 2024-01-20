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Украина и Словакия работают над тремя масштабными проектами в энергетике и логистике, - Минэкономики

свириденко

Украина и Словакия работают над реализацией трех масштабных энергетических и инфраструктурных проектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Во время рабочей поездки в Братиславу первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко провела встречу с вице-премьер-министром по вопросам восстановления, плана стойкости и использования фондов ЕС Словацкой Республики Петером Кмецем. Стороны обсудили реализацию трех масштабных проектов в области инфраструктуры и энергетики.

В частности, шаги, необходимые для ускорения реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны", что позволит усилить энергобезопасность Украины.

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Также стороны подняли вопросы создания новых пограничных переходов и потенциальные совместные усилия для создания железнодорожного сообщения Киев – Кошице с использованием широкопутной инфраструктуры от станции Ужгород по территории Словакии.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы гуманитарного разминирования украинских земель.

"Мы искренне благодарны за решение правительства Словакии предоставить средства на приобретение двух машин разминирования "Божена-4" для гуманитарного разминирования освобожденных территорий Херсонской области. За прошлый год нам удалось вернуть в использование более 10% территорий или около 18 тысяч квадратных километров украинских земель", – подчеркнула Юлия Свириденко.

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Еще одной темой для двустороннего обсуждения стало возвращение украинских детей, насильно вывезенных в Россию с оккупированных территорий. Украина заинтересована в активном вовлечении Словакии в этот процесс.

Кроме того, стороны обсудили важность принятия Ukraine Facility от Европейской комиссии по реализации совместных проектов.

Автор: 

международное сотрудничество (70) Словакия (975) Свириденко Юлия (122) Министерство развития экономики (77)


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Суцільні ППР та міністерки...
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20.01.2024 16:01 Ответить
Ну-ну... Вам Хуіцо набудує ...
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20.01.2024 16:22 Ответить
буду до останнього блокувати членство України в НАТО, оскільки це означало б початок Третьої світової війни, - прем'єр Словаччини Фіцо

3,14с.
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20.01.2024 16:23 Ответить
идиоты зеленые - этот фицер на зарплате у кремлядей против него тысячи словаков выходят на протесты а эти клоуны с ним договора подмахивают
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20.01.2024 16:31 Ответить
Може саме тому і **********, що хазяїн у них один...
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20.01.2024 18:00 Ответить
Нью-Васюки продовжуєтся ! Брехня як естафетна паличка !
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20.01.2024 17:50 Ответить
а шо скажет таварищ фіцо?
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20.01.2024 18:46 Ответить
 
 