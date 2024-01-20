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Новости
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Украина и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами

Відбулась спільна інспекція американського озброєння

Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США проверили вооружение и имущество, предоставленное американскими партнерами, в одной из воинских частей.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Инспекторы обеих сторон проверили три основных позиции:

  • серийные номера;
  • техническое состояние;
  • условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

Сейчас инспекция обрабатывает полученную информацию. По информации Минобороны, при совместной работе замечаний со стороны представителей США не было.

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Министерство сообщает, что совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", – резюмировал прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

В сообщении отмечается, что концепция самоотчета страны-партнера по конечному использованию инициирована и подписана Министерством обороны 27 ноября 2023 года. План совместных физических проверок на первое полугодие 2024 согласован с американской стороной 14 декабря 2023 года.

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Автор: 

аудит (362) Минобороны (9288) оружие (10198) США (26409)


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в якому сенсі?
вся зброя десь на складах?
чи вони були на нулі і там перевіряли:
- серійні номери;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
а чим, ми воюємо?
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20.01.2024 18:08 Ответить
Залежить від того, яке саме озброєння їх цікавило. Навряд чи їх цікавили наприклад АР15, чи щось подібне. Вони скоріше за все перевіряли озброєння що нажить до "чутливих технологій" - ті ж Петріоти, ATACAMS та подібне. А все воно, звісно не на передку
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20.01.2024 21:04 Ответить
дыма без огня не бывает
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20.01.2024 19:08 Ответить
Буває. Почитайте визначення вогню і визначення диму. І тоді зрозумієте. Крім того, вогонь може бути в одному місці, а дим - в іншому, а Вам здалеку здаватиметься, що і перше, і друге - в одному...
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20.01.2024 20:33 Ответить
де зброя?
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20.01.2024 23:59 Ответить
мабуть лежить на складах на 0 вони не поїдуть це говорить що влада поховала від армії
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20.01.2024 19:43 Ответить
або в "бригадах наступу"
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20.01.2024 19:52 Ответить
американські інспектори після інспекції-"Так чому проінспектована зброя і устаткування до цього часу не на фронті???
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20.01.2024 20:47 Ответить
 
 