Силы обороны отразили вражеские штурмы на 5 направлениях, под Купянском россияне совершили 21 безуспешную атаку, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 20 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжается шестьсот девяносто шестой день широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Также читайте: Россия не должна выиграть войну против Украины, - глава военного комитета ЕС Бригер

В течение суток произошло 72 боевых столкновения. Враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 35 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Чернацкого Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них - Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Павловка, Владимировка, Басовка Сумской области; Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее Харьковской области.

Также читайте: Россия ничего не делает просто так, каждая ракета или дрон имеют цель в Украине, - Воздушные силы

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак - в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе - Кармазиновка, Невское, Диброва Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе - Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ищет посредничество, чтобы освободить пленных защитников "Азовстали", - Зеленский

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага в районе Авдеевки и еще 11 атак - на юг от Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага около Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 4 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался вернуть утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Полтавка, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менее 60% разведданных спецслужбы России получают через соцсети, - Генштаб

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись областной центр Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также смотрите: Силы обороны отразили вражеские штурмы на 7 направлениях, в течение суток более 100 боестолкновений, - Генштаб