В Черном море российский фрегат "Адмирал Эссен". Уровень ракетной угрозы - высок, - Силы обороны юга
Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море – вместо малого ракетного корабля вывел на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен".
Об этом сообщают в телеграм-канале Сил обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.
По информации Сил обороны, на корабле может быть до 8 "Калибров".
"Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким", - отмечается в сообщении.
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+17 Fish Man
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Руський военний корабль МасьКва тебе зачекався.
"Ессен" можна приблизно перекласти, як "Жранкель"!
)))
Тобто, їжа для риб.
Звідки вивів? З Севастополя або з Туапсе?
https://www.youtube.com/watch?v=suHOLFhbwsM
включно підводний сраночовен...
Невже цій жирній цілі досі немає загрози?
На борту мабуть повно власної вибухівки, треба доставити детонатор, ініціювати детонацію...
Його вже раз покоцали з "Нептуна", а воно знов вилізло:
https://defence-ua.com/news/jak_neptun_vpershe_udariv_po_rashistskomu_korabli_i_scho_tse_bula_za_istorija-14095.html
Неижпапа заявил, что в результате атаки вражеский корабль получил повреждения, было убито несколько оккупантов. Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", - сказал Неижпапа.
макарова замочили і русня позорно програла війну...
там японці перетопили все русняве що змогли дігнати...
і це ж треба було пертися цілим флотом через всю Африку
шо би так позорно перестати плавати....
ходи на скабеєву - там русня вже під Вашингтом шанці риє...
Отже фрегат називається "Адмірал дупень".
Чи "Адмірал сракень".
но потопили точно - где-то встречал даже спутниковые снимки...!!!
Я так розумію, факт знищення чомусь не попав у зведення ГШ.
а вот почему не попал в сводку. может потому что ещё изучают спутниковые снимки и перепроверяют...
просто там могли и исконно свиноцабачюю калошу потопить...
видел два фото\это было как иллюстрация\ - на одном наш. ещё в наших цветах, на другом именно свиноцабачий...\проверить нет возможности...\
как и с Илом-22 сбили - или как пишут свинорылые, повредили...!
хотя по новостям паРаши - у них не было этих самолётов...\совсем...)))\
бывает что очень много новостей\если долго не заходил...!\ - все даже не успеваешь просмотреть...!
если у тебя есть ссылка на эту новость - брось сюда...\можно сориентироваться в своей ленте новостей - ну как вариант, если ты там оставил пост и он кому-то понравился...\
Краще би пустили на гвіздки.
Вони потрібні щоб забивати труни.