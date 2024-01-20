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Новости Война
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Слабая координация и подготовка ограничивают наступательные возможности россиян на левом берегу Днепра, - британская разведка

У військ РФ проблеми на лівому березі

Плохая подготовка и координация российских войск в этом районе ограничивает их наступательные возможности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

По информации разведки, войска РФ не могут добиться успеха в наступательных действиях на левом берегу Днепра, несмотря на проблемы с логистикой у украинских военных.

В сообщении отмечается, что 16 января 2024 года представитель Сил обороны юга Украины сообщил, что логистические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.

"Приднепровская группировка российских войск потерпела неудачу во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, хотя почти наверняка имело значительное преимущество в балансе сил на этой оси. Очень вероятно, что плохая подготовка и координация в этом районе ограничивает их наступательные возможности", - пишет британская разведка.

Приоритетной задачей оккупантов остается заставить Украину вывести свои войска с левого берега Днепра.

"Очень вероятно, что Россия будет продолжать наступательные действия в районе Крынок в течение следующих недель, несмотря на растущие потери личного состава", - добавляют в отчете.

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Автор: 

Великобритания (4927) внешняя разведка (374)


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Але і розвитку плацдарму немає. Може то як Букрин, а Лютіж буде в іншому місці?
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20.01.2024 16:38 Ответить
ех, так хочеться щоб хоч до Раденська орків посунули....
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20.01.2024 16:44 Ответить
А кацапи аж всираються, хвалять свого десантника теплінського. Мабуть таки мізки під час поранення йому пошкодило.
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20.01.2024 16:59 Ответить
 
 