Россия ничего не делает просто так, каждая ракета или дрон имеют цель в Украине, - Воздушные силы

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что каждая ракета или дрон, запущенные Россией по территории Украины, имеют цель, и неправильно говорить, что российские удары наносятся для истощения украинской противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в интервью "Фокусу", передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что наносится удар для того, чтобы истощить нашу ПВО, чтобы мы потратили ракеты. Это неправильно. Каждая ракета, каждый дрон летят по своей цели. У каждой ракеты есть метка, куда она должна попасть - будь то объект критической инфраструктуры, оборонное предприятие, или это военный объект, склады какие-то и так далее. Они все делают не просто так. Каждая ракета имеет свою цель и дрон в том числе", - подчеркнул Игнат.

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В то же время, он подчеркнул, что атака большим количеством средств воздушного нападения, ракет и дронов, рассредоточивает внимание всей противовоздушной обороны, всех Сил обороны.

"ПВО состоит из многих частей, многих элементов. Это и истребительная авиация, и средства наземные - такие как зенитные ракетные подразделения, а также радиотехнические войска, обнаруживающие цели. Далее уже идут малая ПВО, ее больше в составе Сухопутных войск и других Сил обороны, мобильные огневые группы, и так далее. Это все получает такую огромную нагрузку одновременно. Сначала дроны летят, разведка боем, как говорится, потом летят ракеты на разных направлениях. Безусловно, даже для того, чтобы перезаряжать установки, тоже нужно время", - объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Также он отметил, что украинская ПВО "сегодня сосредоточена на локальной защите городов, объектов и так далее".

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"Поэтому, к сожалению, и дроны, и ракеты могут лететь далеко, вплоть до западных границ, и уже там, на подступах к своим потенциальным целям, они уничтожаются противовоздушной обороной", - сообщил Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что "враг во время атак столь большим количеством ракет и дронов пытается перегрузить нашу противовоздушную оборону для того, чтобы как можно больше этих средств, которыми он бьет, попало по своим целям".