Украина и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами

Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США проверили вооружение и имущество, предоставленное американскими партнерами, в одной из воинских частей.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Инспекторы обеих сторон проверили три основных позиции:

серийные номера;

техническое состояние;

условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

Сейчас инспекция обрабатывает полученную информацию. По информации Минобороны, при совместной работе замечаний со стороны представителей США не было.

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Министерство сообщает, что совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", – резюмировал прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

В сообщении отмечается, что концепция самоотчета страны-партнера по конечному использованию инициирована и подписана Министерством обороны 27 ноября 2023 года. План совместных физических проверок на первое полугодие 2024 согласован с американской стороной 14 декабря 2023 года.

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