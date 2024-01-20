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Россия попытается использовать выборы в разных странах в 2024 году, чтобы настроить Европу против Украины, - Госдепартамент США

Держдепартамент США

Россия планирует информационные атаки против Украины на фоне выборов в Европе в 2024 году.

Об этом заявил Джейми Рубин, координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, занимающегося борьбой с дезинформацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Цель таких информационных операций – настроить европейцев против оказания помощи украинскому государству, которое защищается от российской агрессии.

"Мы считаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время предстоящего избирательного сезона", - сказал он.

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В этом году десятки стран мира будут выбирать новых лидеров, включая Великобританию, Австрию и Грузию. Кроме того, в июне пройдут выборы в Европарламент. РФ совместно с Китаем "работают по всему миру над тем, чтобы выдавать государственную пропаганду за независимую журналистику", сказал представитель Госдепа.

Он не назвал конкретных стран, где можно ожидать атак пропагандистов Кремля, но отметил, что основные угрозы сосредоточены в Европе, страны которой в большинстве объединились для поддержки Киева, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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Россия надеется, что результаты выборов смогут изменить то, что было "успешной коалицией и дисциплинированной оппозицией в войне против нее", считает Рубин.

Автор: 

выборы (24722) Госдепартамент США (1818) пропаганда (3670)


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Топ комментарии
+8
Рашисти не спробують використати вибори в різних країнах, а гарантовано використають їх аби налаштувати ЄС проти України і судячи з опитувань можуть досягти в цьому чималих успіхів. Купувати політиків та поширювати пропаганду в ЗМІ та соцмережах вони вміють, як ніхто інший.
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20.01.2024 22:30
+8
І, на жаль, в них це виходить робити - бубочка, орбан, фіцо... Ну і Трамп на підході.
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20.01.2024 22:34
+7
Як в Україні використала вибори у 2019, пропихнувши на роль президента какаяразница, лиш бы не Парашенка
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20.01.2024 22:32
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20.01.2024 22:28 Ответить
Рашисти не спробують використати вибори в різних країнах, а гарантовано використають їх аби налаштувати ЄС проти України і судячи з опитувань можуть досягти в цьому чималих успіхів. Купувати політиків та поширювати пропаганду в ЗМІ та соцмережах вони вміють, як ніхто інший.
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20.01.2024 22:30 Ответить
Фейки не повторюйте за німецькими нацистами з АФД. Їх навіть німці на брехні не один раз ловили. В Німеччині нормально відносяться до українців, не зважаючи на спроби політиків різного калібру налаштувати народ проти них
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20.01.2024 22:44 Ответить
Це кацап
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20.01.2024 22:53 Ответить
Як в Україні використала вибори у 2019, пропихнувши на роль президента какаяразница, лиш бы не Парашенка
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20.01.2024 22:32 Ответить
Часто-густо у рузьге усе виходить "на от'*****", рукожопо та на улюбленій ізолєнті.
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20.01.2024 22:33 Ответить
Циган орбан і придуркуватий фіцо вже в дії.
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20.01.2024 22:33 Ответить
І, на жаль, в них це виходить робити - бубочка, орбан, фіцо... Ну і Трамп на підході.
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20.01.2024 22:34 Ответить
Ви давайте більше зброї.

І наср@ти на якісь вибори.
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20.01.2024 22:37 Ответить
"Він не назвав конкретних країн, де можна чекати на атаки пропагандистів Кремля, але зазначив, що основні загрози зосереджені в Європі"

Тобто руду ляльку від ***** ви за загрозу не рахуєте?
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20.01.2024 22:38 Ответить
Німеччину навряд налаштують. Не дивлячись на зусилля нацистів з АФД, та й чого гріха таїти деяких політиків з партії Меркель люди в основному на боці України. Цитата з форуму в газеті Focus : росіяни вбивають людей знищують все що можуть знищити і ми ніхто якщо можемо їм це простити за можливість купувати дешевий газ.
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20.01.2024 22:40 Ответить
Спринт чи марафон... демократї чи диктатура от навколо чого все...
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20.01.2024 22:44 Ответить
В Словаччині вийшло, країна зразу стала прокацапською
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20.01.2024 22:47 Ответить
Ой, шановні, ви б краще там в Штатах озирнулись навколо...
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20.01.2024 22:50 Ответить
в США пуйло вже победив.
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21.01.2024 13:27 Ответить
 
 