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Земли, фигурирующие в деле Мазепы, не находятся в собственности Киевской ГЭС и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева, - "слуга народа" Герус

Слуга народу Андрій Герус

Заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР являются творческим подходом, но не юридическим.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус ("Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ.

"Кейс Мазепы" неожиданно приобрел энергетический привкус.

"Преступная организация, которую ГБР разоблачила еще в прошлом году, застроила коттеджи на земле Киевской гидроэлектростанции, что ставит под угрозу функционирование критической инфраструктуры Киева" - заявила советница ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Єдині новини".

На самом деле эти земли в 8 км от Киевской ГЭС не находятся в собственности Киевской ГЭС, поэтому такое их определение является более креативным и творческим подходом, но не юридическим. Но гораздо важнее утверждение об угрозе функционирования критической инфраструктуры Киева.

Также читайте: Бизнесмен Мазепа считает 349 млн грн залога неподъемной суммой: Это произвол и фактически безальтернативный арест

Очевидно, если такое утверждение правдиво, то после осознания этой ситуации нужно немедленно осуществлять комплекс мероприятий: эвакуация жителей Киева, отселение отдельных районов, восстановление "пунктов несокрушимости" и т.д. Ведь без работы критической инфраструктуры жизнь в столице за несколько дней станет практически невозможной. По крайней мере, часть ответственности (политической) за надежную и безопасную работу критической энергетической инфраструктуры лежит в том числе и на нас, в том числе, и на мне.

К счастью для энергетики (и возможно, к сожалению, для тех, кто хочет жить в стране с rule of law), такое утверждение ГБР неправдиво - эти спорные 2,4 га земли не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Для Киевской ГЭС необходимо иметь доступ к воде, каналам, берегам, чтобы мониторить уровень воды - и этот доступ есть. Ближайшее здание от Киевской ГЭС находится в 100 метрах, и ни оно, ни Вышгород поблизости, ни другие более далекие села или отдельные здания на сегодняшний день не представляют угрозы для электростанции.

Поэтому выдыхаем – эвакуация отменяется.

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На мой взгляд, и для публичной коммуникации, и для юридического процесса, правдивых юридических доказательств у правоохранительных органов должно быть настолько достаточно, чтобы не было необходимости придумывать ложные утверждения, сеющие страх и волнение среди общества.

Очевидно, чтобы по кейсу на 2,4 га земли с возможными убытками 7 млн грн оправдать меру пресечения (залог) на 1,2 млрд грн, нужны какие-то аргументы, которые покажут масштаб рисков и ущерба. Но все же для этого не нужно придумывать ложные "энергетические страшилки", а следует пользоваться правдивыми юридическими фактами. Потому что когда используются ложные утверждения, то у общества могут возникать вопросы, а есть ли тогда достаточно правдивых юридических фактов для всего того, что инкриминируется?" - заявил Герус.

Заява нардепа Андрія Геруса щодо справи Ігоря Мазепи 01
Заява нардепа Андрія Геруса щодо справи Ігоря Мазепи 02

Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

Автор: 

Герус Андрей (184) Мазепа Игорь (25)


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Топ комментарии
+34
Мазепа сказав що підтримає Залужного на президента - ось гнидоклопи і накинулись ...
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20.01.2024 20:51
+22
Проблема не в Мазепе а в том способе которым его закрыли. Такой себе 37-й год замаячил на горизонте. Расправа над неугодными. Таким образом, потом доберутся и до тех кто пишет гневные коменты на власть на цензоре.
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20.01.2024 21:03
+20
Вже по багатьом інформ джерелам пройшла інфа, що Мазепу покарали, бо завдяки прослушці його розмов дізналися що він не проти підтримати Залужного, якщо той колись раптом балотуватиметься . Цього стало достатньо для миттєвого фабрикування карної справи. Тобто Україну вже перетворено на міні-рашку, де влада не криючись, фабрикує карні справи направо і наліво, причому на відомих та впливових лбдей. Безкарність та відсутність "гальм" робить з ОПешними щурами те саме, що було з яеуковичем - наближає їхній кінець...
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20.01.2024 21:10
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Правила форума Совет форумчан
по ходу Мазепа десь накосячив перед силовиками
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20.01.2024 20:46 Ответить
Мазепа сказав що підтримає Залужного на президента - ось гнидоклопи і накинулись ...
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20.01.2024 20:51 Ответить
кинь посилання,будь ласка. а якщо його немає-не пиз.......
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20.01.2024 20:55 Ответить
Всім воно відоме, але тобі ніхто не дає
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20.01.2024 21:36 Ответить
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZWwYZwcby5skYKF9T2Dca9_L7PCfBlwYUH0IgRrpkoyRXEJQHmr-9ImH6pgYF_DGET0irDqB9jbDv5fF6DABSAE8A1yIfq-BF6BJVXcOiZ0oeTd0psCp7isNLGWzrUxFEPBVu2hTziBRqf1KPyGQLVEWNyh5-4C8NAf1H91PZ726g&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

- Що це за х&&ня з Мазепою? - питають мене знайомі бізнесмени. - Як можна звинуватити за незаконне відчуження землі бізнесмена, котрий не має жодних владних повноважень, а чиновників, котрі цю землю виділяли (й ще масі людей, окрім Мазепи) - ні?

Що це за застава, котра в 100 разів перевищує інкримінований збиток? Що за обшуки без ордера etc, etc?..

Обставини цієї справи настільки дикі й безпрецедентні, що в голові здорової людини не вкладаються.

За моєю інформацією, рокова провина інвестбанкіра Мазепи полягає в тому, що він запропонував одному дуже відомому генералові після війни профінансувати його виборчу кампанію.
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20.01.2024 21:37 Ответить
ах он воно що....Карл Волох....і ви вважаєте цього ізраїльського чувака джерелом правди,достойним довіри? вуличному наперсточнику можна вірити більше ніж цьому дивному Карлу!
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20.01.2024 21:40 Ответить
Волох живе в Україні.

Цікавий ти фрукт. Євреям Зеленському та Єрмаку, уZкому Татарову ти віриш, а єврею Волоху ні.
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20.01.2024 21:45 Ответить
Справа в демонстративному попиранню правами, демонстрацією можливості впливу на "правоохоронні" оргни та суди с цілью розправи, щоб іншим не повадно було
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20.01.2024 21:40 Ответить
Не впевнений,що в клопів є ще й гниди.Тоді допис ні про що.Те що Залужного підтримають більше-секрет Полішінеля.А якщо він переможе-то без питань-за кого голосувати.Хай тільки балотується,а то б не вийшло як з тим генералом,що раптом віддав і своїх виборців,і своє бажання бути президентом-іншому. І відносно землі-та нехай беруть,хто гектар,хто 2,-не жалко?Українська земля є і повина бути дорога для будь кого,хто її одержав незаконно...
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20.01.2024 22:25 Ответить
"Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності."

Чому ДБР не застосувало цю норму у справі розкрадань в МО, чим дала можливість втікти фігуранту схем мародерства на більші суми, ніж інкримінують Мазепі?

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20.01.2024 23:00 Ответить
Відповіді, щоправда, жодної не отримав, але інформація (здогадайтеся, яким чином) до Офісу дійшла.

Відтак, портновський Татаров отримав завдання через єрмаківське ДБР і портновських суддів Мазепу показово покарати.

Думаю, останні неприховані зусилля ОП зі звільнення й наступного увʼязнення генералів повʼязані з цим же.
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20.01.2024 21:38 Ответить
Гівнюк, про це я почув від Пояркова...
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20.01.2024 21:59 Ответить
шо б і як зелення не робило, як би не верeщяло де і як би не висіло-сиділо - Залужний наступний Президент України!
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21.01.2024 07:36 Ответить
він необачно пообіцяв оплатити після війни виборчу кампанію одного відомого генерала
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20.01.2024 20:52 Ответить
свежарусы)
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20.01.2024 20:57 Ответить
Він засновник громадського руху - Маніфест 42 , діяльність якого спрямована на боротьбу зі свавіллям силовиків стосовно бізнесу . "Перейшов їм дорогу" тобто . Оце і вся його вина .
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20.01.2024 21:06 Ответить
там обвідний канал забудований ще з 13го року. зайобує гучністю від дискотек Лебедівку
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20.01.2024 20:49 Ответить
Цього чувака (Мазєпу) називають бізнесменом і ниють,що на його наїхали. Україна найбідніша країна Європи з практично знищеною промисловістю,а у Мазєпи весь "бізнес це не промислове виробництво,а"....побудова котеджів на продаж на мутно привласненій землі,яка по закону є загальнодержавною (загальнонародною) власністю.....
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20.01.2024 20:54 Ответить
Проблема не в Мазепе а в том способе которым его закрыли. Такой себе 37-й год замаячил на горизонте. Расправа над неугодными. Таким образом, потом доберутся и до тех кто пишет гневные коменты на власть на цензоре.
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20.01.2024 21:03 Ответить
А я ще в 2019му писав, що Янукович вам ангелом буде здаватися.
Чекайте - це тільки початок...
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20.01.2024 22:45 Ответить
тут усе не в тому який бізнесмен
а сама основа арешт по беспределу влади ти мені не подобаєшся в тюрьму то повернення часів яника дойка бізнесу захотіли гроши завели справу ось щоь страшне Ермак і татарови будують малоросию аля ми хозяїва нам всі винні
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20.01.2024 21:07 Ответить
Ось завдяки таким поглядам на речі, Україна приречена на деградацію, бо свободи та права для інших в нас не розглядать як базові, а вони повинні торкатись всіх без винятку. На Заході, саме здатність забезпечення ПРАВА є ключем для успішного суспільства. Задайтесь питанням: Ви би хотіли оголтелої травлі в масмедіа та обвинувачення особисто для себе, коли намає навіть попередніх судових рішень?
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20.01.2024 21:48 Ответить
якби я довів за ці роки цю нещасну країну і задовбаний та нерозумний її народ до того стану,що зараз,а сам казково озолотився на цьому,як цей Мазєпа-хотів би! але я чесно працював на цю довбану країну,нікого не обібрав і не озолотився,тому мене таке не загрожує
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20.01.2024 21:54 Ответить
Ось справа в тому, що ти "чесно працював",але це ти САМ ДЛЯ СЕБЕ вирішів, і те що Мазепа працював не чесно ЗА ТЕБЕ вирішели, а ти це сприйняв беззастережно! Якщо тебе польють брудом і скажуть що ти працював не чесно, САМЕ ТАКІ ЯК ТИ будуть вважати тебе крадуном!
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20.01.2024 22:05 Ответить
Чого Вас так мордує напад на Зермака і їх компашку. Адже вони знищують Україну і українців. Ви - українофоб?
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21.01.2024 09:35 Ответить
Що це таке -- спірна земля?? І хто з ким посперечався? І невже переміг мільонер? Ніколи такого не було і вот знову!!!
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20.01.2024 20:58 Ответить
які в сраці землі?
буде Мазепа сидіти за свій рот, бо так захотіли буба і їрмак, тому шо демократія в країні - куди не плюнь там і вона...
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20.01.2024 20:59 Ответить
На жаль, країна тепер гірша ніж за часів Януковича і це ще не кінець.
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20.01.2024 21:52 Ответить
от тей самий "ще не кінець" це саме шо і лякає найбільше
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20.01.2024 21:54 Ответить
вийдуть на *****
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20.01.2024 21:01 Ответить
Може ці землі й не відносяться до ГРЕС. Але підійти до води вони не дають від слова зовсім.
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20.01.2024 21:02 Ответить
Справа Мазепи має ******* усіх на зразок справ про отруєння Ющенка або плівок Мельниченка?
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20.01.2024 21:05 Ответить
хей байден, а чому я щє не в наті?
і ти клован рудий, до тебе те саме питання!
чому я, а не Україна?
та не чули ми в опі за це...
в мене 5 менеджерів!
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20.01.2024 21:07 Ответить
Герус здав ЄрЗе
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20.01.2024 21:09 Ответить
Це після того, як колись йому Ляшко поправив шапку на голові
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20.01.2024 21:16 Ответить
Вже по багатьом інформ джерелам пройшла інфа, що Мазепу покарали, бо завдяки прослушці його розмов дізналися що він не проти підтримати Залужного, якщо той колись раптом балотуватиметься . Цього стало достатньо для миттєвого фабрикування карної справи. Тобто Україну вже перетворено на міні-рашку, де влада не криючись, фабрикує карні справи направо і наліво, причому на відомих та впливових лбдей. Безкарність та відсутність "гальм" робить з ОПешними щурами те саме, що було з яеуковичем - наближає їхній кінець...
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20.01.2024 21:10 Ответить
ну да 73 % президентів - балаболів і ніхто нікому нічо не винен
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20.01.2024 21:22 Ответить
все вже говорене і перегоговорене разів 150...
і ви думаєте вони поумнішали?
ні
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20.01.2024 21:31 Ответить
може ти зельонкі обпився, чи зе-шмарафонів передивився? я за зе-лідОра не голосував та ще й усіляким довбо@бам тоді тут, на Цензорі, намагався втовкмачити, що це буде вирок для України. Тож твоє "ви" можеш своєму віддзеркаленню "викать" ...
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20.01.2024 21:32 Ответить
та ладно, то не було персонально, виключяйте образи...
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20.01.2024 21:34 Ответить
А береги річок законно забудовувати ??? Чому не беруться за тих хто загарбав береги Дніпра і не тільки понабудовувавши маєтків і заблокувавши доступ до води!
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20.01.2024 21:16 Ответить
Справа не в землях. Справа в тому, що почав боротись проти утисків бізнесу.
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20.01.2024 21:19 Ответить
Ну за те щоб наш президетн був За а не зе
Амен 🙏🏼
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20.01.2024 21:20 Ответить
🙏🙏🙏🙏🙏
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21.01.2024 09:38 Ответить
Чиновники вкрали, переписали на студентів та перепродали, а справа Мазепи
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20.01.2024 21:32 Ответить
Мазепа.Не дає рашистам спокою це прізвище.
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20.01.2024 21:35 Ответить
Герус, повторює схему Арахамія «з підписами з ВРУ та листами» щодо зняття санкцій з гаманця прутіна (в миру-*****)!! Чекаємо на позитивні ХАРАКТЕРИСТИКИ трудових колективів та Профкому…🥴🥴🥴🥴
Яке ж тілько дно, з осіб, зібрав Разумков Зеленський, що так гадить національним інтересам України та від якого, ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ!
Наслідки їх дій, ОЧЕВИДНІ, не тільки Західним Партнерам…😡😡⚖️⚖️💸💸..
Слава Україні!
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20.01.2024 21:47 Ответить
Скільки плачів від анонімних учасників форуму щодо цього аферюги і ворюги....Ви всі весело регочете над дебільними жартами 95-кварталу і Дизель-шоу на їх концертах,причому,регочете над самими собою....їх хазяї Пінчук та Коломойський обібрали Україну до нитки за ці роки,а вам і діла немає,Мазєпу жалко....Бідна Україна....
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20.01.2024 21:49 Ответить
Ми ненавидимо 95 квартал .
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20.01.2024 21:54 Ответить
Ти взагалі на назву сайту дивився?
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20.01.2024 21:57 Ответить
О, як стеліпав. Усі ж Ваші дописи за найвеличнішого. А тут Квартал довбаний з його хазяїнами і Мазепа в одному казані. Отруїтися не боїтеся?
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21.01.2024 09:41 Ответить
Можна констатувати-державним інститутам прийшов кінець, залишились тільки бутафорні вивески
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20.01.2024 21:55 Ответить
Шо тут не ясно,Єрмак наслухався Гюндая,на всіх Мазеп накласти анафему *кабы чего не вышло*.
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20.01.2024 21:59 Ответить
Людина прямо сказала, що я в схемі. А де мені запобіжні дії. Я ж юрист)))
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20.01.2024 21:59 Ответить
якщо ви думаєте, що в Америкі нема таких же самих 73 відсотка баранів?
Боже як же ви полмиляєтеся...
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20.01.2024 22:17 Ответить
дуже хочеться на цьому форрyмі спілкуватися з тими 27%ма які не зелені презеденти - за 73% все ясно було з самого почятку.
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21.01.2024 07:32 Ответить
Готують для деребану між своїми... Мразь зелена..
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21.01.2024 09:02 Ответить
Так звана влада , користуючись воєєним станом завершує побудову тоталітарної держави, а тим, которі не згодні з владою,та само "влада" придбала автозаки. Повірте мені весь цей арсенал відчуємо на своїй "шкірі":

Нацполіція накупила коштовних мікроавтобусів і автозаків на 200 мільйонів
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/438/sortby/date

https://images.cnscdn.com/images/f/8/1/1/f8112ca56aca593a586975bb93acc344/original.jpg

Національна поліція 12 вересня за результатами тендерів уклала із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.

Про це повідомляють https://nashigroshi.org/2023/09/22/natspolitsia-kupyla-u-svoho-monopolista-avtomobiliv-shche-na-216-mil-*****/ Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, 136,33 млн грн піде на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.

Ще 54,86 млн грн витратять на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.

Ще 24,6 млн грн піде на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3445052
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21.01.2024 11:25 Ответить
 
 