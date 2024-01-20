Украина и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами
Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США проверили вооружение и имущество, предоставленное американскими партнерами, в одной из воинских частей.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Инспекторы обеих сторон проверили три основных позиции:
- серийные номера;
- техническое состояние;
- условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).
Сейчас инспекция обрабатывает полученную информацию. По информации Минобороны, при совместной работе замечаний со стороны представителей США не было.
Министерство сообщает, что совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.
"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", – резюмировал прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.
В сообщении отмечается, что концепция самоотчета страны-партнера по конечному использованию инициирована и подписана Министерством обороны 27 ноября 2023 года. План совместных физических проверок на первое полугодие 2024 согласован с американской стороной 14 декабря 2023 года.
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вся зброя десь на складах?
чи вони були на нулі і там перевіряли:
- серійні номери;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
а чим, ми воюємо?