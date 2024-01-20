Экс-премьер Британии Джонсон о Трампе: Не верю, что он оставит Украину. Напротив - удвоит помощь

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Дональд Трамп, в случае своего переизбрания на пост президента США, не откажется от помощи Украине.

Об этом говорится в колонке Джонсона для Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев; наоборот, поняв, что с Путиным нельзя договориться, я считаю, есть большая вероятность того, что он удвоит усилия и завершит начатое – даст им то, что им нужно для победы" , – написал Джонсон.

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Экспремьер напомнил, что Трамп в 2014 году, после вторжения РФ в Украину, был одним из первых, кто предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые вместе с британскими ракетами NLAW были "ценными для украинцев в битве за Украину".

"Потому что бы сейчас не говорили о президенте Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, бросивший страну, которой он уже существенно помог стать свободной", - отметил британский политик.

Он добавил, что война в Украине – это "важнейшая борьба нашего времени, и мы все еще делаем недостаточно, чтобы помочь этой героической нации".

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"Они могут, должны и победят", – написал Джонсон.

Политик добавил, что Трамп, безусловно, потребует, чтобы европейцы платили больше за собственную оборону, но это давняя политика США.

"Всем его сторонникам-украиноскептикам в Республиканской партии я говорю: как вы можете сделать Америку снова великой, если позволите российскому тирану нанести Западу тотальное унижение?" - резюмировал Джонсон, заметив, что есть все шансы, что при Трампе Запад "станет сильнее, а мир – стабильнее".