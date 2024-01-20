Россия не должна выиграть войну против Украины, - глава военного комитета ЕС Бригер
Безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы, поэтому Россия не должна выиграть войну.
Об этом заявил бывший начальник генерального штаба Австрии, ныне председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Россия не должна выиграть войну", - заявил Бригер и призвал к дальнейшей поддержке Украины.
Он подчеркнул, что "безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы". По словам генерала, захват Россией Украины сместил бы российское влияние на многие километры западнее, создав потенциальную угрозу, подобную той, которая существовала во времена "холодной войны". "Российское соседство гораздо заметнее в Балтийском регионе, чем в Брюсселе", – добавил Бригер.
Глава Военного комитета ЕС также заявил, что в случае какого-либо нападения на страны-члены ЕС "будет применяться обязательство оказывать помощь как в соответствии с Договором о ЕС, так и статьей 5 НАТО, то есть о коллективной обороне".
"С прагматичной точки зрения, НАТО, вероятно, будет главным действующим лицом, потому что оно имеет систему командования и управления, которая в ЕС еще не развита или развита не до такой степени. При таком сценарии, однако, ЕС также должен взять на себя задачи защиты, например, в сфере критической инфраструктуры", – сказал Бригер.
Глава Военного комитета ЕС также отметил, что если после выборов в США Евросоюзу придется взять на себя больше ответственности за оборонную политику, то он может представить себе усиление европейской составляющей НАТО или создание европейской армии. "Я бы вообще не исключал этого в более отдаленном будущем", – отметил он.
По убеждению генерала, чем дальше будет продвигаться европейская интеграция, связанная с отказом от суверенных прав, тем больше вопрос совместных вооруженных сил будет выходить на первый план. В настоящее время Бригер убежден, что "Европейский Союз будет иметь инструменты, необходимые для обеспечения безопасности своих граждан в будущем". В этом контексте он отметил, что так называемые "боевые группы" ЕС будут расширены до сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. военнослужащих и должны быть готовы к развертыванию с 2025 года, преимущественно вне Европы и в дополнение к НАТО.
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Те що влада г@ндони не означає що треба припинити мочити русню. Це просто додаткова проблема.
"росія не має виграти... але не має і програти"
Троха ******** ці благочестиві заклинання.
вже другий лідер держави не каже, Україна має виграти
не каже, ***** має програти
а лиш, ***** не має виграти цю війну
п чому підвох в їх словаї???
Між "Росія не повинна виграти війну" і "Україна повинна виграити війну" - величезна прірва.
Але пан генерал це знає, тому й сказав те, що сказав.