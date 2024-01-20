Россия попытается использовать выборы в разных странах в 2024 году, чтобы настроить Европу против Украины, - Госдепартамент США

Россия планирует информационные атаки против Украины на фоне выборов в Европе в 2024 году.

Об этом заявил Джейми Рубин, координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, занимающегося борьбой с дезинформацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Цель таких информационных операций – настроить европейцев против оказания помощи украинскому государству, которое защищается от российской агрессии.

"Мы считаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время предстоящего избирательного сезона", - сказал он.

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В этом году десятки стран мира будут выбирать новых лидеров, включая Великобританию, Австрию и Грузию. Кроме того, в июне пройдут выборы в Европарламент. РФ совместно с Китаем "работают по всему миру над тем, чтобы выдавать государственную пропаганду за независимую журналистику", сказал представитель Госдепа.

Он не назвал конкретных стран, где можно ожидать атак пропагандистов Кремля, но отметил, что основные угрозы сосредоточены в Европе, страны которой в большинстве объединились для поддержки Киева, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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Россия надеется, что результаты выборов смогут изменить то, что было "успешной коалицией и дисциплинированной оппозицией в войне против нее", считает Рубин.