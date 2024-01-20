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Новости Отопительный сезон
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Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет, – глава Минэнерго Галущенко

галущенко

Украина стабильно прошла первую половину отопительного сезона и имеет достаточно ресурсов для успешного его завершения.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы полностью держим систему. Есть все ресурсы для этого – как газа, угля и запасов ядерного топлива, так и относительно подготовки генерации и объектов передачи. Поэтому мы стабильно проходим ОЗП", - отметил он.

Министр подчеркнул, что дефицита мощности в энергосистеме нет, а в случае чрезвычайных ситуаций существует возможность для импорта электроэнергии из-за рубежа, в частности - для обеспечения потребностей промышленности.

В то же время, Галущенко объяснил, что покрытие потребностей потребления внутренними резервами не является дефицитом.

Также читайте: Если не будет массированных ударов или стихийных бедствий, то отключений электроэнергии не будет - Галущенко

"Дефицит – это когда внутренних мощностей недостаточно для производства электроэнергии, которая потребляется в конкретный час. Соответственно, если мы говорим, что нам нужно задействовать больше гидрогенерации, то называть ситуацию дефицитом – абсолютно некорректно, потому что гидрогенерация – это внутренняя генерация, производящая электроэнергию внутри страны", – рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что обеспечить стабильную работу системы помогает, в частности, ремонтная кампания в прошлом году, которая стала самой масштабной за всю историю Украины.

"Благодаря этому мы добавили 2,2 ГВт в систему – это то, что было повреждено. И результат этой кампании – как раз то, что никаких отключений не происходит", – резюмировал чиновник.

Также читайте: В Украине не прогнозируют длительных отключений электроэнергии в случае сильных морозов, - Галущенко

Автор: 

Газ (10223) уголь (1000) Галущенко Герман (257) отопительный сезон (528) Теплокоммунэнерго (91) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+3
бо морозів таких як на рашці немає-Слава Богу!
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20.01.2024 19:51
+3
"Дефіциту немає"
Обожнюю ці канцелярські перлини!
У наявності маємо відсутність наявності...
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20.01.2024 19:56
+3
як би була справжня зима,
українським містам булаб ...зда
не приписуй проходження цієї зими по волі природи, собі
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20.01.2024 19:57
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бо морозів таких як на рашці немає-Слава Богу!
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20.01.2024 19:51 Ответить
рожеві соплі на Рожевому тумані, сьогодн півв дня без світла
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20.01.2024 20:28 Ответить
"Дефіциту немає"
Обожнюю ці канцелярські перлини!
У наявності маємо відсутність наявності...
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20.01.2024 19:56 Ответить
як би була справжня зима,
українським містам булаб ...зда
не приписуй проходження цієї зими по волі природи, собі
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20.01.2024 19:57 Ответить
https://twitter.com/i/status/1748055267965538472 у БНР більше двохсот ПС, які знаходяться у досяжності легких дронів.
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20.01.2024 20:02 Ответить
****** кацапи таким не похизуються. Хай здохнуть падли!!!
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20.01.2024 20:05 Ответить
У Новосибірську , третьому за величиною місті кацапії , у зв'язку з хронічними аваріями систем опалення , вже введено - режим надзвичайного стану . Вперше за всю його історію .
***** - руліт .
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20.01.2024 20:49 Ответить
Українцям на місцях, краще знати про тарифи, оплату та тепло.
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20.01.2024 20:21 Ответить
Тихцем підіймають та й по всьому)
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20.01.2024 20:31 Ответить
Це означає, що "Українці! Готуйтеся! Пістуц на обрії!"
(школа весняних шашликів)
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20.01.2024 22:16 Ответить
 
 