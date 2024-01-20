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Дело Мазепы: о подозрении уведомлены 12 человек, среди задержанных - руководители ГУ Госгеокадастра в Киевской области, - Офис Генпрокурора

суд,мазепа

Прокурор Офиса Генпрокурора, процессуальный руководитель по делу бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого в возможном хищении стратегических земель Киевской ГЭС, Евгений Сльота заявил, что подозреваемым инкриминируются события не 10-летней давности, а 2020-2021 годов. Залог в почти 350 млн грн для Мазепы прокуроры объяснили тем, что размер залога не обязательно должен дублировать размер убытков (7 млн грн). Также прокуратура уверяет, что никакой политической мотивированности или давления на бизнес в этом деле нет.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: в настоящее время в производстве сообщено о подозрении 12 лицам.

Среди подозреваемых - один из руководителей Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Он находится под стражей. Проверяется причастность других должностных лиц к незаконному отводу участков на указанной территории.

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Прокурор объяснил, что, согласно УПК, правоохранительные органы имеют право без определения суда задержать подозреваемого, если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

"У следователей было достаточно оснований полагать, что подозреваемому было известно о том, что в конце прошлого года в этом же производстве группе лиц было сообщено о подозрении. 6 из них были взяты под стражу, 1 человек объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый 18 января предпринял попытку выехать за пределы Украины", - сообщил прокурор, процессуальный руководитель в производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС Евгений Сльота.

Он добавил, что подозреваемым инкриминируются события не 10-летней давности, а в 2020-2021 годов. Указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, также касающимся завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.

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Евгений Сльота отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер ущерба.

"Учитывая, что эти лица обладают значительными финансовыми возможностями, а также приобрели в результате преступной схемы многочисленное движимое и недвижимое имущество, был определен соответствующий размер залога. Суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывала сторона обвинения. Никакой политической мотивированности или давления на бизнес по этому делу нет", — подчеркнул прокурор.

Заява Офіса Генпрокурора про справу Ігоря Мазепи 01
Заява Офіса Генпрокурора про справу Ігоря Мазепи 02

Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют  творческий подход, но не юридический.

Автор: 

Офис Генпрокурора (2457) Мазепа Игорь (25)


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Топ комментарии
+20
Чому все це ******** називається справою Мазепи? Чому не чиновників казнокрадів? Доречі, в них що призвищ немає?
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20.01.2024 22:08
+13
Юрій Гудименко

Дефіцит держбюджету України на 2024 рік - 1,6 трильйона гривен.

Прописом - 1 600 000 000 000. Трильйон - це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху.

В доларах не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.

Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка - з дуже непростими висновками.

Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у «правильних» підрядників за завищеними цінами.

Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.

Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде «домовитися» з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно «біла» і податки сплачені.

Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-«одноденку».

Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.

Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.

Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.

Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.

Давайте запрошувати. Є бажаючі?

Ау?..
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20.01.2024 23:31
+11
Друзьям все оппонентам закон!
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20.01.2024 22:14
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Чому все це ******** називається справою Мазепи? Чому не чиновників казнокрадів? Доречі, в них що призвищ немає?
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20.01.2024 22:08 Ответить
Друзьям все оппонентам закон!
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20.01.2024 22:14 Ответить
Тут ви помилились, все по беспределу
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20.01.2024 22:21 Ответить
Коли вже так само виїбуть корупціонерів під час війни?
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20.01.2024 22:23 Ответить
Зеленські - не самойоби.
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21.01.2024 00:17 Ответить
Державним іститутам настав кінець, вони тепер у якості бутафорних, як і інститут президента. Зеленський перетворився на кнопкордава, як і депутати у ВР, як КМУ та решта
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20.01.2024 22:25 Ответить
Та їм давно кінець. З Трускавця
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20.01.2024 23:22 Ответить
Що значить перетворився? Воно було порноактором на підтанцьовці паРАШЦІ, а зараз кришує всіх зрадників -Баканова МАФІОЗНИКІВ ермака шефіра ТАТАРОВА шурму
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21.01.2024 05:46 Ответить
Можливо хоча би цю справу доведуть до логічного завершення. 10 років війна... Дехто) забуває... Ось уже і Герус вписався)
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20.01.2024 22:26 Ответить
Що ви будете вважати логічним завершенням?
Роздачу слонів чи талонів на повидло?
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20.01.2024 23:25 Ответить
Щоб усі співучасники цієї геніальної) оборутки, в т.ч., ваші донатори) побачили себе перед обличчям правосуддя. Який буде результат? Побачимо. Думаю що у багатьох суддів уже біологічний страх самозбереження. Раз Герус підписався значить і він буде...
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21.01.2024 00:12 Ответить
І хто ж по вашому, мої донатори?
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21.01.2024 00:17 Ответить
No comments)))
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21.01.2024 00:23 Ответить
Що, невже ніколи?
Серіал про Голобородьку передивляєшся?
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21.01.2024 00:32 Ответить
Звідки така наївність? За 4,5 роки хоч одну справу зе-шобла довела до справедливого вироку? Корупціонерів та зрадників зе-шобла відпускає. Проти українських патріотів (Антоненко, Кузьменко, Дугар, Звіробій, Федина, Поярков, Вятрович, Павловський, Марченко, Кривонос, Чорновол, Червінський...), яких зе-зрадники вважають своїми ворогами, справи тягнуться роками...
Справа Мазепи - це НЕ про корупцію. Це про узурпацію влади зе-покидьками і про встановлення диктатури зеленсько-риговського антимайдану.
Оті з Держгеокадастру додані до справи лише для того, щоби вона не виглядала такою відверто замовною в очах Заходу. Вони всі швидко вийдуть... А от Мазепа, який пообіцяв допомогу Залужному у разі балотування на майбутніх виборах, буде сидіти як мінімум доти, доки вибори не пройдуть.
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21.01.2024 00:16 Ответить
Поки бізнес буде терпіти цю зільону шваль, все буде продовжуватись.
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20.01.2024 22:49 Ответить
під бізнесом ти маєш на увазі Пінчука,Бєню.Рінатіка?
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20.01.2024 23:10 Ответить
Малко, він мав на увазі середній бізнес , а не подельників ЗАЛЕНОГОЧМА !
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21.01.2024 05:51 Ответить
західні інвестори, велкам ту Юкрейн!
на кожного з вас особисто чекає інвестняня імені Зєлєнскага , натаскана на живих українських бізнесменах
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20.01.2024 22:53 Ответить
Юрій Гудименко

Дефіцит держбюджету України на 2024 рік - 1,6 трильйона гривен.

Прописом - 1 600 000 000 000. Трильйон - це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху.

В доларах не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.

Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка - з дуже непростими висновками.

Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у «правильних» підрядників за завищеними цінами.

Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.

Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде «домовитися» з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно «біла» і податки сплачені.

Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-«одноденку».

Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.

Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.

Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.

Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.

Давайте запрошувати. Є бажаючі?

Ау?..
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20.01.2024 23:31 Ответить
якщо чутки правдиві і це робота опи тоді апріорі несправедливість , значить мазепі волю ...
але точно це узнаємо згодом
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20.01.2024 23:01 Ответить
В Україні вже 2 роки ніхто навіть не пукне без дозволу дєрьмака. Тож "якщо" тут просто недоречно.
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21.01.2024 00:12 Ответить
откуда ТЕРМИН СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ??? Читали в Офисе Генпрокуратуры статью 19 Земельного Кодекса Украины????
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20.01.2024 23:23 Ответить
защитная дамба при Киевской ГЭС
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21.01.2024 10:32 Ответить
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20.01.2024 23:41 Ответить
А ведь если звёзды загораются, идёт такая мощная накачка за Мазепу, значит это кому нибудь нужно.
В защиту Червинского на много меньше статей выходил/выходит.
Общество прозрело? Доколе терпеть? первый обиженный бизнесмен.
А до среды не знал о этом бизнесмене. Сейчас, Фейсбук, Твиттер, Цензор - главная тема. Идёт формирование общественного мнения в защиту обиженного (всего то жалких 7 миллионов) бизнесмена.
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21.01.2024 00:06 Ответить
Страх за життя, кишеня, труси - три теми, які посполитих чіпляють найбільше..
Червінський в ці категорії не попадає...
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21.01.2024 00:28 Ответить
Пройде час випрадають як Злочевского та інших.
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21.01.2024 00:16 Ответить
Тоді це, уже щось по іншому, кваліфікує ККУ … з такою кількістю осіб!!
Для Резнікова та баканова клієнтів привезли?
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21.01.2024 00:41 Ответить
Дуже вражаюча "оперативність" правоохоронців!!!
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21.01.2024 08:47 Ответить
Это на этой дамбе Юля арендует коттедж с попугаем?
Совпадение?
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21.01.2024 10:37 Ответить
 
 