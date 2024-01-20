В британской полиции создали подразделение по борьбе с угрозами со стороны России
В полиции Великобритании создали новое подразделение для противодействия угрозам со стороны Китая, России и Ирана на фоне обеспокоенности рисками в преддверии парламентских выборов в стране, ожидаемых в этом году.
По словам помощника комиссара полиции Мэтта Джукса, также руководящего британским отделом борьбы с терроризмом, в полиции сейчас считают, что вызов, созданный враждебными государствами, "сейчас больше, чем со времен холодной войны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы говорим о частях государственного аппарата Ирана, Китая и России", - сказал он журналистам.
В прошлом году Великобритания приняла закон "О национальной безопасности", пытаясь усложнить для других стран шпионаж, похищение коммерческой тайны и вмешательство в политическую систему страны.
Джукс отметил, что новый отдел специализированных расследований будет использовать полномочия, определенные в этом законе.
"Мы будем наиболее открытой частью британского сообщества безопасности, которое усилит свой ответ на враждебные действия других государств", – сказал он.
Джукс также рассказал, что объем дезинформации в Интернете был больше, чем в любой предыдущий год выборов в Британии.
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як що у них вся така поліція, то мені дуже прикро.
а ще є відосики, як ультрас ******* любителів хамаса, а поліція, десь жалась в бусах.
то, як вони зібралися боротися проти кацапів? рожевими ділдо?
Мені було смішно дивитися, як в одному з британських серіалів озброєний пістолетом злочинець втікав у лісі від беззбройної поліцейської. Може, вона йому не сподобалася, як жінка?
https://www.bbc.com/russian/uk/2012/09/120919_uk_police_no_guns
Але вже великий прогрес для британців з віковими традиціями демократії створити підрозділ для прямо названої адресної протидії, а не абстрактних загроз.
Але реакції ніякої. І те, що оце намагаються видати за якісь заходи проти кацапської загрози, просто сміх.
Всі чекають на "перл_гарбор"...
Одного подразделения мало, надо хотя бы несколько, ну пяток, тогда, может, Великобритания будет надежно защищена от угроз со стороны России.. )
І зрозуміти вже на завжди що давати клептократіям і автокрптіям гроші це робити зашморг собі на шиї.
ці режими повинні купатися в своєму лайні і все.
також накласти санкції на їх посіпак типу словакії , венгрії , і т п
от тоді Україна зможе перемогти