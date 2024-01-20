Экс-премьер Британии Джонсон о Трампе: Не верю, что он оставит Украину. Напротив - удвоит помощь
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Дональд Трамп, в случае своего переизбрания на пост президента США, не откажется от помощи Украине.
Об этом говорится в колонке Джонсона для Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев; наоборот, поняв, что с Путиным нельзя договориться, я считаю, есть большая вероятность того, что он удвоит усилия и завершит начатое – даст им то, что им нужно для победы" , – написал Джонсон.
Экспремьер напомнил, что Трамп в 2014 году, после вторжения РФ в Украину, был одним из первых, кто предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые вместе с британскими ракетами NLAW были "ценными для украинцев в битве за Украину".
"Потому что бы сейчас не говорили о президенте Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, бросивший страну, которой он уже существенно помог стать свободной", - отметил британский политик.
Он добавил, что война в Украине – это "важнейшая борьба нашего времени, и мы все еще делаем недостаточно, чтобы помочь этой героической нации".
"Они могут, должны и победят", – написал Джонсон.
Политик добавил, что Трамп, безусловно, потребует, чтобы европейцы платили больше за собственную оборону, но это давняя политика США.
"Всем его сторонникам-украиноскептикам в Республиканской партии я говорю: как вы можете сделать Америку снова великой, если позволите российскому тирану нанести Западу тотальное унижение?" - резюмировал Джонсон, заметив, что есть все шансы, что при Трампе Запад "станет сильнее, а мир – стабильнее".
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Твої слова - та Богу до вух!
то дональд може й відповісти не на нашу користь
тож боря може помилятись.
а у нас з сша як би не було як у янелоха з дудою....
зелені ж специ, обісратися по вухо ще й образити когось.
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І чим все закінчилося? Джавелінами для України.
Передвиборчий пі..ож це одне, а бути президентом світового жандарму зовсім інше.
зі. Шо там Орбан про Україну в ЄС казав? В результаті пішов
нахупити каву
дії важливі!
джонсонюк, діями довів свою дружбу!
гріша сунак діями довів свою дружбу!
бути другом великої британії, це дуже почесно, але й відповідально!
Давайте смотреть на равных. Страны Балтии, Молдова, да та же Польша. Но считать бакалейщика другом кардинала.
Ещё раз. Чтоб, в очередной раз не разочаровываться, нам нужно знать. На данном этапе времени Великобритания заинтересована в противостоянии Украины и России.
Считать себя другом Великобритании это очень смело.
часи змінюються!
світ змінюється!
англосакси друзі українцям!
Два месяца назад самыми лучшими моим друзьями были поляки. С этим никто не спорил. Ну, и Америка. Сейчас США под вопросом. Поляки - *************.
Озвучиваю мнение форума. С вами спорить не буду. Подожду изменения мнения комментаторов.
Никогда скринов на память не делал. Но прекрасно помню как на форуме негодовали.
Почему "Порох" не поставит Савченко министром обороны? Потом она вернулась и мнение изменилось.
всі коментатори, і я в тому числі, або тролі, або тупе бидло. на жаль, думка бидла важлива, тому що вони обирають владу.
є таке визначення: вимушений порохобот. це, коли, проти зе!поца, більше ніж за пороха. я один з них. тільки не треба тулити до мене, юльку, або "націоналістів".
Чекаємо в небі над кремлем:
То було при "проросійському" Трампі.
Дивно, що один з найсерйозніших політиків Європи вдається до такої риторики.
Редакторы censor.net, что за бред в статье? Обама в 2014 просрал Крым и Донбасс, не дал Javelin и т.д.
А Трамп пришёл к власти в 2017 и сразу дал Javelin и сказал что будь он при власти вместо Обамы, то Крым и Донбасс остались бы в составе Украины
Демократы (Обама, Байден) и Путин - одна шайка
Путин при Трампе нос боялся показать, при Обаме и Байдене совершил оба вторжения
- Запад, учитесь уж лучше на наших ошибках, чтобы не повторять свои, от которых зависит история Цивилизации
а москали столько бабла на него ввалили 🤣🤣🤣
Трамп дал добро на строительство XL Keystone трубопровода, переговорил с арабами.
Цены на нефть упали. россия теряла деньги.
Байден пришел строительствр Keystone остановил. Снял санкции с Nord Stream 2. Цены на нефть взлетели.
При Трампе, сотни наемников ЧВК вагнер были убиты а Сирии армией США.
Трамп советовал немецким лидерам отказаться от газовой зависимости от России.
Трамп планировал прекратить финансирование ООН. И т.д. и т.п.
Путин же говорил, что Байден дал добро на широкомасштабное вторжение в Украину.
Все действия Байдена это подтверждают.
И кто из них друг Путина?