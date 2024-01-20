Дело Мазепы: о подозрении уведомлены 12 человек, среди задержанных - руководители ГУ Госгеокадастра в Киевской области, - Офис Генпрокурора

Прокурор Офиса Генпрокурора, процессуальный руководитель по делу бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого в возможном хищении стратегических земель Киевской ГЭС, Евгений Сльота заявил, что подозреваемым инкриминируются события не 10-летней давности, а 2020-2021 годов. Залог в почти 350 млн грн для Мазепы прокуроры объяснили тем, что размер залога не обязательно должен дублировать размер убытков (7 млн грн). Также прокуратура уверяет, что никакой политической мотивированности или давления на бизнес в этом деле нет.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: в настоящее время в производстве сообщено о подозрении 12 лицам.

Среди подозреваемых - один из руководителей Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Он находится под стражей. Проверяется причастность других должностных лиц к незаконному отводу участков на указанной территории.

Также читайте: Земли, фигурирующие в деле Мазепы, не находятся в собственности Киевской ГЭС и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева, - "слуга народа" Герус

Прокурор объяснил, что, согласно УПК, правоохранительные органы имеют право без определения суда задержать подозреваемого, если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

"У следователей было достаточно оснований полагать, что подозреваемому было известно о том, что в конце прошлого года в этом же производстве группе лиц было сообщено о подозрении. 6 из них были взяты под стражу, 1 человек объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый 18 января предпринял попытку выехать за пределы Украины", - сообщил прокурор, процессуальный руководитель в производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС Евгений Сльота.

Он добавил, что подозреваемым инкриминируются события не 10-летней давности, а в 2020-2021 годов. Указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, также касающимся завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.

Также читайте: Бизнесмен Мазепа считает 349 млн грн залога неподъемной суммой: Это произвол и фактически безальтернативный арест

Евгений Сльота отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер ущерба.

"Учитывая, что эти лица обладают значительными финансовыми возможностями, а также приобрели в результате преступной схемы многочисленное движимое и недвижимое имущество, был определен соответствующий размер залога. Суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывала сторона обвинения. Никакой политической мотивированности или давления на бизнес по этому делу нет", — подчеркнул прокурор.





Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют творческий подход, но не юридический.