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Новости Война
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Россия ничего не делает просто так, каждая ракета или дрон имеют цель в Украине, - Воздушные силы

ракета

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что каждая ракета или дрон, запущенные Россией по территории Украины, имеют цель, и неправильно говорить, что российские удары наносятся для истощения украинской противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в интервью "Фокусу", передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что наносится удар для того, чтобы истощить нашу ПВО, чтобы мы потратили ракеты. Это неправильно. Каждая ракета, каждый дрон летят по своей цели. У каждой ракеты есть метка, куда она должна попасть - будь то объект критической инфраструктуры, оборонное предприятие, или это военный объект, склады какие-то и так далее. Они все делают не просто так. Каждая ракета имеет свою цель и дрон в том числе", - подчеркнул Игнат.

Также читайте: Россияне насытили ПВО Крым и фронт, а дальше у них – проходной двор, - Игнат

В то же время, он подчеркнул, что атака большим количеством средств воздушного нападения, ракет и дронов, рассредоточивает внимание всей противовоздушной обороны, всех Сил обороны.

"ПВО состоит из многих частей, многих элементов. Это и истребительная авиация, и средства наземные - такие как зенитные ракетные подразделения, а также радиотехнические войска, обнаруживающие цели. Далее уже идут малая ПВО, ее больше в составе Сухопутных войск и других Сил обороны, мобильные огневые группы, и так далее. Это все получает такую огромную нагрузку одновременно. Сначала дроны летят, разведка боем, как говорится, потом летят ракеты на разных направлениях. Безусловно, даже для того, чтобы перезаряжать установки, тоже нужно время", - объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Также он отметил, что украинская ПВО "сегодня сосредоточена на локальной защите городов, объектов и так далее".

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"Поэтому, к сожалению, и дроны, и ракеты могут лететь далеко, вплоть до западных границ, и уже там, на подступах к своим потенциальным целям, они уничтожаются противовоздушной обороной", - сообщил Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что "враг во время атак столь большим количеством ракет и дронов пытается перегрузить нашу противовоздушную оборону для того, чтобы как можно больше этих средств, которыми он бьет, попало по своим целям".

Автор: 

крылатые ракеты (878) дроны (3845) Игнат Юрий (590)


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Топ комментарии
+6
як цікава думка, а всі думали кацапня феєрверкі запускає...
хлопці шо з вами?
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20.01.2024 19:04
+3
Ну а що вони можуть зробити,
не спеціально пропускають москальські ракети.
Просто собі уявляю який частокіл ППО треба поставити вздовж усього кордону з **********, рахою і лінією фронту щоб за першим разом збити хоч половину, а далі по містах і об'єктах щось ставити
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20.01.2024 19:12
+1
У кожної ракети є мітка, куди вона має попасти, чи це об'єкт критичної інфраструктури, чи це оборонне якесь підприємство, чи це військовий об'єкт, склади якісь і так далі. Джерело:

Житлові будинки, лікарні, школи?
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20.01.2024 19:08
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як цікава думка, а всі думали кацапня феєрверкі запускає...
хлопці шо з вами?
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20.01.2024 19:04 Ответить
*якa
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20.01.2024 19:06 Ответить
Ну а що вони можуть зробити,
не спеціально пропускають москальські ракети.
Просто собі уявляю який частокіл ППО треба поставити вздовж усього кордону з **********, рахою і лінією фронту щоб за першим разом збити хоч половину, а далі по містах і об'єктах щось ставити
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20.01.2024 19:12 Ответить
могли б зробити більше і набагато,
але тоді це все нікому не потрібно було...
щє ніколи так не "ржав"....
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20.01.2024 19:22 Ответить
ігнат на чергуванні?
знову, набір рандомних фраз?
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20.01.2024 19:06 Ответить
Мабуть, у речників від кількості фраз залежить просування по службі.
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20.01.2024 19:10 Ответить
Дуже розумна людина.
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20.01.2024 19:07 Ответить
У кожної ракети є мітка, куди вона має попасти, чи це об'єкт критичної інфраструктури, чи це оборонне якесь підприємство, чи це військовий об'єкт, склади якісь і так далі. Джерело:

Житлові будинки, лікарні, школи?
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20.01.2024 19:08 Ответить
Вони входять в "і так далі".
Посоромився назвати.
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20.01.2024 19:23 Ответить
А що він хотів сказати і кому?
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20.01.2024 19:08 Ответить
Папа проголошує urbi et orbi кілька раз на рік, а йому треба чи не кожного дня... То важко...
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20.01.2024 19:35 Ответить
я б розвернув думку, глобальнше...
а шо взагалі зелені кому, шо і коли хотіли сказати?
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20.01.2024 19:35 Ответить
як ви думаєте, шо хоч хтось один з українців іх цікавить?
ви великий оптіміст...
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20.01.2024 19:38 Ответить
зеленомарафонцям
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20.01.2024 19:59 Ответить
Що це за заява? На біса.
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20.01.2024 19:39 Ответить
Похоже, шо оно нарешти начало понимать как работает ПВО.
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20.01.2024 19:41 Ответить
Нарешті видав щось нормальне.
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20.01.2024 19:53 Ответить
Які ж ми усі наївні лошари, думали що кацапня просто так і куди попало ракетки жбурляє, від нехрен робити. А виходить, що не просто так, кожна ракетка має ціль!!! Просто цікаво, Будан чи Ігнат - хто з них розумніший?
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20.01.2024 20:11 Ответить
але хтось же їх наводить і підказує, куди саме треба бити
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20.01.2024 20:16 Ответить
Це просто лютий *******!!! Хтось прибере вже, нарешті , цього божевільного "ігната"?!
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20.01.2024 23:31 Ответить
 
 