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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне в течение 20 января нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 25 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах россиян по территории Украины в течение 20 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 35 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура".

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Автор: 

Генштаб ВС (6194) обстрел (26906)


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Ну не називайте свинособак росіянами! А то ж хтось подумає, що вони люди...
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20.01.2024 21:37 Ответить
Пишуть, що при ураженні 14-го січня рашистського літака - повітряного командного пункту ІЛ-22М "задвухсотили" його командира:

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21.01.2024 00:13 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/war/komandir-93-ji-brihadi-khanter-vahnerivtsi-dlja-vijavlennja-nashikh-vohnevikh-tochok-vidpravljali-pered-shturmovimi-hrupami-bezzbrojnikh-vojiniv-1694790.html Вагнерівці для виявлення вогневих точок ЗСУ відправляли перед штурмовими групами беззбройних воїнів
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21.01.2024 07:21 Ответить
одни жируют, другие в окопах гибнут, надоело
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21.01.2024 07:32 Ответить
 
 