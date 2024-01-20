Земли, фигурирующие в деле Мазепы, не находятся в собственности Киевской ГЭС и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева, - "слуга народа" Герус
Заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР являются творческим подходом, но не юридическим.
Об этом написал на своей странице в фейсбуке глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус ("Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ.
"Кейс Мазепы" неожиданно приобрел энергетический привкус.
"Преступная организация, которую ГБР разоблачила еще в прошлом году, застроила коттеджи на земле Киевской гидроэлектростанции, что ставит под угрозу функционирование критической инфраструктуры Киева" - заявила советница ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Єдині новини".
На самом деле эти земли в 8 км от Киевской ГЭС не находятся в собственности Киевской ГЭС, поэтому такое их определение является более креативным и творческим подходом, но не юридическим. Но гораздо важнее утверждение об угрозе функционирования критической инфраструктуры Киева.
Очевидно, если такое утверждение правдиво, то после осознания этой ситуации нужно немедленно осуществлять комплекс мероприятий: эвакуация жителей Киева, отселение отдельных районов, восстановление "пунктов несокрушимости" и т.д. Ведь без работы критической инфраструктуры жизнь в столице за несколько дней станет практически невозможной. По крайней мере, часть ответственности (политической) за надежную и безопасную работу критической энергетической инфраструктуры лежит в том числе и на нас, в том числе, и на мне.
К счастью для энергетики (и возможно, к сожалению, для тех, кто хочет жить в стране с rule of law), такое утверждение ГБР неправдиво - эти спорные 2,4 га земли не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Для Киевской ГЭС необходимо иметь доступ к воде, каналам, берегам, чтобы мониторить уровень воды - и этот доступ есть. Ближайшее здание от Киевской ГЭС находится в 100 метрах, и ни оно, ни Вышгород поблизости, ни другие более далекие села или отдельные здания на сегодняшний день не представляют угрозы для электростанции.
Поэтому выдыхаем – эвакуация отменяется.
На мой взгляд, и для публичной коммуникации, и для юридического процесса, правдивых юридических доказательств у правоохранительных органов должно быть настолько достаточно, чтобы не было необходимости придумывать ложные утверждения, сеющие страх и волнение среди общества.
Очевидно, чтобы по кейсу на 2,4 га земли с возможными убытками 7 млн грн оправдать меру пресечения (залог) на 1,2 млрд грн, нужны какие-то аргументы, которые покажут масштаб рисков и ущерба. Но все же для этого не нужно придумывать ложные "энергетические страшилки", а следует пользоваться правдивыми юридическими фактами. Потому что когда используются ложные утверждения, то у общества могут возникать вопросы, а есть ли тогда достаточно правдивых юридических фактов для всего того, что инкриминируется?" - заявил Герус.
Дело Игоря Мазепы
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.
Установлено, что входили в нее около 20 человек.
В компании Concorde Capital отвергают обвинения.
Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.
19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.
20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.
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- Що це за х&&ня з Мазепою? - питають мене знайомі бізнесмени. - Як можна звинуватити за незаконне відчуження землі бізнесмена, котрий не має жодних владних повноважень, а чиновників, котрі цю землю виділяли (й ще масі людей, окрім Мазепи) - ні?
Що це за застава, котра в 100 разів перевищує інкримінований збиток? Що за обшуки без ордера etc, etc?..
Обставини цієї справи настільки дикі й безпрецедентні, що в голові здорової людини не вкладаються.
За моєю інформацією, рокова провина інвестбанкіра Мазепи полягає в тому, що він запропонував одному дуже відомому генералові після війни профінансувати його виборчу кампанію.
Цікавий ти фрукт. Євреям Зеленському та Єрмаку, уZкому Татарову ти віриш, а єврею Волоху ні.
Чому ДБР не застосувало цю норму у справі розкрадань в МО, чим дала можливість втікти фігуранту схем мародерства на більші суми, ніж інкримінують Мазепі?
Відтак, портновський Татаров отримав завдання через єрмаківське ДБР і портновських суддів Мазепу показово покарати.
Думаю, останні неприховані зусилля ОП зі звільнення й наступного увʼязнення генералів повʼязані з цим же.
Чекайте - це тільки початок...
а сама основа арешт по беспределу влади ти мені не подобаєшся в тюрьму то повернення часів яника дойка бізнесу захотіли гроши завели справу ось щоь страшне Ермак і татарови будують малоросию аля ми хозяїва нам всі винні
буде Мазепа сидіти за свій рот, бо так захотіли буба і їрмак, тому шо демократія в країні - куди не плюнь там і вона...
і ти клован рудий, до тебе те саме питання!
чому я, а не Україна?
та не чули ми в опі за це...
в мене 5 менеджерів!
і ви думаєте вони поумнішали?
ні
Амен 🙏🏼
Яке ж тілько дно, з осіб, зібрав Разумков Зеленський, що так гадить національним інтересам України та від якого, ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ!
Наслідки їх дій, ОЧЕВИДНІ, не тільки Західним Партнерам…😡😡⚖️⚖️💸💸..
Слава Україні!
Боже як же ви полмиляєтеся...
Нацполіція накупила коштовних мікроавтобусів і автозаків на 200 мільйонів
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/438/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/f/8/1/1/f8112ca56aca593a586975bb93acc344/original.jpg
Національна поліція 12 вересня за результатами тендерів уклала із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.
Про це повідомляють https://nashigroshi.org/2023/09/22/natspolitsia-kupyla-u-svoho-monopolista-avtomobiliv-shche-na-216-mil-*****/ Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, 136,33 млн грн піде на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.
Ще 54,86 млн грн витратять на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.
Ще 24,6 млн грн піде на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3445052