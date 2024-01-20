Россияне в течение 20 января нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 25 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах россиян по территории Украины в течение 20 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 35 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура".

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