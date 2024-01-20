Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет, – глава Минэнерго Галущенко
Украина стабильно прошла первую половину отопительного сезона и имеет достаточно ресурсов для успешного его завершения.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы полностью держим систему. Есть все ресурсы для этого – как газа, угля и запасов ядерного топлива, так и относительно подготовки генерации и объектов передачи. Поэтому мы стабильно проходим ОЗП", - отметил он.
Министр подчеркнул, что дефицита мощности в энергосистеме нет, а в случае чрезвычайных ситуаций существует возможность для импорта электроэнергии из-за рубежа, в частности - для обеспечения потребностей промышленности.
В то же время, Галущенко объяснил, что покрытие потребностей потребления внутренними резервами не является дефицитом.
"Дефицит – это когда внутренних мощностей недостаточно для производства электроэнергии, которая потребляется в конкретный час. Соответственно, если мы говорим, что нам нужно задействовать больше гидрогенерации, то называть ситуацию дефицитом – абсолютно некорректно, потому что гидрогенерация – это внутренняя генерация, производящая электроэнергию внутри страны", – рассказал он.
Чиновник подчеркнул, что обеспечить стабильную работу системы помогает, в частности, ремонтная кампания в прошлом году, которая стала самой масштабной за всю историю Украины.
"Благодаря этому мы добавили 2,2 ГВт в систему – это то, что было повреждено. И результат этой кампании – как раз то, что никаких отключений не происходит", – резюмировал чиновник.
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Обожнюю ці канцелярські перлини!
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українським містам булаб ...зда
не приписуй проходження цієї зими по волі природи, собі
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