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Новости Война
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Россия не должна выиграть войну против Украины, - глава военного комитета ЕС Бригер

Голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер

Безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы, поэтому Россия не должна выиграть войну.

Об этом заявил бывший начальник генерального штаба Австрии, ныне председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия не должна выиграть войну", - заявил Бригер и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

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Он подчеркнул, что "безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы". По словам генерала, захват Россией Украины сместил бы российское влияние на многие километры западнее, создав потенциальную угрозу, подобную той, которая существовала во времена "холодной войны". "Российское соседство гораздо заметнее в Балтийском регионе, чем в Брюсселе", – добавил Бригер.

Глава Военного комитета ЕС также заявил, что в случае какого-либо нападения на страны-члены ЕС "будет применяться обязательство оказывать помощь как в соответствии с Договором о ЕС, так и статьей 5 НАТО, то есть о коллективной обороне".

"С прагматичной точки зрения, НАТО, вероятно, будет главным действующим лицом, потому что оно имеет систему командования и управления, которая в ЕС еще не развита или развита не до такой степени. При таком сценарии, однако, ЕС также должен взять на себя задачи защиты, например, в сфере критической инфраструктуры", – сказал Бригер.

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Глава Военного комитета ЕС также отметил, что если после выборов в США Евросоюзу придется взять на себя больше ответственности за оборонную политику, то он может представить себе усиление европейской составляющей НАТО или создание европейской армии. "Я бы вообще не исключал этого в более отдаленном будущем", – отметил он.

По убеждению генерала, чем дальше будет продвигаться европейская интеграция, связанная с отказом от суверенных прав, тем больше вопрос совместных вооруженных сил будет выходить на первый план. В настоящее время Бригер убежден, что "Европейский Союз будет иметь инструменты, необходимые для обеспечения безопасности своих граждан в будущем". В этом контексте он отметил, что так называемые "боевые группы" ЕС будут расширены до сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. военнослужащих и должны быть готовы к развертыванию с 2025 года, преимущественно вне Европы и в дополнение к НАТО.

Автор: 

Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+7
З такою владою, як у нас, важко буде виграти.
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20.01.2024 19:48
+5
Понеслося з "легкого язика" пана Макрона...
"росія не має виграти... але не має і програти"
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20.01.2024 19:49
+3
З вашею ,, допомогою" - і програти теж! Чекайте в себе ракети!
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20.01.2024 19:51
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З такою владою, як у нас, важко буде виграти.
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20.01.2024 19:48 Ответить
Іді дамой, ваня, воткі нєт.
Те що влада г@ндони не означає що треба припинити мочити русню. Це просто додаткова проблема.
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20.01.2024 20:08 Ответить
Бачу ви сенса зовсім не зрозуміли. Прикро.
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20.01.2024 20:16 Ответить
ну то что ты ваня Елажов - тут он в точку...!
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20.01.2024 20:59 Ответить
Понеслося з "легкого язика" пана Макрона...
"росія не має виграти... але не має і програти"
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20.01.2024 19:49 Ответить
З вашею ,, допомогою" - і програти теж! Чекайте в себе ракети!
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20.01.2024 19:51 Ответить
Пані Олено, не потрвібно чекати допомогу від Австрії, бо Австрія- нейтральна країна з чіткою метою підтримки незалежності і недоторканності кордонів (ці правила нейтралітету сформовано за взірцем Швейцарії). Їхня справа щось говорити, а можливо і допомогти, але в цьому випадку найпершим, що має бути, так це те, що ми маємо себе захистити. Україна має свою Конституцію, свого Верховного Головнокомандувача, свою армію, уряд, парламент, бюджет..., чи нам вони не дають бити кацапів? А якби зовсім не допомогали, то чим би ми відбивалися, "Володіним асфальтом"? Про це народ не думав, коли з 2019 і по 2022 роки витратили всі бюджетні кошти на дороги і саме головне час? То можливо пора спитати про підготовку у влади і просто просити, а не упрікати і не обзивати Захід?
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20.01.2024 20:05 Ответить
Росія не повинна виграти війну проти України

Троха ******** ці благочестиві заклинання.
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20.01.2024 19:53 Ответить
Шведы уже открыто заявили что надо готовится к войне и на днях пройдут самые большие учения в ЕС за последние десять лет с участием 90 тыс. военных.
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20.01.2024 19:55 Ответить
чомусь остання декада показує що реторика заходу дуже змінилася
вже другий лідер держави не каже, Україна має виграти
не каже, ***** має програти
а лиш, ***** не має виграти цю війну
п чому підвох в їх словаї???
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20.01.2024 20:03 Ответить
Мені здається, що у них є свої країни, і свої виборці, які потім запитають, навіщо вони корумпованій з ніг до голови владі в Україні віддавали їх гроші, які збирали з податків? У перший рік війни всі все до нас перли, але коли роздивилися, як тут гнила гуманітрака на складах, як розкрадалися гроші, то задумалися про своє політичне життя, бо журналісти все бачать і про все пишуть і наш марафон не дивляться. У них головне закон, а не вихваляння одного, який користуючись становищем захопив всю владу.
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20.01.2024 20:09 Ответить
Гнила..да щаз..не вся - ще півтора роки тому, точно знаю, шмаття - нормальне, джинси, футболки - дуууже нормальної якості, фасону - зі всьома бірками продавали на ринках по низьких цінах. Футболки по 50 грн, джинси по 200 грн.
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20.01.2024 20:25 Ответить
Одними добрими словами, перевага на полі бою не з'явиться.
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20.01.2024 20:16 Ответить
Посулат повинен бути не те щоб параша не виграла, а щоб параша програла та розвалилась на хрєн.
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20.01.2024 20:19 Ответить
Частіше повторюйте ці мантри, можете ще якогось засушеного святого з'їсти - точно допоможе.
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20.01.2024 20:29 Ответить
В 25 году на вонючей ********* деньги закончатся, а тут еще их ЖКХ кабздонится, все Украине как-то в помощь, раз *Томагавки* не дают.
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20.01.2024 21:40 Ответить
Наче й все вірно, але як кажуть "але є нюанс"
Між "Росія не повинна виграти війну" і "Україна повинна виграити війну" - величезна прірва.
Але пан генерал це знає, тому й сказав те, що сказав.
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20.01.2024 21:50 Ответить
 
 