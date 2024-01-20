Земли, фигурирующие в деле Мазепы, не находятся в собственности Киевской ГЭС и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева, - "слуга народа" Герус

Заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР являются творческим подходом, но не юридическим.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус ("Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ.

"Кейс Мазепы" неожиданно приобрел энергетический привкус.

"Преступная организация, которую ГБР разоблачила еще в прошлом году, застроила коттеджи на земле Киевской гидроэлектростанции, что ставит под угрозу функционирование критической инфраструктуры Киева" - заявила советница ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Єдині новини".

На самом деле эти земли в 8 км от Киевской ГЭС не находятся в собственности Киевской ГЭС, поэтому такое их определение является более креативным и творческим подходом, но не юридическим. Но гораздо важнее утверждение об угрозе функционирования критической инфраструктуры Киева.

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Очевидно, если такое утверждение правдиво, то после осознания этой ситуации нужно немедленно осуществлять комплекс мероприятий: эвакуация жителей Киева, отселение отдельных районов, восстановление "пунктов несокрушимости" и т.д. Ведь без работы критической инфраструктуры жизнь в столице за несколько дней станет практически невозможной. По крайней мере, часть ответственности (политической) за надежную и безопасную работу критической энергетической инфраструктуры лежит в том числе и на нас, в том числе, и на мне.

К счастью для энергетики (и возможно, к сожалению, для тех, кто хочет жить в стране с rule of law), такое утверждение ГБР неправдиво - эти спорные 2,4 га земли не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Для Киевской ГЭС необходимо иметь доступ к воде, каналам, берегам, чтобы мониторить уровень воды - и этот доступ есть. Ближайшее здание от Киевской ГЭС находится в 100 метрах, и ни оно, ни Вышгород поблизости, ни другие более далекие села или отдельные здания на сегодняшний день не представляют угрозы для электростанции.

Поэтому выдыхаем – эвакуация отменяется.

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На мой взгляд, и для публичной коммуникации, и для юридического процесса, правдивых юридических доказательств у правоохранительных органов должно быть настолько достаточно, чтобы не было необходимости придумывать ложные утверждения, сеющие страх и волнение среди общества.

Очевидно, чтобы по кейсу на 2,4 га земли с возможными убытками 7 млн грн оправдать меру пресечения (залог) на 1,2 млрд грн, нужны какие-то аргументы, которые покажут масштаб рисков и ущерба. Но все же для этого не нужно придумывать ложные "энергетические страшилки", а следует пользоваться правдивыми юридическими фактами. Потому что когда используются ложные утверждения, то у общества могут возникать вопросы, а есть ли тогда достаточно правдивых юридических фактов для всего того, что инкриминируется?" - заявил Герус.





Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.