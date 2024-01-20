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В Черном море российский фрегат "Адмирал Эссен". Уровень ракетной угрозы - высок, - Силы обороны юга

фрегат «адмірал ессен»

Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море – вместо малого ракетного корабля вывел на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом сообщают в телеграм-канале Сил обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации Сил обороны, на корабле может быть до 8 "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким", - отмечается в сообщении.

Также читайте: В Черном море два ракетоносителя с 16 "Калибрами". Уровень ракетной опасности чрезвычайно высок, - Силы обороны юга Украины

Автор: 

ракеты (3555) Черноморский флот РФ (1557) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+17
То потопіть його.
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20.01.2024 19:13
+8
Підходь близче!

Руський военний корабль МасьКва тебе зачекався.
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20.01.2024 19:15
+6
а місцева п.янь в піхоті завжди була..
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20.01.2024 19:39
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То потопіть його.
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20.01.2024 19:13 Ответить
Підходь близче!

Руський военний корабль МасьКва тебе зачекався.
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20.01.2024 19:15 Ответить
"Адмірал Ессен"

"Ессен" можна приблизно перекласти, як "Жранкель"!
)))
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20.01.2024 19:15 Ответить
Підлеглим, які знали німецьку мову його прізвище явно подобалось!😊
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20.01.2024 19:20 Ответить
При царизмі більшість морських офіцерів мали нескрепні прізвища..майже всі.
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20.01.2024 19:25 Ответить
Цар немец.Офицеры немцы,французы,шотландцы.....У кацапа так вю дорогу.
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20.01.2024 19:36 Ответить
а місцева п.янь в піхоті завжди була..
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20.01.2024 19:39 Ответить
страшно представить кто в пехоте у Наполеона был. Нравится мне это голозадое шапкозакидательство
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20.01.2024 19:53 Ответить
У вас на вологодщине все барє?
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20.01.2024 20:35 Ответить
Никогда там не был, ни разу в жизни. В отличии от вас. Я даже не знаю толком как их земли называются, чего не скажешь о вас. Очевидно что вы ездили туда на заработки и скорее всего после 2014 года, раз так осведомлены об этом. В отличии от вас у меня совесть чиста, а у вас она полностью в дырках. И общение на мове ее вам не залатает
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21.01.2024 11:13 Ответить
Взагалі-то, він фон Ессен. Ваньок не допускали до керівництва флотами.
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20.01.2024 20:34 Ответить
Адмиралы Нахимов, Ушаков, Макаров. Типично немецкие фамилии
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21.01.2024 09:07 Ответить
Пища, еда
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20.01.2024 22:22 Ответить
Щось пророцьке в назві цього руцького корита - Essen für Fisch.

Тобто, їжа для риб.
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21.01.2024 01:51 Ответить
вивів на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен". Джерело:

Звідки вивів? З Севастополя або з Туапсе?
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20.01.2024 19:15 Ответить
А задронити його можна?
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20.01.2024 19:17 Ответить
Його м.ожна взяти на абордаж. Наприклад, ось так:

https://www.youtube.com/watch?v=suHOLFhbwsM
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20.01.2024 22:28 Ответить
Фрегат может стрелять КР не отходя от причала, "ракетная угроза" постоянна.
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20.01.2024 19:18 Ответить
Теоретично так. Практично навіть роки не стріляють з центру густонаселених міст.
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20.01.2024 19:22 Ответить
орки
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20.01.2024 19:27 Ответить
Ви не праві
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20.01.2024 20:05 Ответить
Да ЗБС тоді стартовий прискорювач відвалився...
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20.01.2024 20:09 Ответить
а севастопольські мляді все одно махали чепчіками і кричяли уря!
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20.01.2024 20:30 Ответить
Я правий. Це якраз вихід з бухти.
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20.01.2024 20:10 Ответить
Ну не центр міста звичайно, але десь поруч, враховуючи географію Севаса.
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20.01.2024 20:11 Ответить
Чому не центр? Просто потрібно було стріляти в протилежний бік. Якраз попав би в штаб флота, який ми декілька місяців тому гепнули.
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20.01.2024 20:42 Ответить
вже пару тройку ваших відстрілялися від причалу,
включно підводний сраночовен...
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20.01.2024 20:17 Ответить
і це було практично
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20.01.2024 20:19 Ответить
А який рівень загрози в Чорному морі створено цьому рашистському фрегату?
Невже цій жирній цілі досі немає загрози?
На борту мабуть повно власної вибухівки, треба доставити детонатор, ініціювати детонацію...
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20.01.2024 19:20 Ответить
Вони так давно калибри не пускали.....Ми там нормально за кадик кацапа держимо.ЧФ обнулено.....нормально так.
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20.01.2024 19:39 Ответить
Живуче, падло.

Його вже раз покоцали з "Нептуна", а воно знов вилізло:

https://defence-ua.com/news/jak_neptun_vpershe_udariv_po_rashistskomu_korabli_i_scho_tse_bula_za_istorija-14095.html
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20.01.2024 19:20 Ответить
Командующий ВМС рассказал о первом применении "Нептуна". Били по фрегату "Адмирал Эссен"

Неижпапа заявил, что в результате атаки вражеский корабль получил повреждения, было убито несколько оккупантов. Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", - сказал Неижпапа.
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20.01.2024 20:13 Ответить
З цих посудин велась стрільба? чи тільки з буянів, і варшав.янок?
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20.01.2024 19:27 Ответить
Цей також гад пускав.....
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20.01.2024 19:37 Ответить
Український морський дрон їм в подарунок.
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20.01.2024 19:36 Ответить
вы его с асфальта сделаете...?
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20.01.2024 19:45 Ответить
Наш "Нептун" на низком старте....
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20.01.2024 19:46 Ответить
Адмірал Ессен - це та срань яку японці в 1905 замочили і навіть уваги не звернули?
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20.01.2024 19:49 Ответить
Не замочили. Командир крейсера "Новик" и броненосца "Севастополь", командующий Балтфлота в 1-ю мировую войну.
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20.01.2024 19:54 Ответить
недомочили - я би я так сказав.
макарова замочили і русня позорно програла війну...
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20.01.2024 19:58 Ответить
Цусіма? - то особливий случай.
там японці перетопили все русняве що змогли дігнати...
і це ж треба було пертися цілим флотом через всю Африку
шо би так позорно перестати плавати....
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20.01.2024 20:44 Ответить
Русню їпуть не зупиняючись. Це перманентний процес. Навіть під Авдіївкою, про яку пише Бутусов.
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20.01.2024 20:02 Ответить
є дуже простий вихід - не читай.
ходи на скабеєву - там русня вже під Вашингтом шанці риє...
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20.01.2024 20:12 Ответить
Пора ему тоже в подводный флот переходить.
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20.01.2024 19:59 Ответить
Давайте, зробіть з нього "Адмірал Потопессен".
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20.01.2024 20:01 Ответить
Атмирал антицигель.
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20.01.2024 22:27 Ответить
Дивуюсь, чому ці алконавти назвали його "Адмірал Ессен"? За логікою мав би бути "Адмірал Дрінкен".
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20.01.2024 20:03 Ответить
Есс (ass) по англійськи - дупа.
Отже фрегат називається "Адмірал дупень".
Чи "Адмірал сракень".
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20.01.2024 21:55 Ответить
а хто в курсах - що там на днях трапилось з бувшим українським ПСКР проекту 205П? потонув?
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20.01.2024 20:12 Ответить
Сперли забортную арматуру?).
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20.01.2024 20:41 Ответить
не знаю наш это захваченный, или свиноцабачий...!
но потопили точно - где-то встречал даже спутниковые снимки...!!!
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20.01.2024 20:58 Ответить
в 14-у році якійсь захопили, чи то "Миколаїв" чи "Полісся".
Я так розумію, факт знищення чомусь не попав у зведення ГШ.
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20.01.2024 21:59 Ответить
то что они захватили - это спокойно тогда могло произойти...!
а вот почему не попал в сводку. может потому что ещё изучают спутниковые снимки и перепроверяют...
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20.01.2024 22:57 Ответить
чому могло? це і сталось. Тільки я не пам'ятаю, який конкретно то був борт.
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20.01.2024 23:38 Ответить
да я и не спорю - написал просто неконкретно...
просто там могли и исконно свиноцабачюю калошу потопить...
видел два фото\это было как иллюстрация\ - на одном наш. ещё в наших цветах, на другом именно свиноцабачий...\проверить нет возможности...\
как и с Илом-22 сбили - или как пишут свинорылые, повредили...!
хотя по новостям паРаши - у них не было этих самолётов...\совсем...)))\
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21.01.2024 00:03 Ответить
з іл-22 як раз простіше: фото в Анапі з пошкодженими хвостовими площинами з'явилось у той же день.
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21.01.2024 00:43 Ответить
ну - если это анапа...! был уже подбитый ил-22, что интересно - описание - его повреждений очень похожи на это фото... только тот кто знает аэропорт анапы смог бы узнать это фото подлинное или нет...!
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21.01.2024 00:47 Ответить
вже давно обсмоктали, в той же день - фото справжнє.
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21.01.2024 01:23 Ответить
наверное я что-то пропустил...(((
бывает что очень много новостей\если долго не заходил...!\ - все даже не успеваешь просмотреть...!
если у тебя есть ссылка на эту новость - брось сюда...\можно сориентироваться в своей ленте новостей - ну как вариант, если ты там оставил пост и он кому-то понравился...\
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21.01.2024 08:58 Ответить
Я не второпав: він москалям вже не потрібен?
Краще би пустили на гвіздки.
Вони потрібні щоб забивати труни.
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20.01.2024 21:52 Ответить
 
 