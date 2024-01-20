В Черном море российский фрегат "Адмирал Эссен". Уровень ракетной угрозы - высок, - Силы обороны юга

Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море – вместо малого ракетного корабля вывел на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом сообщают в телеграм-канале Сил обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации Сил обороны, на корабле может быть до 8 "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким", - отмечается в сообщении.

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