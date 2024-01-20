"В британской полиции создали подразделение по борьбе с угрозами со стороны России.."

В полиции Великобритании создали новое подразделение для противодействия угрозам со стороны Китая, России и Ирана на фоне обеспокоенности рисками в преддверии парламентских выборов в стране, ожидаемых в этом году.

По словам помощника комиссара полиции Мэтта Джукса, также руководящего британским отделом борьбы с терроризмом, в полиции сейчас считают, что вызов, созданный враждебными государствами, "сейчас больше, чем со времен холодной войны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы говорим о частях государственного аппарата Ирана, Китая и России", - сказал он журналистам.

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В прошлом году Великобритания приняла закон "О национальной безопасности", пытаясь усложнить для других стран шпионаж, похищение коммерческой тайны и вмешательство в политическую систему страны.

Джукс отметил, что новый отдел специализированных расследований будет использовать полномочия, определенные в этом законе.

"Мы будем наиболее открытой частью британского сообщества безопасности, которое усилит свой ответ на враждебные действия других государств", – сказал он.

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Джукс также рассказал, что объем дезинформации в Интернете был больше, чем в любой предыдущий год выборов в Британии.