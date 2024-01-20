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Новости
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В британской полиции создали подразделение по борьбе с угрозами со стороны России

велика,поліція,британія

В полиции Великобритании создали новое подразделение для противодействия угрозам со стороны Китая, России и Ирана на фоне обеспокоенности рисками в преддверии парламентских выборов в стране, ожидаемых в этом году.

По словам помощника комиссара полиции Мэтта Джукса, также руководящего британским отделом борьбы с терроризмом, в полиции сейчас считают, что вызов, созданный враждебными государствами, "сейчас больше, чем со времен холодной войны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы говорим о частях государственного аппарата Ирана, Китая и России", - сказал он журналистам.

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В прошлом году Великобритания приняла закон "О национальной безопасности", пытаясь усложнить для других стран шпионаж, похищение коммерческой тайны и вмешательство в политическую систему страны.

Джукс отметил, что новый отдел специализированных расследований будет использовать полномочия, определенные в этом законе.

"Мы будем наиболее открытой частью британского сообщества безопасности, которое усилит свой ответ на враждебные действия других государств", – сказал он.

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Джукс также рассказал, что объем дезинформации в Интернете был больше, чем в любой предыдущий год выборов в Британии.

Автор: 

Великобритания (4927) выборы (24722)


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Топ комментарии
+6
на сьогоднішній день поліція особливо Лондонського муніципалітету це ***********. мер мусульманин, лівак та соціалист, то ж поліція що йому підпорядковується відповідно недієздатна. надія що вже ж таки щось буде мінятися, в більш адекватну сторону, інакше це навіть не смішно вже.
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20.01.2024 18:17
+4
є відосики, де еко притистувальники, перекривають дороги.
як що у них вся така поліція, то мені дуже прикро.
а ще є відосики, як ультрас ******* любителів хамаса, а поліція, десь жалась в бусах.
то, як вони зібралися боротися проти кацапів? рожевими ділдо?
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20.01.2024 18:12
+2
Та краще б зразу таємну зондеркоманду з вилову та ліквідації різних туристів.
Але вже великий прогрес для британців з віковими традиціями демократії створити підрозділ для прямо названої адресної протидії, а не абстрактних загроз.
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20.01.2024 18:19
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є відосики, де еко притистувальники, перекривають дороги.
як що у них вся така поліція, то мені дуже прикро.
а ще є відосики, як ультрас ******* любителів хамаса, а поліція, десь жалась в бусах.
то, як вони зібралися боротися проти кацапів? рожевими ділдо?
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20.01.2024 18:12 Ответить
Британські "боббі" не мають при собі зброї. Як виняток, озброєними є поліцейські спецпідрозділи, але їх використовують у виняткових випадках.
Мені було смішно дивитися, як в одному з британських серіалів озброєний пістолетом злочинець втікав у лісі від беззбройної поліцейської. Може, вона йому не сподобалася, як жінка?



https://www.bbc.com/russian/uk/2012/09/120919_uk_police_no_guns
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20.01.2024 18:32 Ответить
на сьогоднішній день поліція особливо Лондонського муніципалітету це ***********. мер мусульманин, лівак та соціалист, то ж поліція що йому підпорядковується відповідно недієздатна. надія що вже ж таки щось буде мінятися, в більш адекватну сторону, інакше це навіть не смішно вже.
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20.01.2024 18:17 Ответить
Это стыд. Британский стыд
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20.01.2024 18:21 Ответить
Будемо сподіватись на краще, мюслік він чи коммі але буде діяти по закону, це не в нас, що відданість партії, вождям чи годувальникам вище закону
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20.01.2024 18:24 Ответить
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові...
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20.01.2024 20:10 Ответить
Та краще б зразу таємну зондеркоманду з вилову та ліквідації різних туристів.
Але вже великий прогрес для британців з віковими традиціями демократії створити підрозділ для прямо названої адресної протидії, а не абстрактних загроз.
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20.01.2024 18:19 Ответить
Як комунальне підприємство з відлову тварин..
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20.01.2024 18:28 Ответить
Вже два десятки років московська ґебня застосовує на території Королівства зброю масового враження.

Але реакції ніякої. І те, що оце намагаються видати за якісь заходи проти кацапської загрози, просто сміх.

Всі чекають на "перл_гарбор"...
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20.01.2024 18:35 Ответить
"В британской полиции создали подразделение по борьбе с угрозами со стороны России.."
Одного подразделения мало, надо хотя бы несколько, ну пяток, тогда, может, Великобритания будет надежно защищена от угроз со стороны России.. )
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20.01.2024 19:30 Ответить
Єдиний спосіб боротьби з цим - вислати всіх росіян з Великобританії та заборонити в'їзд з Росії щонайменше на 25 років.
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20.01.2024 19:38 Ответить
А що з олігархами робити, які купують розвалюхи в Лондоні за сотні млн.фунтів ? За які тоді гроші палестинців годувати ?
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20.01.2024 20:21 Ответить
Зараз цим питанням займається Ізраїль. Вирішиться дуже швидко😁
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21.01.2024 07:36 Ответить
У грудні 1919-го, Генеральний прокурор США Палмер заарештував 249 червоних активістів-комуністів, посадив їх на пароплав "Buford" і усіх цих американських ґольдманів і беркманів відправив нах до Росії.
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20.01.2024 20:21 Ответить
Єдиний спосіб боротьби з кацапами ,обмежити продаж гпзу і нафти , обмежити це стадо від інтернету, банківських систем, інтелектуальних систем телефонії, компютерних стстем, автомобілів, а Китай в свою чергу обмежити теж у деяких речах.
І зрозуміти вже на завжди що давати клептократіям і автокрптіям гроші це робити зашморг собі на шиї.
ці режими повинні купатися в своєму лайні і все.

також накласти санкції на їх посіпак типу словакії , венгрії , і т п
от тоді Україна зможе перемогти
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20.01.2024 20:23 Ответить
 
 