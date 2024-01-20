РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10447 посетителей онлайн
Новости
10 154 95

Экс-премьер Британии Джонсон о Трампе: Не верю, что он оставит Украину. Напротив - удвоит помощь

Борис Джонсон і Дональд Трамп

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Дональд Трамп, в случае своего переизбрания на пост президента США, не откажется от помощи Украине.

Об этом говорится в колонке Джонсона для Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев; наоборот, поняв, что с Путиным нельзя договориться, я считаю, есть большая вероятность того, что он удвоит усилия и завершит начатое – даст им то, что им нужно для победы" , – написал Джонсон.

Также читайте: Зеленский снова пригласил Трампа в Украину и назвал его "план мира" опасным

Экспремьер напомнил, что Трамп в 2014 году, после вторжения РФ в Украину, был одним из первых, кто предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые вместе с британскими ракетами NLAW были "ценными для украинцев в битве за Украину".

"Потому что бы сейчас не говорили о президенте Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, бросивший страну, которой он уже существенно помог стать свободной", - отметил британский политик.

Он добавил, что война в Украине – это "важнейшая борьба нашего времени, и мы все еще делаем недостаточно, чтобы помочь этой героической нации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон опроверг российские тезисы о своей причастности к срыву мирных переговоров между Киевом и Москвой

"Они могут, должны и победят", – написал Джонсон.

Политик добавил, что Трамп, безусловно, потребует, чтобы европейцы платили больше за собственную оборону, но это давняя политика США.

"Всем его сторонникам-украиноскептикам в Республиканской партии я говорю: как вы можете сделать Америку снова великой, если позволите российскому тирану нанести Западу тотальное унижение?" - резюмировал Джонсон, заметив, что есть все шансы, что при Трампе Запад "станет сильнее, а мир – стабильнее".

Автор: 

Трамп Дональд (5089) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Пане Борисе!
Твої слова - та Богу до вух!
показать весь комментарий
20.01.2024 20:10
+20
Ех, Борис...на всякого мудреця вистачить простоти...
показать весь комментарий
20.01.2024 20:10
+18
Ех, Борисе, Борисе. Ми теж багато в що не могли повірити. Але Трампу точно вже не повіримо.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пане Борисе!
Твої слова - та Богу до вух!
показать весь комментарий
20.01.2024 20:10 Ответить
вун Укр в пекло відправляв,так?
показать весь комментарий
20.01.2024 20:21 Ответить
а за умови, що боневтік вже написдів щось на трампа
то дональд може й відповісти не на нашу користь
тож боря може помилятись.
а у нас з сша як би не було як у янелоха з дудою....
зелені ж специ, обісратися по вухо ще й образити когось.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:28 Ответить
Ех, Борис...на всякого мудреця вистачить простоти...
показать весь комментарий
20.01.2024 20:10 Ответить
***** не решалось напасть при Трампе, при Байдене поползло. Сразу как пришёл Байден начало проводить учения на границе. Трамп неоднократно говорил, что будь он при власти в 2014, то Крым и Донбасс остались бы в составе Украины
показать весь комментарий
20.01.2024 21:05 Ответить
Це точно. Крим і Донбас залишились би в складі України. Але Україна була б у тайожному союзі та одкб.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:58 Ответить
Я вам казав, що Джонсон - той ще пацанчик . А ви мені не вірили .
показать весь комментарий
20.01.2024 20:13 Ответить
Так хто ж знав, що в тебе на Джонсона є компромат?
показать весь комментарий
21.01.2024 10:34 Ответить
ага вірю Трамп який зустрічався з "хорошими парнями "буде допомагати Україні !
показать весь комментарий
20.01.2024 20:13 Ответить
Пригадую як один фанат кабздона вже куряв шампанське на радощах, чим все закінчилося, всі пам'ятають.)
показать весь комментарий
20.01.2024 20:17 Ответить
для України теж нічого доброго не сталось .
показать весь комментарий
20.01.2024 20:31 Ответить
нагадайте де були ці Джавеліни і коли використовувались на фронті ? якщо оберуть Трампа , він буде займатись помстою , а не допомогою Україні .
показать весь комментарий
20.01.2024 20:45 Ответить
Вибачте, ви що на приколі???
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B7%D1%81%D1%83+%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC
показать весь комментарий
20.01.2024 20:47 Ответить
Зрозумів, що ти мав на увазі ситуацію до 24.02 👍
показать весь комментарий
21.01.2024 12:58 Ответить
коли було їх використовувати? коли перемир'я було і відбувався відвід військ? там би зелені перші голову би відкрутили військовим, якби тоді хтось посмів би стрельнути ними. тож не варто тут валити все на Трампа і слухати того вивернутого Швеця
показать весь комментарий
20.01.2024 20:51 Ответить
використовувати треба було в 2018 році ! нагадати хто був президентом України ? тільки Джавеліни лежали в Яворові під замком , а ключ в Пентагоні . от така передача зброї, як зараз заборона стріляти по кацапії .
показать весь комментарий
20.01.2024 22:56 Ответить
Мінські домовленості були підписані у 2015-му році. у 2018-му танками вже ніхто не атакував наші позиції. то по чому тоді було ними стріляти?
показать весь комментарий
21.01.2024 03:30 Ответить
ти де був в 2018 на Марсі ?
показать весь комментарий
21.01.2024 05:55 Ответить
Я взагалі не прихильник Трампа, але згадайте його минуле обрання: жиріновський пив шампанське, а симоньян махала прапором США.
І чим все закінчилося? Джавелінами для України.
Передвиборчий пі..ож це одне, а бути президентом світового жандарму зовсім інше.
зі. Шо там Орбан про Україну в ЄС казав? В результаті пішов наху пити каву
показать весь комментарий
20.01.2024 20:46 Ответить
Ех, Борисе, Борисе. Ми теж багато в що не могли повірити. Але Трампу точно вже не повіримо.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:15 Ответить
А чому? Тому що вiн не сказав: путiн - вбивця?
показать весь комментарий
21.01.2024 10:35 Ответить
цікаво, а хто ж це казав: "...ні цента Україні"(с) ?
показать весь комментарий
20.01.2024 20:17 Ответить
Трамп .Но тоже самое говорит и проукраинская Ники Хейли ,что ни цента Украине но оружие надо давать .Сейчас у них предвыборная гонка и праймериз среди республиканцев кто будет основным кандидатом на президентских выборах от их партии и они играют на своего избирателя .Кстати трамп кроме ни цента Украине ещё и говорил,что если у него не получится убедить путина завершить войну то он даст Украине столько оружия ,чтобы она сама закончила её победно .Ну а насчёт его риторики то на выборах политики говорят и обещают одно ,а прийдя к власти часто разворачиваются на 180 градусов и делают обратное особенно если обстоятельства заставляют и это при том ,что в штатах не авторитарная система где всё зависит от одного человека ,а действует система сдержек и противовесов .Так что даже если и представить,что трамп вообще захотел и вовсе прекратить помощь Украине одним своим решением или например развалить нато то там есть ещё конгресс и вряд ли то же самое рейганистское крыло в республиканской партии ,которое сейчас и пердставляет Хейли плюс демократы там ему позволят это сделать
показать весь комментарий
20.01.2024 22:13 Ответить
слова політиків не значять нічого! взагалі нічого!
дії важливі!
джонсонюк, діями довів свою дружбу!
гріша сунак діями довів свою дружбу!
бути другом великої британії, це дуже почесно, але й відповідально!
показать весь комментарий
20.01.2024 20:17 Ответить
У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы." - Генри Джон Темпл Палмерстон.

Давайте смотреть на равных. Страны Балтии, Молдова, да та же Польша. Но считать бакалейщика другом кардинала.
Ещё раз. Чтоб, в очередной раз не разочаровываться, нам нужно знать. На данном этапе времени Великобритания заинтересована в противостоянии Украины и России.
Считать себя другом Великобритании это очень смело.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:32 Ответить
щось, лапоть, ти застряг, десь дуже далеко, у дев'ятнадцятому столітті.
часи змінюються!
світ змінюється!
англосакси друзі українцям!
показать весь комментарий
20.01.2024 21:56 Ответить
2 месяца.
Два месяца назад самыми лучшими моим друзьями были поляки. С этим никто не спорил. Ну, и Америка. Сейчас США под вопросом. Поляки - *************.
Озвучиваю мнение форума. С вами спорить не буду. Подожду изменения мнения комментаторов.
Никогда скринов на память не делал. Но прекрасно помню как на форуме негодовали.
Почему "Порох" не поставит Савченко министром обороны? Потом она вернулась и мнение изменилось.
показать весь комментарий
21.01.2024 00:13 Ответить
поляки, наші споконвічні брати вороги. допомагали та зраджували нас багато багато разів. на сьогодні ми сильніші від них, і вони цього дуже сцикують.
всі коментатори, і я в тому числі, або тролі, або тупе бидло. на жаль, думка бидла важлива, тому що вони обирають владу.
є таке визначення: вимушений порохобот. це, коли, проти зе!поца, більше ніж за пороха. я один з них. тільки не треба тулити до мене, юльку, або "націоналістів".
показать весь комментарий
21.01.2024 09:02 Ответить
Вважати себе другом Великобританії можна скільки завгодно. А от вважати, що Великобританія вважає тебе своїм другом - це дійсно сміливо.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:03 Ответить
Железная логика
показать весь комментарий
20.01.2024 22:55 Ответить
ДЛЯ ЧОГО ЧЕКАТИ ПЕРЕОБРАННЯ,ЩОБ ДОМОГТИ УКРАЇНІ , І НЕ ДОПОМАГАТИ ЗАРАЗ,ЩОБ МАТИ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ БУТИ ОБРАНИМ ????
показать весь комментарий
20.01.2024 20:20 Ответить
Дідусь Трамп дав нам лише пару сотень джавелінів, а дідусь Байда усе решта, що ми отримали від штатів (включаючи Хаймарси і Патріоти). Відчуйте різницю, дядько Борисе, ще майже рік до виборів у США, не треба вже зараз робити таки глибокі реверанси перед можливим новим президентом, який на нас скоріше за все хрен покладе, бо вже зараз його однопартійці усе роблять щоб не дати нам своїх зелених грошиків на їх же зброю.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:21 Ответить
Обама ничего не дал, а Трамп пришел и дал. Говорится о периоде после частичного вторжения и до полномасштабного вторжения. Трамп ввёл санкции против СП2, Байден отменил. Байден спецом связал Израиль, Украину и границу в одно, чтобы провалить голосование, республиканцы же больше всего критикуют Байдена за нерешительность в помощи Украине
показать весь комментарий
20.01.2024 20:49 Ответить
Броис, этот троллинг не поможет, рыжий - еще то х-ловское падло.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:24 Ответить
Чого це він? Трамп вчора ще чітко сказав щоб не підписували республіканці угоду - компроміс з Байденом, яка включає фінансування України. Тому не розумію цього повідомлення.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:30 Ответить
Нам головне щоб сенат був грубо кажучи наш.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:30 Ответить
Якась доля правди в цьому є. Трамп дуже імпульсивний і все сприймає як особисте. Якщо ***** його кине (а він обов'язково кине) Трамп може дійсно кинути всі сили на його знищення.
Чекаємо в небі над кремлем:
показать весь комментарий
20.01.2024 20:31 Ответить
Президенту потрібна клепка, а не імпульс
показать весь комментарий
20.01.2024 20:44 Ответить
В данном случае если трамп таки станет президентом и путин его кинет то эта его импульсивность будет нам ой как на руку и в любом случае гораздо лучше чем слабовольность и нерешительность байдена
показать весь комментарий
20.01.2024 22:17 Ответить
в небі над кремлем їх не буде. а от на території України цілком ймовірно.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:54 Ответить
Не подвоїть. Немає сенсу. Краще б Трамп це зупинив нарешті.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:31 Ответить
що зупинив?
показать весь комментарий
20.01.2024 20:41 Ответить
Що-що, війну.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:44 Ответить
як зупинив?
показать весь комментарий
20.01.2024 20:47 Ответить
Будь-як.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:14 Ответить
Будь-як и зеленский зупинить может. Подписывает акт капитуляции, всех воевавших -в концлагеря, технику отдать росии, язык - русский, столица - масква, и наш президент - путин. Вас устраивает этот "будь-як"?
показать весь комментарий
21.01.2024 00:02 Ответить
Може, але не хоче. Бо його потім розірвуть і гоп-компанія більше узурпувати владу і грабувати не зможе.\Заморозка конфлікту ніякої столиці маскви і президента путіна не передбачає.
показать весь комментарий
21.01.2024 11:24 Ответить
Заморозка конфлікту?? а ничего что путин против заморозки?
показать весь комментарий
21.01.2024 17:17 Ответить
Це він особисто тобі сказав?
показать весь комментарий
21.01.2024 17:50 Ответить
каждому кто не идиот, это ясно
показать весь комментарий
21.01.2024 17:53 Ответить
Саме ідіоти у всьому завжди впевнені, так.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:56 Ответить
Хто може знати що в голові у Трамюона?Але Україні вручатися у вибори у США не варто. Вплив мінімальний, а різик великий. Достатньо того що Зеля із сином Байдена уже обісрався
показать весь комментарий
20.01.2024 20:32 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2024 20:36 Ответить
А шо Трампу мішає бути адеквадним зараз
показать весь комментарий
20.01.2024 20:39 Ответить
Зараз він робить все, щоб насолити Байдену. А якщо буде президентом, він навпаки буде показувати американцям, що він не боягуз і не жує соплі як Байден.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:51 Ответить
Так він і зараз може сказати - Баиден - ти боягуз -- даи украінцям літаки . ракети снаряди
показать весь комментарий
20.01.2024 20:56 Ответить
Зараз він хоче заручитися максимальною підтримкою тих виборців, які проти міграційної політики Байдена і використовує питання фінансування України як ричаг.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:16 Ответить
трусливую и нерешительную политику байдена он бы тоже мог критиковать на ура.
показать весь комментарий
21.01.2024 00:07 Ответить
і не тільки Байдену. а ще продавити інтереси республіканців в питанні кордону, користуючись моментом, коли у них зараз Палата представників під контролем..
показать весь комментарий
20.01.2024 20:58 Ответить
Только вот без помощи, которая нужна сейчас, Украина до американских выборов может и не дотянуть.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:51 Ответить
Пам'ятаєте, як американці знищили 300 вагнерівців у сирії?

То було при "проросійському" Трампі.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:44 Ответить
.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:44 Ответить
У Трампа всегда действия расходятся со словами. Демократы с Обамой просрали Крым и Донбасс, а Трамп дал летальное оружие и ввёл санкции против РФ и Северного Потока 2, хотя перед выборами на словах тоже был весь такой за рашку. Байден пришёл и санкции отменил
показать весь комментарий
20.01.2024 20:59 Ответить
Санкції проти СП введені зараз. Не трампом точно, і не байденом, мабуть.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:06 Ответить
Байден отменил санкции, чтобы не портить отношения с Германией и потому что СП-2 был, сюрприз(!) успешно достроен при трампе.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:53 Ответить
Еге ж, оце прийде і допоможе Україні...
показать весь комментарий
20.01.2024 21:05 Ответить
Політик не має оперувати термінами "вірю-не_вірю".

Дивно, що один з найсерйозніших політиків Європи вдається до такої риторики.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:12 Ответить
Борис правий, Трамп псих і сам зараз не знає, що робитиме завтра. Він говорив, що примусить і рашку, і Україну до компромісу. Що якщо хуьло не піде на компроміс, то дасть Україні всю зброю, що є. Але обидві сторони не підуть на компроміс = 100%. Тому Трампу доведеться карати хуьло - допомагати Україні.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:14 Ответить
А хто сказав, що Україна повинна віддати все завойоване ******?
показать весь комментарий
20.01.2024 22:07 Ответить
У цьому випадку покарати Україну набагато легше, для цього треба просто нічого не робити. А от покарати росію...
показать весь комментарий
20.01.2024 22:11 Ответить
трамп это гнида которая в первый же день своего президенства (если еще станет им) сдаст Украину кремлевскому карлику! Неужели и Джонсон продался путину?? Какой ужас!
показать весь комментарий
20.01.2024 21:16 Ответить
Коротше передбачення Ванги говорить що Трамп дасть нам 500 томагавків , ну ви зрозуміли...
показать весь комментарий
20.01.2024 21:18 Ответить
Наскільки цензорівска публика близька до кацапського сприйняття світу, …все залежить від сЦаря, а нарід то безропотне бидло… як рішить Трамп, ЗЕ, хутин, і тощо, так і буде. Панове, якщо в рашці так, то це не значить що во всіх країнах так також. Тренуйте хоч трошкі мізки, скілько можна бути довбнями?
показать весь комментарий
20.01.2024 21:26 Ответить
А что они ничего не решают? Для чего тогда народ их выбирает? Чтобы они ничего не решали?
показать весь комментарий
20.01.2024 21:32 Ответить
Кацапи обирають когось, госдура щось ріша? Не бачиш різниці між політичними системами кндр і Англіі чи США ? А що ти тоді взагалі бачиш?
показать весь комментарий
20.01.2024 21:43 Ответить
Ну ты сказал что Трамп, Зе и т.д. ничего не решают. Нах тогда они нужны?
показать весь комментарий
20.01.2024 21:50 Ответить
Рішають, в рамках своїх повноважень, про гілки влади почитай, чи тебе в гуглі заблокували
показать весь комментарий
20.01.2024 22:07 Ответить
трамп уже пообещал стать диктатором после вступления в должность президента, а в республиканской партии уже формируется его культ личности
показать весь комментарий
20.01.2024 22:56 Ответить
Ну Трамп с ****** Меркель понятные **********, а Орбана на чем взяли, знает кто?
показать весь комментарий
20.01.2024 21:27 Ответить
<<Експрем'єр нагадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення РФ в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin>>

Редакторы censor.net, что за бред в статье? Обама в 2014 просрал Крым и Донбасс, не дал Javelin и т.д.

А Трамп пришёл к власти в 2017 и сразу дал Javelin и сказал что будь он при власти вместо Обамы, то Крым и Донбасс остались бы в составе Украины

Демократы (Обама, Байден) и Путин - одна шайка

Путин при Трампе нос боялся показать, при Обаме и Байдене совершил оба вторжения
показать весь комментарий
20.01.2024 21:30 Ответить
Что мешало трампу вернуть Украине Крым и Донбасс, когда он был президентом? Почему он не подписал "адские санкции" против РФ, выдвинутые Конгрессом?
показать весь комментарий
20.01.2024 22:58 Ответить
нестабильный, лайкозалэжный президент для наглядного примера уже один есть - это Зеленский...
- Запад, учитесь уж лучше на наших ошибках, чтобы не повторять свои, от которых зависит история Цивилизации
показать весь комментарий
20.01.2024 21:50 Ответить
ох уж эти подсадные утки!
а москали столько бабла на него ввалили 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.01.2024 22:17 Ответить
Ну это просто очевидно, кроме наших идиотов байданутых. Такие же тупые как и зелень.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:48 Ответить
Щось і мені так здається
показать весь комментарий
20.01.2024 23:03 Ответить
А Я ВЗАГАЛІ НІКОМУ НЕ ВІРЮ !!!
показать весь комментарий
20.01.2024 23:13 Ответить
2+2=4 - я напевно збрехав чи ні?
показать весь комментарий
21.01.2024 01:19 Ответить
Когда придет Трамп - начнется Третья Мировая.
показать весь комментарий
21.01.2024 00:44 Ответить
Трамп, вот так унизил путина. Просто рукопожатием - https://www.youtube.com/watch?v=67viL8E233c
показать весь комментарий
21.01.2024 00:57 Ответить
Трамп наложил санкции на строительство Nord Stream 2. Байден эти санкции снял.
Трамп дал добро на строительство XL Keystone трубопровода, переговорил с арабами.
Цены на нефть упали. россия теряла деньги.
Байден пришел строительствр Keystone остановил. Снял санкции с Nord Stream 2. Цены на нефть взлетели.
При Трампе, сотни наемников ЧВК вагнер были убиты а Сирии армией США.
Трамп советовал немецким лидерам отказаться от газовой зависимости от России.
Трамп планировал прекратить финансирование ООН. И т.д. и т.п.
Путин же говорил, что Байден дал добро на широкомасштабное вторжение в Украину.
Все действия Байдена это подтверждают.
И кто из них друг Путина?
показать весь комментарий
21.01.2024 01:46 Ответить
 
 