Слабая координация и подготовка ограничивают наступательные возможности россиян на левом берегу Днепра, - британская разведка

Плохая подготовка и координация российских войск в этом районе ограничивает их наступательные возможности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

По информации разведки, войска РФ не могут добиться успеха в наступательных действиях на левом берегу Днепра, несмотря на проблемы с логистикой у украинских военных.

В сообщении отмечается, что 16 января 2024 года представитель Сил обороны юга Украины сообщил, что логистические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.

"Приднепровская группировка российских войск потерпела неудачу во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, хотя почти наверняка имело значительное преимущество в балансе сил на этой оси. Очень вероятно, что плохая подготовка и координация в этом районе ограничивает их наступательные возможности", - пишет британская разведка.

Приоритетной задачей оккупантов остается заставить Украину вывести свои войска с левого берега Днепра.

"Очень вероятно, что Россия будет продолжать наступательные действия в районе Крынок в течение следующих недель, несмотря на растущие потери личного состава", - добавляют в отчете.

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