Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет, – глава Минэнерго Галущенко

Украина стабильно прошла первую половину отопительного сезона и имеет достаточно ресурсов для успешного его завершения.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы полностью держим систему. Есть все ресурсы для этого – как газа, угля и запасов ядерного топлива, так и относительно подготовки генерации и объектов передачи. Поэтому мы стабильно проходим ОЗП", - отметил он.

Министр подчеркнул, что дефицита мощности в энергосистеме нет, а в случае чрезвычайных ситуаций существует возможность для импорта электроэнергии из-за рубежа, в частности - для обеспечения потребностей промышленности.

В то же время, Галущенко объяснил, что покрытие потребностей потребления внутренними резервами не является дефицитом.

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"Дефицит – это когда внутренних мощностей недостаточно для производства электроэнергии, которая потребляется в конкретный час. Соответственно, если мы говорим, что нам нужно задействовать больше гидрогенерации, то называть ситуацию дефицитом – абсолютно некорректно, потому что гидрогенерация – это внутренняя генерация, производящая электроэнергию внутри страны", – рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что обеспечить стабильную работу системы помогает, в частности, ремонтная кампания в прошлом году, которая стала самой масштабной за всю историю Украины.

"Благодаря этому мы добавили 2,2 ГВт в систему – это то, что было повреждено. И результат этой кампании – как раз то, что никаких отключений не происходит", – резюмировал чиновник.

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